Comisia Europeană va deschide proceduri împotriva Grok luni
Rador, 26 ianuarie 2026 11:20
Comisia Europeană va deschide luni proceduri împotriva chatbotului de inteligență artificială Grok al lui Elon Musk, în baza Legii privind serviciile digitale, a relatat luni publicația germană Handelsblatt, citând trei oficiali europeni de rang înalt. Măsurile mai dure urmăresc să oblige compania lui Musk, xAi, să retragă chatbotul din blocul comunitar, potrivit Handelsblatt./aspanily/csimion REUTERS – […]
• • •
Acum 30 minute
11:30
Meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă. Este cod portocaliu de precipitaţii importante cantitativ, strat de zapadă şi viscol la peste 1.700 de metri în zonele deluroasă şi montană a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova – până mâine seară. În acelaşi interval sunt anunţate precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie […]
Acum o oră
11:20
Noile proiecte de lege pentru care Guvernul își angajează răspunderea vor urma procedurile parlamentare obișnuite. Detalii despre acest parcurs, dar și ce alte proiecte se află pe agenda legislativului, în relatarea Iuliei Gherman. Reporter: După ce proiectele privind reforma administrației și relansarea economică ajung în legislativ, conducerea Parlamentului stabilește un termen pentru formulare amendamentelor. Acestea […]
11:20
11:00
Un posibil atac al SUA asupra Iranului ar destabiliza serios Orientul Mijlociu. Moscova se așteaptă la reținere din partea tuturor părților, a declarat jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. „Acest lucru ar însemna, fără îndoială, un alt pas care ar putea destabiliza serios situația din regiune”, a estimat purtătorul de cuvânt […]
Acum 2 ore
10:50
O companie cehă, în colaborare cu mai mulţi voluntari, furnizează Ucrainei drone FPV cu fibră optică realizate pe baza tehnologiei descoperite într-o dronă rusească interceptată de ucraineni – potrivit publicației Idnes, citată de Evropeiska Pravda. Drona FPV se numește „Jan Žižka”, în cinstea unui faimos lider militar ceh și funcționează pe fibră optică, ceea ce […]
10:40
Săptămâna aceasta, președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la Cotroceni pe liderii coaliției pentru consultări pe fondul declarațiilor tot mai dure venite din PSD la adresa premierului. Social-democrații au ajuns să vorbească tot mai mult despre schimbarea șefului Guvernului, dar președintele Nicușor Dan a declarat recent că actuala formulă de guvernare ar trebui să […]
Acum 4 ore
09:40
Săptămâna aceasta, premierul Ilie Bolojan va pleca într-o vizită oficială în Germania. A fost invitat de cancelarul federal Friedrich Merz pentru discuții legate de consolidarea relațiilor bilaterale, în special în zona economică și a industriei militare. Potrivit unui comunicat al purtătorului de cuvânt adjunct al guvernului federal, pe agendă sunt și aspecte de politică europeană, […]
09:30
A crescut numărul de pensionari. Potrivit datelor din decembrie, în România erau înregistrați aproape 4.700.000 de pensionari, cu 4.200 mai mulți comparativ cu luna precedentă. Valoarea totală a drepturilor de pensie s-a ridicat la 13 miliarde de lei, dar pensia medie a fost de 2.778 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE -Parlament ora 10:00 – Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – ‘România fără violenţă domestică’ – sala: Mihai Viteazu – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii ora 10:00 – Comisia […]
08:20
O furtună majoră de iarnă continuă să traverseze Statele Unite, provocând pene masive de curent și anularea a peste 11.000 de zboruri. Condițiile periculos de reci se întind din New Mexico până în Maine, cel puțin 23 de state declarând stare de urgență. La Washington este cea mai abundentă ninsoare din ultimul deceniu, însă principala […]
08:20
Investiția în genomică este una strategică și permite un diagnostic mai corect, prevenție timpurie și terapii adaptate fiecărui pacient (Alexandru Rogobete) # Rador
