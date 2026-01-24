200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise
Radio Top Suceava, 24 ianuarie 2026 14:50
Pe 22 ianuarie, între orele 11.00 și 13.00, polițiștii au desfășurat o acțiune la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Liceul cu Program Sportiv și la Școala Gimnazială nr. 8. S-a urmărit creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, asigurarea protecției unităților de învățămînt și prevenirea portului sau folosirii fără drept de obiecte […] Articolul 200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
15:00
Gheorghe Șoldan, de Ziua Unirii Principatelor: Trăim într-o societate obosită, nervoasă, în care ura și fake-news-ul circulă mai repede decît adevărul # Radio Top Suceava
În discursul ținut, astăzi, în centrul Sucevei, la evenimentul dedicat aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a vorbit despre dezbinarea existentă în societate. A spus domnul Șoldan: ”Astăzi, 24 ianuarie 2026, elogiem din nou Unirea, dar, paradoxal, constatăm cu toții că sîntem parcă mai dezbinați ca […] Articolul Gheorghe Șoldan, de Ziua Unirii Principatelor: Trăim într-o societate obosită, nervoasă, în care ura și fake-news-ul circulă mai repede decît adevărul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum o oră
14:50
200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise # Radio Top Suceava
Pe 22 ianuarie, între orele 11.00 și 13.00, polițiștii au desfășurat o acțiune la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Liceul cu Program Sportiv și la Școala Gimnazială nr. 8. S-a urmărit creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, asigurarea protecției unităților de învățămînt și prevenirea portului sau folosirii fără drept de obiecte […] Articolul 200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
09:10
Posibile modificări ale măsurilor de austeritate din Educație, odată cu numirea unui nou ministru. Ministerul este condus interimar de premierul Bolojan # Radio Top Suceava
În sistemul de învățămînt se discută despre posibilitatea revizuirii unor măsuri de austeritate adoptate în perioada în care ministru era Daniel David. Potrivit șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, printre măsurile asupra cărora se poate reveni, odată cu numirea unui ministru, se află și cele privind norma didactică și degrevările pentru personalul de conducere, măsuri […] Articolul Posibile modificări ale măsurilor de austeritate din Educație, odată cu numirea unui nou ministru. Ministerul este condus interimar de premierul Bolojan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
15:50
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că întregul drum expres Suceava – Siret este în licitație. A spus domnul Pistol: „Așa cum am promis, am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană. Anunțul […] Articolul Drumul expres Suceava-Siret, în licitație apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, maxim 1.200 de lei de familie pe an. Decizia limitării numărului de persoane care plătesc la 4 va fi luată pe 28 ianuarie # Radio Top Suceava
Familiile din municipiul Suceava care au mai mult de patru membri nu vor plăti taxa de salubrizare și pentru ceilalți membri ai familiei. Facilitatea este acordată în contextul în care taxa a crescut cu peste 60% față de anul trecut. Taxa a fost majorată de la 180 de lei la 300 de lei de persoană […] Articolul Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, maxim 1.200 de lei de familie pe an. Decizia limitării numărului de persoane care plătesc la 4 va fi luată pe 28 ianuarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
13:50
Prefectul de Suceava, acțiune de monitorizare a activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor # Radio Top Suceava
Astăzi, prefectul județului Suceava Traian Andronachi a fost prezent la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în cadrul unei acțiuni de monitorizare a desfășurării activității. Pe parcursul prezenței prefectului, activitatea serviciului s-a desfășurat în condiții normale, fără afectarea programului cu publicul, iar operațiunile specifice au decurs conform graficului stabilit. Conform […] Articolul Prefectul de Suceava, acțiune de monitorizare a activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Ministrul Rogobete, după realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii de la Spitalul Suceava: Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și sistemul de sănătate lucrează responsabil, cu focus pe oameni # Radio Top Suceava
