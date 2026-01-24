Trump amenință Canada cu tarife de 100% din cauza unui posibil acord cu China
Aktual24, 24 ianuarie 2026
Donald Trump a declarat sâmbătă că va impune un tarif de 100% asupra tuturor importurilor canadiene dacă țara nord-americană încheie un acord comercial cu China. Pe lângă această amenințare tarifară, o altă manevră de politică externă a lui Trump pentru a-și face publicitate a fost declarația conform căreia SUA au luat petrolul care se afla […]
• • •
A doua victimă a ICE în Minneapolis. Un bărbat care ar fi avut o armă a fost ucis de agenți care „se temeau pentru viața lor” # Aktual24
Agenți federali americani au împușcat mortal un bărbat în Minneapolis, declanșând proteste față de operațiunile de imigrație ale administrației Trump Un bărbat a fost împușcat mortal sâmbătă, în Minneapolis, de agenți federali americani pentru imigrație, au anunțat autoritățile, incidentul declanșând noi proteste și reacții dure din partea liderilor locali și statali. Șeful poliției din Minneapolis, […]
Schimbare majoră în strategia SUA: China nu mai este principala amenințare. Ce urmează pentru Europa și aliați # Aktual24
America își schimbă busola strategică, iar decizia surprinde lumea. Pentagonul a trasat o nouă hartă a puterii globale, iar China, considerată în ultimii ani principala amenințare la adresa securității Statelor Unite, nu mai ocupă primul loc pe lista priorităților. În noua Strategie Națională de Apărare, publicată o dată la patru ani, Washingtonul își mută atenția […]
Copilul de 5 ani din Gherla care a căzut în Someș este în stare stabilă la spital. Cel de 4 ani nu a fost găsit încă # Aktual24
Băiețelul de 5 ani care a căzut în apele înghețate ale Someșului, la Gherla, vineri, când se juca pe un derdeluș din apropiere, este internat la Spitalul Municipal Gherla, în stare stabilă. Copilul în vârstă de 4 ani nu a fost găsit încă de salvatori. Cei doi copii se jucau pe un derdeluș și au […]
Casa Albă, replică pentru Londra: ”Statele Unite au făcut mai mult pentru NATO decât toate celelalte ţări la un loc” # Aktual24
Întrebată despre criticile virulente ale premierului britanic Keir Starmer la adresa remarcilor preşedintelui american Donald Trump despre Afganistan, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a replicat, fără a răspunde direct, că „Statele Unite au făcut mai mult pentru NATO decât toate celelalte ţări la un loc”, relatează sâmbătă AFP, citată de Agerpres. „Preşedintele Trump […]
Cine nu a simțit vreodată nevoia de a închide ochii după o masă copioasă? Acea senzație de somnolență, cunoscută popular ca „pui de somn postprandial”, este adesea trecută cu vederea ca un fenomen normal al digestiei. Însă specialiștii avertizează: somnul excesiv după masă poate fi un semnal subtil al unor probleme hepatice. Ficatul este unul […]
Rezultatul negocierilor Rusia-Ucraina după a doua zi de discuții. Abu Dhabi anunță un ”fapt rar” în cei patru ani de război # Aktual24
Ucraina şi Rusia au încheiat, sâmbătă, a doua zi de discuţii intermediate de Statele Unite, desfăşurate la Abu Dhabi, fără a ajunge la un acord, însă ambele părţi au declarat că sunt deschise continuării dialogului, în contextul unor atacuri aeriene ruseşti nocturne care au lăsat fără electricitate peste un milion de ucraineni, în plină perioadă […]
Poiana Brașov rămâne cea mai scumpă stațiune montană din România. Aglomerație la schi și la tubing # Aktual24
Poiana Brașov și stațiunile din Valea Prahovei, precum Sinaia, Bușteni sau Predeal, urmate de orașele Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu rămân cele mai căutate de turiști în această iarnă ca puncte de acces către pârtii. În același timp, stațiunile mai mici încep să atragă turiști care caută o alternativă mai liniștită și mai accesibilă la aglomerația […]
