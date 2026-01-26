Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: „E mai bun”
Antena Sport, 26 ianuarie 2026 16:50
Eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională contra celor de la CFR Cluj a dinamitat situația din tabăra campioanei României, care tremură din temelii pentru accederea în play-off. Gigi Becali a fost prezent luni la baza roș-albaștrilor și a avut o discuție decisivă cu jucătorii, dar și cu cei din staff. Patronul a decis și
• • •
Acum 30 minute
16:50
Gigi Becali, principalul vinovat pentru situaţia de la FCSB: “Mă dau afară singur, dar nu pot”. Anunţ despre Charalambous # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu îl va demite pe Elias Charalambous. Antrenorul cipriot are postul asigurat până în vară, moment în care Becali va analiza situaţia şi va vedea dacă va fi nevoie de o schimbare la nivelul staff-ului tehnic. Anunţul lui Becali a venit imediat după ce patronul roş-albaştrilor a fost
16:50
Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: „E mai bun” # Antena Sport
Eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională contra celor de la CFR Cluj a dinamitat situația din tabăra campioanei României, care tremură din temelii pentru accederea în play-off. Gigi Becali a fost prezent luni la baza roș-albaștrilor și a avut o discuție decisivă cu jucătorii, dar și cu cei din staff. Patronul a decis și
16:40
Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund – Inter # Antena Sport
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la super-partida dintre Borussia Dortmund și Inter, din ultima etapă a fazei principale de Champions League, joc decisiv pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care luptă pentru calificarea directă în optimi. Alături de centralul din Carei va fi și fratele acestuia, iar presa din Italia a reacționat imediat
Acum o oră
16:30
Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declarații după ce a fost la baza FCSB-ului și i-a băgat pe jucători în ședință. Patronul campioanei a dezvăluit ce le-a spus elevilor lui Elias Charalambous, după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4. Gigi Becali a început prin a le mulțumi jucătorilor pentru cele două titluri cucerite. Totuși, el le-a atras atenția
16:20
Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad # Antena Sport
Rapid a dat cea mai importantă lovitură a iernii pe piața transferurilor din România, reușind să îl aducă pe Olimpiu Moruțan de la Aris. Fotbalistul român a fost prezentat sâmbătă în cadrul unei conferințe de presă, acolo unde a vorbit despre revenirea sa în Liga 1. Mai mult decât atât, acesta ar putea debuta la
16:20
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru” # Antena Sport
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4. Fostul internațional consideră că schimbările realizate la pauză la formația campioană nu au adus un plus. Înainte de startul reprizei secunde, ambii jucători din banda stângă, Alexandru Pantea și Mihai Toma, au fost înlocuiți. Risto Radunovic și Alexandru Stoian au fost trimiși
Acum 2 ore
15:50
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj # Antena Sport
Gigi Becali a luat o decizie radicală după umilinţa suferită de FCSB în faţa celor de la CFR Cluj. Patronul roş-albaştrilor s-a deplasat la cantonamentul echipei din Berceni, după ce clujenii s-au impus cu 4-1 în partida de pe Arena Naţională. Ajunsă pe locul 11 în Liga 1, FCSB este tot mai departe de play-off, și
15:40
Transfer făcut de FC Hermannstadt. Formația pregătită de Dorinel Munteanu a ajuns la un acord cu Moonga Simba, jucător cu experiență în Norvegia și Suedia. "Bine ai venit la FCH, Moonga Simba! Moonga Simba este un mijlocaș lateral (winger) suedez în vârstă de 25 de ani. Pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Habo FF,
15:10
Mircea Lucescu a fost externat marți, la prânz, după o perioadă de spitalizare cauzată de probleme medicale. Selecționerul României fusese internat inițial din cauza unei fibrilații atriale, o tulburare de ritm cardiac, însă starea sa s-a complicat ulterior după ce a contractat o gripă severă, însoțită de febră ridicată, ce a depășit 39 de grade.
15:10
“Bolovan!” Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: “Dai ca văcarul” # Antena Sport
Fanii FCSB-ului s-au săturat după înfrângerea ruşinoasă suferită de echipa lor în meciul cu CFR Cluj. Formaţia din Gruia s-a impus cu 4-1 în meciul de pe Arena Naţională şi a depăşit campioana României în clasament, care acum a ajuns pe locul 11, fiind tot mai departe de play-off. Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a
Acum 4 ore
15:00
Un oficial FRF a fost hackuit. Contul său de WhatsApp a fost spart: “Am luat un virus care vă cere bani” # Antena Sport
Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a devenit recent victima hackerilor, după ce contul său de WhatsApp a fost spart. Cei care au avut acces la aplicația oficialului au trimis un mesaj tip către sute de persoane prin care solicitau ca oamenii să doneze bani într-un cont bancar, problema informatică fiind rezolvată între timp.
