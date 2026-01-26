Premieră la Teatrul Național Radiofonic: „Enigma” – o confesiune tulburătoare despre seducția puterii

01:10

O furtună puternică de iarnă a adus ninsori masive şi ploaie îngheţată în statele americane New Mexico şi Texas şi se deplasează în toată ţara. Două sute de milioane de oameni din SUA ar putea fi afectaţi. Mai mult de 3.400 de zboruri au fost anulate şi alte mai mult de 1.000 au întârziat. Intensitatea […]