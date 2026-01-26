Analia Selis va susține zeci de concerte în cadrul turneului național "Volver"

14:40

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite marţi că se aşteaptă ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în faţa Comisiei Europene, el precizând că nu te poţi lăuda că ai tăiat de la investiţii şi ai crescut taxele şi impozitele. Grindeanu arată că măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administraţiei publice, o decizie unanimă a Coaliţiei de guvernare luată după prea multe luni în care au făcut eforturi susţinute să-l convingă pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susţinerea firmelor româneşti reprezintă o prioritate absolută a Guvernului, potrivit news.ro.