14:50
Beckett Sennecke, primul hat-trick al carierei! Anaheim Ducks a ajuns la 7 victorii consecutive # Antena Sport
Tânărul hocheist canadian Beckett Sennecke a reuşit primul hat-trick din cariera sa pentru Anaheim Ducks, fiind eroul meciului câştigat în deplasare, cu scorul de 4-3, după prelungiri, în faţa formaţiei Calgary Flames, duminică seara, în Liga profesionistă nord-americană (NHL). Gazdele au condus cu 2-0, însă Sennecke a restabilit egalitatea în repriza secundă (min. 3:22 şi
14:40
Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: “Avem plăcerea să anunţăm” # Antena Sport
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a oficializat un nou transfer. Este vorba de fundaşul croat Leon Jakirovic, în vârstă de 18 ani, care a venit de Dinamo Zagreb, fosta adversară a FCSB-ului dn Europa League Tânărul fundaş de 18 ani nu se va alătura însă grupului condus de Cristi Chivu. Jakirovic urmează să se
14:40
Eugen Neagoe a declarat în mai multe rânduri că nu se agață de scaun, lăsând de înțeles că ar putea lua o decizie radicală în cazul în care situația nu se va îmbunătăți. Astfel, seria de meciuri care urmează se anunță crucială pentru Petrolul, dar și pentru continuitatea lui Neagoe la conducerea echipei. Momentan, șefii
14:30
UTA – Rapid LIVE TEXT (20:00). Giuleștenii pot urca pe locul 2. Arădenii visează la play-off # Antena Sport
UTA Arad și Rapid se întâlnesc în această seară în ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, giuleștenii luptând să rămână în topul ierarhiei, în timp ce formația lui Mihalcea se află pe poziția a șaptea și ar putea urca pe loc de
13:50
Cristi Chivu, văzut antrenor la o altă echipă legendară: “Ar avea nevoie de mâna lui” # Antena Sport
Cristi Chivu a cunoscut succesul ca fotbalist la Ajax Amsterdam, apoi la Inter. Un fost coleg crede că tehnicianul român este potrivit să antreneze și formația olandeză. Cel care îl propune pe banca celor de la Ajax este chiar George Ogăraru, fotbalist care a evoluat și el în Olanda. "Păi da cum putem să-l vedem
13:30
Jannik Sinner și Iga Swiatek, în sferturi la Australian Open. Poloneza, duel cu Rybakina pentru semifinale # Antena Sport
Jannik Sinner, numărul 2 ATP, respectiv Iga Swiatek, numărul 2 WTA, s-au calificat luni în sferturi la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului. Italianul l-a învins în trei seturi, scor 6-1, 6-3, 7-6 pe compatriotul său Luciano Darderi (25 ATP), în timp ce poloneza s-a impus în fața australiencei Maddison Inglis (168
13:30
Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj: “Să îi dea afară pe ăia” # Antena Sport
Dumitru Dragomir i-a propus lui Gigi Becali să îl aducă pe Adrian Mutu la FCSB. Campioana României a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 1-4, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1, iar şansele de a se califica în play-off sunt din ce în ce mai mici. Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal
13:10
Lyes Houri traversează o perioadă dificilă la Universitatea Craiova, mijlocașul fiind lăsat în afara lotului pentru al doilea meci consecutiv. Absența sa a stârnit semne de întrebare în rândul suporterilor, iar Sorin Cârțu a comentat situația jucătorului. Fanatik.ro susține că Universitatea Craiova va renunța la fotbalist, în timp ce oficialul oltenilor spune că decizia aparține
Acum 6 ore
13:00
CFR poate vinde încă doi titulari. Anunțul lui Daniel Pancu după victoria en-fanfare cu FCSB # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit în cadrul unei emisiuni că echipa sa ar putea rămâne fără doi jucători de bază care să fie vânduți la alte cluburi. Tehnicianul a vorbit inclusiv despre capitolul "veniri" în ceea ce privește perioada de mercato și a spus că în Gruia va mai ajunge
12:50
Basarab Panduru l-a pus la zid pe Elias Charalambous după FCSB – CFR Cluj 1-4: “Ce înseamnă asta?” # Antena Sport
Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa lui Elias Charalambous, după FCSB – CFR Cluj, scor 1-4. Fostul internaţional nu a putut înţelege declaraţiile date de antrenorul cipriot după înfrângerea umilitoare din etapa cu numărul 23 din Liga 1. La finalul meciului de pe Arena Naţională, Elias Charalambous a venit la conferinţa de
12:30
Două meciuri din NBA, amânate din cauza vremii. Într-o sală, jucătorii deja se încălzeau pentru startul partidei # Antena Sport
Două dueluri din NBA au fost amânate din cauza vremii nefavorabile în noaptea dinspre duminică spre luni. Primul a fost cel dintre Mempthis Grizzlies și Denver Nuggets, care urma să se dispute în Tennessee, iar cel de-al doilea a fost Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks, de pe terenul campioanei din 2021. Două partide amânate în
