Armata ucraineană anunţă că a lovit cu drone o rafinărie din regiunea rusă Krasnodar

09:30

Poliția l-a amendat cu 5.000 de lei pe un tânăr în vârstă de 19 ani din localitatea Cuca, județul Galați, care a condus un autoturism pe un drum public, remorcând o sanie pe care se aflau mai multe persoane. Polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma apariției în spațiul public online a unor imagini filmate […]