Doi se bat, al treilea o încasează. Copil lovit cu cuțitul pentru că a încercat să aplaneze un conflict între doi colegi # Aktual24
Nou caz de violență în școală. Un băiat de 14 ani din localitatea sibiană Moșna a ajuns la spital după ce ar fi încercat să despartă doi colegi care se luaseră la bătaie în curtea școlii. Incidentul a avut loc pe 15 ianuarie. Doi elevi s-au luat la bătaie în curtea școlii, iar un băiat […]
Intervenție a mascaților în Capitală după ce un individ și-a sechestrat fosta iubită. Aceasta era atât de terorizată încât a anunțat că se aruncă de la etaj # Aktual24
Poliţia Capitalei a fost sesizată, vineri, 24 ianuarie, prin apel la 112, de către o femeie, care a reclamat că prietena sa este ţinută cu forţa într-o locuinţă din Bucureşti şi ameninţată cu un cuţit de fostul concubin. Potrivit informaţiilor transmise de Poliţia Capitalei, apelul a fost efectuat de o amică a femeii, care a […]
JD Vance va vizita Azerbaidjan și Armenia pentru ”promovarea Traseului Trump pentru pace și prosperitate internațională” # Aktual24
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va efectua luna viitoare o vizită oficială în Azerbaidjan și Armenia, într-un gest menit să susțină acordul de pace semnat recent între cele două țări, relatează Reuters. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Donald Trump, printr-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în care a subliniat importanța […]
La Cenei, oamenii și-au luat rămas bun, sâmbătă, de la Alin Mario Berinde, copilul ucis cu sânge rece de 3 colegi de școală care au premeditat crima. Toată suflarea din localitate a venit la cimitir să fie alături de familia îndoliată și să-i aducă un ultim omagiu băiatului de 15 ani, potrivit Opinia Timișoarei. Tatăl […]
AI-ul va revoluționa piața muncii: joburi de 100.000 de dolari fără diplomă, potrivit șefului Nvidia # Aktual24
Piața muncii din Statele Unite se află într-o perioadă de transformare profundă, iar generația Z resimte din plin schimbările. Taxele ridicate, incertitudinea economică și inteligența artificială au modificat planurile de angajare ale companiilor, lăsând mulți tineri în dificultate. Potrivit Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, următorul val de oportunități cu salarii de șase cifre nu va fi […]
Un bărbat de 54 de ani din Moreni a fost arestat preventiv, după ce a dat foc locuinţei fratelui său, pe fondul consumului de alcool şi a unor conflicte mai vechi, informează IPJ Dâmboviţa. „La data de 23 ianuarie a.c., în baza probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Moreni – Biroul de Investigaţii […]
Ministrul Agriculturii: Aproape 30% din terenul arabil din România aparține companiilor străine # Aktual24
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că aproape 28% din terenul arabil al țării este arendat de companii străine, informația fiind făcută publică în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, potrivit News.ro. Întrebat dacă această situație reprezintă o problemă de siguranță națională, ministrul a oferit un răspuns tranșant: „Păi, nu poate să plece […]
Într-o demonstrație fără precedent, sute de afaceri din Minnesota și-au închis porțile vineri, în timp ce mii de oameni au ieșit în gerul extrem de -23°C (-10°F) pentru a protesta împotriva prezenței agenților US Immigration and Customs Enforcement (ICE), potrivit BBC. Această mobilizare are loc după apelurile organizatorilor de a sări peste muncă și școală […]
Autoritățile din București au reținut un olandez care avea asupra sa 12 kilograme de „drog zombie”, ascunse în două trolere # Aktual24
Un cetățean olandez de 50 de ani a fost prins în București transportând nu mai puțin de 12 kilograme din așa-numitul „drog zombie”, ascunse în două trolere. Substanța, extrem de periculoasă și frecvent consumată de tineri, era pregătită pentru a fi vândută pe piața neagră din România, potrivit News.ro. Potrivit anchetatorilor, drogul psihoactiv N-ethylnorpentedron, cunoscut […]
