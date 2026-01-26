Prima hartă a diversității genetice a României
RFI, 26 ianuarie 2026 20:00
Se caută 5.000 de români, persoane sănătoase, cu vârste peste 18 ani, voluntari pentru secvențierea genomului uman, în cadrul celui mai amplu studiu științific din România- ROGEN. Cercetarea, coordonată de UMF Carol Davila, va arăta, pentru prima oară, caracteristicile genomului românilor. Persoanele admise în studiu vor fi monitorizate pe o perioadă de 10 ani, pentru a analiza modul în care predispoziția genetică interacționează cu factorii de risc și cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare.
• • •
Acum 10 minute
20:00
Acum o oră
19:10
Episcopia din Iași și Vaticanul au „îngropat” o agresiune sexuală comisă de un preot catolic asupra unei minore # RFI
Episcopia Romano-Catolică din Iași și Vaticanul au gestionat intern un caz de agresiune sexuală comisă de un preot asupra unei minore din județul Bacău, fără a sesiza Parchetul. Investigația semnată de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne arată că, înainte ca statul român să intervină, cazul a fost tratat exclusiv prin proceduri canonice.
Acum 4 ore
16:20
Radu Marinescu: Am dispus constituirea unui grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor raspunderii penale a minorilor # RFI
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă luni constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiţie care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege, în urma crimei comise de minorii din Timiş. Ministrul mai spune că este nevoie de o strategie naţională integrată privind combaterea infracţionalităţii juvenile şi mai ales a minorilor.
Acum 6 ore
15:50
Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania şi bugetul pe 2026 # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, în timpul căreia au discutat despre pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania şi despre bugetul pe 2026. Prim-ministrul Ilie Bolojan urmează să efectueze o vizită oficială la Berlin, miercuri, la invitaţia omologului său german, cancelarul federal Friedrich Merz.
15:20
După succesul incontestabil al turneului național "Argentinissimo, rădăcini", desfășurat în luna februarie 2025 care a cuprins 22 de concerte, artista Analia Selis revine pe scenele din România, cu un nou proiect cultural de amploare: turneul național "Volver".
14:40
Un turc închis la Rahova pentru uciderea unui poliţist nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie # RFI
Un cetăţean de naţionalitate turcă închis la Penitenciarul Rahova pentru omor calificat nu a mai revenit în închisoare după permisia de trei zile pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie. Poliţia Capitalei informează că bărbatul a fost căutat la domiciliu, în Voluntari, dar nu a fost găsit, astfel că poliţiştii fac verificări pentru localizarea acestuia.
Acum 8 ore
13:30
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti. Comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune, el menţionând că noile generaţii nu mai au răbdarea de a aprofunda trecutul, în timp ce suferinţa umană capătă din nou amploare, pe fondul conflictelor, al crizelor globale şi al erodării încrederii, spune președintele.
13:10
Comisia juridică din Senat şi Comisia specială "România fără violenţă domestică" au adoptat luni raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului în România, transmite Agerpres. Proiectul corectează vulnerabilitățile legislației actuale și va fi pus în dezbatere în Senat la începutul lunii februarie, anunță într-un comunicat președinta Comisiei Speciale, Alina Gorghiu.
Acum 12 ore
10:20
Executivul poate guverna atât de eficient cât i se permite, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după valul de critici din partea PSD la adresa premierului. Parlamentarul consideră că nu există motive pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.
08:30
PSD, avertisment pentru Bolojan. Adrian Câciu: „Discutăm despre o singură persoană care împiedică dialogul și stabilitatea politică” (Adevărul) # RFI
Dar mai departe de creşterile de taxe şi impozite, ce urmează? Tot aşteptând un plan de relansare economică al premierului sau un plan de ţară al preşedintelui, trece timpul şi riscăm să pierdem anul economic şi de business 2026 (Ziarul Financiar) - Coada – marcă înregistrată a Epocii de Aur. Securitatea, despre înfometarea țării sub Ceaușescu: „Mă lupt cu viața, mă lupt cu foamea” (Europa Liberă)
Acum 24 ore
07:00
Veniturile primăriilor depind de bugetul de stat; cheltuielile cu salarii depășesc mult încasările din impozite și taxe locale # RFI
O serie de date prezentate de premierul Ilie Bolojan arată dezechilibrele bugetare care există la nivel local. În medie, salariile costă de patru ori mai mult decât încasările din impozite și taxe locale, iar veniturile administrației locale se bazează de fapt pe bugetul de stat.
