Acţiunea de recuperare a victimelor alunecării de teren din Noua Zeelandă a fost întreruptă din motive de siguranţă
News.ro, 25 ianuarie 2026 08:20
Autorităţile din Noua Zeelandă au suspendat, duminică, acţiunea de recuperare a victimelor unei alunecări de teren care a afectat un camping aglomerat de pe Insula de Nord a ţării, scrie Reuters.
Acum 10 minute
08:40
Un număr de 123 de persoane, salvate în urma intervenţiilor salvamontiştilor, în ultimele 24 de ore/ Trei persoane, recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD # News.ro
Un număr de 123 de persoane au fost salvate în urma intervenţiilor salvamontiştilor, din ultimele 24 de ore, cele mai multe solicitări fiidn primite pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic (15), alvamont Judeţul Braşov, Salvamont Maramureş şi Salvamont Sinaia (câte 13). Trei persoane au fost recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD.
08:40
Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut neaşteptat în decembrie, semnalând o posibilă redresare economică # News.ro
Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au înregistrat o creştere surprinzătoare luna trecută, impulsionate în special de comerţul online, arată datele publicate vineri de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), citate de Reuters.
Acum 30 minute
08:30
Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas fără curent electric sâmbătă, după ceea ce operatorul reţelei de electricitate, Nukissiorfiit, a descris drept un accident, relatează Reuters.
08:20
Numărul 1 mondial Arina Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală la Australian Open, după ce a trecut de sportiva canadiană Victoria Mboko, scor 6-1, 7-6 [1].
08:20
Acum o oră
08:10
Vâlcea: Bărbat, găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Laloşu # News.ro
Un bărbat a fost găsit carbonizat de pompieri, în urma unui incendiu izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o casă din localitatea Laloşu, judeţul Vâlcea. La sosirea echipajelor de intervenţie, acoperişul şi tavanul casei se prăbuşiseră.
08:00
Protestatarii cer agenţilor de imigrare să părăsească Minneapolis după ce aceştia au împuşcat mortal un bărbat, în timpul unei acţiuni de represiune # News.ro
Democraţii au cerut agenţilor federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile îngheţate şi sporind tensiunile într-un oraş deja zguduit de o altă moarte prin împuşcare, cu câteva săptămâni mai devreme, relatează AP.
08:00
Amazon pregăteşte noi concedieri masive săptămâna viitoare, vizând încă 14.000 de posturi corporate # News.ro
Amazon se pregăteşte să anunţe săptămâna viitoare un nou val de concedieri în rândul angajaţilor corporate, parte a unui plan amplu de reducere a aproximativ 30.000 de posturi la nivel global, au declarat două surse familiarizate cu discuţiile, citate de Reuters.
Acum 2 ore
07:30
Poliţia germană a arestat un cetăţean libanez suspectat că ar fi membru Hamas şi că ar fi planificat atacuri în Europa, scrie BBC.
07:30
Mexicul analizează oprirea livrărilor de petrol către Cuba, pe fondul temerilor de represalii din partea administraţiei Trump # News.ro
Guvernul mexican revizuieşte politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacţiona dur la această practică, esenţială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, au declarat trei surse familiare discuţiilor, citate de Reuters.
07:20
Ceaţă care reduce vizibilitatea în trafic, pe drumuri din 19 judeţe/ Se semnalează ceaţă şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, A4 Ovidiu-Agigea şi A7 Ploieşti-Adjud # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, în unele zone, sub 50 de metri, şi care favorizează formarea gheţuşului sau a chiciurei în 19 judeţe. De asemenea, se semnalează ceaţă pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, A4 Ovidiu-Agigea şi A7 Ploieşti-Adjud.
07:10
Furtuna din SUA a lăsat deja 160.000 de persoane fără energie electrică şi a provocat anularea a mii de zboruri # News.ro
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate, sâmbătă, în SUA, înaintea unei furtuni-monstru de iarnă care a întrerupt deja alimentarea cu energie electrică a peste 160.000 de consumatori, până în Texas, şi ameninţă să paralizeze statele din est cu ninsori abundente, relatează Reuters.
