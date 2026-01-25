Răzbunarea premeditată de Cordea » A marcat în poarta fostei lui echipe, apoi a explicat de ce s-a bucurat: „De asta!”

15:20

Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) a fost întrebat după victoria sa din optimile de finală de la Melbourne despre momentele dificile prin care a trecut Jannik Sinner din cauza căldurii extreme.Carlos Alcaraz este pentru a treia oară în sferturile de finală la Australian Open, singurul turneu de Mare Șlem care îi lipsește din palmares. E o fază pe care nu a depășit-o până acum la Antipozi, el urmând să-l întâlnească pe Alex de Minaur. ...