Ieri
16:00
Un adolescent de 15 ani din satul Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. Anchetatorii spun că fapta a fost premeditată. Cei doi adolescenți sunt arestați, iar copilul de 13 ani este în libertate. Cazul ridică întrebări despre violența extremă între minori și semnalele de alarmă care nu au fost luate în serios. Ultimele informații arată că minorul de 13 ani a consumat droguri.
15:50
Dispar manuscrisele! Declarația a fost făcută la RFI România de către scriitorul și criticul literar Bogdan Crețu, care precizează totodată că scrisul la laptop este, totuși, mai eficient. Afirmațiile au fost făcute în contextul Zilei Internaționale a Scrisului de Mână.
14:10
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: Numele vehiculate în presă nu au legătură cu realitatea sau cu creierul meu # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, referindu-se la propunerile pentru şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi cea a Serviciului de Informaţii Externe (SIE), că toate numele vehiculate până acum în presă nu au legătură cu realitatea şi nici cu ”creierul” său. Șeful statului admite că este posibil să fie oameni numiţi din zona politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Nicușor Dan, despre cei care l-au huiduit la Focșani de Ziua Unirii: Să vă uitați cu atenție la oamenii în care vă puneți speranțele # RFI
Președintele Nicușor Dan participă sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la manifestațiile de la Focșani și Iași. Discursul președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenți. Confruntat cu această reacție, președintele a subliniat că au acest drept de a huidui autoritățile publice, dar să-și amintească că acest drept vine cu o responsabilitate.
13:00
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Acordul UE - Mercosur nu va fi aplicabil până când Curtea de Justiţie a UE nu se pronunţă # RFI
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, sâmbătă, că Acordul UE-Mercosur, deşi semnat, nu va produce efecte până când nu se va pronunţa Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. El consideră că o eventuală forţare a ratificării şi aplicării lui va face ca lucrurile să degenereze la nivelul Comisiei Europene.
12:40
Nicuşor Dan, despre "Consiliul pentru Pace" al lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească 1 miliard de dolari # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. În ceea ce priveşte plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu, şeful statului a precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani.
23 ianuarie 2026
15:40
Ilie Bolojan: Dacă întârzie decizia CCR, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm banii din PNRR # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. El a mai spus că şi pachetul privind administraţia este foarte important, pentru că, altfel, eşti pus în situaţia să construieşti bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile.
15:20
Eduard Dumitrașcu la RFI: „Șapte primari, șapte viziuni – un model falimentar pentru București” # RFI
În luna ianuarie, Primăria Capitalei a primit 317 milioane de lei, din care a rămas cu doar 5 milioane de lei după efectuarea tuturor plăților, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu. Edilul spune că situația este „absolut jenantă” și atrage atenția că există persoane în București care au în conturi mai mulți bani decât municipalitatea în acest moment. În acest context, primarul general are în vedere o serie de măsuri: închiderea unor instituții publice care „nu mai au niciun fel de rațiune de a exista”, dar și scumpirea biletelor pentru transportul public.
15:10
Studenții la medicină din Cluj vor avea un nou centru de simulare și training, dar și o bibliotecă. Proiectul va fi realizat atât din fondurile proprii ale UMF Cluj, cât și prin PNRR. Acesta va fi cel mai mare centru integrat de simulare și cercetare medicală din Sud-Estul Europei, spune conducerea universității clujene.
