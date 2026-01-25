Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby
Antena Sport, 25 ianuarie 2026 09:50
New York Knicks a obținut o victorie în fața lui Phliadelphia 76ers la capătul unui meci “electrizant”, încheiat cu scorul de 112-109 pentru formația lui Mike Brown. Duelul din Xfinity Mobile Arena a putut fi urmărit pe AntenaPLAY. Knicks, victorie dramatică în fața celor de la 76ers Final sălbatic și condimentat cu erori de arbitraj […] The post Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
10:10
“Transfer extraordinar!” Ilie Dumitrescu e convins de lovitura iernii în Liga 1: “Va arăta foarte bine” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu este convins că transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid este extraordinar pentru formaţia din Giuleşti. Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Rapid un contract valabil până în iunie 2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Fostul component al Generaţiei de Aur are încredere în Moruţan şi se aşteaptă ca […] The post “Transfer extraordinar!” Ilie Dumitrescu e convins de lovitura iernii în Liga 1: “Va arăta foarte bine” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:50
Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb # Antena Sport
Aryna Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce a învins-o pe Victoria Mboko, locul 16 WTA, scor 6-1, 7-6(1), după o oră şi 28 de minute de joc. Acum, liderul WTA va lupta pentru un loc în semifinale împotriva americancei Iva Jovic. În meciul cu cu Mboko, Sabalenka a […] The post Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb appeared first on Antena Sport.
09:50
Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby # Antena Sport
New York Knicks a obținut o victorie în fața lui Phliadelphia 76ers la capătul unui meci “electrizant”, încheiat cu scorul de 112-109 pentru formația lui Mike Brown. Duelul din Xfinity Mobile Arena a putut fi urmărit pe AntenaPLAY. Knicks, victorie dramatică în fața celor de la 76ers Final sălbatic și condimentat cu erori de arbitraj […] The post Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby appeared first on Antena Sport.
09:50
Danemarca şi Germania, victorii în grupa principală de la Campionatul European! Luptă strânsă pentru semifinale # Antena Sport
Selecţionatele Danemarcei şi Germaniei au obţinut victorii importante, sâmbătă, în Grupa I principală a Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia. Campioana olimpică şi mondială Danemarca a învins Spania la Herning, cu 36-31, rămânând în cursa pentru semifinale. Danemarca şi Germania, victorii în grupa principale de la Campionatul […] The post Danemarca şi Germania, victorii în grupa principală de la Campionatul European! Luptă strânsă pentru semifinale appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:20
Momente de panică la Australian Open. Meciul lui Carlos Alcaraz, întrerupt după ce unei femei i s-a făcut rău # Antena Sport
Meciul din optimile Australian Open dintre Carlos Alcaraz și Tommy Paul a fost marcat de un moment mai puțin plăcut în primul set, atunci când duelul a fost întrerupt preț de aproximativ 14 minute. O femeie aflată pe arena Rod Laver nu s-a simțit bine și a fost dusă afară din complex pentru a primi […] The post Momente de panică la Australian Open. Meciul lui Carlos Alcaraz, întrerupt după ce unei femei i s-a făcut rău appeared first on Antena Sport.
09:10
Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga # Antena Sport
Kylian Mbappe a închis partida dintre Villarreal şi Real Madrid, câştigată de echipa lui Alvaro Arbeloa cu 2-0, în etapa cu numărul 21 din La Liga. Atacantul francez a fost autorul celor două goluri care au adus trei puncte extrem de importante pentru Real Madrid, care a urcat pe primul loc din La Liga, cel […] The post Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga appeared first on Antena Sport.
08:50
“Cea mai bună echipă din campionat”. Vedeta lui FC Botoșani nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Univ. Craiova # Antena Sport
Sebastian Mailat, aripa stânga a celor de la FC Botoșani, a fost unul dintre jucătorii moldovenilor care au oferit reacții după eșecul contra Universității Craiova, scor 0-2. Jucătorul de 28 de ani a recunoscut superioritatea oltenilor și a numit formația lui Coelho drept cea mai bună din Liga 1. Universitatea Craiova a obținut o nouă […] The post “Cea mai bună echipă din campionat”. Vedeta lui FC Botoșani nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Univ. Craiova appeared first on Antena Sport.