Investiția în genomică este una strategică și permite un diagnostic mai corect, prevenție timpurie și terapii adaptate fiecărui pacient. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, scrie pe o rețea de socializare că proiectul de dezvoltare a cercetării genomice se află într-o etapă decisivă, cu un buget de peste 420 de milioane de lei, bani din Programul Sănătate […]
08:10
Salvamontiștii trag un semnal de alarmă după ce o echipă de intervenție a fost lovită de un schior pe o pârtie din Predeal # Rador
Salvamontiștii trag un semnal de alarmă după ce o echipă de intervenție a fost lovită în acest sfârșit de săptămână de un schior pe o pârtie din Predeal. Incidentul a avut loc în tine salvatorii acordau primul ajutor unei persoane rănite. Accidentul a fost provocat de un schior care nu a adaptat viteza la condițiile […]
08:00
În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din județul Timiș realizată 100% cu ajutorul inteligenței artificiale. Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, transmite Poliția Română, dar reprezintă și o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală. Uneori este important să ne […]
Acum 12 ore
00:30
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Ilie Bolojan: Dacă întârzie decizia CCR, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm banii din PNRR # Rador
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. El a mai spus că şi pachetul privind administraţia este foarte important, pentru […]
00:30
Moartea lui Alex Pretti, asistent medical de 37 de ani împușcat la Minneapolis în timpul unei operațiuni a agenților federali, a devenit punctul de convergență al unei crize care depășește cu mult granițele unui oraș american. Presa europeană descrie nu doar un incident tragic, ci un simptom al unei transformări profunde a ICE – agenția […]
Acum 24 ore
19:40
Sute de protestatari au revenit pe străzile din Minneapolis şi cer eliminarea agenţilor ICE din statul Minnesota, în SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) – Sute de protestatari au ieșit pe străzile oraşului american Minneapolis, în timp ce mai mulți democrați au cerut ca ofițerii federali de imigrare (ICE) să părăsească statul Minnesota. Democrații și protestatarii cer ca ofițerii federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent ICE a împușcat mortal un […]
19:10
Introducerea de la 1 august a unor noi categorii de plătitori de asigurări de sănătate a adus mai mulți bani pentru sistemul medical # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Introducerea de la 1 august a unor noi categorii de plătitori de asigurări de sănătate a adus mai mulți bani pentru sistemul medical, spune premierul Ilie Bolojan. Într-un interviu la Radio România Actualități, el a afirmat că, după foarte mulți ani, sănătatea […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 ianuarie) – Realizator: Cristina Dumitrescu – Adoptarea legii prin care conceptul de femicid este introdus pentru prima dată în legislația românească este în atenția Parlamentului în noua sesiune care va începe peste o săptămână. Depus în vara anului trecut la Senat, ca prim for legislativ, proiectul este și pe agenda de […]
18:00
Familia tânărului ucis în Minneapolis, în SUA face apel la investigaţii corecte şi transparente cu privire la moartea acestuia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) – Familia lui Alex Pretti, tânărul de 37 de ani care a fost împuşcat mortal sâmbătă în Minneapolis, în Statele Unite, de către agenţi federali de imigraţie (ICE), a făcut apel la investigaţie şi stabilirea circumstanţelor reale ale morţii acestuia. Senatorul republican Bill Cassidy a făcut apel la deschiderea unei […]
17:50
România a cheltuit în 2023 peste 38 de miliarde de lei pentru protecția mediului, arată date publicate de INS # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) – România a cheltuit în 2023 peste 38 de miliarde de lei pentru protecția mediului, arată date publicate în aceste zile de Institutul Național de Statistică. Suma reprezintă 2,4% din Produsul Intern Brut. Valoarea cea mai mare a cheltuielilor a fost înregistrată de întreprinderi, fiind într-o continuă creștere în ultimii […]
16:40
