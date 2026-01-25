FCSB - CFR Cluj 1-4 » Conferință de presă Daniel Pancu
FCSB - CFR Cluj 1-4 » Conferință de presă Daniel Pancu
Momentul care a stârnit hohote de râs și l-a făcut pe Raul Rusescu să spună: „Vai de capul meu"
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, vârf de atac la CFR Cluj în trecut, au oferit un moment care a stârnit hohote de râs în cadrul emisiunii GSP Live Special. Cristi Bud, care a evoluat pentru CFR Cluj în 3 perioade diferite (2010-2013, 2016-2017, 2019) a urmărit meciul FCSB - CFR Cluj, scor 1-4, dintr-un restaurant din Elveția. ...
David Miculescu a răbufnit după ce FCSB a fost învinsă la scor de CFR Cluj: „E o umilință!"
David Miculescu (24 de ani), autorul singurului gol marcat de FCSB în eșecul drastic de pe teren propriu, 1-4 cu CFR Cluj, a reacționat după ce echipa sa s-a îndepărtat și mai tare de locurile de play-off.FCSB a debutat în acest an calendaristic cu 3 înfrângeri, dintre care două în Superliga, iar obiectivul de a termina în primele 6 la finele celor 30 de etape ale sezonului regular pare tot mai departe pentru echipa antrenată de Elias Charalambous. ...
Răzbunarea premeditată de Cordea » A marcat în poarta fostei lui echipe, apoi a explicat de ce s-a bucurat: „De asta!"
Andrei Cordea (26 de ani, aripă dreapta), de la CFR Cluj, a explicat de ce s-a bucurat după ce a marcat în poarta celor de la FCSB, fosta lui echipă. Cordea a jucat pentru FCSB între 2021 și 2023, iar din acest sezon îmbracă tricoul CFR-ului. A marcat pentru 3-1 în FCSB - CFR, 1-4, și s-a bucurat după gol. La final, a spus că a făcut-o pentru că a fost înjurat de fanii actualei campioane. A mai dezvăluit că nu a fost ofertat de Becali înainte să semneze cu CFR. ...
FCSB - CFR Cluj 1-4. Victorie mare pentru echipa lui Daniel Pancu (48 de ani) în perspectiva luptei pentru calificarea în play-off. Ardelenii au ajuns la patru victorii consecutive și visează frumos, după un sezon extrem de complicat.Faza serii pe Arena Națională a venit imediat după golul lui Karlo Muhar, din minutul 83. Oficialii CFR-ului au ales să sărbătorească într-un mod inedit și ironic pentru adversarii de la FCSB. ...
Daniel Pancu a început să țipe la flash-interviu: „Eu acum am aflat! Nu e egalitate!"
În ciuda victoriei categorice din FCSB - CFR Cluj, scor 4-1 în favoarea ardelenilor, Daniel Pancu a avut motive să se enerveze imediat după meci. Pentru CFR ul lui Pancu, Cupa României este principalul obiectiv. Echipa din Gruia e pe 2 în grupa B și trebuie să o bată pe Rapid pe 10 februarie pentru a fi sigură de calificarea în sferturi. ...
„Îmi asum toată responsabilitatea" » Charalambous s-a ridicat și a părăsit conferința
FCSB - CFR Cluj 1-4. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a lăsat de înțeles la finalul partidei că e gata să plece de la club. Susține că este principalul vinovat pentru situația în care se află.În timp ce patronul Gigi Becali (67 de ani) explica la TV că-l va demite doar la vară, și doar în cazul în care nu va câștiga Cupa României, Charalambous și-a asumat toată vina pentru situația în care se află echipa. ...
Iuliu Mureșan n-are dubii după ce CFR Cluj a răpus-o pe FCSB pe Arena Națională: „Acum eram pe primul loc"
La scurt timp după victoria obținută de CFR Cluj în deplasare cu FCSB, scor 4-1, Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele vicecampioanei, a avut o reacție la emisiunea GSP Live Special, unde a comentat prestația echipei antrenate de Daniel Pancu (48 de ani).Oficialul CFR-ului s-a arătat foarte mulțumit de jocul echipei de la preluarea băncii tehnice de către „Pancone” și a clarificat și situația financiară a clubului. ...
