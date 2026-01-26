2025, un an al războiului comercial mondial şi al haosului geopolitic globalizat, a adus surprize economice. A creat campioni şi pierzători. Cine va putea ţine pasul în 2026?

13:15

După un an 2024 în care industria locală de IT a crescut cu doar 7%, cel mai slab ritm din ultimii ani, iar numărul de angajaţi a stagnat la aproximativ 196.000, sub vârful de 200.000 de persoane din 2022, 2025 a adus reorganizări şi disponi­bilizări în industria IT din România - de la giganţii Microsoft, Oracle, Endava şi Amazon până la jucători locali precum Bitdefender. Întrebarea care pluteşte acum deasupra pieţei este dacă 2026 va marca o stabilizare sau o continuare a turbulenţelor.