Guvernul intenţionează să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale și centrale, înainte de 1 februarie # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Intenţia Guvernului este să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale și centrale, la pachet cu măsurile de relansare economică, înainte de 1 februarie. Premierul Ilie Bolojan a declarat că acesta va fi un nou test pentru Executiv, în condițiile în […]
16:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) – Nici Moscova, nici Washingtonul nu vor discuta niciodată nimic cu șefa serviciului diplomatic al UE, Kaja Kallas, a declarat secretarul şefului statului rus, Dmitri Peskov, într-un comentariu adresat jurnalistului VGTRK, Pavel Zarubin. Reprezentantul Kremlinului a subliniat că relațiile internaționale au de suferit din cauza „degenerării politicienilor”, citând-o pe Kallas […]
16:10
În oraşul american Minneapolis a fost instalat un memorial în memoria bărbatului ucis sâmbătă de agenţii federali # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) – Un memorial cu zeci de lumânări şi pancarte, dedicat lui Alex Pretti, bărbatul ucis sâmbătă de agenţii federali în oraşul american Minneapolis a fost instalat duminică dimineață. „Sunt minus 10 grade, ca să vă dați seama cât de mult le pasă oamenilor de acest lucru. Sunt aici, în întuneric, […]
16:00
25.01.1926 – 24.01.2010 Se împlinesc 100 de ani de la nașterea unui regizor proteic de teatru şi film, director artistic al Teatrului Naţional din București timp de peste două decenii, HOREA POPESCU. Se naşte la 25 ianuarie 1926 în oraşul Zlatna, judeţul Alba. A studiat la Liceul Andrei Șaguna și a obținut licența în […]
16:00
POLITEHNICA București pune România pe harta europeană a semiconductorilor printr-un Hub de Microelectronica în valoare de aproape 90 de milioane de euro # Rador
POLITEHNICA București a marcat, printr-o conferință de deschidere, lansarea celor patru proiecte strategice în microelectronică, câștigate prin apelul PNRR – Proiecte transfrontaliere și multinaționale – procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare, parte a programului european IPCEI Microelectronică & Tehnologii ale Comunicațiilor (ME/CT). Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București […]
16:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) -„Guvernul italian a fost șocat să afle de declarațiile președintelui Trump, conform cărora aliații NATO au fost «lăsați în urmă» în timpul operațiunilor din Afganistan”, a declarat premierul Giorgia Meloni, ca răspuns la remarcile președintelui american privind angajamentul trupelor aliate în Afganistan. „După atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, NATO”, […]
16:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) -„Chiar și în aceste zile, Ucraina este lovită de atacuri continue. Iar ostilitățile prelungite, cu consecințe din ce în ce mai grave pentru civili adâncesc prăpastia dintre popoare și îndepartează o pace dreaptă și durabilă. Îi invit pe toți să își intensifice eforturile pentru a pune capăt acestui război”, a […]
13:40
Armata rusă monitorizează cu atenție planurile SUA pentru scutul Golden Dome, inclusiv în privința Groenlandei, transmite Kremlinul # Rador
Armata rusă monitorizează cu atenție planurile SUA pentru scutul antirachetă Golden Dome, inclusiv în privința Groenlandei, a transmis Kremlinul duminică. „Ce fel de cupolă va fi aceasta?”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă. „Împotriva căror amenințări va fi concepută? Nu am nicio îndoială că armata noastră va […]
13:30
În Myanmar s-au închis secțiile de votare în urma unor alegeri considerate pe larg drept un simulacru. În urma votului, junta militară aflată la guvernare și aliații săi s-au asigurat că vor forma un nou guvern. Corespondentul BBC transmite din statul Shan că acest scrutin a fost precedat de o campanie înăbușită de teamă, restricții […]
13:30
Președintele Volodimir Zelenski se întâlnește la Vilnius cu președinții din Lituania și Polonia într-un context de tensiuni în creștere cu Rusia. Toți trei președinți fac parte dintr-o alianță trilaterală al cărei obiectiv este să reziste în fața agresiunii ruse și să sprijine aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Vizita coincide cu comemorarea oficială a revoltelor din […]
