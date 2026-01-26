Semnal de alarmă: economia mondială este în 2026 dependentă de datorii guvernamentale. Reînarmarea, populaţiile în curs de îmbătrânire, schimbările tehnologice şi teama de electorate alimentează o tendinţă riscantă către cheltuieli bazate pe datorii la nivel mondial

Ziarul Financiar, 26 ianuarie 2026 22:30

Semnal de alarmă: economia mondială este în 2026 dependentă de datorii guvernamentale. Reînarmarea, populaţiile în curs de îmbătrânire, schimbările tehnologice şi teama de electorate alimentează o tendinţă riscantă către cheltuieli bazate pe datorii la nivel mondial

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
22:30
Semnal de alarmă: economia mondială este în 2026 dependentă de datorii guvernamentale. Reînarmarea, populaţiile în curs de îmbătrânire, schimbările tehnologice şi teama de electorate alimentează o tendinţă riscantă către cheltuieli bazate pe datorii la nivel mondial Ziarul Financiar
22:30
2025, un an al războiului comercial mondial şi al haosului geopolitic globalizat, a adus surprize economice. A creat campioni şi pierzători. Cine va putea ţine pasul în 2026? Ziarul Financiar
„Jucăm în prima ligă economică acum“, a declarat într-un inter­viu pentru Financial Times Andrzej Domanski, ministrul de finanţe al Poloniei, pentru a explica de ce ţării sale i-ar fi mai bun zlotul decât euro. „Economia noastră se descurcă clar mai bine decât cele mai multe din zona euro“, a spus politicianul. Polonia se descurcă econo­mic mai bine decât majoritatea statelor din Uniunea Europeană, putând fi considerată campioană la creştere anul acesta.
Acum o oră
22:00
Ediţia 27 ianuarie 2026 epaper Ziarul Financiar
Acum 2 ore
21:15
Şeful PSD, Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu J.P. Morgan, cea mai mare bancă americană, unul dintre cei mai importanţi finanţatori ai bugetului şi care acum vrea să fie şi un jucător în energie nucleară şi gaze Ziarul Financiar
21:00
Bolojan se întâlneşte mâine cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch. România se află pe ultima treaptă recomandată pentru investiţii, iar experţii instituţiei vor să afle ce măsuri a luat guvernul pentru echilibrarea finanţelor ţării Ziarul Financiar
20:45
După creşterea masivă a aurului şi preţul argintului a ajuns la un nou maxim istoric. Doar astăzi, metalul preţios a urcat cu aproape 14%. Un gram de argint valorează acum aproape 3,8 dolari Ziarul Financiar
Acum 4 ore
20:15
Nvidia investeşte 2 miliarde de euro în CoreWeave, în încercarea de a-şi întări supremaţia în AI. „Viteza de execuţie sunt recunoscute în întreaga industrie” Ziarul Financiar
19:45
Platforma globală de advertising Teads îl numeşte pe Mihai Boştinaru în funcţia de Managing Director CEE & MEA Ziarul Financiar
19:45
Ce se va întâmpla pe piaţa imobiliară rezidenţială din Bucureşti în 2026? Cum vor evolua preţurile apartamentelor, cum vor evolua chiriile? Apartament nou vs. apartament vechi? Urmăriţi ZF Live marţi, 27 ianuarie, ora 12.00, o discuţie cu Gabi Artenie, preşedintele APAIR, Asociaţia Profesională a Agenţilor Imobiliari din România Ziarul Financiar
19:45
România, la coada UE la angajări noi: Doar 5,7% dintre angajaţi sunt nou intraţi în job, faţă de o medie europeană de 15% Ziarul Financiar
19:30
ENEVO Group începe construcţia unei centrale fotovoltaice de 761 MWp la Ogrezeni Ziarul Financiar
19:30
UniCredit Bank devine partener al României la Bienala de la Veneţia, unul dintre cele mai importante festivaluri de artă contemporană din lume Ziarul Financiar
18:45
10.000 de lei investiţi la Bursa de Valori Bucureşti au adus de la începutul anului circa 1.200 de lei profit, de câteva ori peste câştigurile din SUA, Germania sau Franţa, într-un nou maxim istoric al pieţei Ziarul Financiar
Acum 6 ore
18:30
Cât de mult se mai implică guvernul american în economie? Acţiunile companiei USA Rare Earth au crescut cu 20% după ce Departamentul Comerţului a devenit investitor Ziarul Financiar
18:00
De la 1 euro pe săptămână la portofolii globale. Cum arată noua generaţie de investitori români? Ziarul Financiar
18:00
Start-up-ul german de AI Parloa, care s-a concentrat pe automatizarea bazată pe voce, şi-a triplat evaluarea la 3 miliarde de dolari într-o rundă de finanţare de 350 de milioane de dolari. Compania concurează cu Sierra, fondată de preşedintele OpenAI Ziarul Financiar
Start-up-ul german Parloa, specializat în agenţi AI pentru automatizarea serviciilor de customer service, a atras o finanţare de 350 de milioane de dolari la o evaluare de 3 miliarde de dolari, triplându-şi valoarea faţă de mai 2025, potrivit Financial Times.
