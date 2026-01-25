Tâlhar prins în Capitală cu ajutorul aplicației Find my AirPods: ”Respect Poliția Română!”
Aktual24, 25 ianuarie 2026 12:50
Polițiștii de la Sectia 14 l-au prins pe un tânăr care jefuise vineri pe stradă o femeie cu ajutorul aplicației Find my AirPods. Adriana Ionescu, victima, a relatat cu detalii ce s-a întâmplat.. Respect Poliția Română! Și nu o spun pentru că am lucrat puțin timp acolo și am văzut cât de dedicați și profesioniști […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
13:10
SUA iau în considerare o blocadă navală asupra Cubei. Scopul este răsturnarea guvernului comunist de la Havana # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump ia în considerare impunerea unei blocade navale asupra Cubei pentru a opri aprovizionarea cu petrol a țării. După cum notează publicația americană Politico, care citează surse, nu a fost luată nicio decizie finală și există atât oponenți, cât și susținători ai unor astfel de măsuri în cadrul administrației. În special, […]
13:00
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a acuzat Ucraina că s-ar amesteca în alegerile parlamentare din țara sa, susținând că Kievul „a trecut la ofensivă” și că acum „lansează amenințări și intervine pe față în alegerile ungare”. Orbán a afirmat că scopul Ucrainei ar fi „să obțină fonduri și să forțeze intrarea în Uniunea Europeană cât mai […]
Acum o oră
12:50
Tâlhar prins în Capitală cu ajutorul aplicației Find my AirPods: ”Respect Poliția Română!” # Aktual24
12:40
Posibilă întâlnire între Putin și Zelenski, anunță oficiali ai SUA. Concluzii după discuțiile de la Abu Dhabi # Aktual24
Oficiali americani au spus despre discuțiile dintre Ucraina și Rusia din Emiratele Arabe Unite din 23-24 ianuarie că sunt un „pas” către o posibilă întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin. Oficialii americani au declarat că discuțiile trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina de la Abu Dhabi au fost „productive” […]
12:30
Cine erau cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan. Martor: ”Erau vreo douăzeci. Ceafă lată, umeri tari, fesuri trase pe frunte. Strigau și apoi se hăhăiau. Au stat împrăștiați prin mulțime, nu toți laolaltă” – VIDEO # Aktual24
O pensionară din Focșani care a fost la manifestările de sâmbătă, unde a fost huiduit președintele Nicușor Dan, incident puternic amplificat de propagandiștii suveraniști, a relatat ce s-a întâmplar de fapt acolo. Au fost doar vreu 20 de indivizi, extrem de agresivi, care i-au și amenințat pe ceilalți participanți. Iată ce scrie Olimpia Săpunaru din […]
Acum 2 ore
12:20
Președintele american Donald Trump a amenințat Canada cu tarife de 100% dacă „face o înțelegere cu China”. El nu a spus ce se referă, mai ales că a lăudat înțelegerea anunțată de China și Canada în urmă cu câteva zile. Este doar ultima tentativă de folosire a tarifelor comerciale, una dintre cele mai puternice arme […]
12:10
Valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei, în Capitală, de duminică dimineaţa, până marţi dimineaţa, temperatura maximă va ajunge până la 12 grade, iar cerul va fi noros, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Astfel, până luni, la ora 08:00, valorile termice se vor situa peste cele […]
12:00
Guvernul britanic a anunțat că va crea un nou Serviciu Național de Poliție, supranumit „FBI-ul britanic”, pentru a combate terorismul, frauda și crima organizată. Noua structură va combina activitatea Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, care investighează infracțiuni grave de crimă organizată, cum ar fi contrabanda cu droguri și traficul de persoane, cu alte funcții […]
11:40
Ucraina a aflat câte rachete Oreșnik deține Rusia: ”Oreșnik este construită pe tehnologii din secolul trecut” # Aktual24
