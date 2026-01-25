Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd”

13:40

Jakub Mensik s-a retras, duminică, din cauza unei accidentări, cu o zi înaintea meciului său din optimile de finală împotriva lui Novak Djokovic, care s-a calificat astfel fără să joace în sferturile de finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, au anunţat organizatorii, citaţi de AFP. “Este o decizie nefericită. După […] The post Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Australian Open fără să joace: “Este o decizie nefericită” appeared first on Antena Sport.