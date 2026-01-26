Ciprian Ciucu denunță trădarea lui Ilie Bolojan în PNL și relația cu premierul

02:50

La un an de la revenirea lui Trump, liderii naționaliști din UE sunt divizați pe teme precum NATO și relațiile cu SUA. Giorgia Meloni și Jordan Bardella contestă afirmațiile lui Trump privind NATO, în timp ce Viktor Orban și Alice Weidel susțin ideile sale. Conflictele dintre aceste perspective evidențiază tensiunile interne din Uniunea Europeană.