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis felicitări ”Consiliul Județean Suceava și președintelui Gheorghe Șoldan” pentru realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava. A mai spus ministrul Rogobete: ”Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și […] Articolul Ministrul Rogobete, după realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii de la Spitalul Suceava: Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și sistemul de sănătate lucrează responsabil, cu focus pe oameni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Simularea județeană a Evaluării Naționale, un exercițiu important și pentru elevi, și pentru cadrele didactice # Radio Top Suceava
În opinia inspectorului șef al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, simularea Evaluării Naționale reprezintă un exercițiu esențial nu doar pentru elevii de clasa a VIII-a, ci și pentru cadrele didactice. Aceasta oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire, a lacunelor existente și a modului în care trebuie ajustat procesul de predare. În acest context, […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Simularea județeană a Evaluării Naționale, un exercițiu important și pentru elevi, și pentru cadrele didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Fără schimbări la conducerea școlilor din Suceava. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Pentru anul școlar trecut, toți directorii au avut calificativul ”foarte bine” # Radio Top Suceava
Cei 156 de directori de unități de învățămînt din județul Suceava ale căror contracte de management au expirat pe 16 ianuarie au fost menținuți în funcții. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că decizia a fost luată ”pe principiul continuității” și în contextul în care […] Articolul Fără schimbări la conducerea școlilor din Suceava. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Pentru anul școlar trecut, toți directorii au avut calificativul ”foarte bine” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Mai puține clase de-a IX-a în școlile sucevene în anul școlar viitor, din cauză că a scăzut numărul de elevi, iar într-o clasă pot învăța mai mulți copii # Radio Top Suceava
Din cauză că sînt mai puțin elevi de clasa a VIII-a, dar și pentru că numărul de elevi dintr-o clasă a fost majorat, în anul școlar 2026/2027, în județul Suceava, vor fi mai puține clase de-a IX-a. Numărul de clase va fi de 235. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, […] Articolul Mai puține clase de-a IX-a în școlile sucevene în anul școlar viitor, din cauză că a scăzut numărul de elevi, iar într-o clasă pot învăța mai mulți copii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Fermierii suceveni, dintre care unii dintre ei au protestat în stradă, sînt confuzi în ceea ce privește urmările acordului comercial de liber schimb Uniunea Europeană – Mercosur. Nimeni nu i-a întrebat nimic înainte de semnarea acestuia și nimeni nu le-a explicat nimic după ce documentul a fost parafat. Informațiile în legătură cu acest subiect sînt […] Articolul Nu mai stați ascunși după perdele și vă mirați apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Pe 21 ianuarie, doi bărbați acuzați de furt au fost reținuți pentru o perioadă de 24 ore, fiind încarcerați în Centrul de Rețenere și Arestare Preventivă. Pe 11 ianuarie, polițiștii Postului de Poliție Vama au fost sesizați de un bărbat din comuna Vama că pe 5 ianuarie, în jurul orei 00.20, persoane necunoscute au pătruns […] Articolul Doi bărbați acuzați că au furat fierăstraie de pe raza comunei Vama, reținuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava. Gheorghe Șoldan: Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale (Foto) # Radio Top Suceava
Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava, în zona Pediatrie. Președintele administrației județene, Gheorghe Șoldan, precizează că Spitalul Clinic Județean Suceava este primul spital județean din țară care deține un astfel de cabinet stomatologic. Acesta este dedicat intervențiilor realizate în regim ambulatoriu sau de spitalizare de […] Articolul Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava. Gheorghe Șoldan: Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Cătălin Nechfior: Acordul comercial UE – Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre # Radio Top Suceava
