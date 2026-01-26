Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Daniel Hrenciuc: Olimpiada, fiind un concurs de excelență, mizăm pe faptul că profesorii îi vor selecta pe cei mai buni
Radio Top Suceava, 26 ianuarie 2026 09:50
Faza județeană a Olimpiadei de Istorie va avea loc în județul Suceava pe 7 martie, după ce pe 7 februarie va avea loc faza pe localități. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a declarat, referitor la faza județeană a Olimpiadei: ”Olimpiada, fiind […] Articolul Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Daniel Hrenciuc: Olimpiada, fiind un concurs de excelență, mizăm pe faptul că profesorii îi vor selecta pe cei mai buni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Faza județeană a Olimpiadei de Istorie va avea loc în județul Suceava pe 7 martie, după ce pe 7 februarie va avea loc faza pe localități. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a declarat, referitor la faza județeană a Olimpiadei: ”Olimpiada, fiind […] Articolul Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Daniel Hrenciuc: Olimpiada, fiind un concurs de excelență, mizăm pe faptul că profesorii îi vor selecta pe cei mai buni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Aberația taxei de salubrizare plătită de suceveni aflați la muncă ăn străinătate # Radio Top Suceava
Eusebiu Lucian Țăpoi, un fălticenean care lucrează în Belgia de 14 ani, unde are o firmă în domeniul construcțiilor, este nemulțumit, pe bună dreptate, fiidcă trebuie să plătească taxa de salubrizare pentru o locuință pe care o are la Fălticeni și unde nu stă nimeni. Domnul Țăpoi a lansat o petiție on-line pentru stoparea acestei […] Articolul Aberația taxei de salubrizare plătită de suceveni aflați la muncă ăn străinătate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
8.000 de lei, pentru prezența județului Suceava la Tîrgul de Turism de la Romexpo # Radio Top Suceava
Județul Suceava va fi promovat la Tîgul de Turism al României, care va fi organizat în perioada 12-15 februarie la Romexpo-București. Hotărîrea privind participarea la acest tîrg urmează să fie fi aprobată în ședința Consiliului Județean de miercuri, 28 ianuarie. Potrivit proiectului inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, delegația suceveană va fi compusă din cinci persoane: […] Articolul 8.000 de lei, pentru prezența județului Suceava la Tîrgul de Turism de la Romexpo apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Contract de asociere CJ-Primăria Cajvana, pentru construirea unui dispensar modern # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava se asociază cu Primăria Cajvana pentru a construi un dispensar uman modern, în locul celui vechi care urmează a fi demolat. Asocierea urmează a fi aprobată în ședința deliberativului județean de miercuri, 28 ianuarie, la propunerea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, care originar din Cajvana. Potrivit proiectului, Consiliul Județean va contribui la […] Articolul Contract de asociere CJ-Primăria Cajvana, pentru construirea unui dispensar modern apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Elevii de la ”Hurmuzachi” Rădăuți, la ”o valoroasă lecție de istorie, concepută sub forma unei dezbateri”, cu ocazia Unirii Principatelor Române (Foto) # Radio Top Suceava
Vineri, 23 ianuarie, Sala de festivități a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a găzduit o serie de manifestări dedicate Unirii Principatelor Române. La evenimentul organizat în parteneriat cu Institutul ”Bucovina” au participat aproximativ 100 de elevi, profesori de istorie și cercetători. Activitatea a debutat cu mesajul transmis de directorul Colegiului, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, care a […] Articolul Elevii de la ”Hurmuzachi” Rădăuți, la ”o valoroasă lecție de istorie, concepută sub forma unei dezbateri”, cu ocazia Unirii Principatelor Române (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Incendiu din cauza unui scurtcircuit, la Pîrteștii de Jos. O femeie a suferit un atac de panică # Radio Top Suceava
O femeie în vîrstă de 46 de ani a suferit un atac de panică după ce la o locuință din Pîrteștii de Jos a izbucnit un incendiu în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, în jurul orei 00.00. Aceasta a fost stabilizată la fața locului de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava și […] Articolul Incendiu din cauza unui scurtcircuit, la Pîrteștii de Jos. O femeie a suferit un atac de panică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Portarul Florin Sîrghie, de la CSU Suceava, împrumutat la echipa de handbal de liga a II-a CSU Pitești # Radio Top Suceava
