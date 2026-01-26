Mircea Lucescu, trimis acasă de doctori, pregătește barajul cu Turcia
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de fotbal a României, a fost externat după probleme medicale și analizează posibilitatea de a merge în străinătate pentru investigații suplimentare. Lucescu se pregătește pentru meciul crucial cu Turcia din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial 2026. Mircea Lucescu a fost externat din spital după o perioada de recuperare medicală Selecționerul vrea
• • •
Marius Budăi, deputat PSD, îl critică pe premierul Ilie Bolojan, comparându-l cu un lăutar care cântă fals. El susține că problemele românilor nu derivă din taxe, ci din veniturile mici și inflația ridicată, evidențiind necesitatea unei guvernări adaptate realităților sociale și a unor politici fiscale echitabile. Deputatul PSD Marius Budăi îl critică pe premierul Ilie
Un susținător al lui Călin Georgescu, Andronel Florin Tofan, a fost condamnat definitiv la 1 an și 7 luni de închisoare cu suspendare pentru instigarea la violență și amenințări grave pe TikTok. Acesta a folosit expresii violente împotriva liderilor politici, stârnind controverse în societate. Andronel Florin Tofan, susținător al lui Călin Georgescu, a fost condamnat
Donald Trump a decis să trimită în Minnesota pe Tom Homan, responsabilul său pentru problemele de frontieră, după împușcarea mortală a lui Alex Pretti de către agenții ICE. Homan va gestiona operațiunile agenției în zonă, în contextul criticilor crescânde asupra tacticilor folosite de autorități. Donald Trump îl trimite pe Tom Homan în Minnesota după împușcarea
NASA avertizează că, în aproximativ 5.000 de milioane de ani, Soarele va deveni o gigantă roșie și va „înghiți" Pământul. Telescopul James Webb ne oferă imagini ale acestui proces cosmic, arătând cum stelele mor și cum poate apărea viața în noi lumi din structurile rămase. Soarele va ajunge într-o fază finală în aproximativ 5.000 de
Panda pleacă din Japonia: despărțire emoționantă pe fondul tensionării relațiilor cu China
Despărțire emoționantă la Tokyo: Japonia returnează ultimii panda în China pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale. Mii de vizitatori s-au adunat la grădina zoologică Ueno pentru a-și lua rămas-bun de la gemenii Xiao Xiao și Lei Lei, simboluri ale legăturii nipono-chineze. Răcirea relațiilor politice afectează diplomația panda. Mii de oameni s-au adunat la grădina zoologică Ueno
Descoperă licitația Artmark pentru carte rară, inclusiv impresionanta „Cartea de Aur", cu preț de pornire de 100 Euro. Evenimentul onorează Unirea Principatelor Române printr-o expoziție dedicată documentelor istorice. Vizitează Expoziția „Visul Unirii" cu intrare liberă, zilnic, 10-20. Artmark organizează o licitație de carte rară cu prețuri începând de la 100 de euro Printre ofertele deosebite
Președinta Maia Sandu a declarat la Varșovia că aderarea Republicii Moldova la UE este esențială pentru securitate. În cadrul vizitei, aceasta a subliniat cooperarea cu Polonia și progresele în consolidarea securității energetice, evidențiind ingerințele rusești și necesitatea reformelor pentru a alinia Moldova la standardele europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întâlnire cu
Sorin Grindeanu, președintele PSD, subliniază importanța stimulării economiei în contextul actual. El a anunțat un pachet de măsuri pentru relansarea economică, care va fi aprobat în Parlament. Grindeanu asigură că consolidarea bugetară nu va afecta persoanele vulnerabile, precum pensionarii și persoanele cu dizabilități. Sorin Grindeanu, președintele PSD, subliniază importanța stimulării economiei în contextul actual Se
Istvan Kovacs va arbitra meciul esențial dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în Liga Campionilor. Partida are loc miercuri, 28 ianuarie, la ora 22:00. Inter trebuie să câștige pentru a spera la calificarea în optimile de finală. Arbitrajul românesc joacă un rol crucial în această competiție. Istvan Kovacs va arbitra meciul
Ministrul Justiției analizează scăderea vârstei răspunderii penale după uciderea lui Mario
Grupul de lucru de la Ministerul Justiției analizează posibilitatea scăderii vârstei pentru răspunderea penală a minorilor, după uciderea lui Mario, un băiat de 15 ani. Peste 250.000 de oameni sprijină petiția „Legea Mario", care cere responsabilizarea penală a minorilor implicati în crime. Detalii despre legislație și inițiativele în curs. Ministerul Justiției a creat un grup