Potrivit fostului europarlamentar de Suceava Cătălin Nechifor, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre, Germania fiind principalul beneficiar potențial. Deși documentul este blocat în Parlamentul European și se află în analiza Curții de Justiție a UE, unde o decizie ar putea […] Articolul Cătălin Nechfior: Acordul comercial UE – Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Protestul fermierilor suceveni. Cosmin Păstrăv: Lumea are probleme, vă dați seama că nu iese în stradă la minus 15 grade pentru că e bucuroasă # Radio Top Suceava
Fermierii suceveni, la fel ca fermierii din toată țara, se confruntă cu nenumărate probleme, pentru că altfel nu ar fi ieșit la proteste pe ger, susține fermierul sucevean Cosmin Păstrăv. Miercuri, 21 ianuarie, aproximativ 30 de tractoare au format o coloană care s-a deplasat cu viteză redusă pe traseul Cumpărătura-Fălticeni și retur. Tractoarele au avut […] Articolul Protestul fermierilor suceveni. Cosmin Păstrăv: Lumea are probleme, vă dați seama că nu iese în stradă la minus 15 grade pentru că e bucuroasă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Universitatea suceveană, prezentă cu trei domenii în clasamentul Times Higher Education # Radio Top Suceava
Times Higher Education (THE) a publicat ediția 2026 a clasamentelor pe domenii academice, iar Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava este prezentă în trei dintre acestea. USV spune că este un progres prin raport la ediția de anul trecut, cînd USV a fost ierarhizată în domeniul Inginerie. Cele două domenii noi în care se regăsește universitatea […] Articolul Universitatea suceveană, prezentă cu trei domenii în clasamentul Times Higher Education apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Una dintre nemulțumirile vechi ale fermierilor și procesatorilor suceveni este legată de faptul că nu există un laborator care să dea rapid rezultate produselor care intră în țară. Nemulțumirile sînt de pe vremea cînd a început războiul din Ucraina, iar produsele din țara vecină au intrat pe piața românească nestingherit. Tema unui laborator care să […] Articolul Fermierii suceveni trebuie ascultați. În numele lor și al consumatorilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
21 ianuarie 2026
19:30
Sorin Grigore, singurul jucător al CSU Suceava prezent la Europeanul de handbal: Este prima dată cînd am simțit cu adevărat că sînt handbalist # Radio Top Suceava
Sorin Grigore, extrema dreaptă în vîrstă de 21 de ani a CSU Suceava, susține că a trăit niște sentimente de nedescris la Campionatul European de handbal. Sorin a marcat trei goluri: unul împotriva Portugaliei și două în poarta Macedoniei de Nord. România a pierdut toate cele trei meciuri de la Europene, cele cu Portugalia, Danemarca […] Articolul Sorin Grigore, singurul jucător al CSU Suceava prezent la Europeanul de handbal: Este prima dată cînd am simțit cu adevărat că sînt handbalist apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:00
Suceava, la un tîrg de turism la Madrid. Nicolae Robu: Este important ca Bucovina să fie prezentă la astfel de evenimente # Radio Top Suceava
În perioada 21–25 ianuarie 2026, destinația Bucovina este prezentată publicului și profesioniștilor din industria turismului la FITUR Madrid, principalul tîrg internațional de turism organizat anual în capitala Spaniei. Delegația Consiliului Județean Suceava este coordonată de Nicolae Robu, vicepreședinte al administrației județene, alături de doi reprezentanți ai Serviciului Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană. România este […] Articolul Suceava, la un tîrg de turism la Madrid. Nicolae Robu: Este important ca Bucovina să fie prezentă la astfel de evenimente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Contracte de finanțare, pentru construirea rețelelor de gaze naturale în opt localități sucevene. Rețelele vor avea aproximativ 110 kilometri, iar la acestea vor fi racordați 6.773 de consumatori # Radio Top Suceava