08:40
Universitatea Craiova a câştigat, dar oltenii nu îl menajează pe Marcel Bîrsan: “Totuşi este fotbal” # Antena Sport
Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoşani, scor 2-0, în etapa cu numărul 23 a Ligii 1, iar echipa pregătită de Filipe Coelho a revenit pe primul loc al clasamentului. Partida de pe Ion Oblemenco a fost una tensionată şi s-a lăsat şi cu un cartonaş roşu după fluierul final, primit de Mario Felgueiras, directorul […] The post Universitatea Craiova a câştigat, dar oltenii nu îl menajează pe Marcel Bîrsan: “Totuşi este fotbal” appeared first on Antena Sport.
08:30
Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley – Tottenham: “Aceeași dedicare” # Antena Sport
Radu Drăgușin a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce a evoluat puțin peste un minut în meciul încheiat la egalitate între Burnley și Tottenham, scor 2-2. Pe final, Cristian Romero a resimțit dureri, iar stoperul român a intrat în locul său și a adunat în total 70 de secunde […] The post Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley – Tottenham: “Aceeași dedicare” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:40
“Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca” # Antena Sport
Ştefan Baiaram a anunţat după meciul dintre Universitatea Craiova şi FC Botoşani, câştigat de olteni cu 2-0, că a primit o ofertă imediat după ce a revenit din cantonamentul din Antalya. Vedeta Craiovei vrea să plece de la echipă, dar nu în această iarnă. În acest moment, Baiaram are un singur obiectiv şi acela este […] The post “Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca” appeared first on Antena Sport.
23:30
“Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro! # Antena Sport
Se vorbeşte tot mai intens despre transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB. Un impresar italian, Giuseppe Piraino, care susţine că îl reprezintă pe român, a anunţat că jucătorul este de vânzare pentru 7,5 milioane de euro! Şi Giovanni Becali crede că e momentul ca Gigi Becali să-l transfere pe Daniel Bîrligea cu o sumă […] The post “Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
23:30
Partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani a fost marcată după fluierul final de un control antidoping. Câte doi fotbaliști de la fiecare formație au fost chemați la testele respective, și anume Vasile Mogoș și Nicușor Bancu de la olteni, respectiv Alex Cîmpanu și Andrei Dumitru de la moldoveni, potrivit informațiilor Antena Sport. Patru jucători, […] The post Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați appeared first on Antena Sport.
23:00
Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a oferit o primă reacție după ce a ieșit accidentat în partida câștigată de Universitatea Craiova contra celor de la FC Botoșani, scor 2-0. Atacantul a dezvăluit care este primul verdict primit de la medici: entorsă. Baiaram le-a dat cu siguranță emoții suporterilor olteni în meciul dintre Universitatea Craiova și Botoșani, în urma […] The post Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie” appeared first on Antena Sport.
23:00
Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara # Antena Sport
Dennis Man a evoluat 45 de minute în timpul meciului dintre PSV şi NAC Breda. Internaţionalul român a avut şi două ocazii mari pentru echipa sa, dar nu a reuşit să înscrie. Mai întâi, Dennis Man a reluat cu capul din cornerul executat de Veerman, dar mingea a lovit bara transversală. Dennis Man, două ocazii […] The post Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara appeared first on Antena Sport.
22:40
“Zici că voia să ne bată”. Leo Grozavu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova – Botoșani # Antena Sport
Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a avut un discurs extrem de dur la adresa centralului Marcel Bîrsan după meciul pierdut de echipa sa contra Universității Craiova, scor 0-2. Tehnicianul moldovenilor nu l-a iertat pe arbitrul din București pentru cartonașul galben pe care i l-a arătat pentru proteste la scurt timp după ce meciul a […] The post “Zici că voia să ne bată”. Leo Grozavu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova – Botoșani appeared first on Antena Sport.
22:40
Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben” # Antena Sport
Filipe Coelho a revenit cu Universitatea Craiova pe primul loc în Liga 1, după ce a trecut cu 2-0 de FC Botoşani. Tehnicianul spune că victoria a venit după o schimbare tactică. “Sunt importante punctele. Astăzi sunt trei puncte, chiar dacă prima repriză nu a fost aşa de bună. Jucătorii au înţeles ce aveam de […] The post Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben” appeared first on Antena Sport.
22:40
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară” # Antena Sport
Meciul dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves, care ar fi trebuit să se joace în această noapte, LIVE în AntenaPLAY, a fost reprogramat de NBA. Partida de la Target Center va avea loc în noaptea de duminică spre luni. Decizia a fost luată de NBA cu doar câteva ore înaintea startului partidei din cauza […] The post Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară” appeared first on Antena Sport.