06:50
SUA vrea reparaţii rapide ale infrastructurii petroliere din Venezuela, pentru a creşte producţia # News.ro
Statele Unite discută cu Chevron, alţi producători de ţiţei şi mari companii de servicii petroliere pentru un plan de creştere rapidă a producţiei petroliere din Venezuela, potrivit unor oficiali de rang înalt citaţi de Reuters.
Acum 4 ore
06:40
Trump a lăudat trupele britanice după ce a stârnit indignare cu comentariile sale care minimalizau rolul NATO în Afganistan # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a lăudat, sâmbătă, trupele britanice, după ce a stârnit indignare cu comentariile sale din această săptămână, care minimalizau sacrificiile forţelor NATO în Afganistan, scrie CNN.
06:20
Un număr de 1,2 milioane de proprietăţi din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condiţiile în care temperaturile sunt sub zero grade, în urma atacului de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al ţării, care a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineaţa, scrie Reuters.
06:20
Judecător federal: Administraţia Trump a suspendat ilegal programul pentru infrastructura staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice # News.ro
Un judecător federal american a decis vineri că administraţia preşedintelui Donald Trump a suspendat ilegal finanţarea destinată extinderii infrastructurii pentru staţii de încărcare a vehiculelor electrice, într-o victorie importantă pentru cele 20 de state conduse de democraţi care au dat în judecată guvernul federal, transmite Reuters.
05:30
Libia semnează un acord de dezvoltare petrolieră pe 25 de ani cu TotalEnergies şi ConocoPhillips, investiţii de peste 20 miliarde de dolari # News.ro
Libia a semnat sâmbătă un acord major de dezvoltare petrolieră, pe o perioadă de 25 de ani, cu TotalEnergies (Franţa) şi ConocoPhillips (SUA), care prevede investiţii străine de peste 20 de miliarde de dolari, a anunţat premierul Abdulhamid al-Dbeibah, citat de Reuters.
Acum 12 ore
00:10
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Villarreal, în etapa a 21-a din La Liga.
00:00
Galaţi: Şoferul unui autoturism care tracta o sanie pe care se aflau patru tineri, amendat cu 5.265 de lei/ Scenele, filmate de un alt tânăr, pe jumătate ieşit pe geamul din dreapta - VIDEO # News.ro
Un tânăr de 19 ani din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a fost amendat cu 5.265 de lei de poliţişti după ce a fost filmat când conducea un autoturism care tracta o sanie pe care se aflau alţi patru tineri. Scenele au fost filmate de un pasager al maşinii, care era ieşit pe jumătate pe geamul din dreapta faţă.
24 ianuarie 2026
23:50
Armistiţiul între guvernul sirian şi forţele kurde, care a expirat sâmbătă seara, a fost prelungit cu 15 zile, au anunţat ambele părţi, potrivit Reuters.
23:30
Meciul U Craiova-FC Botoşani: Leo Grozavu – Noi ne luptăm până la capăt să ne îndeplinim obiectivul, salvarea de la retrogradare # News.ro
Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoşani, a fost nemulţumit de maniera în care i-a fost acordat cartonaşul galben, la meciul cu Universitatea Craiova, dar a recunoscut superioritatea Craiovei.
23:30
Echipa olandeză PSV Eindhoven, pentru care Dennis Man a evoluat o repriză, a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia NAC Breda, în etapa a 20-a din Eredivisie.
23:20
Spargeri în mai multe case din Timiş, din care hoţii au furat aproape jumătate de milion de euro/ Printre păgubiţi ar fi rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi manageri de spitale # News.ro
Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost atacate de hoţi, care au reuşit să plece cu aproape jumătate de milion de euro. Printre păgubiţi s-ar afla rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, dar şi manageri de spitale.
