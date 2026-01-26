Şeful Airbus avertizează asupra unor noi riscuri geopolitice după ”daune comerciale semnificative”
26 ianuarie 2026
CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, le-a transmis angajaţilor că producătorul european de avioane trebuie să fie pregătit să se adapteze la riscurile geopolitice în creştere, după ce anul trecut a suferit ”daune logistice şi financiare semnificative” din cauza protecţionismului american şi tensiunilor comerciale dintre SUA şi China, transmite CNBC.
• • •
Administraţia Trump va prelua o participaţie de 10% în USA Rare Earth, în cadrul unui pachet de investiţii în datorie şi capital în valoare de 1,6 miliarde de dolari, destinat dezvoltării unei mine şi a unei fabrici americane de magneţi, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu tranzacţia.
Cum se ajunge la „nu”. Liderii europeni au găsit o modalitate de a vorbi pe o singură voce împotriva lui Trump # News.ro
Gata cu laudele servile. Gata cu soluţiile politicoase şi diplomaţia de modă veche. Şi nimeni nu-l mai numeşte pe Donald Trump „tati” acum. Liderii europeni, care s-au străduit timp de un an să găsească o soluţie pentru a face faţă unui preşedinte american întărit în al doilea mandat, s-au apropiat de a spune „nu” sau ceva similar din punct de vedere diplomatic confruntaţi cu dispreţul său faţă de dreptul internaţional şi cererile sale pentru teritoriul lor, comentează The Associated Press.
Episodul de iarnă extremă din SUA a lăsat deja 1 milion de clienţi fără energie electrică şi a provocat anularea a peste 10.000 de zboruri # News.ro
Peste 1 milion de clienţi din SUA, până în vestul statului New Mexico, au rămas fără energie electrică, iar peste 10.000 de zboruri au fost anulate duminică, în timpul unei furtuni de iarnă extrem de puternice, care a paralizat statele din est şi sud cu zăpadă abundentă şi gheaţă, relatează Reuters.
„Nu vrei să trăieşti în mintea lui”: dilema diplomaţilor în era Trump - analiză „The Guardian” # News.ro
Cum poţi să ţii evidenţa şi apoi să înţelegi un preşedinte care, într-un singur an, a postat peste 6.000 de mesaje pe reţelele sociale, a organizat peste 433 de evenimente publice şi a ţinut conferinţe de presă libere, care au durat în medie aproape două ore? se întreabă într-o analiză Patrick Wintour, editor diplomatic al ziarului „The Guardian”.
Cel puţin 80 de deţinuţi politici au fost eliberaţi duminică în Venezuela, unde un proces de eliberare a deţinuţilor avansează încet sub presiunea Washingtonului, a anunţat ONG-ul Foro Penal, informează AFP şi Reuters.
Şampanie, hotel de lux, avion privat, concert Patricia Kaas. Scandal în Rusia după o călătorie a unor vedete ruse în staţiunea franceză Courchevel # News.ro
O excursie promoţională organizată de un lanţ de magazine de îmbrăcăminte în celebra staţiune de schi franceză Courchevel a stârnit o polemică aprinsă în Rusia, în contextul restricţiilor legate de războiul din Ucraina, relatează Le Figaro.
Cod galben de ceaţă, până luni dimineaţă, în mai multe judeţe / Vizibilitatea va fi scăzută / Cod portocaliu de vânt în judeţul Arad # News.ro
ANM anunţă cod galben de ceaţă în mai multe judeţe, până luni, la ora 06.00.
Echipa italiană AS Roma a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia AC Milan, în etapa a 22-a din Superligă.
Agenţia Naţională de Transplant anunţă că, în ultima săptămână, au avut loc trei prevelări de organe, fiind realizate şapte transplanturi.
Zeci de persoane au fost rănite după ce un trăsnet a lovit o manifestaţie pro-Bolsonaro în capitala Braziliei # News.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite după ce un trăsnet a lovit în apropierea unei manifestaţii a susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta al Braziliei Jair Bolsonaro, duminică, în capitala Brasilia, au declarat pompierii, relatează AFP.
Meciul FCSB – CFR Cluj: Charalambous – Sunt principalul responsabil pentru ce s-a întâmplat. Mă pun la dispoziţia clubului # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-4, că este principalul responsabil pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă, el precizând că se pune la dispoziţia clubului.
