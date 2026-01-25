De ce nu ai nevoie de electroliți pentru exercițiile fizice de zi cu zi
Aktual24, 25 ianuarie 2026 21:20
În ultimii ani, băuturile cu electroliți au devenit aproape un accesoriu obligatoriu pentru oricine face mișcare. Le vedem în sălile de sport, pe traseele de alergare și chiar în mâinile celor care merg zilnic la serviciu. Sunt prezentate ca soluția ideală pentru hidratare, energie și recuperare rapidă, iar mesajele de marketing sugerează că fără ele […]
S-a supărat premierul? ”Bolojan nu îl bagă în seamă pe Claudiu Manda. Diferență de anvergură intelectuală, diferență de caracter imensă” – Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL # Aktual24
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică seara că atacurile lansate de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la adresa premierului Ilie Bolojan, inclusiv referirea la acesta drept „lăutar”, nu reflectă realitatea din interiorul coaliției și nu au fost luate în considerare de Bolojan: ”Nu îl bagă în seamă”. Întrebat, duminică seară, la Antena 3, […]
21:50
Lovitură pentru PSD. Năstase spune că România nu are ce căuta în Consiliul lui Trump: ”Este o caricatură de tratat” # Aktual24
Adrian Năstase, fost lider al PSD, ridiculizează Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump în condițiile în care Sorin Grindeanu a cerut ca România să adere ”fără ezitare” la acest organism. ”Consiliul pentru pace (Board of Peace) este lansat de Donald Trump in contextul in care spunea că nu mai are nevoie de drept international. […]
21:30
Șeful Armatei desființează teoriile AUR: ”SUA vor trimite în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrams” # Aktual24
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat azi că NATO își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea României și că, în perioada următoare, va fi dislocat în țara noastră un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams. „Alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea […]
Maia vs. pâinea albă feliată: o alegere banală care ne influențează sănătatea mai mult decât credem # Aktual24
Pâinea este unul dintre cele mai vechi alimente ale omenirii și, în același timp, unul dintre cele mai banale. O mâncăm aproape fără să ne gândim la ea: dimineața, prăjită, la prânz, lângă o supă, seara, sub forma unui sandviș rapid. Tocmai de aceea, rareori ne întrebăm ce se ascunde, de fapt, în spatele unei […]
Ministrul Apărării: ”Aproape în fiecare noapte primesc pe telefonul operativ alerte aeriene” # Aktual24
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat, duminică după-amiază, că primește aproape în fiecare noapte alerte aeriene pe telefonul operativ de la Ministerul Apărării, însă ținta acestora nu este România, ci porturile ucrainene de la Dunăre. „Să știți că pe telefonul ăsta, care e un telefon operativ de la Ministerul Apărării, aproape în fiecare noapte […]
Mexicul ia în considerare suspendarea exporturilor de petrol către Cuba, pe fondul temerilor legate de posibile reacții din partea Statelor Unite # Aktual24
Mexicul se află la o răscruce istorică: guvernul de la Ciudad de México analizează dacă să oprească sau să reducă livrările de petrol către Cuba, pe fondul temerilor că Statele Unite ar putea reacționa dur la această practică esențială pentru insula aflată într-o criză energetică profundă. Această revizuire a politicii energetice mexicane vine după ce […]
Timiș: Revoltă în satul minorului criminal, zeci de oameni vor ca ”băiatul să fie dat afară din sat”. Au fost aduși scutierii – VIDEO # Aktual24
Zeci de persoane protestează, duminică seara, în localitatea Sânmihaiu Român, în faţa casei bunicului minorului de 13 ani implicat în uciderea băiatului de 15 ani din localitatea Cenei. Oamenii cred că minorul ar fi adăpostit aici şi cer ca şi acesta să răspundă penal pentru implicarea în uciderea lui Mario, chiar dacă are doar 13 […]
PSD îi cere lui Bolojan să demisioneze, invocând un sondaj realizat de un institut apropiat de PSD: ”Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă” # Aktual24
Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a declarat azi că, atunci când 76% dintre români spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, Guvernul ar trebui să plece, nu să se pregătească de „încă o asumare”. El invocă un sondaj realizat de CURS, institut patronat de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa, aceasta fiind […]
Dovada că huiduielile au fost premeditate. Jandarmii au prins la Iași un individ venit din București să facă scandal, ”membru al unui grup organizat” # Aktual24
