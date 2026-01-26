ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce aşteptări ar trebui să aibă un investitor care intră astăzi pentru prima dată în piaţă şi vede o creştere de aproape 60% pe indicele BET în ultimul an? Ce factori să ia în calcul în procesul investiţional?
27 ianuarie 2026
Un investitor care se uită astăzi la Bursa de Valori Bucureşti ar putea lua în calcul să intre pentru prima dată pe piaţa de capital după ce vede evoluţia spectaculoasă a indicilor din ultimele 12 luni, cu un avans de aproape 59% pentru BET şi de circa 69% pentru BET-TR, unde sunt incluse dividendele atribuite acţionarilor.
• • •
UNSAR: În primele două săptămâni din ianuarie au avut loc peste 800 de incendii în România, dintre care peste peste 500 au fost la locuinţe
În primele două săptămâni din ianuarie au avut loc peste 800 de incendii în România, dintre care peste peste 500 au fost la locuinţe, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
ROBOR la 3 luni începe săptămâna tot în stagnare, la 5,9%. La început de 2026, indicele era 6,14%. IRCC, folosit pentru creditele acordate după mai 2019, este la 5,68% în T1/2026. Cursul valutar, tot sub 5,1 lei/euro
ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a deschis săptămâna tot în stagnare, la 5,9%.
Revolut despre profilul investitorului român: valoare medie a portofoliului de 2.360 euro şi structură medie a portofoliului: 52% acţiuni din SUA, 11% ETF-uri (fonduri tranzacţionate la bursă) şi 4% acţiuni europene, în timp ce 26% din plasamente au mers către fonduri de pe piaţa monetară
Anul trecut, Revolut a înregistrat o creştere de 17% a utilizatorilor care au investit prin aplicaţie, iar profilul investitorului român are o vârstă medie de 34 ani, cu o valoare medie a portofoliului de 2.360 euro, potrivit informaţiilor transmise de Revolut.
Bulgarii părăsesc Germania şi aleg să muncească la ei în ţară, dar de la distanţă
Mulţi bulgari cu înalte calificări se întorc acasă din străinătate, încurajaţi de creşterea semnificativă a veniturilor în urma muncii de la distanţă, notează Deutsche Welle.
Nicolae Dănilă, profesor universitar: Trebuie să evităm paradoxul toxic al unui sistem bancar excesiv de solid care prosperă într-o economie aflată în cvasistagnare
Succesul sistemului bancar este indisolubil legat de prosperitatea şi rezilienţa pe termen lung a companiilor pe care le finanţează, spune prof. univ. dr. Nicolae Dănilă, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, acesta adăugând că o bancă nu este doar un furnizor de servicii, ci o investiţie pe termen lung în economia naţională.
ZF Agropower. Mircea Matei, noul CEO al cramei LacertA din Dealu Mare: Creşterea interesului pentru vin premium ne determină să extindem distribuţia în top 30 de oraşe din ţară în 2026. Ne propunem să fim activi şi la export. Vindem în Japonia, Coreea de Sud şi Vietnam. Compania a avut în 2025, din datele preliminare, o cifră de afaceri de 3 milioane de lei
Crama LacertA din Dealu Mare are planuri ambiţioase pentru anul care tocmai a început. Extinderea distribuţiei, atât pe piaţa din România, cât şi pe cea internaţională, este principala direcţie strategică a lui Mircea Matei, noul CEO al companiei Fine Wine LacertA, pe fondul creşterii interesului la nivel naţional pentru vinurile premium.
Cordia confirmă achiziţia de lângă Bucureşti Mall: dezvoltatorul maghiar a plătit 12,77 mil. euro pentru terenul pe care ridică 274 de apartamente. Grupul imobiliar Cordia a anunţat oficial achiziţia unui teren de 8.179 mp în zona Pieţei Alba Iulia, confirmând informaţiile publicate de ZF săptămâna trecută. Tranzacţia cu Bog'Art Place a fost finalizată în septembrie 2025
Dezvoltatorul imobiliar Cordia România, parte a grupului Futureal controlat de familia Futó, a confirmat printr-un comunicat de presă achiziţia terenului de pe calea Dudeşti nr. 124, în imediata vecinătate a Bucureşti Mall, tranzacţie anunţată de ZF încă de săptămâna trecută pe baza documentelor publice din cartea funciară.