12:10
Marius Corbu este foarte aproape de un pas important în carieră. Potrivit ProSport, mijlocașul român legitimat la APOEL Nicosia a ajuns la un acord cu Ferencváros Budapesta, cel mai titrat club din Ungaria, urmând ca transferul să fie oficializat în următoarele ore. Suma de transfer se ridică la 1,3 milioane de euro. Născut în localitatea
12:00
“O mică aroganță”. Conducerea CFR-ului a reacționat după ce a făcut hora bucuriei în victoria cu FCSB # Antena Sport
Bogdan Mara și Cristi Balaj au oferit reacții după ce au fost surprinși făcând hora bucuriei la golul de 4-1 marcat de CFR Cluj contra FCSB-ului, un gest care a fost considerat o ironie la adresa roș-albaștrilor. Oficialul ardelenilor s-a contrazis în ce a declarat, în timp ce fostul președinte al ardelenilor a vrut să
12:00
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu! Meci de foc condus de român în Champions League # Antena Sport
Istvan Kovacs a fost delegat la meciul Borussia Dortmund – Inter Milano, care va avea loc, miercuri, în etapa decisivă a grupei principale a Ligii Campionilor. El va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. Istvan Kovacs va arbitra Borussia Dormtund – Inter! Meci decisiv pentru
11:50
“Prima oară când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: “Aşa mi s-a spus” # Antena Sport
Sorana Cîrstea a fost eliminată încă din turul 2 de la Australian Open de Naomi Osaka, la capătul unui meci tensionat. Dubla câştigătoare de la Melbourne s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-2, după aproape două ore de joc. La finalul partidei, strângerea de mână dintre cele două a fost rece, apoi a urmat un schimb
11:20
Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL # Antena Sport
New England Patriots și Seattle Seahawks se vor întâlni pe 9 februarie la Super Bowl LX (ediția cu numărul 60), celebra finală din NFL, campionatul de fotbal american din Statele Unite ale Americii. New England Patriots revine în ultimul act după şapte ani de la ultima participare, graţie victoriei de duminică împotriva formaţiei Denver Broncos,
11:20
Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin” # Antena Sport
FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Fanii sunt șocați de parcursul echipei, iar liderul din Peluza Nord, Gheorghe Mustață, face praf jucătorii. „A fost un calvar. O nonșalanță totală. Târnovanu s-a văzut prea mare portar. După ce
Acum 8 ore
10:50
Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu # Antena Sport
AC Milan a obținut doar un egal în fața celor de la AS Roma pe Stadio Olimpico, scor 1-1, un rezultat ce i-a permis Interului lui Cristi Chivu să se distanțeze în fruntea Serie A la cinci puncte de marea rivală. Cu toate acestea, antrenorul "rossonerilor", Massimiliano Allegri, nu și-a concentrat deloc discursul de după
10:50
FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Deși gruparea „roș-albastră” a controlat posesia balonului, defensiva bucureștenilor a avut mari probleme. Raul Rusescu (37 de ani) a analizat fără menajamente prestația fostei sale echipe. Fostul jucător al FCSB crede […] The post Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: “Fără discuții, a fost un dezastru” appeared first on Antena Sport.
10:40
Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: “O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?” # Antena Sport
Gigi Becali a declarat că va lua o decizie fără precedent în ultimii patru ani la FCSB. După eșecul categoric suferit de roș-albaștri contra celor de la CFR Cluj, patronul campioanei en-titre din Liga 1 a declarat că va merge în cantonamentul echipei sale pentru a le cere socoteală jucătorilor. CFR a câștigat categoric derby-ul […] The post Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: “O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?” appeared first on Antena Sport.
10:10
Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerrii” au pierdut teren în lupta la titlu # Antena Sport
AC Milan a obținut doar un egal în fața celor de la AS Roma pe Stadio Olimpico, scor 1-1, un rezultat ce i-a permis Interului lui Cristi Chivu să se distanțeze în fruntea Serie A la cinci puncte de marea rivală. Cu toate acestea, antrenorul “rossonerrilor”, Massimiliano Allegri, nu și-a concentrat deloc discursul de după […] The post Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerrii” au pierdut teren în lupta la titlu appeared first on Antena Sport.