David Miculescu, atacantul echipei FCSB, crede că roş-albaştrii trebuie să îşi joace până la capăt şansele pentru calificarea în play-off.
Bogdan Ivan, despre Consiliul pentru Pace: Eu cred foarte mult că e important să putem să fim parte din cele mai importante alianţe ale momentului la nivel mondial / Actuala abordare a administraţiei SUA, foarte pragmatică - sau eşti cu noi, sau nu contez # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, apreciază că România este important să facă parte din cele mai importante alianţe de la nivel mondial, în timp ce-şi continuă parcursul european. ”Statul nostru poate să devină unul dintre cele mai importante şi relevante state din punct de vedere economic şi politic, în regiunea Mării Negre şi a Europei centrale şi de est”, crede Ivan, MInistrul apreciază, însă, că, pentru a face alce lucru, trebuie să fii la masa deciziilor.
Meciul FCSB-CFR: Daniel Pancu – Lumea ne consideră morţi, dar nu suntem încă! CFR nu e moartă! # News.ro
Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, a recunoscut care a fost momentul psihologic al meciului de la Bucureşti, cu FCSB, şi şi-a exprimat nemulţumirea faţă de programarea meciurilor echipe sale.
Naţionala Serbiei a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatul European de la Belgrad, după finala cu Ungaria. Bronzul a revenit Greciei. Echipa României a încheiat pe locul 8.
Stat preferat de imigranţi, unde cazul George Floyd a făcut istorie. De ce Minneapolis cristalizează tensiunile din jurul politicii migratorii a lui Donald Trump? # News.ro
În două săptămâni, două persoane au murit în Minneapolis fiind împuşcate de ICE, poliţia federală americană pentru imigraţie. Oraşul, prin demografia şi istoria sa economică zbuciumată, este un simbol al problemelor sociale ale ţării, relatează BFMTV.
Ministrul Energiei: Am rămas în contact direct cu trei dintre membrii administraţiei Donald Trump / Este extrem de important pentru România să înceapă aceste cooperări cu cele mari fonduri de investiţii mondiale # News.ro
MInistrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, duminică seară, că, după Forumul Economic Mondial de la Davos a rămas în contact direct cu trei oficiali ai administraţiei Trump, cu care este ”la un telefon distanţă” şi apreciază ca fiind importantă copperarea cu cele mari fonduri de investiţii mondiale.
Prim-vicepreşedinte PNL, întrebat ce se întâmplă dacă planul PSD de a înlocui premierul Ilie Bolojan tot cu cineva de la PNL reuşeşte: Să uite! / Credeam că sunt oameni serioşi / PNL nu mai este atât de prost # News.ro
Prim-vicepreşedinte PNL Ciprian Ciucu a transmis PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot cu cineva de la PNL. ”Credeam că sunt oameni serioşi”, a afirmat Ciucu, referindu-se la protocolul pe care PSD l-a semnat şi care stipulează că în această perioadă premierul este de la PNL, iar liberalii l-au desemnat pe Ilie Bolojan. ”PNL nu mai este atât de prost”, a adăugat prim-vicepreşedintele liberal, refuzând, însă, să dea numele liberalilor care au făcut de-a lungul timpului jocul PSD.
Echipa CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 23-a din Superligă.
Ministrul Energiei a discutat cu Eric Trump despre proiectul celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune: Fiul preşedintelui Trump a fost extrem de încântat / E foarte posibil să fie unul dintre cei care vor investi în România # News.ro
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization şi susţine că acesta ar putea investi în România. De asemenea, Eric Trump ar urma să facă o vizită privată în România.
Ciprian Ciucu: Ce apare pe presă,diferit de ceea care se întâmplă în interior. Am văzut stenograme false de la Vila Lac / Despre afirmaţiile lui Rareş Bogdan: Astfel de declaraţii înainte de Ilie Bolojan, de cele mai multe ori, ar fi fost cumva pedepsite # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă că ce se întâmplă în şedinţele de partid este foarte diferit de ceea ce apare în presă şi susţine că au apărut stenograme false din şedinţa de luni de la Vila Lac. În legătură cu criticile aduse de către Rareş Bogdan, Ciucu a afirmat că, înainte ca preşedinţia PNL să fie asigurată de Ilie Bolojan, astfel de ieşiri ar fi fost sancţionate.