Gigi Becali admite în premieră că ia în calcul demiterea lui Elias Charalambous: „Hai să vă spun un lucru!"
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a admis în premieră că ia în calcul plecarea lui Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul echipei sale. Ruptura s-ar putea produce însă în vară, nu acum, doar dacă cipriotul nu ia Cupa.Charalambous este antrenorul celor de la FCSB din martie 2023, iar în acești aproape 3 ani Gigi Becali a declarat de mai multe ori că nu îl va demite niciodată pe cipriotul cu care a câștigat două titluri. ...
Gigi Becali admite în premieră că ia în calcul demiterea lui Elias Charalambous » A urmat un dialog cu Craioveanu și Dumitrescu
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a admis în premieră că ia în calcul plecarea lui Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul echipei sale. Charalambous este antrenorul celor de la FCSB din martie 2023, iar în acești aproape 3 ani Gigi Becali a declarat de mai multe ori că nu îl va demite niciodată pe cipriotul cu care a câștigat două titluri. Se pare că acum se gândește la acest lucru, iar pe Charalambous l-ar putea salva doar câștigarea Cupei. ...
Nelu Varga a prins curaj după lecția de fotbal predată de CFR: „Echipa îmi aduce acest sentiment"
FCSB - CFR Cluj 1-4. Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, a reacționat pentru GSP.ro după victoria clară din derby-ul pentru calificarea în play-off. Ardeleni conving sub comanda lui Daniel Pancu (48 de ani) și se îndreaptă cu pași repezi spre Top 6.Extrem de fericit, Varga l-a lăudat pe antrenor și e convins că va îndeplini obiectivul care părea aproape imposibil în momentul sosirii. ...
După victoria fantastică obținută de CFR Cluj în deplasare cu FCSB, scor 4-1, Daniel Pancu (48 de ani) a avut parte de noi vești bune. Clubul e aproape de a parafa transferul unui nou jucător, Yuval Sade (25 de ani), mijlocaș central la Netanya, locul 7 din prima ligă a Israelului. Jucătorul deține dublă cetățenie: israeliană și românească.„E totul stabilit. ...
Scene nemaivăzute pe Arena Națională! » Peluza Nord FCSB nu a mai suportat umilința
Peluza Nord, galeria celor de la FCSB, a oferit imagini rare pe Arena Națională, în meciul în care echipa lor a fost umilită cu scorul de 1-4 de CFR Cluj, în runda cu numărul 23 din Superliga. După doi ani în care suporterii celor de la FCSB s-au bucurat copios de rezultatele echipei lor, aceștia trăiesc o mare dezamăgire în actuala stagiune. După 1-4 cu echipa lui Daniel Pancu, FCSB e pe 11 în Superliga, cu 31 de puncte. GALERIE FOTO. ...
Prima măsură anunțată „la cald" de Gigi Becali, după rușinea cu CFR Cluj: „La revedere!"
FCSB - CFR Cluj 1-4. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, a intrat în direct la TV imediat după umilința de pe Arena Națională. Acesta a anunțat că-l va scoate din echipă pe portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani). În locul lui va intra cehul Lukas Zima (32 de ani).Extrem de supărat, Becali a început afirmând că echipa lui nu mai are nicio șansă la titlu și play-off și că singurul obiectiv rămâne câștigarea Cupei României Betano. ...
Dincolo, Pancu lucrează la o minune cu un club între reconstrucție și dezintegrare.Nu e o dramă că fotbalul își pedepsește uneori forțele. FCSB și CFR sunt cele mai de succes echipe românești din ultimele două decenii, cu 31 de trofee și 342 de meciuri europene la comun. Iată însă că a venit sezonul în care e posibil ca mastodonții interni să se dueleze în play-out, nu la locul 1. Toate imperiile au căzut. ...
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a oferit imaginile serii în meciul cu CFR Cluj, din runda cu numărul 23 din Superliga. FCSB a început meciul perfect și a deschis scorul prin Miculescu chiar în minutul 2. Startul bun a fost dublat de o evoluție bună a campioanei în minutele care au urmat. Ce a urmat i-a lăsat „mască” pe bucureșteni. ...