Startup-ul Tandem, cu sediul în New York, a obținut 100 de milioane de dolari în finanțare pentru a dezvolta o platformă AI care simplifică emiterea rețetelor medicale. Serviciile gratuite pentru pacienți și furnizori facilitează accesul la medicamente, vizând milioane de utilizatori până în 2026. Startup-ul AI Tandem a atras 100 de milioane de dolari în
Noi detalii șocante în cazul crimei din Timiș. Doi adolescenți de 15 ani au agresat anterior un tânăr de 18 ani, înainte de a comite un omor. Victima, Mario, a fost ucis din invidie pentru o trotinetă electrică. Comunitatea este în alertă, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele incidentelor violente. Adolescenți de 15
Descoperă cazul fascinant al criptomonedei Nietzschenian Penguin (PENGUIN), care a crescut cu 1500% după o postare a Casei Albe cu Donald Trump. Află cum acest token bazat pe blockchain-ul Solana a captat imaginația comunității cripto și ce semnificații profunde are asocierea cu pinguinul nietzschean. Criptomoneda Nietzschean Penguin (PENGUIN) a crescut cu 1500% de la 0,01
Un bărbat de 29 de ani din Varșovia a fost reținut după ce a furat șuvițe de păr natural în valoare de aproape 200.000 de euro dintr-un salon de coafură. Acesta riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare pentru furt calificat. Ancheta poliției continuă pentru a clarifica detaliile incidentului. Un tânăr de
România se apropie de aderarea la OCDE, un obiectiv național important după integrarea în NATO și UE. Luca Niculescu, secretar de stat, subliniază că apartenența la OCDE poate cataliza creșterea economică, oferind acces la politici publice eficiente și investiții internaționale, esențiale pentru dezvoltarea continuă a țării. România este aproape de aderarea la OCDE, cu țintă
Viviana Niță, medic radiolog din București, a fost găsită moartă în apartamentul său din Dămăroaia, cu o pungă de plastic pe cap. Fostul partener a alertat autoritățile, iar ancheta a fost preluată de Serviciul Omoruri. Principală ipoteză este sinuciderea, rezultatele necropsiei fiind așteptate pentru clarificări. Viviana Niță, medic radiolog de 39 de ani, a fost
Peste 1.330 de blocuri din Kiev au rămas fără căldură din cauza atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Primarul Vitalii Klitschko a confirmat deteriorarea condițiilor, în timp ce 1,2 milioane de proprietăți din întreaga țară se confruntă cu întreruperi de electricitate. Situația devine tot mai critică. Atacul rusesc asupra Kievului a lăsat peste 1330
ÎCCJ menține condamnarea senatorului Paul Ciprian Pintea la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea fără permis. În urma unor infracțiuni repetate, el va presta muncă în folosul comunității. Senatorul este acum neafiliat, iar datele din CV-ul său au fost modificate. ÎCCJ a menținut condamarea senatorului Paul Ciprian Pintea, inițial de
Carlos Alcaraz a fost surprins la Australian Open cu o brățară interzisă, ascunsă sub manșeta sa. Dispozitivul Whoop, care monitorizează somnul și performanța, a stârnit controverse legate de reguli. Aflați cum tehnologia influențează sportul de elită și dacă aceasta oferă un avantaj în competiții. Carlos Alcaraz a fost obligat să își scoată o brățară de
Descoperă „Ana", primul chatbot virtual al Fiscului român, care oferă informații despre obligațiile fiscale pentru închirierea bunurilor. Află ce sume datorezi pentru un apartament închiriat cu 200 de euro lunar. Întreabă și contribuie la dezvoltarea acestui serviciu public digital! Ana este primul chatbot virtual al Fiscului, creat pentru a oferi informații fiscale utilizatorilor Chatbot-ul răspunde
Un român de 37 de ani a fost reținut la gara din St. Valentin, Austria, după ce a spart geamurile unui tren și a încercat să îl pună în funcțiune. În timpul interogatoriului, a atacat o polițistă, provocându-i răni. Bărbatul a fost transferat în penitenciarul din St. Pölten pentru continuarea investigațiilor. Un român de 37
Cea mai recentă ediție a Barometrului INSCOP Research din ianuarie 2026 relevă o polarizare în rândul românilor privind rolul UE în securitate. 43,2% susțin păstrarea competențelor naționale, iar 41,7% doresc mai multe atribuții pentru UE, reflectând o tensiune psihologică între frică și identitate în percepția publicului. Cercetarea INSCOP arată o diviziune în rândul românilor cu
