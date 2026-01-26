ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce aşteptări ar trebui să aibă un investitor care intră astăzi pentru prima dată în piaţă şi vede o creştere de aproape 60% pe indicele BET în ultimul an? Ce factori să ia în calcul în procesul investiţional?

Un investitor care se uită astăzi la Bursa de Valori Bucureşti ar putea lua în calcul să intre pentru prima dată pe piaţa de capital după ce vede evoluţia spectacu­loasă a indicilor din ultimele 12 luni, cu un avans de aproape 59% pentru BET şi de circa 69% pentru BET-TR, unde sunt incluse dividendele atribuite acţionarilor.