Nu s-a mai cenzurat! Cum a fost surprins Daniel Pancu, imediat după golul 4 din FCSB - CFR
FCSB a întâlnit-o în această seară pe CFR Cluj, în etapa 23 din Superliga. Roș-albaștrii au deschis scorul repede, prin David Miculescu (minutul 2), însă ardelenii au întors rezultatul până la pauză, prin Aliev 41' și Korenica 44'.Și actul secund a început groaznic pentru FCSB. Cordea a primit o pasă perfectă din partea lui Păun și a marcat pentru 3-1 cu un șut la colțul scurt (49').A fost momentul descătușării lui Daniel Pancu (48 de ani). ...
Meriton Korenica (29 de ani) a fost autorul unui gol superb, care a semnat „remontada” celor de la CFR Cluj în deplasarea de pe Arena Națională cu FCSB, în etapa 23 din Superliga. Atacantul kosovar a evitat perfect capcana ofsaidului și l-a învins pe Ștefan Târnovanu (25 de ani) cu o „scăriță” magnifică, în finalul primei reprize, pentru 2-1 la pauză!Reușita lui Korenica i-a adus în avantaj pe ardeleni înaintea pauzei, după ce Alibek Aliev restabilise egalitatea ...
Noapte sângeroasă! Au apărut imaginile: sârbii și croații s-au luat la bătaie, 23 de răniți
Un incident violent a avut loc în noaptea de 24 ianuarie 2026, în apropierea Aeroportului Internațional Tuzla (Bosnia și Herțegovina). Membri ai grupărilor de suporteri Delije și Torcida, fanii echipelor Steaua Roșie Belgrad și Hajduk Split, s-au bătut în apropierea porții de ieșire, potrivit publicației avaz.ba, citată de sportal.blic.rs.La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, trupe de intervenție rapidă, dar și ambulanțe. ...
Îi merge de minune în Franța! Endrick a reușit primul „hattrick" în Ligue 1 și Lyon rămâne în TOP 4
Olympique Lyon s-a impus categoric pe terenul codașei Metz, scor 5-2, într-un duel al rundei cu numărul #19 din Ligue 1. Integralist în premieră pentru trupa lui Paulo Fonseca, Endrick (19 ani) a marcat de trei ori. ...
Finalistul la Australian Open de acum 30 de ani, despre schimbările din tenis: „De-abia vorbeam unul cu altul. Astăzi văd mult mai mult respect și dialog"
Michael Chang (53 de ani), fost număr 2 mondial și, în prezent, antrenorul lui Learner Tien (20 de ani, 29 ATP), tenismen calificat în sferturile de finală ale Australian Open, a vorbit despre diferența de atmosferă dintre tenisul de acum 3 decenii și cel din prezent și despre rolul pe care l-au avut legendarii Rafael Nadal și Roger Federer în schimbarea culturii. ...
ULUITOR! După ce a răpus-o pe City, Manchester United a venit și a bătut-o și pe Arsenal! Carrick face minuni
După ce a debutat cu o victorie spectaculoasă pe banca lui Manchester United, 2-0 cu Manchester City, Michael Carrick a reușit a doua victorie consecutivă în Premier League, 3-2 în deplasare cu principala favorită la titlu, Arsenal! Practic, fostul mijlocaș abia instalat pe banca „diavolilor” a răpus în decurs de 8 zile principalele pretendente la titlu, ceva de neconceput în urmă cu câteva săptămâni!Victoria nescontată a lui United relansează cu adevărat lupta la ...
FCSB - CFR Cluj. Debut fulminant pe Arena Națională. Campioana României a deschis scorul rapid, în minutul 2, prin David Miculescu (24 de ani), prima reușită a fotbalistului în anul 2026.În derby-ul ultimei speranțe la play-off, formația antrenată de Elias Charalambous a început mult mai montată partida și a deblocat tabela rapid. ...