12:50
Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenția de urgență a salvamontiștilor, 43 dintre acestea fiind transportate la spital. Pentru trei victime s-a solicitat şi elicopterul SMURD, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Salvamont România. Cele mai multe apeluri au fost pentru salvatorii montani […]
12:20
UE alocă 10 milioane de euro pentru înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei # Rador
Uniunea Europeană și Consiliul Europei au semnat un acord privind finanțarea unei echipe preliminare, care va pregăti înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei, a informat, sâmbătă, Comisia Europeană. Scopul proiectului comun este crearea unei structuri care să pună bazele instituționale, logistice și organizatorice ale tribunalului, care va avea […]
Ieri
11:50
Meteorologii au emis în această dimineață o avertizare de vânt pentru astăzi și una de precipitații pentru mâine. Astfel, la ora 14:00 va intra în vigoare un cod galben care anunță intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali. În general, rafalele vor avea 50-70 de km/oră, iar la altitudini mai mari […]
10:50
Ministerul Educației a lansat în consultare publică structura viitorului an școlar. Potrivit proiectului, cursurile ar urma să înceapă la 7 septembrie 2026 și să se încheie la 18 iunie 2027, cu excepția claselor a VIII-a și a XII-a, care vor termina mai devreme. Principala modificare vizează reducerea perioadei în care inspectoratele școlare pot stabili vacanța […]
10:40
Două persoane au murit în ultimele ore în județul Vâlcea, în incendii izbucnite cel mai probabil din cauza jarului căzut din sobele folosite pentru încălzirea locuințelor, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea. O gospodărie a fost cuprinsă de flăcări în comuna Galicea, iar pe parcursul intervenției a fost descoperit trupul carbonizat al unui […]
10:40
Statele americane New Mexico și Texas a fost afectate de o furtună de zăpadă masivă, care se răspândește în zona de nord-est a SUA. 200 de milioane de locuitori din SUA ar putea fi afectați de furtuna de zăpadă și, potrivit progonozelor meteorologilor, temperaturile ar putea scădea până la minus 40 de grade Celsius. Au […]
10:30
Aproximativ 1.700 de clădiri de apartamente din Kiev sunt în continuare fără încălzire, declară primarul Vitali Kliciko # Rador
Aproximativ 1.700 de clădiri de apartamente din capitala Ucrainei, Kiev, sunt în continuare fără încălzire în urma unui atac rusesc cu rachete și drone de la începutul acestei săptămâni, a declarat, duminică, primarul Kievului, Vitali Kliciko. Rusia a lansat, sâmbătă, un atac vast asupra sistemului energetic al Ucrainei, zguduind Kievul cu explozii nocture, lăsând 1,2 […]
09:30
Amendă pentru un tânăr care a condus un autoturism pe un drum public, remorcând o sanie pe care se aflau mai multe persoane # Rador
Poliția l-a amendat cu 5.000 de lei pe un tânăr în vârstă de 19 ani din localitatea Cuca, județul Galați, care a condus un autoturism pe un drum public, remorcând o sanie pe care se aflau mai multe persoane. Polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma apariției în spațiul public online a unor imagini filmate […]
09:30
Modificarea legislativă adoptată de Ucraina cu privire la obținerea dublei cetățenii nu a fost făcută cu intenția de a exclude România (Nicuşor Dan) # Rador
Președintele Nicuşor Dan a declarat că modificarea legislativă adoptată recent de Ucraina cu privire la obținerea dublei cetățenii nu a fost făcută cu intenția de a exclude România, ci din dorința de a rezolva problema ucrainenilor care, în urma războiului, au fost nevoiți să emigreze. Șeful statului a explicat că în anumite țări se obține […]
09:20
Celebrul alpinist Alex Honnold a reușit să urce fără corzi sau echipament de protecție o clădire din Taipei ce măsoară 508 metri # Rador
Celebrul alpinist american Alex Honnold a reușit să urce fără corzi sau echipament de protecție o clădire din Taipei ce măsoară 508 metri. Sportivul a reușit performanța în doar o oră și 31 de minute. Oprindu-se doar pentru a-și curăța mâinile și încălțăminte de praf și pentru a-și saluta fanii, alpinistul a urcat pe clădirea […]