Rusia dispune în prezent de cel mult trei sau patru rachete de tip Oreșnik, însă intenţionează să demareze producţia pe scară largă a acestui sistem şi să ajungă la fabricarea a cel puţin cinci rachete pe an, a declarat Oleh Luhovskyi, prim-adjunct al şefului Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, într-un interviu acordat agenţiei Ukrinform. […]
Acum 4 ore
11:10
Ecologiștii strică afacerile ginerului lui Trump în Albania. Ivanka Trump s-a aflat săptămâna aceasta în Albania # Aktual24
Zeci de asociaţii ecologiste au cerut suspendarea planului ginerelui preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, de a construi un complex turistic de lux pe o insulă albaneză, invocând ameninţări la adresa biodiversităţii, anunță AFP, citată de Agrepres. Jared Kushner intenţionează să transforme insula nelocuită Sazan, din sud-vestul Albaniei, într-o destinaţie turistică de lux, un proiect […]
10:40
Președintele Dan, mesaj către PSD și AUR: ”Acordul Mercosur poate aduce un României miliarde de euro şi o creştere semnificativă a industriei auto” # Aktual24
Nicuşor Dan afirmă că acordul comercial semnat de Uniunea Europeană cu statele Mercosur reprezintă o oportunitate majoră pentru economia României, în special pentru industria auto. Reamintim că PSD și AUR se opun violent acordului, deși europarlamentarii PSD au votat într-o primp fază în favoarea acordului. În opinia preşedintelui Nicuşor Dan, acordul „este ceva benefic” pentru […]
10:10
Unde se ascunde ayatollahul de frica americanilor: ”Obiectiv fortificat, dotat cu tuneluri interconectate” # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a mutat într-un adăpost subteran special din Teheran, după ce oficiali de rang înalt din domeniul militar şi al securităţii au evaluat un risc crescut privind un posibil atac al Statelor Unite, au declarat pentru Iran International două surse apropiate guvernului. Potrivit acestora, instalaţia este un obiectiv fortificat, […]
09:40
După valul de furie de la Londra, Trump s-a răzgândit. Prezintă scuze într-o formă mascată # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă rolul soldaţilor britanici în războiul din Afganistan, după ce a stârnit reacţii virulente în rândul aliaţilor NATO despre care a susţinut anterior că s-ar fi ferit de confruntările armate directe cu talibanii, o remarcă pe care premierul britanic Keir Starmer a descris-o drept jignitoare, iar cei doi lideri […]
Acum 6 ore
09:10
Noua armă folosită de SUA în Venezuela. Trump: ”Ei au apăsat butoanele pentru rachetele ruseşti şi chinezeşti şi nimic nu a funcţionat” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip de armă în operaţiunea prin care a fost capturat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, armă despre care a susţinut că a scos din funcţiune echipamentele militare ale armatei venezuelene, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. În acest interviu, […]
08:40
Dan, despre huiduielile suveraniștilor: ”Dacă nu putem să ne bucurăm, atunci să respectăm memoria unor oameni” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la huiduielile din timpul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, că perioada actuală nu este una uşoară, dar că există momente care trebuie tratate cu respect. „Au fost mulţi ieşeni care s-au bucurat de această sărbătoare. Iar asta contează. Chiar dacă nu trăim vremuri uşoare, […]
08:10
Nicio șansă ca Manda să ajungă șef al SRI. Nicușor Dan: ”Numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, referindu-se la propunerile pentru funcţiile de director al Serviciului Român de Informaţii şi al Serviciului de Informaţii Externe, că numele vehiculate până în prezent în spaţiul public „nu au legătură cu realitatea” şi nici cu opţiunile sale, precizând totodată că este posibil ca la conducerea celor două servicii […]
07:40
Oana Gheorghiu, despre Bolojan: ”Nu mulți ar avea curajul să facă curățenie și să fie înjurați” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmăcă nu se consideră „nici bolojenistă şi nici nicuşoristă”, subliniind că nu ar trebui să existe astfel de etichete, însă a precizat că îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri dificile şi de a „face curăţenie după alţii”, chiar dacă acest lucru atrage nemulţumiri. „Nu sunt nici […]
