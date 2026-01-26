Moldova introduce taxa anuală de drum pentru mașinile electrice: calcul și detalii

11:20

Aurul a atins un nivel record de peste 5.000 de dolari pe uncie, influențat de tensiunile geopolitice globale. Investitorii îngrijorați contribuie la creșterea prețului, cu prognoze pentru 2025 de până la 6.400 de dolari. Creșteri semnificative sunt observate și pe piața altor metale prețioase precum argintul. Aurul a atins un record istoric de 5.029,62 dolari