23:00
Încă o persoană ucisă de agenţi federali în Minnesota. A fost activată Garda Naţională. Bărbatul împuşcat era asistent medical la terapie intensivă / Au apărut primele imagini cu momentul împuşcării bărbatului - VIDEO # News.ro
Agenţi federali de imigrare au împuşcat şi ucis un bărbat sâmbătă în Minneapolis, ceea ce a făcut ca sute de protestatari să iasă pe străzile îngheţate ale unui oraş deja zguduit de un alt incident mortal cu câteva săptămâni în urmă, relatează AP.
22:50
Bogdan Ivan anunţă menţinerea ajutorului de 50 de lei pe lună la energia electrică pentru consumatorul vulnerabil # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că, în cazul preţului la energia electrică, pentru consumatorul vulnerabil se va menţine pe tot parcursul acestui an ajutorul de 50 de lei pe lună. Furnizorul ar urma să scadă direct din factură această sumă.
22:40
Bogdan Ivan: Va fi eliminată plafonarea la gaze naturale la 31 martie/ Nu o să fie acelaşi scenariu negru cum a fost la energia electrică # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că de la 31 martie va fi eliminată plafonarea la gazele naturale, însă nu va fi acelaşi scenariu sumbru ca la energia electrică deoarece eliminarea plafonării se va face treptat.
22:30
Echipa engleză Bournemouth a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, campioana Angliei, FC Livepool, în etapa a 23-a din Premier League.
22:20
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 23-a din Superligă. Echipa lui Coleho a urcat pe primul loc al clasamentului.
22:00
Bogdan Ivan: M-am opus creşterii accizelor la 1 ianuarie cu 10% la gaze, energie electrică şi combustibil # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că s-a opus creşterii accizelor, de la 1 ianuarie, la gaze, energie electrică şi combustibili şi, când România va avea o situaţie mai bună a deficitului bugetar, va milita pentru reducerea preţului carburanţilor la nivelul lunii deembrie 2025.
22:00
Italia protestează şi şi-a rechemat ambasadorul din Elveţia după eliberarea suspectului în cazul incendiului din Crans-Montana # News.ro
Italia a protestat oficial sâmbătă faţă de eliberarea pe cauţiune a proprietarului unui bar elveţian cuprins de un incendiu fatal de Anul Nou şi şi-a rechemat ambasadorul în Elveţia. Decizia instanţei a fost criticată în ambele ţări, relatează Reuters.
21:20
Nicuşor Dan: Am ales să fiu la Iaşi şi Focşani pentru a marca Unirea Principatelor alături de oameni; politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor/ Am încredere că avem maturitatea de a construi o Românie în care copiii noştri să îşi dorească să rămână # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că a ales să participe la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române la Iaşi şi la Focşani întrucât este convins că ”politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor, nu de la distanţă”. ”Rămân optimist şi am încredere că avem maturitatea necesară pentru a construi o Românie în care copiii noştri să îşi dorească să rămână”, arată el.
21:20
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – CFR Cluj, care se va disputa duminică, de la ora 20.00, în etapa a 23-a a Superligii.
21:10
Depuneri de polei, pe DN 2, în judeţul Suceava/ Ceaţă care scade vizibilitatea şi favorizează formarea gheţuşului, pe drumuri din judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Harghita # News.ro
Centrul Infotrafic atrage atenţia că, sâmbătă seară, sunt semnalate depuneri de polei pe DN 2, în judeţul Suceava, în timp ce în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Harghita este ceaţă, care scade vizibilitatea şi favorizează formarea gheţuşului.
20:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu va asista la Super Bowl-ul Ligii Naţionale de Fotbal American, în 8 februarie, deoarece meciul, care se va juca pe stadionul Levi's din nordul Californiei, este „prea departe”, a declarat el într-un interviu acordat New York Post şi publicat sâmbătă.
20:50
Echipa germană Bayern Munchen a suferit sâmbătă prima înfrângere în campionat, pierzând acasă, scor 1-2, cu formaţia Augsburg, în etapa a 19-a din Bundesliga.