Afaceri de la zero. Ştefan Szekely a creat Overlander, un brand românesc de corturi de maşină, care a ajuns şi la iubitorii de natură din afara României. „În perioada următoare vrem să ieşim şi mai mult în Europa"
Pasiunea pentru off-road l-a făcut pe Ştefan Szekely, antreprenor, campion naţional şi vicecampion la off-road, să pună bazele unui brand dedicat iubitorilor de natură şi de călătorii cu propria maşină oriunde în lume. Aşa s-a născut, în urmă cu patru ani, Overlander, brand sub care sunt produse corturi de maşină şi care au ajuns şi dincolo de graniţele ţării.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Proprietarii Dino Parc Râşnov au în plan două noi parcuri tematice în Ilfov şi Covasna. „Mergem pe alte tematici, dar tot în zona de familii, doar că ne lărgim publicul ţintă. Circa 7 mil. euro vom investi în fiecare proiect"
Adrian Apostu, fondatorul Dino Parc din Râşnov, anunţă noi investiţii în industria de agrement, având în plan construcţia a două parcuri tematice în Ilfov şi Covasna. Cele două vor avea o tematică diferită - atât faţă de cel din Râşnov, cât şi între ele -, însă se vor adresa, în principal, tot familiilor, doar că publicul ţintă va fi mai larg.
Anunţurile de recrutare care au salariile publice atrag cu 40% mai mulţi candidaţi
Anunţurile de angajare care au salariul afişat au cu 40% mai mulţi aplicanţi, susţine Dragoş Gheban, managing partner al platformei de recrutare online Hipo.ro.
Trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi. Când intră în circulaţie ramele produse de PESA şi Alstom?
Trei contracte de peste un miliard de euro vor aduce pe calea ferată trenuri şi locomotive electrice noi, produse de francezii de la Alstom si polonezii de la PESA, pe mai multe rute de scurt şi lung parcurs.
Firmele locale încep să prindă curaj. O companie românească, Dental Holding, preia Memodent, un business antreprenorial din Grecia, lider în domeniul său de activitate
Compania românească Dental Holding, care are în acţionariat fondul de private equity Abris Capital, cumpără un jucător de top de pe piaţa de distribuţie stomatologică din Grecia. E vorba de grupul elen Memodent, care activează pe piaţa de distribuţie a consumabilelor stomatologice, deservind peste 10.000 de clinici dentare şi 1.500 de laboratoare stomatologice.
Christian Tour, unul dintre cei mai mari turoperatori de pe plan local, vizează extinderea în afara ţării. „În 2027, probabil ne vom extinde în ţările din regiune"
Christian Tour, unul dintre cei mai mari turoperatori de pe plan local, are în plan extinderea operaţiunilor şi în afara ţării, iar primele pieţe vizate sunt cele din regiune. Turoperatorul plănuieşte să facă primul pas în afara ţării în 2027.
Bursă. Finanţe personale. Investitorii de retail aduc lichiditate record la bursă la început de an
Investitorii de retail par să insufle un nou impuls pieţei de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, unde lichiditatea din ianuarie 2026 a depăşit 1,4 miliarde de lei, mai mult decât dublul rulajului din aceeaşi lună a anului trecut şi peste media istorică a lunii.
Tranzacţii record pe piaţa valutară în 2025. Ce urmează? Volumul mediu zilnic al tranzacţiilor valutare a depăşit în decembrie 3,4 mld. euro, nivel apropiat de recordul din mai, când piaţa era sub presiune din cauza crizei politice
Piaţa valutară a fost sub presiune în 2025, an marcat de alegerile prezidenţiale, volumul tranzacţiilor valutare intensificându-se şi atingând un maxim istoric lunar de circa 3,5 mld. euro, medie zilnică, în primăvară.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Cristian Gheorghe, Prysmian: România are cea mai mare fabrică de fibră optică a grupului, 50% din producţie merge în SUA. Dublăm capacitatea pentru cablurile folosite în centrele de date AI
Dezvoltarea inteligenţei artificiale şi a centrelor de date generează o cerere tot mai mare de cabluri de fibră optică şi de energie, iar Prysmian investeşte în tehnologii care să răspundă acestor nevoi.