O alunecare de teren devastatoare a transformat dimineața de sâmbătă într-un coșmar în provincia Java de Vest, pe insula Java, principala insulă a Indoneziei. Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, iar peste 80 de locuitori sunt dați dispăruți, potrivit Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor, informează Le Figaro. „Până la ora 10:30 dimineața, zeci de […]
Dan i-a pus la punct pe suveraniștii care huiduiau la Iași: ”Nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, le-a cerut, sâmbătă după-amiază, participanţilor la manifestările de la Iaşi dedicate Zilei Unirii Principatelor Române să nu mai huiduie în timpul intonării imnului naţional sau la ceremoniile de comemorare a eroilor. Adresându-se direct celor care l-au huiduit, şeful statului a arătat că acest gest este unul democratic, amintind că şi el […]
Călătorii bucureșteni trebuie să se pregătească pentru schimbări importante în transportul public metropolitan. Prețul unei călătorii cu STB va crește de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut pe 29 ianuarie în ședința Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres. Noile tarife propuse pentru transportul metropolitan sunt: două […]
Strategia de Apărare a SUA: ”Amenințarea militară rusă este concentrată în principal asupra Europei de Est/ NATO european depășește cu mult Rusia în ceea ce privește dimensiunea economică, populația și, prin urmare, puterea militară” # Aktual24
Pentagonul a aprobat sâmbătă Strategia de Apărare a SUA, în care evidențiază că statele europene membre ale NATO pot să facă față Rusiei și fără americani. ”Rusia va rămâne o amenințare persistentă, dar gestionabilă, pentru membrii estici ai NATO în viitorul previzibil. Într-adevăr, deși Rusia se confruntă cu o varietate de dificultăți demografice și economice, […]
Miniștrii PSD se plâng că Bolojan nu-i bagă în seamă. Ministrul Agriculturii: ”Discut foarte rar cu premierul” # Aktual24
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că una dintre principalele greşeli ale premierilor din ultimii ani a fost lipsa unei comunicări constante cu miniştrii din Cabinet, reproş adresat, indirect, şi actualului prim-ministru, Ilie Bolojan. Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Insider politic”, difuzată sâmbătă la Prima TV, unde Florin Barbu a vorbit despre relaţia sa […]
Un eventual acord între Statele Unite şi NATO nu trebuie să vizeze resursele minerale ale Groenlandei, a declarat ministrul groenlandez al resurselor minerale, Naaja Nathanielsen, subliniind că nicio putere externă nu are dreptul să decidă asupra viitorului bogăţiilor naturale ale teritoriului arctic. „Totul este pe masă, cu excepţia suveranităţii”, a declarat Naaja Nathanielsen într-un interviu […]
Cine este cel care i-a ținut coroana lui Georgescu: Nicolae Radu, adulator al lui Ceaușescu și al fostei Securități comuniste. IICCMER i-a făcut plângere penală # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a depus sâmbătă o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, în prezenţa a zeci de susţinători, care au scandat „Călin Georgescu este preşedinte”. Unul dintre cei mai apropiați susținători, care de altfel i-a și ținut coroana de flori, este un individ care s-a remarcat […]
Huiduit de suveraniști la Focșani, președintele Dan nu s-a lăsat intimidat: ”Este un drept pe care l-ați câștigat. Uitați-vă la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Focșani, că huiduirea autorităților publice reprezintă un drept câștigat cu prețul vieții, dar care trebuie exercitat cu responsabilitate, reacționând astfel la manifestările de nemulțumire venite din partea unui grup din mulțime în timpul discursului său de Ziua Unirii Principatelor. Șeful statului a susținut un scurt discurs în […]
