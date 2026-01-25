Dramatic. Peste 30.000 de protestari ar fi fost uciși în Iran

15:10

Călătorii bucureșteni trebuie să se pregătească pentru schimbări importante în transportul public metropolitan. Prețul unei călătorii cu STB va crește de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut pe 29 ianuarie în ședința Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres. Noile tarife propuse pentru transportul metropolitan sunt: două […]