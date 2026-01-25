Cineva să-i ia jucăria! Arma tarifelor lui Trump are efecte nocive

11:40

Agentul FBI care a lucrat cu Biroul de Investigații Penale din Minnesota (BCA) pentru a investiga împușcarea fatală a lui Renee Good de către ICE a demisionat din birou, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația. La scurt timp după ce agentul a deschis ancheta, i s-a ordonat să o reclasifice drept agresiune […]