Când vine vorba despre alimentația copiilor, sucul de fructe a câștigat, în mod tradițional, statutul de băutură sănătoasă. Este dulce, colorat, aparent natural și, în ochii părinților, pare o alternativă mai bună la băuturile carbogazoase sau la dulciurile procesate. Cu toate acestea, realitatea științifică arată că sucul de fructe poate avea efecte periculoase asupra sănătății, […]
Coșmarul lui Putin: Ramzan Kadîrov este pe moarte, iar clanul său își pierde influența în Cecenia # Aktual24
Situația politică din Cecenia cunoaște o perioadă de instabilitate fără precedent, pe fondul problemelor de sănătate ale liderului republicii, Ramzan Kadîrov, și a incertitudinilor privind succesiunea sa. Potrivit informațiilor serviciilor de informații ucrainene, citate de cotidianul Fakti, sănătatea lui Kadîrov s-a deteriorat semnificativ, iar liderul cecen suferă de insuficiență renală gravă. La rândul său, fiul […]
Nouă dormitoare și șapte morți premature. „Palatul blestemat” din Veneția își caută proprietar # Aktual24
Situată pe malurile Marelui Canal din Veneția, la doar câțiva pași de Colecția Peggy Guggenheim, faimoasa Ca’ Dario, ridicată la sfârșitul secolului al XV-lea, cu fațada sa elegantă în stil renascentist venețian timpuriu este printre cele mai distinctive clădiri ale orașului. Numită după primul său proprietar, Giovanni Dario, un diplomat considerat erou după ce a […]
Principalul autor al crimei din Timiș, în vârstă de 13 ani, era drogat când a ucis. El i-a scris victimei un mesaj după crimă, pentru a-i induce în eroare pe anchetatori # Aktual24
Continuă să iasă la iveală detalii tulburătoare despre crima petrecută în județul Timiș, unde un adolescent a fost ucis de propriii colegi de școală. Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem pentru trafic și consum de droguri de risc, după ce agresorul principal, un copil de 13 ani, a fost depistat pozitiv la […]
Agentul FBI care a investigat inițial împușcarea fatală a unei femei de către un agent ICE în Minneapolis, și-a dat demisia. I s-a ordonat să reclasifice ancheta drept agresiune asupra ofițerului # Aktual24
Agentul FBI care a lucrat cu Biroul de Investigații Penale din Minnesota (BCA) pentru a investiga împușcarea fatală a lui Renee Good de către ICE a demisionat din birou, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația. La scurt timp după ce agentul a deschis ancheta, i s-a ordonat să o reclasifice drept agresiune […]
Pe 8 martie, elvețienii vor vota pentru consacrarea în Constituție a numerarului ca mijloc de plată # Aktual24
Pe 8 martie, elvețienii vor decide dacă disponibilitatea numerarului ar trebui consacrată în constituție. O inițiativă populară și contrapropunerea guvernului sunt ambele pe buletinul de vot. Conform unui studiu recent realizat de Banca Națională a Elveției (SNB), elvețienii renunță la utilizarea numerarului. În 2017, peste șapte din zece persoane plăteau cu numerar la chioșcuri, restaurante […]
„Furtuna secolului” paralizează transporturile aeriene în SUA: peste 2.300 de zboruri au fost anulate în weekend # Aktual24
Statele Unite se vor confrunta în aceste zile cu cea mai mare furtună de zăpadă din ultimii 40 de ani, un fenomen meteo de proporții care a început deja să provoace perturbări majore în transportul aerian și feroviar. Peste 2.300 de zboruri au fost anulate sâmbătă, iar autoritățile avertizează că numărul acestora ar putea crește […]
Expoziție de scrisori de dragoste istorice, de la regi și prinți, la tâlhari și visători, la Arhivele Naționale ale Marii Britanii # Aktual24
Dragostea este, după cum se știe, un sentiment cu multe fațete. Poate cuprinde dor, singurătate, durere, gelozie, tristețe — și, uneori, bucurie. Pe măsură ce se apropie Ziua Îndrăgostiților, multiplele fațete ale pasiunii sunt expuse în cadrul expoziției publice „Scrisori de dragoste”, de la Arhivele Naționale ale Marii Britanii, care acoperă cinci secole. Documentele relatează […]