10:10
Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii # Antena Sport
Ștefan Kovacs, considerat de numeroși specialiști drept cel mai mare antrenor român din istorie, apare acum într-o altă lumină, după cele mai recente dezvăluiri făcute de gsp.ro. Documente existente în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) arată că tehnicianul figurează într-un dosar de rețea al Securității, ca agent informator, sub numele conspirativ „Vasile […] The post Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii appeared first on Antena Sport.
09:40
S-a vorbit intens despre plecarea lui Radu Drăgușin la AC Milan. Presa din Franța vine acum cu o veste cruntă pentru român. Cum s-a ajuns aici? Presa din Italia anunța recent interesul celor de la AC Milan pentru Radu Drăgușin. Și jurnalistul Nicolo Schira a scris și el despre interesul “rossonerrilor” pentru fundașul român și […] The post Lovitură pentru Radu Drăgușin. Transferul a picat! Ce urmează pentru român appeared first on Antena Sport.
09:30
Andrei Vlad s-a despărțit în această perioadă de mercato de Aktobe, formația din Kazahstan la care ajungea în urmă cu un an când pleca gratis de la FCSB. Despărțirea dintre goalkeeper-ul de 26 de ani și echipa din Asia a fost una de comun acord, potrivit anunțului făcut de club. Andrei Vlad, portarul care a […] The post Aventură încheiată pentru Andrei Vlad. Fostul portar de la FCSB își caută echipă appeared first on Antena Sport.
09:20
Adrian Mihalcea nu se teme de Rapid. Ce spune despre calificarea în play-off: “Nu o să ne dăm la o parte” # Antena Sport
Rapid primește vizita celor de la UTA Arad, luni seara, în partida care va închide etapa din Liga 1. Meciul se anunță extrem de important pentru giuleșteni, mai ales după ce Universitatea Craiova și Dinamo au obținut victorii în această rundă, punând presiune în lupta din partea superioară a clasamentului. Suporterii Rapidului așteaptă un succes […] The post Adrian Mihalcea nu se teme de Rapid. Ce spune despre calificarea în play-off: “Nu o să ne dăm la o parte” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:00
Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj # Antena Sport
FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Deși gruparea „roș-albastră” a controlat posesia balonului, defensiva bucureștenilor a avut mari probleme, iar ardelenii au speculat eficient erorile apărării. Așadar, e lesne de înțeles că cei mai slabi jucători de […] The post Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
09:00
Campioana en-titre de la Australian Open, OUT în optimi. Eșec în două seturi în fața unei compatrioate # Antena Sport
Madison Keys, campioana en-titre de la Australian Open, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Melbourne, fiind învinsă în două seturi, scor 3-6, 4-6, de compatrioata sa Jessica Pegula. Keys, numărul 9 mondial, a produs surpriza la ediţia trecută a Grand Slam-ului de la antipozi, reuşind să o învingă în finală […] The post Campioana en-titre de la Australian Open, OUT în optimi. Eșec în două seturi în fața unei compatrioate appeared first on Antena Sport.
08:50
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după umilința cu CFR Cluj: “Nicio șansă la titlu” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a avut o opinie extrem de tranșantă în privința FCSB-ului după ce campioana ultimelor două ediții de campionat a fost învinsă la scor de CFR Cluj pe Arena Națională, 1-4. Fostul jucător al Stelei este de părere că formația lui Elias Charalambous nu mai poate avea aspirații în privința titlului, deși în continuare […] The post Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după umilința cu CFR Cluj: “Nicio șansă la titlu” appeared first on Antena Sport.
08:30
Inter pregătește trei plecări! Chivu și-a fixat și o țintă de top din Brazilia la capitolul veniri # Antena Sport
Cristi Chivu a intrat rapid în vizorul criticilor la Inter, chiar dacă este pe locul 1 în Serie A, din prisma meciurilor mai puțin fericite cu echipele mari. Specialiștii din fotbalul italian subliniază că problemele nerazzurrilor nu țin de bancă, ci mai mult de lot, unul îmbătrânit, aflat spre final de ciclu. Potrivit jurnalistului Nicolo […] The post Inter pregătește trei plecări! Chivu și-a fixat și o țintă de top din Brazilia la capitolul veniri appeared first on Antena Sport.