Amber Heard declară că pierderea procesului de defăimare contra lui Johnny Depp a redus-o la tăcere. În documentarul „Silenced", ea subliniază impactul acestor procese asupra femeilor care vorbesc despre abuzuri. Heard și-a exprimat dorința de a nu-și mai folosi vocea, evidențiind cum astfel de situații complică lupta pentru dreptate. Amber Heard a participat la documentarul
ÎCCJ a respins ca inadmisibilă sesizarea Curții de Apel Suceava privind interpretarea art. 335 alin. (2) din Codul penal. Decizia clarifică elementele infracțiunii de conducere a unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat și condițiile necesare pentru aplicarea sancțiunii. Află detalii esențiale despre această hotărâre. ÎCCJ a respins ca inadmisibilă sesizarea Curții de Apel
Antrenorul spaniol Robert Moreno a fost demis de la clubul Soci pentru că utiliza inteligența artificială, inclusiv ChatGPT, în deciziile legate de echipă și logistică. T
Cutremur în armata Chinei: Zhang Youxia, apropiat al lui Xi Jinping, este anchetat pentru corupție și scurgeri de informații nucleare către Statele Unite. Vicepreședintele Comisiei Militare Centrale se află sub investigație, iar epurările afectează modernizarea armatei chineze. Aceste evenimente au loc într-un context de tensiuni regionale crescânde. Zhang Youxia, adjunctul lui Xi Jinping, este investigat … Articolul Anchetă de corupție în armata Chinei: Apropiat al lui Xi Jinping în vizor apare prima dată în Main News.
Uniunea Europeană a aprobat interzicerea importurilor de gaze rusești până în 2027, în ciuda opoziției Slovaciei și Ungariei. Legea prevede eliminarea treptată a contractelor existente și penalități pentru companiile ce nu respectă interdicția. Interdicția va stopa importurile de GNL până în 2026 și gaz prin conducte până în 2027. UE a interzis oficial importurile de … Articolul UE interzice importurile de gaz rusesc, în ciuda opoziției a două țări apare prima dată în Main News.
Rusia amenință cu utilizarea armelor nucleare, vizând Germania, Regatul Unit și Polonia. Consilierul lui Putin, Karaganov, indică o posibilă escaladare în următorii doi ani, subliniind importanța strategică a orașului Poznan. Declarațiile reflectă o viziune drastică asupra Europei și a rolului său în istorie. Consilierul lui Putin a afirmat că Rusia ar putea folosi arme nucleare … Articolul Rusia identifică 3 țări vizate de arme nucleare în contextul global actual apare prima dată în Main News.
Scandal în interiorul Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă anunță excluderea soților Ionescu, deputați ai formațiunii, ignorând decizia Tribunalului București. Aceasta acuză generarea de conflicte interne, insistând că în partid este nevoie de disciplină și respect. Conducerea POT caută unitate într-un context politic complicat. Anamaria Gavrilă, președinta POT, sfidează decizia Tribunalului București privind excluderea soților Ionescu … Articolul Anamaria Gavrilă contestă instanța și vrea excluderea soților Ionescu apare prima dată în Main News.
Europa are nevoie de investiții de 1,2 trilioane de euro anual pentru a evita stagnarea economică în următorul deceniu. Raportul McKinsey subliniază decalajul de competitivitate față de SUA și China și propune inițiative pentru stimularea inovației și creșterii economice prin atragerea de capital și sprijinirea antreprenoriatului. Europa are nevoie de investiții de 1,2 trilioane de … Articolul Investiții de 1,2 trilioane de euro pentru a preveni stagnarea Europei apare prima dată în Main News.
Firmele trebuie să depună situațiile financiare anuale pentru 2025 până la 2 iunie 2026. Nedepunerea acestora în termen de 5 luni după data-limită poate duce la declararea firmei ca inactivă fiscal. Află termenii și amenzile aplicabile pentru a evita penalizările de la ANAF. Termen limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale 2025 este 2 iunie 2026 … Articolul Depunerea situațiilor financiare 2026: Evită inactivitatea ANAF! Termene și amenzi apare prima dată în Main News.
Un nou studiu susține că inteligența artificială actuală se va confrunta cu limite matematice, iar modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) nu vor putea îndeplini sarcini complexe. Cercetătorii Vishal și Varin Sikka demonstrează că LLM-urile nu pot atinge inteligența umană, consolidând scepticismul din domeniu. Un studiu indică faptul că LLM-urile nu pot duce la îndeplinire … Articolul Inteligența artificială se va confrunta cu un zid matematic, afirmă studiu recent apare prima dată în Main News.