Premierul Keir Starmer îi cere lui Donald Trump să prezinte scuze pentru declarațiile „insultătoare” la adresa soldaților britanici care au luptat în Irak și Afganistan # Aktual24
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar trebui să își ceară scuze pentru afirmațiile pe care le-a făcut recent despre rolul trupelor NATO non-americane în războiul din Afganistan. Starmer a catalogat comentariile drept „insultătoare” și „profund jignitoare”, afirmând că ele denaturează realitatea sacrificiilor făcute de aliații SUA, în special […]
Regizorul James Cameron, a lăudat Noua Zeelandă după ce a devenit cetățean anul trecut, numind-o o țară care „chiar crede în știință” și descriind oamenii de acolo ca „raționali”, în comparație cu Statele Unite. Într-o declarație pentru Stuff, Cameron – care a filmat o mare parte din cel mai recent film Avatar în emisfera sudică […]
Regimul ayatollahilor avertizează: orice atac împotriva Iranului va fi considerat începutul unui „război total” # Aktual24
Iranul a emis o avertizare fermă potrivit căreia orice atac militar asupra teritoriului său va fi considerat începutul unui război total. Mesajul a fost transmis de un înalt oficial iranian, într-un moment de tensiuni geopolitice accentuate în Orientul Mijlociu, pe fondul unei consolidări a prezenței militare americane în regiune, transmite Sky News. Potrivit oficialului, armata […]
TikTok a anunțat încheierea unui acord care îi permite să continue să opereze în SUA. Dar, având în vedere că viitorul platformei în țară este aparent asigurat, se așteaptă ca cei 200 de milioane de utilizatori americani săi să vadă unele schimbări, scrie BBC. Care este acordul cu TikTok în SUA? Un consiliu de administrație […]
Kievul, lăsat din nou în beznă de un atac rusesc cu drone și rachete, în timp ce Casa Albă laudă „implicarea sinceră a Rusiei în negocierile de pace” # Aktual24
În noaptea de 23 spre 24 ianuarie 2026, capitala Ucrainei a fost ținta unui atac masiv lansat de Rusia, la doar câteva ore după discuții trilaterale care au implicat Ucraina, Rusia și Statele Unite și au determinat Casa Albă să laude „implicarea sinceră a Rusiei în negocierile de pace”. Potrivit oficialilor ucraineni, citați de Kyiv […]
Entuziasm și îngrijorare: Alpinistul Alex Honnold va urca pe a doua cea mai înaltă clădire din lume fără corzi, în direct la televizor # Aktual24
Ascensiunea fără coardă a alpinistului profesionist Alex Honnold pe clădirea Taipei 101, a doua cea mai înaltă clădire din lume, a fost amânată de organizatori cu 24 de ore din cauza vremii ploioase. Escalada liberă a lui Honnold pe clădirea emblematică din capitala Taiwanului urma să fie transmisă în direct pe Netflix sâmbătă, ora locală […]
Gafă jenantă: Casa Albă a publicat o imagine generată cu AI în care Donald Trump merge alături de un pinguin în Groenlanda… doar că acolo nu trăiesc pinguini! # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump se confruntă cu un nou val de critici după ce pe un cont oficial a fost publicată o imagine generată cu inteligență artificială în care șeful statului apare alături de un pinguin într-un peisaj asociat Groenlandei. Postarea a atras rapid atenția publicului și a specialiștilor, care au semnalat o eroare […]
Val de critici după ce renumitul serviciu feroviar francez TGV interzice accesul copiilor într-un nou vagon de clasă premium # Aktual24
Serviciu feroviar de mare viteză din Franța, TGV INOUI, se confruntă cu reacții negative după introducerea unui nou vagon de clasă premium care interzice accesul copiilor. Începând cu 8 ianuarie, operatorul feroviar național SNCF oferă clasa „Optimum” pe multe rute ale TGV INOUI către și dinspre Paris, potrivit site-ului web SNCF Connect, care comercializează bilete, […]
Zeci de clerici de diferite confesiuni, arestați la Minneapolis pe când protestau împotriva brutalității agenților ICE – VIDEO # Aktual24