Astăzi, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, s-au semnat contractele de finanțare pentru înființarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în cîteva localități sucevene. Acestea sînt Arbore, Volovăț, Burla, Zvoriștea, Zamostea și Solca. Contractale au fost semnate de primarii acestor localități, care au fost însoțiți de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. A […] Articolul Contracte de finanțare, pentru construirea rețelelor de gaze naturale în opt localități sucevene. Rețelele vor avea aproximativ 110 kilometri, iar la acestea vor fi racordați 6.773 de consumatori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Petru Ghervan: Daniel Stanciuc este jucător de meci. Ceea ce probabil că a văzut și Pereira, în sfîrșit, sau nu știu dacă în sfîrșit. Are psihic de mare jucător # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin, a spus din nou că Daniel Stanciuc este un jucător decisiv, lucru demonstrat și în meciul de aseară. Pe finalul partidei cu Macedonia de Nord de la Campionatul European, pierdut în ultima secundă cu 24-23, Daniel, jucător format la Suceava și în prezent legitimat […] Articolul Petru Ghervan: Daniel Stanciuc este jucător de meci. Ceea ce probabil că a văzut și Pereira, în sfîrșit, sau nu știu dacă în sfîrșit. Are psihic de mare jucător apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Forumul de la Davos. Analistul economic Daniel Apostol: Mesajele au fost dure pentru că, mai ales prin vocea premierului Canadei, s-a exprimat clar că modelul de cooperare globală pe care îl cunoșteam pînă acum a luat sfîrșit # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că, pînă acum, mesajele transmise la Forumul Economic Mondial de la Davos ”au fost surprinzător de categorice”, în contextul în care, ”de obicei, la Davos, liderii lumii se întîlnesc ca să dea semne de conlucrare, de echilibru”. Cea de-a 56-a reuniune […] Articolul Forumul de la Davos. Analistul economic Daniel Apostol: Mesajele au fost dure pentru că, mai ales prin vocea premierului Canadei, s-a exprimat clar că modelul de cooperare globală pe care îl cunoșteam pînă acum a luat sfîrșit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Daniel Apostol, analist economic: Energia nu mai este doar o marfă, este, de fapt, o armă geopolitică # Radio Top Suceava
Într-un editorial scris pentru Jurnalul Național, cu titlul , analistul economic Daniel Apostol ”a făcut o analiză cu privire la ce înseamnă, în această nouă paradigmă globală, resursa energie”. A explicat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Am făcut această analiză […] Articolul Daniel Apostol, analist economic: Energia nu mai este doar o marfă, este, de fapt, o armă geopolitică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Inspectoratul Școlar Suceava organizează un eveniment dedicat promovării educației incluzive și formării continue a personalului didactic # Radio Top Suceava
Pe 22 ianuarie, începîmd cu ora 13.30, în Aula Liceului cu Program Sportiv, Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează Conferința județeană „Integrarea copiilor cu CES în mediul școlar – perspective și aspirații”, eveniment dedicat promovării educației incluzive și formării continue a personalului didactic. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Centrul […] Articolul Inspectoratul Școlar Suceava organizează un eveniment dedicat promovării educației incluzive și formării continue a personalului didactic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Petru Ghervan, despre prestația României la Campionatul European de handbal: În momentul în care nu ești constant bine pe tot parcursul meciului, nu poți pretinde să faci față unor echipe ca cele pe care le-am întîlnit # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, se aștepta la o evoluție ceva mai bună a României la Campionatul European. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă România, care a înregistrat trei înfrîngeri, ar fi putut mai mult, domnul Ghervan a declarat: ”Eu am vorbit înainte să înceapă […] Articolul Petru Ghervan, despre prestația României la Campionatul European de handbal: În momentul în care nu ești constant bine pe tot parcursul meciului, nu poți pretinde să faci față unor echipe ca cele pe care le-am întîlnit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:30
Gheorghe Fron, încîntat de evoluția lui Gheorghe Șoldan: Eu vă spun că în patru, maxim opt ani, el va fi președintele României # Radio Top Suceava
Încîntat de prestația președintelui PSD al Consiliului Județean Suceava, primarul PSD al comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, crede că acesta ar putea deveni președintele României în maxim 8 ani. Domnul Fron a declarat: ”La activitatea pe care o are domnul președinte George Soldan de un an și ceva, eu sunt atît de încîntat precum și […] Articolul Gheorghe Fron, încîntat de evoluția lui Gheorghe Șoldan: Eu vă spun că în patru, maxim opt ani, el va fi președintele României apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pentru autoritățile sucevene localitățile mari din Ardeal reprezintă o sursă de inspirație. Mai ales municipiul Cluj-Napoca, localitate care pentru conducerea Primăriei Suceava reprezintă un fel de buric al pămîntului românesc. Însă, și Aradul tot din mult cîntatul Ardeal face parte. Conform presei centrale, Aradul ar putea deveni primul oraș din România unde transpotul public să […] Articolul Aradul, o sursă de inspirație pentru Suceava? Măcar parțial apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20 ianuarie 2026
