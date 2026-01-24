200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise

14:50

Prin intermediului unui mesaj pe Facebook, medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman, de la Compartimentul de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean Suceava, caută un coleg. Motivația este următoarea: ”Astăzi spunem deschis și corect: doi oameni nu pot susține la nesfârșit un program care ar trebui dus de o echipă. Pentru ca acest serviciu vital […] Articolul Medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman caută un coleg pentru Compartimentul de Cardiologie Intervențională Suceava: Doi oameni nu pot susține la nesfîrșit un program care ar trebui dus de o echipă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.