În statul american Minnesota, aproximativ o sută de membri ai clerului au fost arestați vineri în timpul unui protest pașnic desfășurat la Minneapolis-Saint Paul International Airport. Demonstranții s-au adunat pentru a protesta împotriva deciziei administrației americane de a trimite mii de agenți federali de imigrare în zona metropolitană a Twin Cities, acțiune care a generat […]
Locuitorii unui oraș din statul american Montana nu pot explica un mister local vechi de câțiva ani: prezența a trei biciclete pe un buștean în mijlocul râului Missouri. Cele trei biciclete sunt prinse pe bușteanul din Great Falls cel puțin din toamna anului 2020 și, în ciuda eforturilor de a rezolva misterul inclusiv pe internet, […]
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române organizate la Focşani şi Iaşi # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă sâmbătă la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate la Focşani şi Iaşi, două oraşe-simbol pentru evenimentul istoric de la 24 ianuarie 1859. Programul oficial al preşedintelui începe la Focşani, unde, la ora 9.00, Nicuşor Dan va vizita Colegiul Naţional „Unirea”, relatează News.ro. Instituţia de învăţământ va fi decorată cu […]
Compania aeriană franceză Air France s-a alăturat companiei aeriene olandeze KLM în anularea zborurilor de weekend către Israel, pe fondul tensiunilor regionale sporite în materie de securitate, relatează presa israeliană. Această măsură vine în urma deciziei KLM de a suspenda ruta Tel Aviv până duminică, împreună cu zborurile către Dubai și Arabia Saudită.
Punctul de trecere a frontierei Rafah se va redeschide săptămâna viitoare, sub supravegherea Israelului. Redeschiderea acestuia a fost impusă Israelului, au declarat un oficial american și un diplomat arab pentru The Times of Israel. Diplomatul arab spune că mediatorii armistițiului din Gaza au recunoscut că Israelul nu va fi de acord să redeschidă punctul de […]
Raport initial privind tragedia feroviară din Spania: Șina era fisurată înainte de trecerea trenului care a deraiat # Aktual24
O fisură într-o secțiune dreaptă a șinei „a apărut înainte de trecerea” trenului de mare viteză care a deraiat, provocând dezastrul feroviar de duminica trecută din Spania, în care au murit 45 de persoane, conform unui raport inițial, informează BBC. Un tren operat de compania privată Iryo a deraiat duminica trecută, iar vagoanele sale din […]
Reconstrucția Gazei: Complex finanțat de EAU în Rafah, unde palestinienii vor fi supuși „verificării de securitate” și „documentării biometrice” # Aktual24
Emiratele Arabe Unite intenționează să finanțeze „prima comunitate planificată din Gaza” la periferia orașului Rafah din sudul Gazei. Palestinienii de acolo vor avea acces la servicii de bază precum educație, asistență medicală și apă curentă, atâta timp cât se supun colectării datelor biometrice și verificării de securitate, conform documentelor de planificare și persoanelor familiarizate cu […]
SUA nu renunță la dezvoltarea de resorturi turistice și zone industriale. Jared Kushner și-a prezentat, la Davos, viziunea privind reconstrucția Gazei. Care sunt obstacolele majore # Aktual24
Orașe moderne cu zgârie-nori elegante, un litoral imaculată care atrage turiști și un port de ultimă generație la Mediterana. Aceasta este ceea ce Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și consilier pentru Orientul Mijlociu, spune că ar putea deveni Gaza, conform unei prezentări pe care a susținut-o la Forumul economic de la Davos, Elveția. […]
Bolojan, despre scandalul Simion-Groenlanda: ”Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României, ne-am fi simţit bine?” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a sancționat vineri seară că gestul liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul Statelor Unite: ”Trebuie să ne gândim, ca români, dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României, dacă ne-am fi simţit bine”. Întrebat, la Digi 24, despre gestul făcut […]