Craioveanu a rămas siderat de ce a văzut pe Arena Națională, la FCSB - CFR Cluj: „Vă spun sincer!"
Gică Craioveanu (57 de ani), fostul mare atacant al Craiovei, a fost dezamăgit de un aspect pe care l-a observat înainte de meciul FCSB - CFR Cluj, din runda cu numărul 23 din Superliga.Din cauza rezultatelor slabe din acest sezon, suporterii celor de la FCSB nu s-au îngrămădit să meargă pe Arena Națională la meciul ultimei speranțe pentru calificarea în play-off.Cel mult 6. ...
Novak Djokovic, reacție rapidă după ce Aryna Sabalenka i-a depășit un record: „Sunt supărat în acest moment"
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) s-a impus cu 6-1, 7-6 (1) în fața Victoriei Mboko (19 ani, 16 WTA), în „optimile” Australian Open, și a depășit un record al legendarului Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP). Sârbul a reacționat rapid pe rețelele de socializare și s-a prefăcut deranjat de performanța liderului mondial WTA. ...
Nu degeaba „cad" pentru ea cele mai mari nume » După fotbalist, s-a cuplat cu un pilot de Formula 1
În timp ce Lando Norris (26 de ani) domină circuitele de Formula 1, iubita lui, actrița și modelul portughez Margarida Corceiro (23 de ani), continuă să atragă atenția publicului cu fotografiile sale sexy.Corceiro își confirmă statutul de una dintre cele mai recunoscute personalități asociate cu lumea Formulei 1 în ultimii ani. ...
FIA nu cedează în fața presiunii puse de echipă: „Monoposturile trebuie să țină dietă, să treacă de la obezitate la supraponderalitate"
FIA nu cedează în fața cerințelor oficialilor echipelor de Formula 1, care își doresc o greutate minimă mai mare a monoposturilor. Din sezonul care va începe în acest an, greutatea minimă a monoposturilor a fost redusă cu 30 de kilograme, iar un director FIA susține că monoposturile de Formula 1 trebuie să „țină dietă”. ...
După 21 de ani! Aston Villa a rupt blestemul pe „St. James' Park" și continuă aventura la titlu!
Aston Villa s-a impus pe terenul celor de la Newcastle, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Premier League, și a redus deficitul față de Arsenal la doar patru lungimi. Trupa lui Unai Emery continuă lupta la titlu cu giganții din Anglia. Victoria obținută astăzi o menține pe Villa la același număr de puncte cu cei de la City și la doar patru lungimi distanță de liderul Arsenal.Villa nu mai câștigase în campionat pe „St. ...
Genoa lui Dan Șucu a învins-o dramatic pe Bologna, scor 3-2, în etapa 22 din Serie A. Formația antrenată de Daniele de Rossi (42 de ani) a fost condusă, scor 0-2, însă a revenit pe final și s-a impus într-un mod dramatic.În ziua în care Nicolae Stanciu (32 de ani), fostul jucător al lui Genoa, a ajuns în China, formația lui Dan Șucu a avut parte de un meci de infarct. ...
Nu degeaba „cad" pentru ea cele mai mari nume » Portugheza fatală: după fotbalist, s-a cuplat cu un pilot de Formula 1
În timp ce Lando Norris (26 de ani) domină circuitele de Formula 1, iubita sa, actrița și modelul portughez Margarida Corceiro (23 de ani), continuă să atragă atenția publicului cu fotografiile sale sexy.Corceiro își confirmă statutul de una dintre cele mai recunoscute personalități asociate cu lumea Formulei 1 în ultimii ani. ...
Rareș Pop a elucidat misterul » De ce a refuzat lupta la play-off cu UTA pentru a semna cu Petrolul
Rareș Pop (20 de ani), jucătorul împrumutat de la Rapid la Petrolul în a doua parte a acestui sezon, a reacționat după ce „lupii galbeni” au fost învinși pe teren propriu de către Farul, scor 0-1.Tânărul mijlocaș a bifat astfel a doua apariție pentru Petrolul, după ce a jucat 82 de minute și în eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-4. ...
