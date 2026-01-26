Cum se ajunge la „nu”. Liderii europeni au găsit o modalitate de a vorbi pe o singură voce împotriva lui Trump

Gata cu laudele servile. Gata cu soluţiile politicoase şi diplomaţia de modă veche. Şi nimeni nu-l mai numeşte pe Donald Trump „tati” acum. Liderii europeni, care s-au străduit timp de un an să găsească o soluţie pentru a face faţă unui preşedinte american întărit în al doilea mandat, s-au apropiat de a spune „nu” sau ceva similar din punct de vedere diplomatic confruntaţi cu dispreţul său faţă de dreptul internaţional şi cererile sale pentru teritoriul lor, comentează The Associated Press.