Portarul Florin Sîrghie, în vîrstă de 21 de ani, jucător legitimat la CSU Suceava și fost internațional de tineret, va juca sub formă de împrumut, până în vară, la divizionara secundă CSU Pitești. Argeșenii ocupă locul III în Seria B a Diviziei A de handbal masculin. Articolul Portarul Florin Sîrghie, de la CSU Suceava, împrumutat la echipa de handbal de liga a II-a CSU Pitești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Amplă razie a polițiștilor suceveni, la care au fost folosiți cîini dresați să indentifice substanțe interzise. Au fost aplicate 205 sancțiuni contravenționale și au fost suspendate 22 de permise de conducere (Foto) # Radio Top Suceava
În seara zilei de 24 ianuarie, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a organizat la nivel județean o amplă acțiune cu efective sporite, obiectivele principale vizate fiind siguranța rutieră și siguranța în mediul stradal. La acțiune au participat peste 300 de polițiști din structurile de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale și investigarea criminalității economice. La […] Articolul Amplă razie a polițiștilor suceveni, la care au fost folosiți cîini dresați să indentifice substanțe interzise. Au fost aplicate 205 sancțiuni contravenționale și au fost suspendate 22 de permise de conducere (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Poliția, apel pentru găsirea a două minore din Suceava care au plecat la un centru comercial și nu au revenit acasă (Foto) # Radio Top Suceava
Poliția Județului Suceava anunță că pe 24 ianuarie, in jurul orei 16.00, minorele Oltean Ștefania Andreea, în vîrstă de 15 ani, și Oltean Anamaria, de 14 ani, din municipiul Suceava, au plecat cu acordul părinților la un centru comercial din municipiul Suceava și au mai revenit la domiciliu. Oltean Ștefania Andreea era în momentul plecării […] Articolul Poliția, apel pentru găsirea a două minore din Suceava care au plecat la un centru comercial și nu au revenit acasă (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La Cîmpulung Moldovenesc a fost semnat acordul pentru organizarea celei de-a XXXVII-a ediții a Festivalului ”Întîlniri bucovinene” # Radio Top Suceava
De Ziua Unirii Principatelor Române, la Cîmpulung Moldovenesc a avut loc festivitatea de semnare a Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXXVII-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „ÎNTÎLNIRI BUCOVINENE”. Acesta se va desfășura în perioada 23-26 ianuarie 2026. Evenimentul s-a consumat la Muzeul Arta Lemnului, acolo unde au fost prezente delegații din Polonia, […] Articolul La Cîmpulung Moldovenesc a fost semnat acordul pentru organizarea celei de-a XXXVII-a ediții a Festivalului ”Întîlniri bucovinene” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
CSU Suceava va disputa două meciuri de pregătire cu CSM București înaintea reluării Ligii Naționale de handbal masculin. Amicalele vor avea loc în Capitală marți, 27 ianuarie, de la ora 16.30, și miercuri, 28 ianuarie, de la ora 11.30. În primul meci oficial din 2026, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu va juca în deplasare cu […] Articolul CSU Suceava, două meciuri de pregătire cu CSM București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
De Ziua Unirii Principatelor Române, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a fost prezent la Broșteni, la invitația primarului Alexandru Hurjui, la manifestările dedicate acestui moment important din istoria României. Evenimentul a fost organizat de Primăria Orașului Broșteniși Consiliul Local, împreună cu Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” și Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, și s-a desfășurat în lăcașul […] Articolul Diplome din partea Prefecturii Suceava, pentru trei veterani de război apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Gheorghe Șoldan, de Ziua Unirii Principatelor: Trăim într-o societate obosită, nervoasă, în care ura și fake-news-ul circulă mai repede decît adevărul # Radio Top Suceava
În discursul ținut, astăzi, în centrul Sucevei, la evenimentul dedicat aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a vorbit despre dezbinarea existentă în societate. A spus domnul Șoldan: ”Astăzi, 24 ianuarie 2026, elogiem din nou Unirea, dar, paradoxal, constatăm cu toții că sîntem parcă mai dezbinați ca […] Articolul Gheorghe Șoldan, de Ziua Unirii Principatelor: Trăim într-o societate obosită, nervoasă, în care ura și fake-news-ul circulă mai repede decît adevărul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise # Radio Top Suceava
Pe 22 ianuarie, între orele 11.00 și 13.00, polițiștii au desfășurat o acțiune la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Liceul cu Program Sportiv și la Școala Gimnazială nr. 8. S-a urmărit creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, asigurarea protecției unităților de învățămînt și prevenirea portului sau folosirii fără drept de obiecte […] Articolul 200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Posibile modificări ale măsurilor de austeritate din Educație, odată cu numirea unui nou ministru. Ministerul este condus interimar de premierul Bolojan # Radio Top Suceava