ZF TECH DAY. Cornel Amariei, fondator şi CEO .lumen: Pregătim integrarea ochelarilor cu Google Maps şi transportul în comun. Tehnologia de „condus autonom" pentru nevăzători va fi replicată pe roboţi de livrare printr-un grant de peste 11 mil. euro. Florin Popa, Orange: I-am asigurat accesul la cel mai important târg de inovaţie din Europa, VivaTech
Start-up-ul .lumen din Cluj-Napoca, care a dezvoltat ochelari cu inteligenţă artificială pentru persoanele nevăzătoare, intră într-o nouă etapă de dezvoltare software după obţinerea certificării medicale, pregătind funcţii avansate precum integrarea cu hărţile digitale şi sistemele de transport public. Concomitent, tehnologia de navigare asistată va fi licenţiată pentru roboţi de livrare autonomi, printr-un proiect european, creând un ecosistem în care inovaţiile software se transferă automat între cele două platforme.
Nicolae Dănilă, profesor universitar: Bancherii şi "furtuna perfectă" - între profitabilitate record şi datoria faţă de economia reală
România se confruntă cu o suprapunere de crize, de la deficitul bugetar şi tranziţia energetică, la tensiunile geopolitice. Într-un astfel de climat, întrebarea esenţială nu mai vizează soliditatea băncilor — care sunt, poate, excesiv de solide — ci utilitatea lor reală în soluţionarea blocajelor structurale ale economiei noastre.
2025, un an al războiului comercial mondial şi al haosului geopolitic globalizat, a adus surprize economice. A creat campioni şi pierzători. Cine va putea ţine pasul în 2026?
„Jucăm în prima ligă economică acum“, a declarat într-un interviu pentru Financial Times Andrzej Domanski, ministrul de finanţe al Poloniei, pentru a explica de ce ţării sale i-ar fi mai bun zlotul decât euro. „Economia noastră se descurcă clar mai bine decât cele mai multe din zona euro“, a spus politicianul. Polonia se descurcă economic mai bine decât majoritatea statelor din Uniunea Europeană, putând fi considerată campioană la creştere anul acesta.
Ce se va întâmpla pe piaţa imobiliară rezidenţială din Bucureşti în 2026? Cum vor evolua preţurile apartamentelor, cum vor evolua chiriile? Apartament nou vs. apartament vechi? Urmăriţi ZF Live marţi, 27 ianuarie, ora 12.00, o discuţie cu Gabi Artenie, preşedintele APAIR, Asociaţia Profesională a Agenţilor Imobiliari din România
Start-up-ul german de AI Parloa, care s-a concentrat pe automatizarea bazată pe voce, şi-a triplat evaluarea la 3 miliarde de dolari într-o rundă de finanţare de 350 de milioane de dolari. Compania concurează cu Sierra, fondată de preşedintele OpenAI
Start-up-ul german Parloa, specializat în agenţi AI pentru automatizarea serviciilor de customer service, a atras o finanţare de 350 de milioane de dolari la o evaluare de 3 miliarde de dolari, triplându-şi valoarea faţă de mai 2025, potrivit Financial Times.
BURSE ZF Bucharest Executive MBA în valoare de 120.000 euro, oferite de Ziarul Financiar şi WU Executive Academy
Ziarul Financiar şi WU Executive Academy vă oferă 7 burse la programul Bucharest Executive MBA, aflat în top 3 cele mai bune programe de educaţie executivă din România şi singurul care beneficiază de tripla - acreditare internaţională - EQUIS, AMBA şi AACSB.
La ce va folosi Ministerul Apărării banii din programul de reînarmare SAFE? „Sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naţionale, care totalizează 9,53 miliarde de euro. Noi vrem să producem tehnologie de ultimă generaţie, cu care militarii noştri să aibă posibilitatea tehnologică de a ne apăra"
James Chappell, global business director, Horwath HTL: România are o piaţă hotelieră subdezvoltată, dar nu a pierdut trenul faţă de alte ţări din regiune. Pur şi simplu, piaţa locală nu a fost pregătită, iar investitorii vin la momentul potrivit
Piaţa hotelieră din România este mult în urma altor pieţe din regiune, care au reuşit să aibă o infrastructura hotelieră mult mai dezvoltată decât cea de pe plan local. Cu toate acestea, România nu a pierdut acest tren şi încă are mult potenţial de dezvoltare.
Cum arată traficul la cinci ani de la lansare? Linia de tren care leagă Gara de Nord de aeroportul internaţional Henri Coandă, investiţie de 120 de mil. euro, a depăşit anul trecut pragul de 1,5 milioane de pasageri
Linia de cale ferată Gara de Nord – aeroportul internaţional Henri Coandă, o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în primele 11 luni ale anului trecut, în creştere faţă de perioada similară a anului anterior.