09:20
Iran – O agenție de știri apropiată regimului relatează că duminică va fi restabilit accesul la internet în țară # Rador
O agenție de știri iraniană apropiată regimului a relatat că guvernul va restabili duminică accesul la internet în întreaga țară. Guvernul iranian a întrerupt accesul la internet în țară în timpul reprimării protestelor la nivel național care au izbucnit la sfârșitul lunii trecute. Oficialii iranieni susțin că restabilirea accesului la internet va necesita timp din […]
08:20
Împușcarea mortală a unui bărbat de către agenții anti-imigrație în timpul unor raiduri efectuate în orașul american Minneapolis a dus la izbucnirea unor noi proteste și alte învinuiri formulate de administrația Trump și oficiali locali. Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS) a transmis că bărbatul împușcat, în vârstă de 37 de ani, Alex Jeffrey […]
01:20
Un nou medicament pentru scleroza multiplă funcționează pe șoareci: bavisant, o moleculă deja testată pe oameni pentru tratarea tulburărilor de somn. Proprietățile sale regenerative pentru sistemul nervos au fost descoperite datorită unei platforme inovatoare de screening al medicamentelor, care a fost utilizată ca un fel de „tunel aerodinamic” pentru a testa rapid peste 1.500 de […]
01:10
O furtună puternică de iarnă a adus ninsori masive şi ploaie îngheţată în statele americane New Mexico şi Texas şi se deplasează în toată ţara. Două sute de milioane de oameni din SUA ar putea fi afectaţi. Mai mult de 3.400 de zboruri au fost anulate şi alte mai mult de 1.000 au întârziat. Intensitatea […]
01:00
Cristian Chivu va purta torța olimpică la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, a anunțat Inter Milano pe Facebook. „Cristian Chivu va purta torța olimpică”, a scris clubul de fotbal. „Antrenorul Nerazzurri este oficial purtătorul torței pentru Milano-Cortina 2026”. (www.tgcom24.it – 23 ianuarie)/oavram TGCOM24: RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie)
01:00
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că un mormânt antic din perioada Zapotec recent găsit şi foarte bine conservat reprezintă cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu. Zapotec a fost una dintre cele mai vechi civilizații din Mesoamerica antică, apărând în regiunea care este acum statul Oaxaca în jurul anului 500 î.Hr. și a […]
00:20
Prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul ar urma să crească de la 3 la 5 lei # Rador
În capitală, prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul ar urma să crească de la 3 la 5 lei, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința din 29 ianuarie a Consiliului General. În ceea ce privește titlurile de călătorie integrată cu metroul, acestea vor costa de la 9 lei călătoria […]
24 ianuarie 2026
22:50
Meciul din NBA care urma să se desfăşoare la Minneapolis a fost amânat după cel mai recent incident armat din oraş # Rador
NBA a amânat cu o zi meciul care urma să aibă loc sâmbătă la Minneapolis după ce agenții federali au împușcat mortal un bărbat în orașul unde se desfăşoară o operaţiunie federală de reprimare a imigrației. A fost al doilea incident armat mortal în care au fost implicați agenți federali luna aceasta și a avut […]
22:20
Kievul a restabilit complet alimentarea cu apă, care fusese întreruptă de atacul rusesc din noaptea de 23 spre 24 ianuarie, informează compania PrJSC Kiivvodokanal, citată de agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform. „La ora 17:50, alimentarea cu apă a districtului Pecerski și a întregului oraș a fost restabilită complet”, se arată în comunicat. Potrivit companiei, specialiștii […]
21:30
O minoritate musulmană din Afganistan acuză talibanii că o forţează să se convertească la islamul sunnit # Rador
Membrii unei minorităţi musulmane din Afganistan au declarat că sunt supuşi la presiuni de oficialii talibani pentru a-şi schimba credinţa. Musulmanii ismailiţi – o ramură a islamului şiit -, care au ca lider pe Aga Khan, susţin că talibanii au fost instruiţi să ofere recompense şi protecţie ismailiţilor care se convertesc la islamul sunnit. Minoritatea […]