17:30
Acţiuni, obligaţiuni sau fonduri de investiţii: Ce alegi pentru a ajunge cât mai rapid milionar? Ziarul Financiar
17:30
Consiliul Judeţean Bihor a lansat licitaţia pentru achiziţia a 14 tram-trenuri electrice, investiţie de 461,9 mil. lei Ziarul Financiar
17:30
Investiţie de aproape 30 mil. lei pentru construirea unui laboratorului de medicină nucleară în cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad Ziarul Financiar
17:15
BURSE ZF Bucharest Executive MBA în valoare de 120.000 euro, oferite de Ziarul Financiar şi WU Executive Academy Ziarul Financiar
Ziarul Financiar şi WU Executive Academy vă oferă 7 burse la programul Bucharest Executive MBA, aflat în top 3 cele mai bune programe de educaţie executivă din România şi singurul care beneficiază de tripla - acreditare internaţională - EQUIS, AMBA şi AACSB.
17:15
La ce va folosi Ministerul Apărării banii din programul de reînarmare SAFE? „Sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naţionale, care totalizează 9,53 miliarde de euro. Noi vrem să producem tehnologie de ultimă generaţie, cu care militarii noştri să aibă posibilitatea tehnologică de a ne apăra” Ziarul Financiar
17:15
James Chappell, global business director, Horwath HTL: România are o piaţă hotelieră subdezvoltată, dar nu a pierdut trenul faţă de alte ţări din regiune. Pur şi simplu, piaţa locală nu a fost pregătită, iar investitorii vin la momentul potrivit Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră din Ro­mâ­nia este mult în urma altor pieţe din regiune, care au reu­şit să aibă o infrastruc­tu­ra hotelieră mult mai dezvoltată decât cea de pe plan local. Cu toa­te acestea, România nu a pierdut acest tren şi încă are mult poten­ţial de dezvoltare.
16:45
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Cum mai arată salariile la vârful companiilor? Un country manager primeşte „ani de salariu” în pachetul de compensare VIDEO Ziarul Financiar
16:45
Cum arată traficul la cinci ani de la lansare? Linia de tren care leagă Gara de Nord de aeroportul internaţional Henri Coandă, investiţie de 120 de mil. euro, a depăşit anul trecut pragul de 1,5 milioane de pasageri Ziarul Financiar
Linia de cale ferată Gara de Nord – aeroportul interna­ţional Henri Coandă, o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în pri­me­le 11 luni ale anului trecut, în creş­tere faţă de perioa­da simi­lară a anului anterior.