În sistemul de învățămînt se discută despre posibilitatea revizuirii unor măsuri de austeritate adoptate în perioada în care ministru era Daniel David. Potrivit șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, printre măsurile asupra cărora se poate reveni, odată cu numirea unui ministru, se află și cele privind norma didactică și degrevările pentru personalul de conducere, măsuri […] Articolul Posibile modificări ale măsurilor de austeritate din Educație, odată cu numirea unui nou ministru. Ministerul este condus interimar de premierul Bolojan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că întregul drum expres Suceava – Siret este în licitație. A spus domnul Pistol: „Așa cum am promis, am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană. Anunțul […] Articolul Drumul expres Suceava-Siret, în licitație apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, maxim 1.200 de lei de familie pe an. Decizia limitării numărului de persoane care plătesc la 4 va fi luată pe 28 ianuarie # Radio Top Suceava
Familiile din municipiul Suceava care au mai mult de patru membri nu vor plăti taxa de salubrizare și pentru ceilalți membri ai familiei. Facilitatea este acordată în contextul în care taxa a crescut cu peste 60% față de anul trecut. Taxa a fost majorată de la 180 de lei la 300 de lei de persoană […] Articolul Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, maxim 1.200 de lei de familie pe an. Decizia limitării numărului de persoane care plătesc la 4 va fi luată pe 28 ianuarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Prefectul de Suceava, acțiune de monitorizare a activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor # Radio Top Suceava
Astăzi, prefectul județului Suceava Traian Andronachi a fost prezent la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în cadrul unei acțiuni de monitorizare a desfășurării activității. Pe parcursul prezenței prefectului, activitatea serviciului s-a desfășurat în condiții normale, fără afectarea programului cu publicul, iar operațiunile specifice au decurs conform graficului stabilit. Conform […] Articolul Prefectul de Suceava, acțiune de monitorizare a activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ministrul Rogobete, după realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii de la Spitalul Suceava: Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și sistemul de sănătate lucrează responsabil, cu focus pe oameni # Radio Top Suceava
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis felicitări ”Consiliul Județean Suceava și președintelui Gheorghe Șoldan” pentru realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava. A mai spus ministrul Rogobete: ”Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și […] Articolul Ministrul Rogobete, după realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii de la Spitalul Suceava: Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și sistemul de sănătate lucrează responsabil, cu focus pe oameni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Simularea județeană a Evaluării Naționale, un exercițiu important și pentru elevi, și pentru cadrele didactice # Radio Top Suceava
În opinia inspectorului șef al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, simularea Evaluării Naționale reprezintă un exercițiu esențial nu doar pentru elevii de clasa a VIII-a, ci și pentru cadrele didactice. Aceasta oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire, a lacunelor existente și a modului în care trebuie ajustat procesul de predare. În acest context, […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Simularea județeană a Evaluării Naționale, un exercițiu important și pentru elevi, și pentru cadrele didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Fără schimbări la conducerea școlilor din Suceava. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Pentru anul școlar trecut, toți directorii au avut calificativul ”foarte bine” # Radio Top Suceava
Cei 156 de directori de unități de învățămînt din județul Suceava ale căror contracte de management au expirat pe 16 ianuarie au fost menținuți în funcții. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că decizia a fost luată ”pe principiul continuității” și în contextul în care […] Articolul Fără schimbări la conducerea școlilor din Suceava. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Pentru anul școlar trecut, toți directorii au avut calificativul ”foarte bine” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai puține clase de-a IX-a în școlile sucevene în anul școlar viitor, din cauză că a scăzut numărul de elevi, iar într-o clasă pot învăța mai mulți copii # Radio Top Suceava