18:50
La finalul acestei săptămîni, CSU Suceava va organiza un puternic turneu de handbal pentru juniori 1. Competiția va reuni patru dintre cele mai bine clasate formații în Campionatul Național. Alături de echipa gazdă, CSU Suceava, ocupanta primului loc în Seria A, la turneu vor mai participa CSM Ploiești, liderul Seriei F, LPS Suceava, ocupanta locului […] Articolul Suceava, gazda unui puternic turneu de handbal pentru juniori 1 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:30
Incident de natură violentă, în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Inspectoratul Școlar a demarat o anchetă # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a fost informat cu privire la un incident de natură violentă în care au fost implicați doi elevi în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Conducerea IȘJ Suceava își exprimă regretul profund față de producerea acestui eveniment, care contravine flagrant principiilor de siguranță, respect și toleranță pe care sistemul de învățământ […] Articolul Incident de natură violentă, în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Inspectoratul Școlar a demarat o anchetă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Alexia Plăcintă, studentă la USV, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple” # Radio Top Suceava
Alexia Plăcintă, studentă la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple”. Acesta a apărut la Editura Tracus Arte din București, sub pseudonimul Alexia. Premiul a fost oferit în cadrul Programului „Gala Tinerilor […] Articolul Alexia Plăcintă, studentă la USV, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică. Primarul Gheorghe Fron: Nu rămîne nimeni fără serviciu. Toți vor avea o bucată de pîine # Radio Top Suceava
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică din comuna Cornu Luncii nu va recurge la disponilizări de personal. În plus, conform primarului Gheorghe Fron, acesta va beneficia de investiții pentru modernizare de 9 milioane de lei din partea Consiliului Județean. Centrul se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava […] Articolul Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică. Primarul Gheorghe Fron: Nu rămîne nimeni fără serviciu. Toți vor avea o bucată de pîine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Acordul UE-Mercosur. Femierul sucevean Mihai Flutur: Vine cu un dezavantaj foarte mare pentru fermieri. Directorul DSVSA Suceava, Sorin Voloșeniuc: Anumite produse se pot bloca pe o perioadă de timp și se pot da compensații financiare fermierilor # Radio Top Suceava
Acordul de liber schimb UE–Mercosur generează îngrijorări majore în rîndul fermierilor români, în special din cauza diferențelor de reguli de producție și a costurilor mult mai mici din țările Americii de Sud. Fermierul sucevean Mihai Flutur atrage atenția că Politica Agricolă Comună (PAC) a pus, în timp, o presiune tot mai mare pe agricultorii europeni, […] Articolul Acordul UE-Mercosur. Femierul sucevean Mihai Flutur: Vine cu un dezavantaj foarte mare pentru fermieri. Directorul DSVSA Suceava, Sorin Voloșeniuc: Anumite produse se pot bloca pe o perioadă de timp și se pot da compensații financiare fermierilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Sorin Voloșeniuc, directorul DSVSA Suceava: Suceava are nevoie, fiind la graniță, de un laborator performant pentru produsele alimentare, care să fie capabil să facă toate analizele în timp scurt # Radio Top Suceava
Acordul de liber schimb UE–Mercosur ridică probleme sensibile pentru agricultura europeană, iar România trebuie să fie pregătită în special din punct de vedere al controlului sanitar-veterinar, avertizează directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, dr. Mihai Sorin Voloșeniuc. În acest context, Suceava, județ la granița cu Ucraina, stat non-UE, ar trebui să beneficieze de […] Articolul Sorin Voloșeniuc, directorul DSVSA Suceava: Suceava are nevoie, fiind la graniță, de un laborator performant pentru produsele alimentare, care să fie capabil să facă toate analizele în timp scurt apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