Jandarmeria anunță că au fost aplicate amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz în cazul indivizilor agresivi care au huiduit șa mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Indivizii au forţat cordonul de jandarmi, și au adresat injurii, au precizat jandarmii. Jandarmii Grupării […]
Sub presiunea SUA de la investirea sa pe 5 ianuarie, Delcy Rodriguez a promis eliberarea prizonierilor politici și a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut sâmbătă „acorduri cu opoziția”, la trei săptămâni după spectaculoasa operațiune americană care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro, relatează Le Figaro. […]
AUR a făcut scandal la frontiera cu Ucraina, acum se victimizează: ”M-au dezbrăcat complet. Sunt considerat duşman al poporului ucrainean” # Aktual24
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România în cazul deputatului Petru-Gabriel Negrea, după ce, în urmă cu trei zile, acesta ar fi fost supus unui tratament „abuziv”, „degradant” şi „profund umilitor” de către autorităţile ucrainene de la frontiera […]
De la F-35 la un nou „super-avion” de luptă. Pariul riscant care ar putea schimba echilibrul militar global # Aktual24
După decenii în care dependența Europei de programele militare americane a modelat capacitățile sale de apărare, Italia face un pas îndrăzneț către autonomia tehnologică. Trecerea de la F-35 la un nou „super-avion” de luptă nu reprezintă doar o modernizare, ci un pariu strategic care ar putea redefini poziția țării în arhitectura securității globale. În săptămânile […]
Legătura ascunsă dintre hipertensiune și steatoza hepatică: indicatori care pot semnala afecțiuni cardiovasculare # Aktual24
Hipertensiunea arterială și ficatul gras reprezintă două afecțiuni aparent separate, frecvent întâlnite în populația adultă, dar cercetările recente au dezvăluit o conexiune subtilă, dar profund semnificativă între ele. Această legătură ascunsă nu este doar o simplă coincidență; mecanismele metabolice și inflamatorii care leagă ficatul de sistemul cardiovascular transformă ficatul gras într-un veritabil avertizor precoce al […]
Polonia pare să-și fi luat timp pentru a analiza cu atenție viitorul monedei unice europene. Ministrul Finanțelor, Andrzej Domański, a declarat recent într-un interviu acordat publicației Financial Times, citat de Reuters, că țara sa nu se grăbește să adere la zona euro. Motivul? Performanțele economice solide ale Poloniei, care depășesc semnificativ media Uniunii Europene. „Economia […]
O substanță naturală prezentă în alimente poate încetini îmbătrânirea. Ce ar trebui să includem în dietă # Aktual24
În ultimii ani, ideea de a încetini îmbătrânirea nu mai aparține doar literaturii science-fiction, ci a devenit un subiect serios de cercetare medicală. Oamenii de știință au descoperit că anumite substanțe naturale din alimente pot influența direct modul în care celulele noastre îmbătrânesc. Printre acestea, o moleculă a atras atenția comunității științifice prin efectele sale […]
„Mama tuturor acordurilor”. Președintele Consiliului UE și președinta Comisiei Europene sosesc în India pentru a semna un pact de liber schimb, după decenii de negocieri # Aktual24
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a sosit duminică în India, în timp ce UE și New Delhi încearcă să semneze un pact de liber schimb, încheind aproape două decenii de negocieri între giganții economici. Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sunt invitații principali ai sărbătoririi Zilei Republicii din acest an, care se […]
În spatele ușilor închise: Trump este tot mai frustrat că situația din Minnesota îi scapă din mâini # Aktual24
Potrivit CNN, la un an de la preluarea mandatului, administrația Trump se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări de imagine de până acum. Revoltele violente din Minnesota, declanșate după ce doi civili au fost uciși de agenți federali în mai puțin de trei săptămâni, au pus în centrul atenției internaționale problemele legate de […]
Sondaj: CURS cotează PSD-ul la peste 20%, cu 5 procente mai mult decât în sondajul INSCOP. Procente mai mici pentru AUR și USR în sondajul CURS # Aktual24
Un sondaj de opinie dat publicității duminică de Centrul de Sociologie Urbană și Regională, CURS, în luna ianuarie 2026, arată că Alianța pentru Unirea Românilor s-ar clasa pe primul loc, cu 35% din intențiile de vot, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. CURS este patronat de Iosif Buble, soțul Dianei Tușa, vicepreședinte PSD. Potrivit […]