Acum 8 ore
16:30
Polonia nu prea vrea să adopte euro. Ministrul de finanţe: Economia noastră se descurcă acum clar mai bine decât a multora dintre ţările care folosesc euro. Avem tot mai multe date, studii şi argumente pentru a păstra zlotul polonez Ziarul Financiar
16:15
Autriecii de la SPAR renunţă de tot la Hervis. După ce au vândut operaţiunile din România şi Ungaria, acum le cedează şi pe restul Ziarul Financiar
16:15
Şi Italia taxează coletele venite de pe Shien şi Temu: Premierul Giorgia Meloni a introdus o taxă de 2 euro pentru coletele cu valoare până în 150 de euro Ziarul Financiar
16:00
​De la agenţie de turism la companie de tehnologie. Christian Tour accelerează investiţiile în tehnologie şi în inteligenţa artificială. „Avem proiecte de inteligenţă artificială pe toate diviziile, nu pentru a înlocui oamenii, ci pentru a creşte productivitatea” Ziarul Financiar
16:00
Cu ce vine nou Renault Duster “de India”, cel care va inspira Dacia Duster facelift aşteptată la final de 2027: Va avea sistem nativ de la Google Ziarul Financiar
15:45
Ministerul de Finanţe a împrumutat luni de la bănci 3 miliarde de lei, prin trei licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,22%, 6,01% şi respectiv 6,67% pe an Ziarul Financiar
15:45
ANAF a lansat un asistent virtual inteligent, ANA, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obţină informaţii generale despre obligaţiile fiscale Ziarul Financiar
15:15
Cine a prins cel mai mare avânt al salariilor în ultimii 10 ani? Construcţiile şi industria prelucrătoare, pe podiumul creşterilor. În construcţii, salariul mediu net a crescut cu peste 200% în ultimul deceniu, de la 1.629 de lei în noiembrie 2016 la aproape 5.000 de lei în noiembrie 2025 Ziarul Financiar
În ultimul deceniu, construcţiile şi industria prelucrătoare au înregistrat cele mai mari creşteri ale salariilor, depăşind ritmul mediu al economiei, arată calculele ZF pe baza datelor de la INS. Statisticile oficiale arată că salariul mediu net a crescut cu 159% în perioada 2016–2025, dar în construcţii avansul a depăşit 200%.
14:45
Cum a ajuns România să verifice orice investiţie de peste 2 mil. euro din România? Guvernul: Procedura a fost inspirată de modelul american, iar în trei ani am emis peste 1.000 de avize Ziarul Financiar
În 2022, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.46/ 2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regula­mentului (UE) 2019/ 452 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor stră­ine directe în Uniunea Europeană. Astfel, din 2022 există o proce­dură de screening a ISD-urilor, procedură europeană, dar adaptată la specificul local şi la context.
14:45
Revoluţie pe una dintre cele mai mari pieţe auto ale lumii: India reduce drastic taxele pentru automobilele din UE şi se apropie de un acord de liber-schimb istoric, cu efecte globale Ziarul Financiar
Acum 12 ore
14:30
Studiu Visa: 6 din 10 români spun că reclamele suspecte au crescut în ultimul an; aproape 2 din 10 victime ale fraudelor online au pierdut bani Ziarul Financiar
14:15
Semnale bune la început de 2026. Gigantul bancar american Citi anticipează că perspectiva ratingului României ar putea fi îmbunătăţită, dacă se aplică pachetul fiscal ambiţios. România va rămâne în 2026 în liga recomandată investiţiilor. Care sunt principalii indicatori macroeconomici luaţi în considerare Ziarul Financiar
Îmbunătăţirea finanţelor României, a situaţiei fiscale, ar putea aduce o îmbunătăţire a perspectivei ratingului României (outlook-engl.), care acum este ìnegativăî. Gigantul bancar american Citi vine cu un semnal favorabil în prima lună a acestui an, anticipând o creştere a probabilităţii îmbunătăţii perspectivei ratingului României, de la ìnegativăî la ìstabilăî, dacă va fi implementat pachetul fiscal ambiţios introdus recent.
14:15
Acţionarii Fondului Proprietatea cu peste 8% din capital cer numirea Deloitte pentru evaluarea CN Aeroporturi Bucureşti, susţinând că raportul de vânzare oferă o valoare corectă şi obiectivă în perspectiva tranzacţiei cu statul Ziarul Financiar
14:00
Germania îşi mută războiul în orbită: Rheinmetall şi OHB negociază un „Starlink militar” pentru Bundeswehr, într-o strategie de autonomie faţă de SUA şi SpaceX Ziarul Financiar
14:00
Bursă. TeraPlast îşi schimbă identitatea de brand la 130 de ani de activitate, pe fondul dezvoltării businessului şi extinderii regionale Ziarul Financiar
13:30
Eşti antreprenor la început de drum în agribusiness? Poţi accesa fonduri nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii Ziarul Financiar
13:15
Tot mai multe voci din IT anunţă un nou an cu turbulenţe pentru industria din România: „Ce a fost în ultimii ani în IT nu va mai fi. Restructurările vor continua, dar cei foarte buni rămân căutaţi“. România a pierdut avantajul de cost: „Suntem comparabili cu Italia, Spania, Portugalia“, multe proiecte „migrează spre India” Ziarul Financiar
După un an 2024 în care industria locală de IT a crescut cu doar 7%, cel mai slab ritm din ultimii ani, iar numărul de angajaţi a stagnat la aproximativ 196.000, sub vârful de 200.000 de persoane din 2022, 2025 a adus reorganizări şi disponi­bilizări în industria IT din România - de la giganţii Microsoft, Oracle, Endava şi Amazon până la jucători locali precum Bitdefender. Întrebarea care pluteşte acum deasupra pieţei este dacă 2026 va marca o stabilizare sau o continuare a turbulenţelor.
