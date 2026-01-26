Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj

23:10

FCSB conducea cu 1-0, iar Iuliu Mureşan recunoşte că nu mai credea că ardelenii pot întoarce scorul. Au urmat patru goluri, iar la capătul partidei ardelenii spun că le-au crescut şansele de play-off cu cele trei puncte câştigate cu FCSB. “Chiar şi egalul era un rezultat pozitiv. La cum a început partida, în minutul 15 […] The post Iuliu Mureşan: “Cu Pancu ne-a ieşit”. Ce spune despre şansele de play-off appeared first on Antena Sport.