Lavra Pecerska din Kiev a fost avariată în urma atacului rusesc din noaptea de 23 spre 24 ianuarie

12:50

Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenția de urgență a salvamontiștilor, 43 dintre acestea fiind transportate la spital. Pentru trei victime s-a solicitat şi elicopterul SMURD, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Salvamont România. Cele mai multe apeluri au fost pentru salvatorii montani […]