Din cauză că sînt mai puțin elevi de clasa a VIII-a, dar și pentru că numărul de elevi dintr-o clasă a fost majorat, în anul școlar 2026/2027, în județul Suceava, vor fi mai puține clase de-a IX-a. Numărul de clase va fi de 235. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, […] Articolul Mai puține clase de-a IX-a în școlile sucevene în anul școlar viitor, din cauză că a scăzut numărul de elevi, iar într-o clasă pot învăța mai mulți copii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Fermierii suceveni, dintre care unii dintre ei au protestat în stradă, sînt confuzi în ceea ce privește urmările acordului comercial de liber schimb Uniunea Europeană – Mercosur. Nimeni nu i-a întrebat nimic înainte de semnarea acestuia și nimeni nu le-a explicat nimic după ce documentul a fost parafat. Informațiile în legătură cu acest subiect sînt […] Articolul Nu mai stați ascunși după perdele și vă mirați apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pe 21 ianuarie, doi bărbați acuzați de furt au fost reținuți pentru o perioadă de 24 ore, fiind încarcerați în Centrul de Rețenere și Arestare Preventivă. Pe 11 ianuarie, polițiștii Postului de Poliție Vama au fost sesizați de un bărbat din comuna Vama că pe 5 ianuarie, în jurul orei 00.20, persoane necunoscute au pătruns […] Articolul Doi bărbați acuzați că au furat fierăstraie de pe raza comunei Vama, reținuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava. Gheorghe Șoldan: Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale (Foto) # Radio Top Suceava
Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava, în zona Pediatrie. Președintele administrației județene, Gheorghe Șoldan, precizează că Spitalul Clinic Județean Suceava este primul spital județean din țară care deține un astfel de cabinet stomatologic. Acesta este dedicat intervențiilor realizate în regim ambulatoriu sau de spitalizare de […] Articolul Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava. Gheorghe Șoldan: Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Cătălin Nechfior: Acordul comercial UE – Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre # Radio Top Suceava
Potrivit fostului europarlamentar de Suceava Cătălin Nechifor, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre, Germania fiind principalul beneficiar potențial. Deși documentul este blocat în Parlamentul European și se află în analiza Curții de Justiție a UE, unde o decizie ar putea […] Articolul Cătălin Nechfior: Acordul comercial UE – Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Protestul fermierilor suceveni. Cosmin Păstrăv: Lumea are probleme, vă dați seama că nu iese în stradă la minus 15 grade pentru că e bucuroasă # Radio Top Suceava
Fermierii suceveni, la fel ca fermierii din toată țara, se confruntă cu nenumărate probleme, pentru că altfel nu ar fi ieșit la proteste pe ger, susține fermierul sucevean Cosmin Păstrăv. Miercuri, 21 ianuarie, aproximativ 30 de tractoare au format o coloană care s-a deplasat cu viteză redusă pe traseul Cumpărătura-Fălticeni și retur. Tractoarele au avut […] Articolul Protestul fermierilor suceveni. Cosmin Păstrăv: Lumea are probleme, vă dați seama că nu iese în stradă la minus 15 grade pentru că e bucuroasă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Universitatea suceveană, prezentă cu trei domenii în clasamentul Times Higher Education # Radio Top Suceava
Times Higher Education (THE) a publicat ediția 2026 a clasamentelor pe domenii academice, iar Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava este prezentă în trei dintre acestea. USV spune că este un progres prin raport la ediția de anul trecut, cînd USV a fost ierarhizată în domeniul Inginerie. Cele două domenii noi în care se regăsește universitatea […] Articolul Universitatea suceveană, prezentă cu trei domenii în clasamentul Times Higher Education apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Una dintre nemulțumirile vechi ale fermierilor și procesatorilor suceveni este legată de faptul că nu există un laborator care să dea rapid rezultate produselor care intră în țară. Nemulțumirile sînt de pe vremea cînd a început războiul din Ucraina, iar produsele din țara vecină au intrat pe piața românească nestingherit. Tema unui laborator care să […] Articolul Fermierii suceveni trebuie ascultați. În numele lor și al consumatorilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sorin Grigore, singurul jucător al CSU Suceava prezent la Europeanul de handbal: Este prima dată cînd am simțit cu adevărat că sînt handbalist # Radio Top Suceava
