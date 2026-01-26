Basarab Panduru l-a pus la zid pe Elias Charalambous după FCSB – CFR Cluj 1-4: “Ce înseamnă asta?”

21:00

La finanul meciului FCSB – CFR Cluj va avea loc un control doping. Măsura a fost anunţată de ANAD. Potrivit digisport.ro, la finalul partidei urmează să se desfășoare și un control doping, la care sunt așteptați să se prezinte câte doi, sau posibil chiar trei, jucători de la fiecare echipă. Nu este ceva special legat […] The post Control doping după FCSB – CFR Cluj. Decizia luată de ANAD appeared first on Antena Sport.