Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb

17:10

Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins pe Botic Van De Zandschulp în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6(4), după 2 ore şi 46 de minute de joc. În setul al doilea al partidei de pe Rod Laver Arena a avut loc şi un moment care […] Prima reacţie a lui Novak Djokovic, după ce a fost la un pas de descalificare la Australian Open: "Am avut noroc"