Acum 12 ore
01:40
Presshub: Dorian Galbinski, cel mai longeviv reporter din Secţia română a BBC – „Libertatea a însemnat chiar viața mea / Asistăm, poate, la moartea democrației liberale. Sper să ne înșelăm” # Aktual24
Dorian Galbinski este originar din Constanţa. S-a născut şi a trăit aici până când, în anii ’60, a emigrat, alături de familia sa, în Israel. Înscris de socrul său la un concurs pentru Secția română a BBC, după mai multe probe, ajunge, în decembrie 1970, acolo unde și-a construit cariera: în Marea Britanie, la BBC. […]
Acum 24 ore
22:40
Italia protestează și își rechemă ambasadorul din Elveția după ce proprietarul barului elvețian care a ars în noaptea de Anul Nou a fost eliberat pe cauțiune # Aktual24
Italia a protestat oficial sâmbătă față de eliberarea pe cauțiune a proprietarului barului elvețian care a ars de Anul Nou și și-a rechemat ambasadorul în Elveția, în contextul în care decizia instanței a fost criticată în ambele țări. Jacques Moretti și soția sa, Jessica, proprietarii barului Le Constellation din Crans-Montana, sunt anchetați pentru ucidere din […]
22:20
Nouă epurare militară în China: Generalul cu cel mai înalt grad din armată, investigat pentru presupuse încălcări ale legii # Aktual24
Ministerul chinez al Apărării a anunțat sâmbătă că generalul Zhang Youxia, cel mai înalt grad militar al armatei, este investigat pentru presupuse încălcări grave ale disciplinei și legii. Zhang Youxia, unul dintre cei doi vicepreședinți ai puternicei Comisii Militare Centrale, este cea mai recentă persoană vizată în cadrul unei lungi campanii de epurare a oficialilor […]
22:00
Raport: Netanyahu l-ar fi împiedicat pe președintele israelian Isaac Herzog să urce pe scenă la evenimentul lui Trump de la Davos # Aktual24
Premierul Benjamin Netanyahu l-ar fi împiedicat pe președintele Isaac Herzog să apară pe scenă în cadrul evenimentului „Board of Peace” organizat de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie The Times of Israel. Potrivit Channel 12, președintele SUA, Donald Trump, a solicitat de două ori biroului premierului Israelului să permită președintelui Isaac […]
21:20
A doua victimă a ICE în Minneapolis. Un bărbat care ar fi avut o armă a fost ucis de agenți care „se temeau pentru viața lor” # Aktual24
Agenți federali americani au împușcat mortal un bărbat în Minneapolis, declanșând proteste față de operațiunile de imigrație ale administrației Trump Un bărbat a fost împușcat mortal sâmbătă, în Minneapolis, de agenți federali americani pentru imigrație, au anunțat autoritățile, incidentul declanșând noi proteste și reacții dure din partea liderilor locali și statali. Șeful poliției din Minneapolis, […]
20:50
Donald Trump a declarat sâmbătă că va impune un tarif de 100% asupra tuturor importurilor canadiene dacă țara nord-americană încheie un acord comercial cu China. Pe lângă această amenințare tarifară, o altă manevră de politică externă a lui Trump pentru a-și face publicitate a fost declarația conform căreia SUA au luat petrolul care se afla […]
20:10
Schimbare majoră în strategia SUA: China nu mai este principala amenințare. Ce urmează pentru Europa și aliați # Aktual24
America își schimbă busola strategică, iar decizia surprinde lumea. Pentagonul a trasat o nouă hartă a puterii globale, iar China, considerată în ultimii ani principala amenințare la adresa securității Statelor Unite, nu mai ocupă primul loc pe lista priorităților. În noua Strategie Națională de Apărare, publicată o dată la patru ani, Washingtonul își mută atenția […]
19:50
Copilul de 5 ani din Gherla care a căzut în Someș este în stare stabilă la spital. Cel de 4 ani nu a fost găsit încă # Aktual24
