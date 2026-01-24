Nicușor Dan huiduit la Focșani: „Verificați cine sunt liderii voștri”

01:10

Cel mai lung tunel submarin din lume, Tunelul Seikan, conectează insulele Honshu și Hokkaido, având o lungime de 33,4 mile, dintre care 14,5 mile sub apă. Construcția a durat 15 ani și a costat 5,85 miliarde de euro, înregistrând 34 de decese. Astăzi, este vital pentru transportul de marfă și atracție turistică.