Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Daniel Hrenciuc: Olimpiada, fiind un concurs de excelență, mizăm pe faptul că profesorii îi vor selecta pe cei mai buni

Ca urmare a temperaturilor foarte scăzute din această perioadă este posibil ca factura la energia termică în sistem centralizat pentru un apartament cu 3 camere din Suceava să ajungă la 400-500 de lei. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul Thermonet Suceava, Mugur Corlățan, a declarat: "Dacă se menține această temperatură pînă spre sfîrșitul acestei