20:30
Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia HC Podravka, scor 33-28 (14-8), în etapa a XI-a din grupa B a Ligii Campionilor.
20:20
Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care Radu Drăguşin a intrat pe final, a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Burnley, în etapa a 23-a din Premier League.
20:10
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat, a murit.
20:10
Liderul sindicatului profesorilor ieşeni, despre huiduielile de Ziua Unirii Principatelor: Nu este reprezentativ pentru Iaşi ce s-a întâmplat. Dovada stă în autocarele prezente în zona Mitropoliei/ Critici şi la adresa preşedintelui # News.ro
Liderul celui mai mare sindicat al profesorilor din judeţul Iaşi, Laviniu Lăcustă, susţine că momentul cu huiduielile de la Iaşi de Ziua Unirii Principatelor nu este reprezentativ pentru oraş, el afirmând că dovada stă în autocarele parcate în zona centrală, cu care au venit o parte dintre participanţi. Totodată, Laviniu Lăcustă l-a criticat şi pe şeful statului, întrucât nu s-a referit în discursul său la lipsa infrastructurii care să lege Iaşiul de restul ţării.
20:00
Comitetul Olimpic al Arabiei Saudite şi Consiliul Olimpic Asiatic au convenit să amâne Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029, pe care regatul urma să le găzduiască într-o staţiune montană de lux care face parte din megaproiectul Neom, potrivit unui comunicat emis sâmbătă.
Acum 24 ore
19:40
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a murit.
19:20
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters.
19:10
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 23-a din Superligă.
19:00
Bucureşti: Femeie, sechestrată de fostul iubit în locuinţă, alături de copilul de un an/ Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, întrucât exista suspiciunea că bărbatul o ameninţă cu un cuţit/ Femeia şi copilul, în siguranţă - VIDEO # News.ro
Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din Bucureşti, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia era emis ordin de protecţie. Femeia era reticentă în discuţiile cu poliţiştii ajunşi la adresă, iar întrucât exista suspiciunea că bărbatul o ameninţa cu un cuţit, s-a forţat intrarea. Victima şi copilul său de un an au fost găsiţi în siguranţă în apartament, bărbatul fiind imobilizat.
19:00
Trump dezvăluie că o armă secretă, „discombobulator”, a fost crucială pentru raidul din Venezuela asupra lui Maduro # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat pentru tabloidul The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SUA că este implicat în traficul de droguri.
19:00
Nicuşor Dan, despre persoanele care se plâng că nu le ajung banii: Nu e uşor şi trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta. Erau oameni care înainte erau la limită şi acum, cu 10 la sută mai puţin în urma inflaţiei, nu e deloc uşor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la persoanele care se plâng că nu au bani pentru a-şi achita taxele şi impozitele, că nu este uşor pentru aceşti oameni, dar că speră ca într-un timp ”relativ” scurt situaţia să se echilibreze.
18:50
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 6-0, gruparea Torino, în etapa a 22-a din Serie A.
18:40
Echipa Rapid Bucureşti a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, scor 34-30 (17-16), cu formaţia VfL Oldenburg.
18:40
Nicuşor Dan, despre numirile la şefia SRI şi cea a SIE: Toate numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, referindu-se la propunerile pentru şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi cea a Serviciului de Informaţii Externe (SIE), că toate numele vehiculate până acum nu au legătură cu realitatea şi nici cu ”creierul” său, dar admite că este posibil să fie oameni numiţi din zona politică.
18:30
Nicuşor Dan, despre atacurile PSD la adresa premierului Bolojan: Este democraţie şi există libertatea ca fiecare să spună ce vrea. Dacă percepţia este negativă pe pieţe financiare, România se împrumută mai scump # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la atacurile unor lideri PSD la premierul Ilie Bolojan, că în democraţie ”fiecare e liber să spună ce vrea”, dar că, potrivit acordului între partidele coaliţiei, PNL deţine funcţia de prim-ministru până în aprilie anul viitor.
