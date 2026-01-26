Susținător al lui Georgescu, condamnat și amenințat: „Veți arde pe rug”

10:20

De ce unele țări rămân permanent sărace? Descoperă factorii care contribuie la stagnarea economică, de la miturile dezvoltării la instituțiile esențiale într-o economie. Află cum capitalul uman vibrant nu este suficient fără un cadru de justiție și libertate economică. Întreabă-te ce le lipsește țărilor în dezvoltare. Țările cu capital uman vibrant rămân sărace din cauza … Articolul Cauzele sărăciei permanente în unele țări: factori și soluții apare prima dată în Main News.