Băiețelul de 5 ani care a căzut în apele înghețate ale Someșului, la Gherla, vineri, când se juca pe un derdeluș din apropiere, este internat la Spitalul Municipal Gherla, în stare stabilă. Copilul în vârstă de 4 ani nu a fost găsit încă de salvatori. Cei doi copii se jucau pe un derdeluș și au […]
19:40
Casa Albă, replică pentru Londra: ”Statele Unite au făcut mai mult pentru NATO decât toate celelalte ţări la un loc” # Aktual24
Întrebată despre criticile virulente ale premierului britanic Keir Starmer la adresa remarcilor preşedintelui american Donald Trump despre Afganistan, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a replicat, fără a răspunde direct, că „Statele Unite au făcut mai mult pentru NATO decât toate celelalte ţări la un loc”, relatează sâmbătă AFP, citată de Agerpres. „Preşedintele Trump […]
19:10
Cine nu a simțit vreodată nevoia de a închide ochii după o masă copioasă? Acea senzație de somnolență, cunoscută popular ca „pui de somn postprandial”, este adesea trecută cu vederea ca un fenomen normal al digestiei. Însă specialiștii avertizează: somnul excesiv după masă poate fi un semnal subtil al unor probleme hepatice. Ficatul este unul […]
19:10
Rezultatul negocierilor Rusia-Ucraina după a doua zi de discuții. Abu Dhabi anunță un ”fapt rar” în cei patru ani de război # Aktual24
Ucraina şi Rusia au încheiat, sâmbătă, a doua zi de discuţii intermediate de Statele Unite, desfăşurate la Abu Dhabi, fără a ajunge la un acord, însă ambele părţi au declarat că sunt deschise continuării dialogului, în contextul unor atacuri aeriene ruseşti nocturne care au lăsat fără electricitate peste un milion de ucraineni, în plină perioadă […]
19:10
Poiana Brașov rămâne cea mai scumpă stațiune montană din România. Aglomerație la schi și la tubing # Aktual24
Poiana Brașov și stațiunile din Valea Prahovei, precum Sinaia, Bușteni sau Predeal, urmate de orașele Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu rămân cele mai căutate de turiști în această iarnă ca puncte de acces către pârtii. În același timp, stațiunile mai mici încep să atragă turiști care caută o alternativă mai liniștită și mai accesibilă la aglomerația […]
19:00
Doi se bat, al treilea o încasează. Copil lovit cu cuțitul pentru că a încercat să aplaneze un conflict între doi colegi # Aktual24
Nou caz de violență în școală. Un băiat de 14 ani din localitatea sibiană Moșna a ajuns la spital după ce ar fi încercat să despartă doi colegi care se luaseră la bătaie în curtea școlii. Incidentul a avut loc pe 15 ianuarie. Doi elevi s-au luat la bătaie în curtea școlii, iar un băiat […]
19:00
Intervenție a mascaților în Capitală după ce un individ și-a sechestrat fosta iubită. Aceasta era atât de terorizată încât a anunțat că se aruncă de la etaj # Aktual24
Poliţia Capitalei a fost sesizată, vineri, 24 ianuarie, prin apel la 112, de către o femeie, care a reclamat că prietena sa este ţinută cu forţa într-o locuinţă din Bucureşti şi ameninţată cu un cuţit de fostul concubin. Potrivit informaţiilor transmise de Poliţia Capitalei, apelul a fost efectuat de o amică a femeii, care a […]
18:50
JD Vance va vizita Azerbaidjan și Armenia pentru ”promovarea Traseului Trump pentru pace și prosperitate internațională” # Aktual24
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va efectua luna viitoare o vizită oficială în Azerbaidjan și Armenia, într-un gest menit să susțină acordul de pace semnat recent între cele două țări, relatează Reuters. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Donald Trump, printr-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în care a subliniat importanța […]
18:50
La Cenei, oamenii și-au luat rămas bun, sâmbătă, de la Alin Mario Berinde, copilul ucis cu sânge rece de 3 colegi de școală care au premeditat crima. Toată suflarea din localitate a venit la cimitir să fie alături de familia îndoliată și să-i aducă un ultim omagiu băiatului de 15 ani, potrivit Opinia Timișoarei. Tatăl […]
18:10
AI-ul va revoluționa piața muncii: joburi de 100.000 de dolari fără diplomă, potrivit șefului Nvidia # Aktual24