22:20
Cartonaş roşu după Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0! Final de meci tenisonat pe Ion Oblemenco # Antena Sport
Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoşani cu 2-0, în etapa cu numărul 23 a Ligii 1, şi a revenit pe primul loc în clasament. Finalul meciului a fost tensionat, aşa cum a fost o bună parte a partidei de pe Ion Oblemenco. La câteva secunde după fluierul final, un meleu s-a creat la mijlocul […] The post Cartonaş roşu după Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0! Final de meci tenisonat pe Ion Oblemenco appeared first on Antena Sport.
22:20
FC Botoşani era revelaţia campionatului şi se gândea la câştigarea campionatului, acum nu mai cunoaşte gustul victoriei, iar patronul Valeriu Iftime se teme ca echipa să nu rateze şi play-off-ul. “Craiova e o echipă bună, dacă Dumnezeu ne lumina şi marca Mailat era altceva. Îmi pare rău de puncte, dar suntem într-o zonă periculoasă. Frică […] The post Valeriu Iftime a schimbat discursul: “Frică mare să nu prindem play-off-ul” appeared first on Antena Sport.
22:10
Enes Sali, prezentat oficial. Fosta “perlă” a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo # Antena Sport
Enes Sali a fost din nou împrumutat de americanii de la FC Dallas, care l-au trimis pe fotbalistul român de 19 ani la Al-Riyadh, în Arabia Saudită. Jucătorul de bandă stângă nu va fi la prima sa aventura la formația din Saudi Pro League, unde a mai fost cedat sub aceeași formă și în 2025, […] The post Enes Sali, prezentat oficial. Fosta “perlă” a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo appeared first on Antena Sport.
22:00
Universitatea Craiova și FC Botoșani s-au întâlnit pe ”Ion Oblemenco” într-unul din cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul 23 din Liga 1. Partida dintre cele două formații a fost transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Oltenii au învins, cu scorul de 2-0, pe FC Botoşani, în fața […] The post Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. Oltenii au revenit pe primul loc în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
21:50
Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani # Antena Sport
Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Vedeta oltenilor a călcat strâmb în minutul 61, atunci când a aterizat după o lovitură de cap. Baiaram a rămas pe jos şi a făcut semne către banca echipei sale. Echipa […] The post Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani appeared first on Antena Sport.
21:40
Nicolae Stanciu a confirmat noua sa echipă! Mesaj pentru suporteri: “Ajung foarte curând” # Antena Sport
Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa în această perioadă de mercato, iar mijlocașul de 32 de ani urmează să revină în China, unde a mai evoluat în trecut la Wuhan Three Towns. După ce s-a scris că va semna cu cei de la Dalian Yingbo FC, internaționalul român a confirmat și el vestea respectivă și […] The post Nicolae Stanciu a confirmat noua sa echipă! Mesaj pentru suporteri: “Ajung foarte curând” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:20
Fostul selecționer al Spaniei antrena cu Chat GPT: „Totul e minunat, dar băieții când dorm?” # Antena Sport
La finalul lui 2023, clubul rus FC Sochi l-a numit antrenor principal pe Robert Moreno, spaniol cu un CV extrem de atractiv. Fost tehnician la Monaco și Granada, Moreno a condus inclusiv echipa națională a Spaniei, timp de nouă meciuri, în 2019. Moreno a retrogradat cu Sochi în mai 2024, dar a fost apoi confirmat […] The post Fostul selecționer al Spaniei antrena cu Chat GPT: „Totul e minunat, dar băieții când dorm?” appeared first on Antena Sport.
20:50
S-au încins spiritele în Universitatea Craiova – FC Botoşani! Baiaram şi Coelho, scoşi din sărite de decizia lui Bîrsan # Antena Sport
A fost nevoie de mai puţin de jumătate de oră să se scurgă din partida Universitatea Craiova – FC Botoşani pentru ca spiritele să se încingă pe Ion Oblemenco. În minutul 28 al duelului din Bănie, un duel dintre Ştefan Baiaram şi Michael Pavlovic i-a scos din sărite pe olteni. Baiaram şi Pavlovic s-au luptat […] The post S-au încins spiritele în Universitatea Craiova – FC Botoşani! Baiaram şi Coelho, scoşi din sărite de decizia lui Bîrsan appeared first on Antena Sport.