Poliția germană a arestat un cetățean libanez sub suspiciunea de a fi membru al Hamas și de a plănui atacuri armate în Europa. Bărbatul, numit „Mohammad S”, a fost oprit pe aeroportul Brandenburg din Berlin, după ce a sosit vineri seara din Beirut, relatează BBC. Procurorii federali au declarat că în august 2025 suspectul a […]
Sfârșitul jocului pentru marile averi ascunse în cripto. Statul strânge lațul fiscal, iar anonimatul devine istorie # Aktual24
Lumea criptomonedelor, construită inițial pe promisiunea libertății financiare și a anonimatului total, intră într-o nouă etapă, una în care transparența nu mai este opțională, iar obligațiile fiscale devin imposibil de evitat. Începând cu 1 ianuarie, utilizatorii de criptomonede din Marea Britanie sunt obligați să își partajeze detaliile conturilor cu autoritățile fiscale, o schimbare majoră care […]
Până la 30.000 de oameni ar fi putut fi uciși pe străzile Iranului doar în zilele de 8 și 9 ianuarie, au declarat pentru TIME doi înalți oficiali ai Ministerului Sănătății — sugerând o creștere dramatică a bilanțului. Potrivit celor doi, atât de mulți oameni au fost măcelăriți de serviciile de securitate iraniene în acea […]
Sondajul lui Pieleanu: 55% dintre români ar fi nemulțumiți de activitatea pe plan extern a președintelui Nicușor Dan # Aktual24
Mai puțin de jumătate (44%) dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, indică un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde. De asemenea, 55% ar fi nemulțumiți de activitatea pe plan extern a președintelui Nicușor Dan. Avangarde este patronat de […]
Cuba se teme de invazie, regimul comunist a ordonat exerciții militare masive. Președintele a participat și el # Aktual24
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciţii militare, însoţit de înalţi oficiali militari, într-o nouă zi dedicată activităţilor de apărare a ţării, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, informează EFE, citată de Agerpres. „Acestea (exerciţii militare) capătă o importanţă semnificativă în acest moment (…) având în vedere ofensiva hegemonică desfăşurată de […]
Revoluție în genetică: prima oaie editată genetic din India a împlinit un an. Ce urmează? # Aktual24
Într-un colț al lumii unde munții par să atingă cerul, iar agricultura se luptă zilnic cu limitele impuse de climă, resurse și spațiu, s-a născut un simbol al viitorului. Nu este o invenție mecanică și nici un algoritm revoluționar, ci o oaie. Se numește Tarmeem, iar existența ei marchează un moment istoric: este prima oaie […]
Liderul chinez Xi Jinping și-a plasat cel mai înalt general în activitate sub investigație, extinzând campania sa necruțătoare împotriva corupției și „neloialității” din armată — o ofensivă care goleşte rapid eșaloanele superioare ale uneia dintre cele mai puternice forțe armate din lume. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul Zhang Youxia — cel […]
Guvernul elimină plafonarea prețului la gaze începând cu 31 martie. La cât se ridică costul total al intervențiilor statului # Aktual24
Guvernul va elimina plafonarea prețului la gazele naturale începând cu 31 martie, marcând revenirea completă la piața liberalizată. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că tranziția va fi una treptată și controlată, pentru a evita creșteri bruște ale facturilor, așa cum s-a întâmplat pe piața energiei electrice. Autoritățile dau asigurări că mecanismele necesare sunt deja pregătite […]
Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner plănuiesc o întâlnire cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Mass-media relatează că întâlnirea era așteptată să aibă loc sâmbătă, în contextul lansării Consiliului pentru Pace pentru a supraveghea Gaza postbelică și a tensiunilor crescânde din jurul Iranului, relatează Bloomberg. Purtătoarea de cuvânt a biroului lui Netanyahu, Shosh Bedrosian, a […]
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar fi furnizat cannabis adolescenților care l-au ucis pe Mario Berinde # Aktual24
Doi tineri, de 17 și 24 de ani, au fost reținuți în urma unor percheziții DIICOT desfășurate în localitatea Cenei, județul Timiș, în contextul consumului și distribuirii de droguri, dar și în legătură cu uciderea lui Mario Berinde, un băiat de 15 ani. Ancheta relevă detalii șocante despre implicarea minorilor, influența drogurilor și premeditarea faptei, […]
SUA iau în considerare o blocadă navală asupra Cubei. Scopul este răsturnarea guvernului comunist de la Havana # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump ia în considerare impunerea unei blocade navale asupra Cubei pentru a opri aprovizionarea cu petrol a țării. După cum notează publicația americană Politico, care citează surse, nu a fost luată nicio decizie finală și există atât oponenți, cât și susținători ai unor astfel de măsuri în cadrul administrației. În special, […]