O fostă angajată a Ministerului Afacerilor Externe, Lavinia-Daniela Păune, a fost plasată sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 lei. Este investigată de DNA pentru complicitate la abuz în serviciu și falsificare de documente, fiind suspectată de prejudicii de peste 8 milioane lei prin plăți nelegale. O fostă angajată a Ministerului Afacerilor Externe a fost … Articolul Fostă angajată MAE, acuzată de DNA, sub control judiciar pe cauțiune apare prima dată în Main News.
Matei Todoran, senzația României la Australian Open 2026, este un talent proaspăt de 18 ani, antrenat la academia lui Ivan Ljubicic. După ce a învins un român, va lupta pentru sferturile de finală. Fost baschetbalist, acum dedicat tenisului, Todoran adoră suprafețele rapide și aspiră să evolueze ca Roger Federer. Matei Todoran este singurul român rămas … Articolul Matei Todoran: Baschetbalistul român ce strălucește la Australian Open apare prima dată în Main News.
Florentina Nițescu, dispărută de 13 ani în Italia, continuă să fie un mister. După ce a dispărut în ianuarie 2013, iubitul ei, Paolo Devincenzi, a cumpărat 753 de litri de benzină. Emisiunea „Chi l’ha visto?” reia cazul, căutând informații care să ajute la rezolvarea dispariției. Apelul familiei rămâne deschis. Florentina Nițescu, o româncă de 33 … Articolul Florentina Nițescu, dispărută în Italia: Iubitul cumpără 753 litri de benzină apare prima dată în Main News.
Ședința finală a coaliției înainte de angajarea răspunderii pe reducerile din administrație # MainNews.ro
Ultima ședință a coaliției înainte ca premierul Ilie Bolojan să își angajeze răspunderea în Parlament vizează reducerea cheltuielilor din administrația publică. Măsurile includ eliminarea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali și scăderi semnificative ale posturilor din primării și instituțiile locale. Liderii coaliției se întâlnesc pentru ultima dată înainte ca premierul Bolojan să-și angajeze … Articolul Ședința finală a coaliției înainte de angajarea răspunderii pe reducerile din administrație apare prima dată în Main News.
FCSB a fost înfrântă 1-4 de CFR Cluj, iar fanii sunt revoltați de performanțele echipei. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, critică dur jucătorii și menționează chiar că suporterii au vrut să vandalizeze mașinile acestora. Situația la club devine tot mai tensionată și fanii își pierd răbdarea. FCSB a pierdut acasă cu 1-4 în fața CFR … Articolul FCSB sub amenințarea fanilor: Mustață promite sancțiuni dure pentru vandalism apare prima dată în Main News.
Kremlinul subliniază că problema teritorială este esențială pentru încheierea acordului de pace cu Ucraina, afirmând că Rusia va ocupa regiunea Donbas dacă nu se ajunge la un compromis. Negocierile recente din Abu Dhabi au oferit semne de „discuții constructive”, dar obstacolele majore persistă. Ucraina refuză cedarea teritoriilor necontrolate. Kremlinul reafirmă că problema teritorială este esențială … Articolul Kremlinul dezvăluie clar ce așteaptă de la Ucraina după negocieri intense apare prima dată în Main News.
DIICOT extinde ancheta Nordis, investigând infracțiuni de bancrută frauduloasă. Procurorii acuză transferuri ilegale de 56 milioane lei, afectând aproape 1.000 de clienți care au plătit 75 milioane euro pentru apartamente nefinalizate. Se urmărește recuperarea prejudiciului și identificarea responsabililor. DIICOT extinde ancheta Nordis pentru a include infracțiunea de bancrută frauduloasă Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt … Articolul DIICOT extinde ancheta în cazul Nordis – Ultimele știri juridice apare prima dată în Main News.
Aurul a atins un nivel record de peste 5.000 de dolari pe uncie, influențat de tensiunile geopolitice globale. Investitorii îngrijorați contribuie la creșterea prețului, cu prognoze pentru 2025 de până la 6.400 de dolari. Creșteri semnificative sunt observate și pe piața altor metale prețioase precum argintul. Aurul a atins un record istoric de 5.029,62 dolari … Articolul Aurul atinge un maxim istoric de peste 5.000 de dolari pe uncie din cauze geopolitice apare prima dată în Main News.