Ciprian Ciucu afirmă că Ilie Bolojan nu i-a reproşat lui Claudiu Manda că l-a numit ”lăutar”: Nu îl bagă în seamnă / Diferenţă de caracter imensă / Am fi fost mult, mult mai bine dacă fiecare era serios în această coaliţie # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă că ”am fi fost mult, mult mai bine dacă fiecare era Dserios în această coaliţie”, dar PSS a ales să atace constant premierul, care este şi vectorul de imagine al PNL.
Echipa italiană Juventus Torino s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, campioana de anul trecut, Napoli, în etapa a 22-a din Superligă.
La 39 de ani, Nani a revenit în activitate şi a semnat un contract în Kazahstan. Va fi coleg cu Andrei Vlad # News.ro
Fostul internaţional portughez Nani a semnat cu FK Aktobe (Kazahstan) şi astfel renunţă temporar la retragerea din fotbal, anunţată în decembrie 2024. El va ocupa şi funcţia de consilier.
Echipa engleză Manchester United a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-2, liderul din Premier League, Arsenal Londra, în etapa a 23-a.
Asociaţia Naţională a Armelor de Foc şi grupurile pro-arme solicită o „anchetă completă” în cazul uciderii lui Alex Pretti, bărbatul care a fost împuşcat în Minnesota de agenţii ICE pe motiv că era înarmat # News.ro
Asociaţia Naţională a Armelor de Foc (NRA) s-a alăturat altor grupuri de lobby şi de susţinere a armelor de foc, care sunt de obicei aliniate cu politica lui Donald Trump, în solicitarea adresată administraţiei preşedintelui republican de a efectua o „anchetă completă” în cazul uciderii lui Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani care a fost împuşcat mortal, sâmbătă, în Minneapolis, de către agenţii federali ai poliţiei de imigrare sub pretextul că era înarmat şi a constituit o ameninţare pentru forţele de ordine, relatează The Guardian.
Ciprian Ciucu anunţă primele patru instituţii care se vor închide / STB are datorii de 1,5 – 1,6 miliarde de lei la ANAF – Putem fi executaţi # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, duminică seară, că situaţia bugetului este ”dezastruoasă”, fiind o problemă structurală. Ciucu a reiterat ideea că vot fi luate măsuri de reducere a cheltuielilor şi a anunţat care sunt primele patru instituţii care se vor închide.
UPDATE - Timiş: Intervenţie a forţelor de ordine în localitatea Sânmihaiu Român, după ce oamenii au aflat că băiatul de 13 ani care şi-a ucis prietenul locuieşte în comuna lor şi s-au revoltat / Copilul, scos din imobil de jandarmi # News.ro
Forţe de ordine, poliţişti de la trupele speciale de intervenţie şi jandarmi, intervin, duminică, în Sânmihaiu Român, localitate aflată lângă Timişoara, după ce oamenii au aflat că băiatul de 13 ani care şi-a ucis prietenul, în Cenei, locuieşte în comuna lor. Primarul comunei, Viorel Mărcuţi, a făcut apel la calm. Jandarmii au scos copilul din imobil.
Echipa turcă Rizespor a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Alanyaspor. Valentin Mihăilă a marcat pentru gazde, iar Ianis Hagi a dat pasa decisivă la golul oaspeţilor.
Oraşul care găzduieşte principala bază navală a Rusiei a rămas fără curent electric după prăbuşirea stâlpilor de înaltă tensiune # News.ro
Oraşul Severomorsk, în care se află principala bază navală a Rusiei, a fost nevoit să treacă la generatoare de urgenţă după ce liniile electrice vechi au cedat din cauza vremii nefavorabile, ducând la întreruperea alimentării cu energie electrică şi parţial la furnizarea căldurii, relatează Reuters.
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Real Oviedo, în etapa a 21-a din La Liga.
Suedezul Oliver Solberg a câştigat duminică Raliul Monte Carlo, iar campioana Toyota a început sezonul de WRC cu un podium complet în principat, relatează Reuters.
Atac din PSD la premierul Bolojan - Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu te mai pregăteşti de ”încă o asumare”. Te pregăteşti de plecare / "Reformă" cu barda. Prin asumări repetate. Şi nimic în loc # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îl atacă, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan, după ultimul sondaj CURS, şi afirmă că atunci când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu te mai pregăteşti de ”încă o asumare”. ”Te pregăteşti de plecare”, transmite social-democratul, afirmând că ”reforma" premierului – făcută cu barda, prin asumări repetate – nu a adus nimic bun pentru români.