13:15
Producătorul chinez de roboţi UBTech: Roboţii umanoizi au acum doar 30-50% din eficienţa lucrătorilor umani şi doar pentru anumite sarcini precum stivuirea cutiilor sau controlul calităţii. Compania speră că va atinge 80% până în 2027 Ziarul Financiar
Roboţii umanoizi produşi de compania chineză UBTech ating în prezent doar 30-50% din eficienţa lucrătorilor umani şi doar pentru sarcini limitate precum stivuirea cutiilor sau controlul calităţii, a declarat Michael Tam, chief brand officer al companiei, pentru Financial Times.
13:00
Ce carte îţi recomandă Ovidiu Toader, antreprenor şi business coach Ziarul Financiar
13:00
Acum la ZF Tech Day: Ochelarii .lumen pentru nevăzători se lansează pe piaţă printr-un parteneriat strategic cu Orange. Ce presupune acesta şi cum pot accesa nevăzătorii pachetul integrat oferit de cele 2 companii? Detalii de la Florin Popa - Orange România, Cornel Amariei - .lumen, şi Silvia Stelea - utilizator al tehnologiei .lumen Ziarul Financiar
12:45
Ana Bobircă, InnovX: MoonShotX este un program de execuţie. La sfârşitul programului, companiile participante află care e formula prin care pot să se extindă pe pieţele internaţionale Ziarul Financiar
12:45
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Un transportator de mărfuri din Suceava despre Autostrada Moldovei: Câştigăm eficienţă: timp mai scurt de tranzit, costuri mai predictabile şi o planificare mult mai bună a curselor Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră, este pentru transportatorii de mărfuri „un câştig de eficienţă“, tradus printr-un timp mai scurt de tranzit, costuri mai predictabile şi o planificare mult mai bună a curselor, susţine Ovidiu Plăcintă, fondatorul companiei Express Euroscan din Suceava, care a cumpărat în 2024 un alt busi­ness în transporturi, Denis Spedition din Bucureşti, cât şi Denis Spedition Gmbh înregistrată în Germania.
12:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 27 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Dragoş Mesaroş, Director de tranzacţionare al Goldring Ziarul Financiar
12:45
Marian Voicu, cofondator Procesio, se retrage din rolul operaţional: „Nu este un exit, ci o reconfigurare". Voicu rămâne implicat strategic şi va dezvolta un brand românesc de ceasuri Ziarul Financiar
„Decizia mea de a face un step-down din rolul operaţional în Procesio nu reprezintă un exit, ci o reconfigurare a implicării mele la nivel de fondatori şi un pas natural într-o etapă de maturizare a companiei", a declarat Marian Voicu pentru Ziarul Financiar.
12:15
Analiza de luni. Harta imobiliară a României. În jumătate din ţară piaţa de locuinţe se rezumă la reşedinţa de judeţ: „O pondere foarte mare a oraşului reşedinţă de judeţ în totalul tranzacţiilor este sinonimă cu o dezvoltare economică mai slabă a localităţilor din respectivul judeţ“ Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară româ­nească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi indi­viduale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Dincolo de cifrele agregate însă, realităţile locale variază enorm de la un judeţ la altul.
12:00
Echilibrul dintre a da şi a primi: un mecanism de autoreglare al sistemelor vii. Ce ne spune psihologia angajaţilor despre viitorul unei companii Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.