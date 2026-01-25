Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

21:50

Ucraina a început să se amestece în viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria, pentru că vrea ca în această țară să fie un guvern pe deplin docil față de conducerea Uniunii Europene, a declarat ministrul afacerilor externe al Ungariei, Péter Szijjártó, ca răspuns la afirmația omologului său ucrainean, Andrei Sibiha. „Văd că ați început să vă […]