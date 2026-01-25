În spatele ușilor închise: Trump este tot mai frustrat că situația din Minnesota îi scapă din mâini

Potrivit CNN, la un an de la preluarea mandatului, administrația Trump se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări de imagine de până acum. Revoltele violente din Minnesota, declanșate după ce doi civili au fost uciși de agenți federali în mai puțin de trei săptămâni, au pus în centrul atenției internaționale problemele legate de […]

