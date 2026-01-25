Carlos Alcaraz, în sferturi la Australian Open fără set pierdut

19:00

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la persoanele care se plâng că nu au bani pentru a-şi achita taxele şi impozitele, că nu este uşor pentru aceşti oameni, dar că speră ca într-un timp ”relativ” scurt situaţia să se echilibreze.