Sorin Grigore, extrema dreaptă în vîrstă de 21 de ani a CSU Suceava, susține că a trăit niște sentimente de nedescris la Campionatul European de handbal. Sorin a marcat trei goluri: unul împotriva Portugaliei și două în poarta Macedoniei de Nord. România a pierdut toate cele trei meciuri de la Europene, cele cu Portugalia, Danemarca […] Articolul Sorin Grigore, singurul jucător al CSU Suceava prezent la Europeanul de handbal: Este prima dată cînd am simțit cu adevărat că sînt handbalist apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Suceava, la un tîrg de turism la Madrid. Nicolae Robu: Este important ca Bucovina să fie prezentă la astfel de evenimente # Radio Top Suceava
În perioada 21–25 ianuarie 2026, destinația Bucovina este prezentată publicului și profesioniștilor din industria turismului la FITUR Madrid, principalul tîrg internațional de turism organizat anual în capitala Spaniei. Delegația Consiliului Județean Suceava este coordonată de Nicolae Robu, vicepreședinte al administrației județene, alături de doi reprezentanți ai Serviciului Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană. România este […] Articolul Suceava, la un tîrg de turism la Madrid. Nicolae Robu: Este important ca Bucovina să fie prezentă la astfel de evenimente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Contracte de finanțare, pentru construirea rețelelor de gaze naturale în opt localități sucevene. Rețelele vor avea aproximativ 110 kilometri, iar la acestea vor fi racordați 6.773 de consumatori # Radio Top Suceava
Astăzi, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, s-au semnat contractele de finanțare pentru înființarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în cîteva localități sucevene. Acestea sînt Arbore, Volovăț, Burla, Zvoriștea, Zamostea și Solca. Contractale au fost semnate de primarii acestor localități, care au fost însoțiți de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. A […] Articolul Contracte de finanțare, pentru construirea rețelelor de gaze naturale în opt localități sucevene. Rețelele vor avea aproximativ 110 kilometri, iar la acestea vor fi racordați 6.773 de consumatori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Petru Ghervan: Daniel Stanciuc este jucător de meci. Ceea ce probabil că a văzut și Pereira, în sfîrșit, sau nu știu dacă în sfîrșit. Are psihic de mare jucător # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin, a spus din nou că Daniel Stanciuc este un jucător decisiv, lucru demonstrat și în meciul de aseară. Pe finalul partidei cu Macedonia de Nord de la Campionatul European, pierdut în ultima secundă cu 24-23, Daniel, jucător format la Suceava și în prezent legitimat […] Articolul Petru Ghervan: Daniel Stanciuc este jucător de meci. Ceea ce probabil că a văzut și Pereira, în sfîrșit, sau nu știu dacă în sfîrșit. Are psihic de mare jucător apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Forumul de la Davos. Analistul economic Daniel Apostol: Mesajele au fost dure pentru că, mai ales prin vocea premierului Canadei, s-a exprimat clar că modelul de cooperare globală pe care îl cunoșteam pînă acum a luat sfîrșit # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că, pînă acum, mesajele transmise la Forumul Economic Mondial de la Davos ”au fost surprinzător de categorice”, în contextul în care, ”de obicei, la Davos, liderii lumii se întîlnesc ca să dea semne de conlucrare, de echilibru”. Cea de-a 56-a reuniune […] Articolul Forumul de la Davos. Analistul economic Daniel Apostol: Mesajele au fost dure pentru că, mai ales prin vocea premierului Canadei, s-a exprimat clar că modelul de cooperare globală pe care îl cunoșteam pînă acum a luat sfîrșit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Daniel Apostol, analist economic: Energia nu mai este doar o marfă, este, de fapt, o armă geopolitică # Radio Top Suceava
Într-un editorial scris pentru Jurnalul Național, cu titlul , analistul economic Daniel Apostol ”a făcut o analiză cu privire la ce înseamnă, în această nouă paradigmă globală, resursa energie”. A explicat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Am făcut această analiză […] Articolul Daniel Apostol, analist economic: Energia nu mai este doar o marfă, este, de fapt, o armă geopolitică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Inspectoratul Școlar Suceava organizează un eveniment dedicat promovării educației incluzive și formării continue a personalului didactic # Radio Top Suceava
