Trump a lăudat trupele britanice după ce a stârnit indignare cu comentariile sale care minimalizau rolul NATO în Afganistan

20:10

Liderul celui mai mare sindicat al profesorilor din judeţul Iaşi, Laviniu Lăcustă, susţine că momentul cu huiduielile de la Iaşi de Ziua Unirii Principatelor nu este reprezentativ pentru oraş, el afirmând că dovada stă în autocarele parcate în zona centrală, cu care au venit o parte dintre participanţi. Totodată, Laviniu Lăcustă l-a criticat şi pe şeful statului, întrucât nu s-a referit în discursul său la lipsa infrastructurii care să lege Iaşiul de restul ţării.