20:40
CSM București, a cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor. “Tigroaicele” au defilat cu Podravka # Antena Sport
CSM București și-a păstrat forma bună în EHF Champions League și a obținut o nouă victorie, după ce a învins-o în deplasare pe Podravka în etapa cu numărul 11, scor 33-28. În urma succesului din Croația, jucătoarele lui Bojana Popovic au ajuns la a șaptea victorie din această ediție a competiției și la a cincea […] The post CSM București, a cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor. “Tigroaicele” au defilat cu Podravka appeared first on Antena Sport.
20:20
Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România” # Antena Sport
Andrei Coubiș a avut ocazia să joace primul său meci pentru un club din Liga 1, după ce Cristiano Bergodi l-a introdus în startul reprizei secunde a partidei cu Unirea Slobozia, câștigată de ardeleni cu 1-0. După meci, fundașul crescut de AC Milan a vorbit despre cum s-a simțit pe teren, dar și despre posibilitatea […] The post Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România” appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Charalambous şi Pintilii au adus “virusul” la FCSB appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan este preferatul fanilor lui Rapid appeared first on Antena Sport.
20:00
Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: “Cine ştie?” # Antena Sport
Andrei Gheorghiţă a marcat unicul gol al meciului U Cluj – Unirea Slobozia, scor 1-0, iar “şepcile roşii” au revenit pe loc de play-off în Liga 1. Fotbalistul de 23 de ani a înscris pentru prima oară de la meciul dintre PAOK Salonic şi FCSB, scor 1-2, din play-off-ul pentru optimile de finală Europa League. […] The post Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: “Cine ştie?” appeared first on Antena Sport.
19:50
“Terenul e o rușine. Nu putem juca”. Colegii lui Andrei Rațiu au răbufnit și și-au făcut praf propriul gazon # Antena Sport
Rayo Vallecano a suferit al doilea eșec la rând din campionat, după ce a fost învinsă de Osasuna pe teren propriu. După meci, o parte din jucătorii formației pentru care evoluează și Andrei Rațiu nu au ezitat să critice în termeni extrem de duri propriul lor gazon, suprafața creând probleme pentru fotbaliștii ambelor formații. Duelul […] The post “Terenul e o rușine. Nu putem juca”. Colegii lui Andrei Rațiu au răbufnit și și-au făcut praf propriul gazon appeared first on Antena Sport.
19:40
Radu Drăgușin a jucat doar câteva zeci de secunde în Burnley – Tottenham. Ce a făcut românul # Antena Sport
La doar câteva zile de la cununia avută în România, Radu Drăgușin a evoluat doar câteva zeci de secunde pentru Tottenham. Radu Drăgușin îşi doreşte să joace mai mult şi vrea să plece de la Tottenham. În pline discuţii legate de plecarea lui, românul a primit şansă de la antrenor! Şansă infimă, pentru că a […] The post Radu Drăgușin a jucat doar câteva zeci de secunde în Burnley – Tottenham. Ce a făcut românul appeared first on Antena Sport.
19:10
Rapid – Oldenburg 34-30. Prima victorie a echipei din Giuleşti în grupa din European League # Antena Sport
Rapid Bucureşti a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, scor 34-30 (17-16), cu formaţia VfL Oldenburg. Principalele marcatoare ale meciului au fost Korsos 6 goluri, Kassoma 5, Lopes 4, pentru Rapid, respectiv Granicka 7, Behrend 7, Teiken 4, pentru VfL Oldenburg. Rapid – Oldenburg 34-30 În cealaltă partidă […] The post Rapid – Oldenburg 34-30. Prima victorie a echipei din Giuleşti în grupa din European League appeared first on Antena Sport.
19:10
Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie # Antena Sport
Meciul de la EHF EURO 2026 dintre Franța și Portugalia a intrat în istoria acestui sport, ținând cont că au picat nu mai puțin de trei recorduri, două dintre ele la nivel continental și unul chiar mondial. În duelul din grupa principală 1 a competiției din nordul Europei, naționala “cocoșului galic” s-a impus cu 46-38 […] The post Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie appeared first on Antena Sport.