Pe 22 ianuarie, începîmd cu ora 13.30, în Aula Liceului cu Program Sportiv, Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează Conferința județeană „Integrarea copiilor cu CES în mediul școlar – perspective și aspirații”, eveniment dedicat promovării educației incluzive și formării continue a personalului didactic. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Centrul […] Articolul Inspectoratul Școlar Suceava organizează un eveniment dedicat promovării educației incluzive și formării continue a personalului didactic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Petru Ghervan, despre prestația României la Campionatul European de handbal: În momentul în care nu ești constant bine pe tot parcursul meciului, nu poți pretinde să faci față unor echipe ca cele pe care le-am întîlnit # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, se aștepta la o evoluție ceva mai bună a României la Campionatul European. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă România, care a înregistrat trei înfrîngeri, ar fi putut mai mult, domnul Ghervan a declarat: ”Eu am vorbit înainte să înceapă […] Articolul Petru Ghervan, despre prestația României la Campionatul European de handbal: În momentul în care nu ești constant bine pe tot parcursul meciului, nu poți pretinde să faci față unor echipe ca cele pe care le-am întîlnit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Gheorghe Fron, încîntat de evoluția lui Gheorghe Șoldan: Eu vă spun că în patru, maxim opt ani, el va fi președintele României # Radio Top Suceava
Încîntat de prestația președintelui PSD al Consiliului Județean Suceava, primarul PSD al comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, crede că acesta ar putea deveni președintele României în maxim 8 ani. Domnul Fron a declarat: ”La activitatea pe care o are domnul președinte George Soldan de un an și ceva, eu sunt atît de încîntat precum și […] Articolul Gheorghe Fron, încîntat de evoluția lui Gheorghe Șoldan: Eu vă spun că în patru, maxim opt ani, el va fi președintele României apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pentru autoritățile sucevene localitățile mari din Ardeal reprezintă o sursă de inspirație. Mai ales municipiul Cluj-Napoca, localitate care pentru conducerea Primăriei Suceava reprezintă un fel de buric al pămîntului românesc. Însă, și Aradul tot din mult cîntatul Ardeal face parte. Conform presei centrale, Aradul ar putea deveni primul oraș din România unde transpotul public să […] Articolul Aradul, o sursă de inspirație pentru Suceava? Măcar parțial apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La finalul acestei săptămîni, CSU Suceava va organiza un puternic turneu de handbal pentru juniori 1. Competiția va reuni patru dintre cele mai bine clasate formații în Campionatul Național. Alături de echipa gazdă, CSU Suceava, ocupanta primului loc în Seria A, la turneu vor mai participa CSM Ploiești, liderul Seriei F, LPS Suceava, ocupanta locului […] Articolul Suceava, gazda unui puternic turneu de handbal pentru juniori 1 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Incident de natură violentă, în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Inspectoratul Școlar a demarat o anchetă # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a fost informat cu privire la un incident de natură violentă în care au fost implicați doi elevi în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Conducerea IȘJ Suceava își exprimă regretul profund față de producerea acestui eveniment, care contravine flagrant principiilor de siguranță, respect și toleranță pe care sistemul de învățământ […] Articolul Incident de natură violentă, în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Inspectoratul Școlar a demarat o anchetă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Alexia Plăcintă, studentă la USV, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple” # Radio Top Suceava
Alexia Plăcintă, studentă la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple”. Acesta a apărut la Editura Tracus Arte din București, sub pseudonimul Alexia. Premiul a fost oferit în cadrul Programului „Gala Tinerilor […] Articolul Alexia Plăcintă, studentă la USV, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică. Primarul Gheorghe Fron: Nu rămîne nimeni fără serviciu. Toți vor avea o bucată de pîine # Radio Top Suceava
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică din comuna Cornu Luncii nu va recurge la disponilizări de personal. În plus, conform primarului Gheorghe Fron, acesta va beneficia de investiții pentru modernizare de 9 milioane de lei din partea Consiliului Județean. Centrul se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava […] Articolul Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică. Primarul Gheorghe Fron: Nu rămîne nimeni fără serviciu. Toți vor avea o bucată de pîine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acordul UE-Mercosur. Femierul sucevean Mihai Flutur: Vine cu un dezavantaj foarte mare pentru fermieri. Directorul DSVSA Suceava, Sorin Voloșeniuc: Anumite produse se pot bloca pe o perioadă de timp și se pot da compensații financiare fermierilor # Radio Top Suceava