14:30
Explozia din Rahova | Procurorii au extins urmărirea penală față de Distrigaz și un agent de intervenție # RFI
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti anunţă, vineri, că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice, care nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice, ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, şi faţă de un angajat al companiei de gaze, care a făcut verificări superficiale şi nu a identificat un defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei. Între timp, bilanţul morţilor a crescut la patru, arată procurorii.
14:10
Pe 24 ianuarie la Teatrul de Comedie are în program o nouă întâlnire cu spectacolul "Închide ochii și ai să vezi mai bine", un proiect revoluționar în peisajul teatral românesc, fiind considerat primul spectacol de teatru accesibilizat în totalitate pentru persoanele cu dizabilități. Este un spectacol care invită în sală spectatori cu diferite tipuri de dizabilități, incluzând deficiențe de vedere, de auz (prin limbaj semnelor), autism și Sindrom Down.
11:30
Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Pentru prima dată, manifestările oficiale vor începe la ora 15:00, fiind precedate de un concert de muzică populară. Tot în premieră, celebrele „poale-n brâu” au fost tăiate de pe lista manifestărilor din 24 ianuarie. Ceremoniile organizate pentru a sărbători 167 de ani de la Unirea Principatelor vor fi însoțite și de proteste, fiind anunțate deja marșuri ale formațiunilor S.O.S. și AUR.
10:40
Poziționarea PSD pe tema acordului cu Mercosur este o naivitate, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Parlamentul European a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii în privința documentului amintit. Voturile eurodeputaților PSD par să fi fost decisive.
10:00
O antreprenoare a creat mai multe produse literare prin care îmbină zona culturală cu obținerea profitului. Invitată la Business ON AIR: Roxana Brănișteanu, antreprenoare.
10:00
Un gest iresponsabil. Iată cum califică la RFI eurodeputatul USR Dan Barna gestul liderului extremist George Simion, care a participat la un eveniment în Statele Unite, unde a tăiat un tort în forma Groenlandei, cu harta SUA pe el.
09:40
Zilele filmului „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” debuterază vineri, la Cinema Muzeul Țăranului. Evenimentul ne propune să descoperim istoria din surse alternative. Ce producții ne așteaptă weekendul acesta aflăm de la Roxana Popa de la Institutul „Elie Wiesel”
09:00
INTERVIU Armand Goșu: Dacă va rezista în fruntea guvernului, Bolojan ar putea demantela acest conglomerat compus din facțiuni ale PSD, PNL, serviciile secrete și Justiție (PressOne) - Analiză: Scârțâie relația dintre România și Ucraina? (DW) - Pentru prima dată băncile internaţionale sunt mai optimiste decât guvernul când vorbesc despre economia României (Ziarul Financiar)
22 ianuarie 2026
23:50
România, între tăcere și acțiune| Ce strategie ar trebui să adopte în noul context internațional? # RFI
Ce ar trebui să facă România în actualul context internațional? Cum ar trebui să se poziționeze? Ar trebui să accepte invitația de a face parte din Consiliul pentru pace inițiat de Donald Trump? Sunt întrebări care persistă în săpațiul public în condițiile în care autoritățile evită să se pronunțe răspicat în această chestiune. Pentru Jonathan Eyal, analist de politică externă, lucrurile sunt clare.
20:30
"Era bine dacă și România se afla pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie" (interviu) # RFI
O nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare pe 16 ianuarie 2026, a stârnit nemulțumiri printre politicienii din România dar și în comunitatea românească din Ucraina. "Scopul legii este să alinieze Ucraina la o serie de norme și standarde europene. Până acum, Ucraina nu permitea dubla sau multipla cetățenie", explică la RFI, Marin Gherman, politolog ucrainean.
16:50
Cristian Rizea și „televiziunea” scandalului: între libertatea de exprimare și derapajele din online # RFI
După ce postările fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat pentru corupție și eliberat condiționat, au devenit virale pe TikTok și alte platforme în ultimele săptămâni, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) s-a autosesizat și a analizat conținutul difuzat. Alături de Laura Vicol, fost parlamentar PSD și implicată în scandalul Nordis, Rizea realizează o emisiune online pe YouTube și TikTok, în care prezintă povești cu detalii intime despre foști președinți, premieri sau miniștri, fără a oferi dovezi care să le susțină. Subiectul a fost comentat la RFI de Petrișor Obae, fondatorul Paginademedia.ro.