64 de caricaturi ale unor mari actori români, expuse la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava # Radio Top Suceava
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va găzdui expoziția de caricatură portret în acuarelă a artistului Ovidiu Stanciu, intitulată „Celor mari, celor mici le e drag tuturor ÎN LUMEA COPIILOR”. Vernisajul are loc sîmbătă, 24 ianuarie, la ora 16.00, în foaierul teatrului, ca un prolog al premierei spectacolului pentru copii „Suflet de păpușă”, regizat de Gheorghe […] Articolul 64 de caricaturi ale unor mari actori români, expuse la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
La sediul Instituției Prefectului Suceava a avut loc o ședință de lucru dedicată siguranței în unitățile de învățămînt. La aceasta au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Poliție, Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului Școlar Județean și Direcției de Sănătate Publică. Conform Prefecturii, ”discuțiile s-au concentrat pe evaluarea măsurilor aplicate în școli și […] Articolul Prefectura Suceava. Întîlnire dedicată siguranței în școli apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Directorul DSVSA Suceava, Mihai Voloșeniuc: Cu cît un produs are mai puțin pe lanțul de aprovizionare, este mai aproape de om, de la furcă la furculiță, conceptul Comisiei Europene, cu atît calitatea lui este mai mare # Radio Top Suceava
Intrarea în vigoare a acordului UE–Mercosur readuce în discuție capacitatea României de a controla calitatea produselor alimentare importate, însă directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, dr. Mihai Sorin Voloșeniuc, consideră că importantă este educarea consumatorului și convingerea acestuia că cel mai sănătos este să consumi, de regulă, produse locale. A declarat domnul Voloșeniuc, […] Articolul Directorul DSVSA Suceava, Mihai Voloșeniuc: Cu cît un produs are mai puțin pe lanțul de aprovizionare, este mai aproape de om, de la furcă la furculiță, conceptul Comisiei Europene, cu atît calitatea lui este mai mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Sistemul centralizat de termoficare în municipiul Suceava. Factura la încălzire pentru un apartament cu trei camere, 400-500 de lei. Mugur Corlățan: La încasări, față de anii trecuți, stăm puțin mai rău, dar asociațiile fac eforturi ca să recupereze restanțele # Radio Top Suceava
Ca urmare a temperaturilor foarte scăzute din această perioadă este posibil ca factura la energia termică în sistem centralizat pentru un apartament cu 3 camere din Suceava să ajungă la 400-500 de lei. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul Thermonet Suceava, Mugur Corlățan, a declarat: ”Dacă se menține această temperatură pînă spre sfîrșitul acestei […] Articolul Sistemul centralizat de termoficare în municipiul Suceava. Factura la încălzire pentru un apartament cu trei camere, 400-500 de lei. Mugur Corlățan: La încasări, față de anii trecuți, stăm puțin mai rău, dar asociațiile fac eforturi ca să recupereze restanțele apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
La cîteva zile după ce a fost externată de la Spitalul Clinic Județean Suceava, renumita artistă Sofia Vicoveanca, ajunsă la venerabila vîrstă de 84 de ani, a transmis un mesaj de mulțumire. Mesajul vizează spitalul sucevan, dar și Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal Rădăuți. Spune doamna Vicoveanca: ”Dragii mei, cu cîteva zile […] Articolul Sofia Vicoveanca, o doamnă. Spitalul Clinic Județean Suceava, un spital apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19 ianuarie 2026
20:20
Inițiativa legislativă privind legalizarea prostituției este ”grosolană și urîtă”, în opinia primarului de la Horodnic de Sus, Valentin Luța. El vrea să știe ce părere au parlamentarii de Suceava despre această inițiativă # Radio Top Suceava
Inițiativa legislativă care prevede legalizarea prostituției a deputatului PNL Ion Iordache l-a deranjat pe primarul PNL al comunei sucevene Horodnic de Sus, Valentin Luța. Acesta le-a solicitat tuturor parlamentarilor de Suceava, indiferent de culoarea politică, să-și exprime un punct de vedere în legătură cu această inițiativă pe care o consideră ”grosolană și urâtă”. A afirmat domnul […] Articolul Inițiativa legislativă privind legalizarea prostituției este ”grosolană și urîtă”, în opinia primarului de la Horodnic de Sus, Valentin Luța. El vrea să știe ce părere au parlamentarii de Suceava despre această inițiativă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Final de ianuarie plin pentru maestrul Mihai Pînzaru PIM. Pe 30 ianuarie, expoziție – document, care a fost ”prezentată pentru prima dată sucevenilor pe 26 octombrie 1974 și a stat la baza dezvoltării ideii de Salon de Umor de la Suceava și de la Gura Humorului” # Radio Top Suceava