Accident în Cernavodă, între o maşină şi o autospecială de poliţie / Doi poliţişti au fost răniţi # News.ro
Doi poliţişti au fost răniţi, duminică, după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier, în Cernavodă.
UPDATE - Plan Roşu de Intervenţie, după un accident rutier produs în judeţul Sibiu / 7 persoane, implicate / O femeie a murit, cinci victime au fost transportate la spital, iar o alta a refuzat transportul / Precizările poliţiştilor - FOTO # News.ro
ISU Sibiu a activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localităţile Dobârca şi Poiana Sibiului. O femeie de 55 de ani a murit, iar şase persoane au fpst rănite, da una a refuzat transportul la spitral. În accident au fost implicate trei maşini, dintre care una s-a răsturnat în curtea unui imobil.
Sondaj CURS – AUR 35%, PSD 23%, PNL 18% şi USR 10% / Călin Georgescu, cotat cu 36% încredere, urmat de George Simion şi Nicuşor Dan / Ciprian Ciucu şi Sorin Grindeanu, la egalitate / 76% dintre cei chestionaţi cred că România merge în direcţia greşită # News.ro
AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vor în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat de PSD cu 23%, PNL cu 18% şi USR cu 10%. În topul încrederii conduce Călin Georgescu, cu 36%, urmat de George Simion şi Nicuşor Dan. Ciprian Ciucu şi Sorin Grindeanu sunt la egalitate şi-l devansează cu trei procente pe Ilie Bolojan. Armata conduce detaşat în topul încrederii în instituţii, urmată de biserică, pompieri şi Poliţie.
Zelenski spune că documentul privind garanţiile de securitate din partea SUA este gata sută la sută # News.ro
Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
Timiş: Intervenţie a poliţiştilor şi jandarmilor în localitatea Sânmihaiu Român, după ce oamenii au aflat că băiatul de 13 ani care şi-a ucis prietenul locuieşte în comuna lor/ 150 de oameni s-au adunat în faţa Primăriei şi la locuinţa bunicilor copilului # News.ro
Forţe de ordine, poliţişti de la trupele speciale de intervenţie şi jandarmi, intervin, duminică, în Sânmihaiu Român, localitate aflată lângă Timişoara, după ce oamenii au aflat că băiatul de 13 ani care şi-a ucis prietenul, în Cenei, locuieşte în comuna lor. Primarul comunei, Viorel Mărcuţi, a făcut apel la calm.
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a dispus duminică, pe teren propriu, scor 3-2, de formaţia Bologna, în etapa a 22-a din Serie A.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, eşec pe teren propriu cu Gyor, în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de liderul grupei A din Liga Campionilor, Gyor ETO, scor 27-22 (11-12), în etapa a XI-a.
Echipa engleză Chelsea a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia Crystal Palace, în etapa a 23-a din Premier League.
Plan Roşu de Intervenţie, după un accident rutier produs în judeţul Sibiu / Sunt implicate şapte persoane, una fiind în stop cardio-respirator - FOTO # News.ro
ISU Sibiu a activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localităţile Dobârca şi Poiana Sibiului.
Turcia: Deian Sorescu a marcat şi Gaziantep a obţinut egalul, acasă, cu Konyaspor, scor 1-1 # News.ro
Jucătorul român Deian Sorescu a marcat duminică golul prin care echipa sa, Gaziantep, a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Konyaspor.
Capitala Groenlandei a restabilit alimentarea cu energie electrică, duminică, după ce o furtună a avariat un cablu de transmisie şi a lăsat mii de oameni fără electricitate şi încălzire în timpul nopţii reci de iarnă, relatează Reuters.
Amenzi totale în valoare de 38.000, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii / Persoane amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii / Sesizare penală pentru o persoană care avea obiecte interzise # News.ro
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile de la manifestări pentru a aplica şi alte sancţiuni dacă se impune.
După o primă jumătate de sezon dezamăgitoare, poziţia lui Arne Slot ca manager al lui Liverpool este din ce în ce mai instabilă. Potrivit cotidianului sportiv spaniol „As”, conducerea echipei engleze l-a contactat deja pe Xabi Alonso în legătură cu sezonul următor.