16:40
Leyah revine în fața publicului pe 1 februarie 2026, de la ora 19:00, la ARCUB – Hanul Gabroveni din București, printr-o experiență live centrată pe emoție pură. Artista aduce pe scenă „Unplugged Stories”, un eveniment ce îmbină muzica cu talk-ul creativ, cu intenția de a explora felul în care muzica poate deveni un limbaj al conexiunii dintre artiști, idei și oameni.
14:50
Proiect | Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, cu condiţia reducerii pensiei cu 85% # RFI
Guvernul a discutat, joi, un proiect de lege privind cumulul pensie-salariu, în primă lectură, care prevede că persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%. De asemenea, detaşările funcţionarilor publici încetează în zece zile de la intrareaî n vigoare a legii, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
12:00
Lingușirea lui Donald Trump de către europeni nu mai funcționează, spune la RFI eurodeputatul PSD Vasile Dîncu. El crede că liderii continentului ar trebui să-i răspundă pe aceeași voce președintelui american, în contextul relațiilor tot mai tensionate dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. De partea ei, România nu trebuie să facă neapărat o alegere între cele două, explică europarlamentarul.
10:30
PSD a dat o lecție partenerilor de guvernare pe tema acordului UE-Mercosur, spune la RFI eurodeputatul Vasile Dîncu. ”A fost pur și simplu nevoia de echilibru și chiar o lecție pe care s-o dăm partenerilor noștri de guvernare că marile proiecte totuși trebuie discutate și a se obține un consens în coaliție”, afirmă el. PE a decis să ceară CJUE să evalueze dacă documentul este conform cu tratatele comunitare. A fost un vot strâns, 334 la 324, iar eurodeputații PSD au votat pentru.
10:10
Aproape 2.100 de lei – acesta este costul coșului minim al studentului, într-o perioadă marcată de austeritate. Analiza a fost realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), iar pe primul loc în topul cheltuielilor se află hrana.
08:10
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România (Adevărul) # RFI
Lăutarii (G4Media) - Rezultatul AUR din cel mai recent sondaj de opinie: adevăratul semnal de alarmă este normalizarea partidelor de extremă dreapta (PressOne) - Războiul de la graniță intră în al cincilea an. Legea Apărării – încă la sertar. Aleșii români promit că până la vară va fi adoptată (Europa Liberă) - Bacău, hub al industriei de apărare / Cum produc două fabrici româno-israeliene din industria de apărare echipamente pentru clienți naționali și internaționali (Economedia)
06:50
Tensiunile dintre SUA și Uniunea Europeană au fost vizibile în primele zile ale săptămânii, la Forumul Economic de la Davos. Nervozitatea s-a simțit în luările de poziție atât ale oficialilor europeni, cât și ale celor americani. În acest context, experții în economie avansează o serie întreagă de soluții pentru ca Uniunea Europeană să aibă o poziție mai bună de negociere pe subiectele comerciale și geopolitice. Astfel, publicația franceză „La Tribune” avansează o idee care la prima vedere ar putea fi eficientă. Este vorba despre datoria americană pe care a cumpărat-o Europa, respectiv vânzarea acestor active.
01:40
Casa Națională de Asigurări de Sănătate va lansa, în perioada următoare, o platformă de programări online pentru serviciile de sănătate, unde pacienții pot accesa medicii aflați în contract cu casa de sănătate sau serviciile medicale decontate de stat, la nivel național. Programarea poate fi făcută de pacient sau de medicul său, spune la RFI, conf.dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.
21 ianuarie 2026
16:00
Economist: Faptul că nu avem încă buget pe 2026 e un rezultat al calendarului extrem de greoi în care se desfășoară reformele din România # RFI
Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fara sa fie finalizat bugetul național. Acesta trebuia adoptat la finalul acestei luni sau la începutul lunii februarie însa va fi făcut, probabil, în a doua jumătate a lunii februarie, un rezultat al calendarului greoi în care se mișcă toate reformele din România.