Piața muncii din Statele Unite se află într-o perioadă de transformare profundă, iar generația Z resimte din plin schimbările. Taxele ridicate, incertitudinea economică și inteligența artificială au modificat planurile de angajare ale companiilor, lăsând mulți tineri în dificultate. Potrivit Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, următorul val de oportunități cu salarii de șase cifre nu va fi […]
17:40
Un bărbat de 54 de ani din Moreni a fost arestat preventiv, după ce a dat foc locuinţei fratelui său, pe fondul consumului de alcool şi a unor conflicte mai vechi, informează IPJ Dâmboviţa. „La data de 23 ianuarie a.c., în baza probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Moreni – Biroul de Investigaţii […]
17:20
Ministrul Agriculturii: Aproape 30% din terenul arabil din România aparține companiilor străine # Aktual24
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că aproape 28% din terenul arabil al țării este arendat de companii străine, informația fiind făcută publică în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, potrivit News.ro. Întrebat dacă această situație reprezintă o problemă de siguranță națională, ministrul a oferit un răspuns tranșant: „Păi, nu poate să plece […]
17:10
Într-o demonstrație fără precedent, sute de afaceri din Minnesota și-au închis porțile vineri, în timp ce mii de oameni au ieșit în gerul extrem de -23°C (-10°F) pentru a protesta împotriva prezenței agenților US Immigration and Customs Enforcement (ICE), potrivit BBC. Această mobilizare are loc după apelurile organizatorilor de a sări peste muncă și școală […]
16:40
Autoritățile din București au reținut un olandez care avea asupra sa 12 kilograme de „drog zombie”, ascunse în două trolere # Aktual24
Un cetățean olandez de 50 de ani a fost prins în București transportând nu mai puțin de 12 kilograme din așa-numitul „drog zombie”, ascunse în două trolere. Substanța, extrem de periculoasă și frecvent consumată de tineri, era pregătită pentru a fi vândută pe piața neagră din România, potrivit News.ro. Potrivit anchetatorilor, drogul psihoactiv N-ethylnorpentedron, cunoscut […]
16:10
O alunecare de teren devastatoare a transformat dimineața de sâmbătă într-un coșmar în provincia Java de Vest, pe insula Java, principala insulă a Indoneziei. Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, iar peste 80 de locuitori sunt dați dispăruți, potrivit Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor, informează Le Figaro. „Până la ora 10:30 dimineața, zeci de […]
16:10
Dan i-a pus la punct pe suveraniștii care huiduiau la Iași: ”Nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, le-a cerut, sâmbătă după-amiază, participanţilor la manifestările de la Iaşi dedicate Zilei Unirii Principatelor Române să nu mai huiduie în timpul intonării imnului naţional sau la ceremoniile de comemorare a eroilor. Adresându-se direct celor care l-au huiduit, şeful statului a arătat că acest gest este unul democratic, amintind că şi el […]
15:10
Călătorii bucureșteni trebuie să se pregătească pentru schimbări importante în transportul public metropolitan. Prețul unei călătorii cu STB va crește de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut pe 29 ianuarie în ședința Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres. Noile tarife propuse pentru transportul metropolitan sunt: două […]
15:10
Strategia de Apărare a SUA: ”Amenințarea militară rusă este concentrată în principal asupra Europei de Est/ NATO european depășește cu mult Rusia în ceea ce privește dimensiunea economică, populația și, prin urmare, puterea militară” # Aktual24
Pentagonul a aprobat sâmbătă Strategia de Apărare a SUA, în care evidențiază că statele europene membre ale NATO pot să facă față Rusiei și fără americani. ”Rusia va rămâne o amenințare persistentă, dar gestionabilă, pentru membrii estici ai NATO în viitorul previzibil. Într-adevăr, deși Rusia se confruntă cu o varietate de dificultăți demografice și economice, […]
