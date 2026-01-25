Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB – CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul

17:50

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, este extrem de încântat după ce Olimpiu Moruţan a semnat cu formaţia din Giuleşti. Fostul jucător de la FCSB a susţinut şi prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului şi va fi în lotul echipei pentru meciul de la Arad, cu UTA, de luni seară.