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a acuzat Ucraina că s-ar amesteca în alegerile parlamentare din țara sa, susținând că Kievul „a trecut la ofensivă” și că acum „lansează amenințări și intervine pe față în alegerile ungare”. Orbán a afirmat că scopul Ucrainei ar fi „să obțină fonduri și să forțeze intrarea în Uniunea Europeană cât mai […]
Tâlhar prins în Capitală cu ajutorul aplicației Find my AirPods: ”Respect Poliția Română!” # Aktual24
Polițiștii de la Sectia 14 l-au prins pe un tânăr care jefuise vineri pe stradă o femeie cu ajutorul aplicației Find my AirPods. Adriana Ionescu, victima, a relatat cu detalii ce s-a întâmplat.. Respect Poliția Română! Și nu o spun pentru că am lucrat puțin timp acolo și am văzut cât de dedicați și profesioniști […]
Posibilă întâlnire între Putin și Zelenski, anunță oficiali ai SUA. Concluzii după discuțiile de la Abu Dhabi # Aktual24
Oficiali americani au spus despre discuțiile dintre Ucraina și Rusia din Emiratele Arabe Unite din 23-24 ianuarie că sunt un „pas” către o posibilă întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin. Oficialii americani au declarat că discuțiile trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina de la Abu Dhabi au fost „productive” […]
Cine erau cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan. Martor: ”Erau vreo douăzeci. Ceafă lată, umeri tari, fesuri trase pe frunte. Strigau și apoi se hăhăiau. Au stat împrăștiați prin mulțime, nu toți laolaltă” – VIDEO # Aktual24
O pensionară din Focșani care a fost la manifestările de sâmbătă, unde a fost huiduit președintele Nicușor Dan, incident puternic amplificat de propagandiștii suveraniști, a relatat ce s-a întâmplar de fapt acolo. Au fost doar vreu 20 de indivizi, extrem de agresivi, care i-au și amenințat pe ceilalți participanți. Iată ce scrie Olimpia Săpunaru din […]
Președintele american Donald Trump a amenințat Canada cu tarife de 100% dacă „face o înțelegere cu China”. El nu a spus ce se referă, mai ales că a lăudat înțelegerea anunțată de China și Canada în urmă cu câteva zile. Este doar ultima tentativă de folosire a tarifelor comerciale, una dintre cele mai puternice arme […]
Valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei, în Capitală, de duminică dimineaţa, până marţi dimineaţa, temperatura maximă va ajunge până la 12 grade, iar cerul va fi noros, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Astfel, până luni, la ora 08:00, valorile termice se vor situa peste cele […]
Guvernul britanic a anunțat că va crea un nou Serviciu Național de Poliție, supranumit „FBI-ul britanic”, pentru a combate terorismul, frauda și crima organizată. Noua structură va combina activitatea Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, care investighează infracțiuni grave de crimă organizată, cum ar fi contrabanda cu droguri și traficul de persoane, cu alte funcții […]
Ucraina a aflat câte rachete Oreșnik deține Rusia: ”Oreșnik este construită pe tehnologii din secolul trecut” # Aktual24
Rusia dispune în prezent de cel mult trei sau patru rachete de tip Oreșnik, însă intenţionează să demareze producţia pe scară largă a acestui sistem şi să ajungă la fabricarea a cel puţin cinci rachete pe an, a declarat Oleh Luhovskyi, prim-adjunct al şefului Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, într-un interviu acordat agenţiei Ukrinform. […]
Ecologiștii strică afacerile ginerului lui Trump în Albania. Ivanka Trump s-a aflat săptămâna aceasta în Albania # Aktual24
Zeci de asociaţii ecologiste au cerut suspendarea planului ginerelui preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, de a construi un complex turistic de lux pe o insulă albaneză, invocând ameninţări la adresa biodiversităţii, anunță AFP, citată de Agrepres. Jared Kushner intenţionează să transforme insula nelocuită Sazan, din sud-vestul Albaniei, într-o destinaţie turistică de lux, un proiect […]
Președintele Dan, mesaj către PSD și AUR: ”Acordul Mercosur poate aduce un României miliarde de euro şi o creştere semnificativă a industriei auto” # Aktual24
Nicuşor Dan afirmă că acordul comercial semnat de Uniunea Europeană cu statele Mercosur reprezintă o oportunitate majoră pentru economia României, în special pentru industria auto. Reamintim că PSD și AUR se opun violent acordului, deși europarlamentarii PSD au votat într-o primp fază în favoarea acordului. În opinia preşedintelui Nicuşor Dan, acordul „este ceva benefic” pentru […]