Acordul de liber schimb UE–Mercosur generează îngrijorări majore în rîndul fermierilor români, în special din cauza diferențelor de reguli de producție și a costurilor mult mai mici din țările Americii de Sud. Fermierul sucevean Mihai Flutur atrage atenția că Politica Agricolă Comună (PAC) a pus, în timp, o presiune tot mai mare pe agricultorii europeni, […] Articolul Acordul UE-Mercosur. Femierul sucevean Mihai Flutur: Vine cu un dezavantaj foarte mare pentru fermieri. Directorul DSVSA Suceava, Sorin Voloșeniuc: Anumite produse se pot bloca pe o perioadă de timp și se pot da compensații financiare fermierilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sorin Voloșeniuc, directorul DSVSA Suceava: Suceava are nevoie, fiind la graniță, de un laborator performant pentru produsele alimentare, care să fie capabil să facă toate analizele în timp scurt # Radio Top Suceava
Acordul de liber schimb UE–Mercosur ridică probleme sensibile pentru agricultura europeană, iar România trebuie să fie pregătită în special din punct de vedere al controlului sanitar-veterinar, avertizează directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, dr. Mihai Sorin Voloșeniuc. În acest context, Suceava, județ la granița cu Ucraina, stat non-UE, ar trebui să beneficieze de […] Articolul Sorin Voloșeniuc, directorul DSVSA Suceava: Suceava are nevoie, fiind la graniță, de un laborator performant pentru produsele alimentare, care să fie capabil să facă toate analizele în timp scurt apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
64 de caricaturi ale unor mari actori români, expuse la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava # Radio Top Suceava
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va găzdui expoziția de caricatură portret în acuarelă a artistului Ovidiu Stanciu, intitulată „Celor mari, celor mici le e drag tuturor ÎN LUMEA COPIILOR”. Vernisajul are loc sîmbătă, 24 ianuarie, la ora 16.00, în foaierul teatrului, ca un prolog al premierei spectacolului pentru copii „Suflet de păpușă”, regizat de Gheorghe […] Articolul 64 de caricaturi ale unor mari actori români, expuse la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La sediul Instituției Prefectului Suceava a avut loc o ședință de lucru dedicată siguranței în unitățile de învățămînt. La aceasta au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Poliție, Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului Școlar Județean și Direcției de Sănătate Publică. Conform Prefecturii, ”discuțiile s-au concentrat pe evaluarea măsurilor aplicate în școli și […] Articolul Prefectura Suceava. Întîlnire dedicată siguranței în școli apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Directorul DSVSA Suceava, Mihai Voloșeniuc: Cu cît un produs are mai puțin pe lanțul de aprovizionare, este mai aproape de om, de la furcă la furculiță, conceptul Comisiei Europene, cu atît calitatea lui este mai mare # Radio Top Suceava
Intrarea în vigoare a acordului UE–Mercosur readuce în discuție capacitatea României de a controla calitatea produselor alimentare importate, însă directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, dr. Mihai Sorin Voloșeniuc, consideră că importantă este educarea consumatorului și convingerea acestuia că cel mai sănătos este să consumi, de regulă, produse locale. A declarat domnul Voloșeniuc, […] Articolul Directorul DSVSA Suceava, Mihai Voloșeniuc: Cu cît un produs are mai puțin pe lanțul de aprovizionare, este mai aproape de om, de la furcă la furculiță, conceptul Comisiei Europene, cu atît calitatea lui este mai mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sistemul centralizat de termoficare în municipiul Suceava. Factura la încălzire pentru un apartament cu trei camere, 400-500 de lei. Mugur Corlățan: La încasări, față de anii trecuți, stăm puțin mai rău, dar asociațiile fac eforturi ca să recupereze restanțele # Radio Top Suceava
Ca urmare a temperaturilor foarte scăzute din această perioadă este posibil ca factura la energia termică în sistem centralizat pentru un apartament cu 3 camere din Suceava să ajungă la 400-500 de lei. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul Thermonet Suceava, Mugur Corlățan, a declarat: ”Dacă se menține această temperatură pînă spre sfîrșitul acestei […] Articolul Sistemul centralizat de termoficare în municipiul Suceava. Factura la încălzire pentru un apartament cu trei camere, 400-500 de lei. Mugur Corlățan: La încasări, față de anii trecuți, stăm puțin mai rău, dar asociațiile fac eforturi ca să recupereze restanțele apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La cîteva zile după ce a fost externată de la Spitalul Clinic Județean Suceava, renumita artistă Sofia Vicoveanca, ajunsă la venerabila vîrstă de 84 de ani, a transmis un mesaj de mulțumire. Mesajul vizează spitalul sucevan, dar și Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal Rădăuți. Spune doamna Vicoveanca: ”Dragii mei, cu cîteva zile […] Articolul Sofia Vicoveanca, o doamnă. Spitalul Clinic Județean Suceava, un spital apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