14:40
Miniștrii PSD se plâng că Bolojan nu-i bagă în seamă. Ministrul Agriculturii: ”Discut foarte rar cu premierul” # Aktual24
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că una dintre principalele greşeli ale premierilor din ultimii ani a fost lipsa unei comunicări constante cu miniştrii din Cabinet, reproş adresat, indirect, şi actualului prim-ministru, Ilie Bolojan. Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Insider politic”, difuzată sâmbătă la Prima TV, unde Florin Barbu a vorbit despre relaţia sa […]
14:20
Un eventual acord între Statele Unite şi NATO nu trebuie să vizeze resursele minerale ale Groenlandei, a declarat ministrul groenlandez al resurselor minerale, Naaja Nathanielsen, subliniind că nicio putere externă nu are dreptul să decidă asupra viitorului bogăţiilor naturale ale teritoriului arctic. „Totul este pe masă, cu excepţia suveranităţii”, a declarat Naaja Nathanielsen într-un interviu […]
Ieri
13:20
Cine este cel care i-a ținut coroana lui Georgescu: Nicolae Radu, adulator al lui Ceaușescu și al fostei Securități comuniste. IICCMER i-a făcut plângere penală # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a depus sâmbătă o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, în prezenţa a zeci de susţinători, care au scandat „Călin Georgescu este preşedinte”. Unul dintre cei mai apropiați susținători, care de altfel i-a și ținut coroana de flori, este un individ care s-a remarcat […]
12:40
Huiduit de suveraniști la Focșani, președintele Dan nu s-a lăsat intimidat: ”Este un drept pe care l-ați câștigat. Uitați-vă la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Focșani, că huiduirea autorităților publice reprezintă un drept câștigat cu prețul vieții, dar care trebuie exercitat cu responsabilitate, reacționând astfel la manifestările de nemulțumire venite din partea unui grup din mulțime în timpul discursului său de Ziua Unirii Principatelor. Șeful statului a susținut un scurt discurs în […]
12:30
Când vine vorba despre alimentația copiilor, sucul de fructe a câștigat, în mod tradițional, statutul de băutură sănătoasă. Este dulce, colorat, aparent natural și, în ochii părinților, pare o alternativă mai bună la băuturile carbogazoase sau la dulciurile procesate. Cu toate acestea, realitatea științifică arată că sucul de fructe poate avea efecte periculoase asupra sănătății, […]
12:10
Coșmarul lui Putin: Ramzan Kadîrov este pe moarte, iar clanul său își pierde influența în Cecenia # Aktual24
Situația politică din Cecenia cunoaște o perioadă de instabilitate fără precedent, pe fondul problemelor de sănătate ale liderului republicii, Ramzan Kadîrov, și a incertitudinilor privind succesiunea sa. Potrivit informațiilor serviciilor de informații ucrainene, citate de cotidianul Fakti, sănătatea lui Kadîrov s-a deteriorat semnificativ, iar liderul cecen suferă de insuficiență renală gravă. La rândul său, fiul […]
12:10
Nouă dormitoare și șapte morți premature. „Palatul blestemat” din Veneția își caută proprietar # Aktual24
Situată pe malurile Marelui Canal din Veneția, la doar câțiva pași de Colecția Peggy Guggenheim, faimoasa Ca’ Dario, ridicată la sfârșitul secolului al XV-lea, cu fațada sa elegantă în stil renascentist venețian timpuriu este printre cele mai distinctive clădiri ale orașului. Numită după primul său proprietar, Giovanni Dario, un diplomat considerat erou după ce a […]
11:50
Principalul autor al crimei din Timiș, în vârstă de 13 ani, era drogat când a ucis. El i-a scris victimei un mesaj după crimă, pentru a-i induce în eroare pe anchetatori # Aktual24
Continuă să iasă la iveală detalii tulburătoare despre crima petrecută în județul Timiș, unde un adolescent a fost ucis de propriii colegi de școală. Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem pentru trafic și consum de droguri de risc, după ce agresorul principal, un copil de 13 ani, a fost depistat pozitiv la […]