Maestrul caricaturist Mihai Pînzaru PIM are un început de an extrem de activ, luna ianuarie fiind marcată de mai multe expoziții, vernisaje și participări la evenimente culturale importante din țară. Unul dintre cele mai așteptate momente este vernisajul unei expoziții realizate în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, programat, cel mai probabil, pentru data de […] Articolul Final de ianuarie plin pentru maestrul Mihai Pînzaru PIM. Pe 30 ianuarie, expoziție – document, care a fost ”prezentată pentru prima dată sucevenilor pe 26 octombrie 1974 și a stat la baza dezvoltării ideii de Salon de Umor de la Suceava și de la Gura Humorului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
230 de cărți pentru copiii din Izvoarele Sucevei, donate prin IȘJ Suceava. Inspectorul șef Ciprian Anton: Le facem o bucurie acelor copii care, într-adevăr, își doresc să-și facă un rost în viață # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava continuă acțiunile de sprijin pentru copiii din zonele izolate ale județului, printr-o nouă inițiativă desfășurată în urma campaniei . Astfel, 230 de volume vor ajunge în zilele următoare la elevii din cătunele din Izvoarele Sucevei. Cărțile provin integral din donații făcute de Universitatea din Suceava. Inspectorul […] Articolul 230 de cărți pentru copiii din Izvoarele Sucevei, donate prin IȘJ Suceava. Inspectorul șef Ciprian Anton: Le facem o bucurie acelor copii care, într-adevăr, își doresc să-și facă un rost în viață apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Rezultatele celei de-a doua simulări a Evaluării Naționale, așteptate săptămîna viitoare. Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava: Nimeni nu are nimic de pierdut din aceste simulări. Se poate vedea nivelul la care se află elevul și trebuie încurajat orice elev să participe # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, la finalul săptămînii trecute, cea de-a doua simulare a Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, distinctă de cea organizată la nivel național de Ministerul Educației. Probele s-au desfășurat joi, la Limba și literatura română, și vineri, la Matematică. Inspectorul șef al IȘJ Suceava, Ciprian Anton, a precizat, […] Articolul Rezultatele celei de-a doua simulări a Evaluării Naționale, așteptate săptămîna viitoare. Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava: Nimeni nu are nimic de pierdut din aceste simulări. Se poate vedea nivelul la care se află elevul și trebuie încurajat orice elev să participe apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, premiul I la Conferința Națională eTwinning # Radio Top Suceava
Un proiect al Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor a fost unul din cele 23 de proiecte premiate la Conferința Națională eTwinning, care a avut loc pe 17 și 18 ianuarie la București. Liceul sucevean a primit premiul I pentru proiectul „Bridge to European Values”, care a fost coordonat de profesoara Simona Nicoleta Haja. În cadrul evenimentului […] Articolul Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, premiul I la Conferința Națională eTwinning apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:30
Sofia Vicoveanca, mesaj de mulțumire către medicii suceveni: Am căpătat o nouă viață. Sucevenii sînt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată! # Radio Top Suceava
Renumita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a fost internată săptămîna trecută la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Suceava, unde a primit îngrijiri medicale în urma unei probleme de sănătate, a transmis, după externare, un mesaj public de mulțumire adresat medicilor și personalului medical care s-au ocupat de starea […] Articolul Sofia Vicoveanca, mesaj de mulțumire către medicii suceveni: Am căpătat o nouă viață. Sucevenii sînt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Șerbăuți este o localitate aflată în nordul județului Suceava, care numără cam 3.000 de persoane. În satul Călinești din această comună s-a născut regretatul poet Ion Cozmei, care a trăit între 1951 și 2015. În urmă cu aproape un an, biblioteca Liceului cu Program Sportiv Suceava, proaspăt amenajată, a primit numele lui Ion Cozmei. La […] Articolul Școala suceveană înseamnă și școala din Șerbăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18 ianuarie 2026