Unde se ascunde ayatollahul de frica americanilor: ”Obiectiv fortificat, dotat cu tuneluri interconectate” # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a mutat într-un adăpost subteran special din Teheran, după ce oficiali de rang înalt din domeniul militar şi al securităţii au evaluat un risc crescut privind un posibil atac al Statelor Unite, au declarat pentru Iran International două surse apropiate guvernului. Potrivit acestora, instalaţia este un obiectiv fortificat, […]
După valul de furie de la Londra, Trump s-a răzgândit. Prezintă scuze într-o formă mascată # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă rolul soldaţilor britanici în războiul din Afganistan, după ce a stârnit reacţii virulente în rândul aliaţilor NATO despre care a susţinut anterior că s-ar fi ferit de confruntările armate directe cu talibanii, o remarcă pe care premierul britanic Keir Starmer a descris-o drept jignitoare, iar cei doi lideri […]
Noua armă folosită de SUA în Venezuela. Trump: ”Ei au apăsat butoanele pentru rachetele ruseşti şi chinezeşti şi nimic nu a funcţionat” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip de armă în operaţiunea prin care a fost capturat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, armă despre care a susţinut că a scos din funcţiune echipamentele militare ale armatei venezuelene, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. În acest interviu, […]
Dan, despre huiduielile suveraniștilor: ”Dacă nu putem să ne bucurăm, atunci să respectăm memoria unor oameni” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la huiduielile din timpul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, că perioada actuală nu este una uşoară, dar că există momente care trebuie tratate cu respect. „Au fost mulţi ieşeni care s-au bucurat de această sărbătoare. Iar asta contează. Chiar dacă nu trăim vremuri uşoare, […]
Nicio șansă ca Manda să ajungă șef al SRI. Nicușor Dan: ”Numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, referindu-se la propunerile pentru funcţiile de director al Serviciului Român de Informaţii şi al Serviciului de Informaţii Externe, că numele vehiculate până în prezent în spaţiul public „nu au legătură cu realitatea” şi nici cu opţiunile sale, precizând totodată că este posibil ca la conducerea celor două servicii […]
Oana Gheorghiu, despre Bolojan: ”Nu mulți ar avea curajul să facă curățenie și să fie înjurați” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmăcă nu se consideră „nici bolojenistă şi nici nicuşoristă”, subliniind că nu ar trebui să existe astfel de etichete, însă a precizat că îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri dificile şi de a „face curăţenie după alţii”, chiar dacă acest lucru atrage nemulţumiri. „Nu sunt nici […]
Presshub: Dorian Galbinski, cel mai longeviv reporter din Secţia română a BBC – „Libertatea a însemnat chiar viața mea / Asistăm, poate, la moartea democrației liberale. Sper să ne înșelăm” # Aktual24
Dorian Galbinski este originar din Constanţa. S-a născut şi a trăit aici până când, în anii ’60, a emigrat, alături de familia sa, în Israel. Înscris de socrul său la un concurs pentru Secția română a BBC, după mai multe probe, ajunge, în decembrie 1970, acolo unde și-a construit cariera: în Marea Britanie, la BBC. […]
Italia protestează și își rechemă ambasadorul din Elveția după ce proprietarul barului elvețian care a ars în noaptea de Anul Nou a fost eliberat pe cauțiune # Aktual24
Italia a protestat oficial sâmbătă față de eliberarea pe cauțiune a proprietarului barului elvețian care a ars de Anul Nou și și-a rechemat ambasadorul în Elveția, în contextul în care decizia instanței a fost criticată în ambele țări. Jacques Moretti și soția sa, Jessica, proprietarii barului Le Constellation din Crans-Montana, sunt anchetați pentru ucidere din […]
Nouă epurare militară în China: Generalul cu cel mai înalt grad din armată, investigat pentru presupuse încălcări ale legii # Aktual24
Ministerul chinez al Apărării a anunțat sâmbătă că generalul Zhang Youxia, cel mai înalt grad militar al armatei, este investigat pentru presupuse încălcări grave ale disciplinei și legii. Zhang Youxia, unul dintre cei doi vicepreședinți ai puternicei Comisii Militare Centrale, este cea mai recentă persoană vizată în cadrul unei lungi campanii de epurare a oficialilor […]
Raport: Netanyahu l-ar fi împiedicat pe președintele israelian Isaac Herzog să urce pe scenă la evenimentul lui Trump de la Davos # Aktual24
Premierul Benjamin Netanyahu l-ar fi împiedicat pe președintele Isaac Herzog să apară pe scenă în cadrul evenimentului „Board of Peace” organizat de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie The Times of Israel. Potrivit Channel 12, președintele SUA, Donald Trump, a solicitat de două ori biroului premierului Israelului să permită președintelui Isaac […]