Cu aproximativ două ore înainte de FCSB - CFR Cluj, clubul din Gruia a publicat pe rețelele de socializare imagini din vestiar, cu echipamentele pregătite pentru partida din etapa 23 a Superligii. Pe spatele tricourilor a apărut un detaliu: un sponsor nou.FCSB - CFR Cluj se joacă în această seară, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...
Aston Villa nu renunță la titlu! Trupa lui Unai Emery a câștigat pe St. James's Park și s-a apropiat de liderul Arsenal
Aston Villa s-a impus pe terenul celor de la Newcastle, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Premier League, și a redus deficitul față de Arsenal la doar patru lungimi.Programul complet al etapei #23 din Premier LeagueTrupa lui Unai Emery continuă lupta la titlu cu giganții din Anglia. Victoria obținută astăzi o menține pe Villa la același număr de puncte cu cei de la City și la doar patru lungimi distanță de liderul Arsenal.Villa a câștigat pe St. ...
Pedro „Dro” Fernandez, talentatul fotbalist în vârstă de 18 ani al Barcelonei, a fost achiziționat de PSG. Campioana Europei se înțelesese deja cu jucătorul, iar acum a bătut palma și cu șefii formației blaugrana. ...
Ediția specială GSP Live revine duminică, 25 ianuarie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre FCSB și CFR Cluj, din cadrul etapei cu numărul 23 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu, fost fotbalist la FCSB, respectiv Cristi Bud, fost fotbalist la CFR Cluj. ...
Chinezii au inventat mașina care scutură singură zăpada » Cât costă și cum s-a descurcat la test
Pasionații de automobile de la compania bielorusă ev.wiki au testat funcția promovată a mașinii electrice chinezești BYD Yangwang U7, care, se presupune, permite vehiculului să scuture singur zăpada. Testarea a arătat că realitatea este complet diferită. Yangwang U7 este un automobil electric premium al companiei chineze BYD, produs începând cu anul 2024 sub brandul separat Yangwang. ...
Chelsea câștigă derby-ul londonez cu Palace și urcă în TOP 4 » Clasamentul din Premier League
Chelsea s-a impus pe terenul celor de la Crystal Palace, scor 3-1, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Premier League. Astfel, trupa lui Liam Rosenior a revenit pe loc de Champions League, lăsând-o în afara TOP 4 pe campioana Liverpool.Programul complet al etapei #23 din Premier LeagueInstalat pe banca tehnică a grupării de pe Stamford Bridge la începutul anului, Liam Rosenior și-a trecut în cont cea de-a patra victorie în calitate de antrenor al „albaștrilor”. ...
„The Romanian King" » Îndepărtat de Șucu, Stanciu a fost primit ca un superstar la noua echipă
Dat afară de Genoa lui Dan Șucu, Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de o primire de vis la noua echipă, chiar pe aeroport. Internaționalul român părăsește din nou Europa și va juca în China pentru Dalian Yingbo, locul 11 în sezonul recent încheiat.Va fi a doua experiență în China pentru Nicolae Stanciu, cel care a câștigat titlul în sezonul 2022-2023 cu Wuhan Three Towns.FOTO. ...
Pedro „Dro” Fernandez, talentatul fotbalist în vârstă de 18 ani al Barcelonei, a fost achiziționat de PSG. Campioana Europei se înțelesese deja cu jucătorul, iar acum a bătut palma și cu șefii formației blaugrana. ...
Laudă inovația lui Filipe Coelho și avertizează: „Nu știu dacă Dinamo poate ține ritmul cu așa ceva"
Emil Săndoi, 60 de ani, fost fundaș central cu peste 300 de meciuri pentru Universitatea Craiova, echipă cu care a cucerit un titlu și două Cupe ale României, își menține opinia exprimată înainte de startul sezonului: „juveții” sunt favoriți la câștigarea campionatului. ...
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din etapa #23 din Superliga.Tehnicianul Petrolului a accentuat faptul că jucătorii săi fac cadouri adversarilor, la fel cum a făcut și după partida cu Universitatea Craiova din etapa trecută, scor 4-0. Eugen Neagoe a vorbit și despre supărarea suporterilor. ...