19:10
U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus “şepcile roşii” pe loc de play-off # Antena Sport
U Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 23-a din Superligă. Clujenii au deschis scorul încă din minutul 8, când Macalou a pasat în careu, Atanas Trică a lăsat mingea să ajungă la Gheorghiţă şi acesta a înscris. Simion şi-a reglat şutul, trimiţând pe lângă poartă din […] The post U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus “şepcile roşii” pe loc de play-off appeared first on Antena Sport.
19:00
Arouca – Sporting LIVE VIDEO (20:00, AntenaPLAY). Campioana en-titre continuă cursa de urmărire a lui FC Porto # Antena Sport
Meciul Arouca – Sporting e în direct în AntenaPLAY de la ora 20:00 şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro. Campioana încearcă să se apropie de liderul Porto. Înaintea meciului cu Arouca, din deplasare, Sporting are 45 de puncte. FC Porto are 52 de puncte. De la ora 22:30, tot în AntenaPLAY, va fi în […] The post Arouca – Sporting LIVE VIDEO (20:00, AntenaPLAY). Campioana en-titre continuă cursa de urmărire a lui FC Porto appeared first on Antena Sport.
19:00
A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul # Antena Sport
Radu Drăguşin vrea să plece de la Tottenham în această iarnă, dar nu oriunde! Leipzig a făcut o ofertă clară, de 23 de milioane de euro, pentru un transfer defintiv al jucătorului, dar mutarea nu s-a făcut. Motivul? Fotbalistul vrea să plece în Italia! Anunţul a fost făcut de jurnalistul italian, Nicolo Schira. El dezvăluie […] The post A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul appeared first on Antena Sport.
19:00
Bayern Munchen – Augsburg 1-2. Rezultat-şoc pe Allianz Arena! Prima înfrângere a liderului din Bundesliga în acest sezon # Antena Sport
Bayern Munchen a fost învinsă de Augbsurg, scor 1-2, în etapa cu numărul 19 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a cedat incredibil, pe final, după ce a condus cu 1-0 încă din minutul 23. Aceasta este prima înfrângere suferită de Bayern Munchen în acest sezon din Bundesliga. În primele 18 etape, Bayern a câştigat […] The post Bayern Munchen – Augsburg 1-2. Rezultat-şoc pe Allianz Arena! Prima înfrângere a liderului din Bundesliga în acest sezon appeared first on Antena Sport.
19:00
Gestul făcut de Universitatea Craiova pentru indianul care a salvat o fetiţă de la înec # Antena Sport
Indianul Vipan Kumar, 47 de ani, care a salvat fetița de 5 ani căzută în lacul Parcului „Romanescu”, este prezent la meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani. El și prietenii lui au rezervată o lojă la stadion. Bărbatul a primit din partea clubului Universitatea Craivoa și bilete de avion pentru a-și vizita familia în India. […] The post Gestul făcut de Universitatea Craiova pentru indianul care a salvat o fetiţă de la înec appeared first on Antena Sport.
18:10
Daniel Pancu a interzis un cuvânt înainte de FCSB – CFR Cluj: “Nu pronunţaţi! Nu mă interesează” # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu vrea să audă de play-off, înaintea meciului pe care echipa sa îl va disputa duminică seară, pe Arena Naţională, contra FCSB-ului. Foste campioane ale României în ultimii ani, FCSB şi CFR Cluj se află în situaţii delicate, ambele în afara locurilor de play-off în acest moment. […] The post Daniel Pancu a interzis un cuvânt înainte de FCSB – CFR Cluj: “Nu pronunţaţi! Nu mă interesează” appeared first on Antena Sport.
18:10
Denis Alibec, incert pentru FCSB – CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei cu CFR Cluj, iar în cadrul ei a vorbit și despre situația jucătorilor indisponibili. După ce roș-albaștrii l-au pierdut pe Florin Tănase, golgheterul echipei, cipriotul a anunțat că și Denis Alibec este incert pentru partida de pe Arena Națională. FCSB o va înfrunta pe CFR […] The post Denis Alibec, incert pentru FCSB – CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby appeared first on Antena Sport.
17:50
Elias Charalambous crede în continuare că FCSB poate lua titlul: “Atât de multă negativitate în jurul nostru” # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut sâmbătă conferința de presă înainte de derby-ul cu CFR Cluj și a vorbit despre șansele la titlu ale echipei sale. În viziunea cipriotului, roș-albaștrii încă se pot impune în lupta pentru trofeul Ligii 1, chiar dacă în ultima perioadă au fost criticați după eșecurile cu FC Argeș și Dinamo Zagreb. FCSB […] The post Elias Charalambous crede în continuare că FCSB poate lua titlul: “Atât de multă negativitate în jurul nostru” appeared first on Antena Sport.
