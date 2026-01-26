“Bolovan!” Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: “Dai ca văcarul”

22:40

Gigi Becali a făcut o serie de declaraţii halucinante. După ce şi-a făcut praf echipa şi a anunţat că nu mai crede în câştigarea campionatului, la doar câteva zeci de secunde, latifundiarul a revenit asupra celor spuse, afirmând că încă mai speră “până la capăt” să devină din nou campion cu FCSB. “Mintea mea e […] The post Dialog fabulos! Gigi Becali: “Cred până la ultima picătură de sânge la campionat” Ilie Dumitrescu: “Mai crezi doar tu” appeared first on Antena Sport.