AUR și PSD adoptă poziții în consonanță cu administrația Trump, urmăresc avantaje politice. Grindeanu susține intrarea României în Consiliul pentru Pace, iar Simion își contrazice suveranismul. Analistul Cristian Hrițuc evidențiază riscurile provocate de acțiunile liderilor români pe scena internațională. AUR și PSD adoptă poziții favorabile administrației Trump, inclusiv Grindeanu susținând intrarea României în Consiliul pentru … Articolul Partidele din România și apropierea de administrația Trump: explicațiile experților apare prima dată în Main News.
Alertă în Iran: Ayatollahul Ali Khamenei s-a retras într-un buncăr din cauza temerilor de un atac american. Funcțiile liderului suprem sunt preluate temporar de fiul său, Masoud Khamenei. Tensiunile au escaladat după declarațiile președintelui Trump privind mobilizarea navelor americane în apropierea Iranului. Ayatollahul Ali Khamenei s-a retras într-un buncăr din teama unui atac american Funcțiile … Articolul Teheran sub teroare: Khamenei se ascunde în buncăr, cine conduce Iranul? apare prima dată în Main News.
Dezactivează WiFi-ul telefonului tău când ieși din casă pentru a te proteja de atacurile hackerilor. Aceștia creează puncte de acces false, colectând date personale, mesaje și informații financiare. Utilizează date mobile sau un VPN pentru a te conecta la internet în siguranță. Protejează-ți informațiile! Dezactivează WiFi-ul telefonului când ieși din casă pentru a evita atacurile … Articolul De ce e important să oprești WiFi-ul telefonului când ieși din casă? apare prima dată în Main News.
Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a decis să-și depună mandatul după umilința cu CFR Cluj. Campioana se află pe locul 11 în clasament, având șanse reduse la play-off. Gigi Becali, patronul clubului, l-a legat de banca tehnică, promițând că nu-l va demite până la vară, dar instabilitatea rămâne o problemă. FCSB a pierdut în ultimele două … Articolul Elias Charalambous resignă la FCSB, patronul îl fixează pe bancă apare prima dată în Main News.
În centrul Teheranului a fost ridicat un banner imens cu avertisment pentru SUA: „Cine seamănă vânt, culege furtună”. Imaginea ilustrează un portavion american avariat, subliniind tensiunile în creștere dintre Iran și Statele Unite. Acest mesaj vine pe fondul desfășurării navelor de război americane în regiune. Autoritățile iraniene au ridicat un banner imens în Teheran, avertizând … Articolul Banner imens în Teheran avertizează SUA: „Cine seamănă vânt, culege furtună” apare prima dată în Main News.
De ce unele țări rămân permanent sărace? Descoperă factorii care contribuie la stagnarea economică, de la miturile dezvoltării la instituțiile esențiale într-o economie. Află cum capitalul uman vibrant nu este suficient fără un cadru de justiție și libertate economică. Întreabă-te ce le lipsește țărilor în dezvoltare. Țările cu capital uman vibrant rămân sărace din cauza … Articolul Cauzele sărăciei permanente în unele țări: factori și soluții apare prima dată în Main News.
Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, clarifică declarațiile controversate despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul acestuia. În urma criticilor, el explică percepțiile nostalgice față de dictator și subliniază distrugerile regimului comunist, pledând pentru un dialog deschis pe această temă. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, a abordat controversa legată de patriotismul lui Nicolae Ceaușescu Afirmațiile sale … Articolul Radu Miruță clarifică declarația despre Ceaușescu și patriotismul său apare prima dată în Main News.
Un dric a fost filmat la drive-thru-ul unui McDonald’s în Darlington, Australia de Sud, stârnind reacții mixte pe rețelele sociale. Sicriul vizibil în vehicul a ridicat întrebări despre ultima dorință a decedatului. Ofertele pre-planificate ale familiilor pentru opriri de acest tip sunt încurajate de afacerile funerare. Un dric a fost filmat la drive-thru McDonald’s în … Articolul Ultima dorință a defunctului: A mers cu dricul la McDonald’s | VIDEO apare prima dată în Main News.
Matei Todoran, tânărul jucător român de 18 ani, avansează în competiția Australian Open 2026, ajungând în optimile de finală. După victorii importante, el va concura împotriva lui Kai Thompson pentru un loc în sferturi. România se bazează pe performanțele sale, rămânând în competiție la juniori. România are un singur jucător rămas la Australian Open 2026 … Articolul Matei Todoran, reprezentantul României în „optimi” la Australian Open juniori apare prima dată în Main News.