17:50
Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA – Rapid: “Asta am în plan” # Antena Sport
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, este extrem de încântat după ce Olimpiu Moruţan a semnat cu formaţia din Giuleşti. Fostul jucător de la FCSB a susţinut şi prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului şi va fi în lotul echipei pentru meciul de la Arad, cu UTA, de luni seară. […] The post Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA – Rapid: “Asta am în plan” appeared first on Antena Sport.
17:40
Bogdan Stelea, atac la FRF după ce Ilie Dumitrescu a semnat: “Nu au făcut nimic din ce au promis” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a decis să revină în fotbal după 16 ani și să semneze cu Federația Română de Fotbal, unde va fi prezent în trei proiecte, printre care și unul care se ocupă de tranziția de la juniori la seniori a jucătorilor. Recent, Gică Popescu, președintele celor de la Farul, a comentat numirea lui “Mister” […] The post Bogdan Stelea, atac la FRF după ce Ilie Dumitrescu a semnat: “Nu au făcut nimic din ce au promis” appeared first on Antena Sport.
17:20
O ştire a făcut zilele trecute înconjurul României. Era legată de taxale, de 36.000 de euro, pe care Mihai Neşu le plăteşte în 2026, pentru fundaţia lui. Acum, un alt subiect arată cum tratează România persoanele cu dizabilităţi. De această dată este vorba de pensia umilitoare pe care o primeşte chiar Mihai Neşu de la […] The post Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” appeared first on Antena Sport.
17:10
Prima reacţie a lui Novak Djokovic, după ce a fost la un pas de descalificare la Australian Open: “Am avut noroc” # Antena Sport
Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins pe Botic Van De Zandschulp în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6(4), după 2 ore şi 46 de minute de joc. În setul al doilea al partidei de pe Rod Laver Arena a avut loc şi un moment care […] The post Prima reacţie a lui Novak Djokovic, după ce a fost la un pas de descalificare la Australian Open: “Am avut noroc” appeared first on Antena Sport.
17:00
Ilie Stan începe lupta pentru banii neprimiți de la Gloria Buzău: “Ai la dispoziție 6 mil. de € și nu reușești” # Antena Sport
Ilie Stan a dat în judecată Consiliul Județean Buzău acum câteva luni pentru neplata salariilor de la Gloria Buzău, iar pe data de 29 ianuarie va avea primul termen din proces. Recent, tehnicianul de 58 de ani a vorbit din nou despre dezastrul financiar produs la cea mai recentă echipă pe care a antrenat-o în […] The post Ilie Stan începe lupta pentru banii neprimiți de la Gloria Buzău: “Ai la dispoziție 6 mil. de € și nu reușești” appeared first on Antena Sport.
16:50
Scene incredibile în Belgia! Fanii lui Standard Liege nu au mai suportat şi au mers după jucători la vestiare # Antena Sport
Suporterii ultras ai echipei belgiene de fotbal Standard Liege au intrat cu furie în vestiare după înfrângerea usturătoare suferită, vineri pe teren propriu, împotriva lui Gent (0-4) în cadrul etapei a 22-a a Jupiler Pro League, informează cotidianul L’Equipe. Potrivit site-ului belgian Sudinfo, tensiuni semnificative au apărut pe stadionul din Sclessin după înfrângerea grea suferită […] The post Scene incredibile în Belgia! Fanii lui Standard Liege nu au mai suportat şi au mers după jucători la vestiare appeared first on Antena Sport.
16:40
“Cum crezi că te vor primii suporterii Rapidului după ce ai jucat la FCSB?”. Răspunsul dat de Olimpiu Moruțan # Antena Sport
Olimpiu Moruțan a susținut sâmbătă după-amiază prima sa conferința de presă din postura de jucător al Rapidului, iar jurnaliștii au avut ocazia să îi adreseze diverse întrebări mijlocașului. Printre altele, fotbalistul de 26 de ani a fost întrebat și cum crede că va fi primit de suporterii giuleșteni ținând cont de trecutul său FCSB-ist, iar […] The post “Cum crezi că te vor primii suporterii Rapidului după ce ai jucat la FCSB?”. Răspunsul dat de Olimpiu Moruțan appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.