13:50
Oana Țoiu, la Davos: conversații strategice alături de Secretarul General NATO și președinții Poloniei și Finlandei # RFI
Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a participat, în a doua zi a Formului Economic Mondial de la Davos, Elveția, la discuții pe teme strategice de securitate împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte și președinții Poloniei și Finlandei, Karol Nawrocki și Alexander Stubb, potrivit Digi24.ro
12:50
Călin Georgescu, la Curtea de Apel București pentru dosarul în care este judecat alături de gruparea de mercenari a lui Potra # RFI
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor vor fi aduşi, miercuri, la Curtea de Apel Bucureşti, unde un judecător va analiza, în cameră preliminară, probe şi înscrisuri depuse la dosar, urmând să se stabilească dacă poate începe judecarea pe fond a dosarului. La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra.
12:00
V-ați cumpărat de curând un frigider, un televizor sau o mașină de spălat? Vi s-a propus să vă extindeți garanția producătorului cu 1-2 ani sau ați fost întrebat dacă nu vreti să vă asigurați produsul? Bunurile din casă cum le asigurăm? De ce este bine să facem asta și cât ne costă?
10:30
Prezența la Forumul Economic de la Davos este importantă pentru România, declară la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. El participă la acest eveniment alături de ministrul de Externe, Oana Țoiu, cel al Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete.
09:10
Guvernul anunță un deficit bugetar mai mic decât se aștepta în 2025. Cum a fost posibil? E o veste bună sau nu? (Europa Liberă) # RFI
Dominic Fritz despre coaliție: USR este responsabil până la limita durerii / PSD e nemulțumit de Bolojan pentru că Bolojan nu e Ciucă (G4Media) - Cum îngheaţă de frig România, cel mai mare producător de gaze din UE (Ziarul Financiar) - Cine și câte conducte magistrale a înlocuit, în fiecare din ultimii 10 ani, în București (SpotMedia) - Fascinația intelectualilor pentru fascism. Studiu de caz: asociația interbelică Criterion. „Există o amnezie colectivă a societății din România față de trecut” (Libertatea)
07:10
Ieri, ministrul finanțelor a prezentat într-o conferință de presă o serie de date bugetare din anul 2025. Cea mai importantă informație este fără îndoială nivelul deficitului bugetar. Să reamintim că ținta asumată de guvern pentru anul trecut era de 8,4% din PIB.
00:30
Pe 21 ianuarie 1941 a izbucnit la București rebeliunea legionară împotriva guvernului condus de Ion Antonescu, ocazie cu care legionarii au ucis 123 de evrei și au distrus peste 1.000 proprietăți. Istoricul Radu Ioanid a acordat un interviu la RFI România despre ceea a rămas în istorie drept Pogromul de la București.
20 ianuarie 2026
21:00
La Cluj, cultura este prescrisă pe reteța medicală. Este singura prescripție care nu are nici un fel de contraindicații. Nu este o glumă, ci rezultatul unui parteneriat dintre un spital, un muzeu și o operă. Ca urmare a acestui parteneriat, pacienții primesc bilete gratuite la muzeu sau la operă, pentru a-și îmbunătăți starea psihologică, de mare ajutor în procesul de vindecare.
16:10
Alexandru Nazare: În acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, este în jurul cifrei de 7,7% din PIB # RFI
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, confirmă informaţiile potrivit cărora în acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, situându-se în jurul cifrei de 7,7% din PIB. El explică faptul că deficitul cash este mai mic în urma renegocierilor PNRR cu Comisia Europeană, renegociere care a fost posibilă în urma ”câştigării încrederii” Comisiei.
16:00
1 din 4 români are încredere în justiție, arată o cercetare realizata INSCOP publicată marți. Peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice însă 67% cred că acest lucru nu se întâmplă în realitate.