08:30
FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1 # Antena Sport
FCSB a fost ridiculizată pe Arena Națională în derby-ul contra CFR-ului, încheiat cu scorul de 4-1, iar roș-albaștrii au fost ironizați și de la lojă, unde se aflau oficialii ardelenilor. După ce Lorenzo Biliboc a marcat golul care a închis tabela în minutul 90+1, o parte din conducătorii clujenilor, alături de Cristi Balaj, au făcut […] The post FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1 appeared first on Antena Sport.
08:10
În titlu nu mă refer atât la echipă, cât la motorist. În prezent, trei team-uri folosesc motorul Mercedes: cea de uzină, McLaren și Williams. Dar chiar și echipa de uzină are un mic avantaj asupra celorlalte două cu care împarte propulsorul, deși există reguli care stipulează că trebuie să livreze exact același motor. Nu insistăm, […] The post De ce Mercedes are prima șansă în 2026. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Gigi Becali și-a anunțat decizia categorică la FCSB, după umilința cu FCSB. Campioana a fost învinsă clar de clujeni, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1, suferind al treilea eșec consecutiv în acest început de an. Gigi Becali s-a declarat dezamăgit de toți jucătorii săi, luându-l în vizor și pe Andre Duarte. Fundașul […] The post Gigi Becali, decizie categorică la FCSB, după umilința cu CFR Cluj: „Preiau frâiele” appeared first on Antena Sport.
25 ianuarie 2026
23:50
Iuliu Mureșan a anunțat un nou transfer la CFR Cluj, după victoria cu FCSB, scor 4-1, în etapa a 23-a din Liga 1. Președintele clujenilor a declarat că mijlocașul israelian defensiv de 25 de ani, Yuval Sade, va semna cu echipa din Gruia în vară. Sade, care are și cetățenie română, evoluează în prezent la […] The post Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” appeared first on Antena Sport.
23:30
The post Jurnal Antena Sport | Tamaş şi-a pus toţi Faimoşii în cap după ce a schimbat echipa! appeared first on Antena Sport.
23:30
Jurnal Antena Sport | Un fan s-a ales cu 10.000 de dolari după ce a nimerit coşul de la jumătatea terenului! # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Un fan s-a ales cu 10.000 de dolari după ce a nimerit coşul de la jumătatea terenului! appeared first on Antena Sport.
23:30
Jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să-l schimbe din minutul 10: “Eu i-am zis lui Meme. Mi-era frică” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut o dezvăluire halucinantă. A vrut să facă o schimbare cu CFR Cluj chiar din minutul zece al partidei, iar jucătorul vizat era Baba Alhassan. ”Eu i-am zis lui Meme în minutul 10, ‘băi, hai să-l schimbăm p-ăsta’. Așa i-am zis, că mi-era frică. A pierdut de două ori mingea, a făcut […] The post Jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să-l schimbe din minutul 10: “Eu i-am zis lui Meme. Mi-era frică” appeared first on Antena Sport.
23:10
„Nu suntem morți”. Daniel Pancu a vorbit despre play-off și a „luat foc”, după FCSB – CFR Cluj: „Suntem desconsiderați” # Antena Sport
Daniel Pancu a avut un discurs dur, după ce CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul clujenilor și-a lăudat jucătorii, deși a recunoscut că roș-albaștrii puteau marca mai multe goluri în prima repriză, înainte ca elevii săi să puncteze. David Miculescu a deschis scorul […] The post „Nu suntem morți”. Daniel Pancu a vorbit despre play-off și a „luat foc”, după FCSB – CFR Cluj: „Suntem desconsiderați” appeared first on Antena Sport.
23:10
FCSB conducea cu 1-0, iar Iuliu Mureşan recunoşte că nu mai credea că ardelenii pot întoarce scorul. Au urmat patru goluri, iar la capătul partidei ardelenii spun că le-au crescut şansele de play-off cu cele trei puncte câştigate cu FCSB. “Chiar şi egalul era un rezultat pozitiv. La cum a început partida, în minutul 15 […] The post Iuliu Mureşan: “Cu Pancu ne-a ieşit”. Ce spune despre şansele de play-off appeared first on Antena Sport.
23:00
Andrei Cordea, discurs furibund după ce a marcat împotriva FCSB-ului: „De aceea m-am bucurat la gol” # Antena Sport
Andrei Cordea a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o cu scorul de 4-1 pe FCSB, în etapa a 23-a din Liga 1. Mijlocașul a marcat un gol împotriva fostei echipe și s-a bucurat în fața fanilor adverși. Cordea a dezvăluit că a decis să se bucure după reușita sa deoarece a fost […] The post Andrei Cordea, discurs furibund după ce a marcat împotriva FCSB-ului: „De aceea m-am bucurat la gol” appeared first on Antena Sport.