17:00
Mii de oameni, la Stulpicani, la Parada Ciobănescului de Bucovina. Gheorghe Șoldan: Un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina: oameni gospodari, costume populare purtate cu mîndrie, tradiții păstrate din generație în generație (Foto) # Radio Top Suceava
Duminică, 18 ianuarie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat la cea de-a III-a ediție a Paradei Ciobănescului de Bucovina, la invitația primarului comunei Stulpicani, Vasile Zamcu. Mii de oameni au fost prezenți la evenimentul găzduit de localitatea Stulpicani. Într-o declarație a domnului Șoldan transmisă presei se arată: ”M-am bucurat de întâlnirea cu gospodarii […] Articolul Mii de oameni, la Stulpicani, la Parada Ciobănescului de Bucovina. Gheorghe Șoldan: Un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina: oameni gospodari, costume populare purtate cu mîndrie, tradiții păstrate din generație în generație (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman caută un coleg pentru Compartimentul de Cardiologie Intervențională Suceava: Doi oameni nu pot susține la nesfîrșit un program care ar trebui dus de o echipă # Radio Top Suceava
Prin intermediului unui mesaj pe Facebook, medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman, de la Compartimentul de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean Suceava, caută un coleg. Motivația este următoarea: ”Astăzi spunem deschis și corect: doi oameni nu pot susține la nesfârșit un program care ar trebui dus de o echipă. Pentru ca acest serviciu vital […] Articolul Medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman caută un coleg pentru Compartimentul de Cardiologie Intervențională Suceava: Doi oameni nu pot susține la nesfîrșit un program care ar trebui dus de o echipă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17 ianuarie 2026
17:40
Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, întîlnire cu premierul Ilie Bolojan și discuții despre Autostrada București-Siret # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 17 ianuarie, primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, s-a întîlnit cu premierul Romaniei, Ilie Bolojan, pentru ”o discuție aplicată pe teme de interes major pentru orașul Siret”. Domnul Bolojan a transmis că s-au ”abordat problemele economice ale orașului, dificultățile reale pe care le întîmpinăm în atragerea de investitori economici în zonă, precum și stadiul și […] Articolul Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, întîlnire cu premierul Ilie Bolojan și discuții despre Autostrada București-Siret apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Suceveanul Daniel Stanciuc, cel mai bun marcator al României în meciul pierdut cu Portugalia la Europene: Am comis foarte multe erori în prima repriză, mingi scăpate, greșeli ca la juniori, începînd cu mine # Radio Top Suceava
În primul meci de la Campionatul European de handbal masculin, pierdut de România în fața Portugaliei cu 40-34 în Danemarca, la Herning, Daniel Stanciuc a fost cel mai bun marcator al Naționalei noastre. Daniel, jucător format de CSU Suceava și legitimat la campioana Dinamo București, a înscris 8 goluri, dintre care două de la 7 […] Articolul Suceveanul Daniel Stanciuc, cel mai bun marcator al României în meciul pierdut cu Portugalia la Europene: Am comis foarte multe erori în prima repriză, mingi scăpate, greșeli ca la juniori, începînd cu mine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Problema CSU Suceava, numărul mare de accidentări. Prima etapă din partea a doua a campionatului, la Baia Mare. Partida s-ar putea disputa cu două zile mai devreme, și nu pe 8 februarie # Radio Top Suceava
Marea problemă a echipei de handbal masculin CSU Suceava, ocupanta locul VII din 11 echipe în prima ligă, o reprezintă accidentările. Echipa a reluat pregătirile pe 8 ianuarie. Prima etapă din partea a doua a campionatului este programată pe 8 februarie, cu Minaur Baia Mare, în deplasare, însă partida s-ar putea disputa cu două zile […] Articolul Problema CSU Suceava, numărul mare de accidentări. Prima etapă din partea a doua a campionatului, la Baia Mare. Partida s-ar putea disputa cu două zile mai devreme, și nu pe 8 februarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.