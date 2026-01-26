Semnal de alarmă: economia mondială este în 2026 dependentă de datorii guvernamentale. Reînarmarea, populaţiile în curs de îmbătrânire, schimbările tehnologice şi teama de electorate alimentează o tendinţă riscantă către cheltuieli bazate pe datorii la nivel mondial
Ziarul Financiar, 26 ianuarie 2026 22:30
2025, un an al războiului comercial mondial şi al haosului geopolitic globalizat, a adus surprize economice. A creat campioni şi pierzători. Cine va putea ţine pasul în 2026? # Ziarul Financiar
„Jucăm în prima ligă economică acum“, a declarat într-un interviu pentru Financial Times Andrzej Domanski, ministrul de finanţe al Poloniei, pentru a explica de ce ţării sale i-ar fi mai bun zlotul decât euro. „Economia noastră se descurcă clar mai bine decât cele mai multe din zona euro“, a spus politicianul. Polonia se descurcă economic mai bine decât majoritatea statelor din Uniunea Europeană, putând fi considerată campioană la creştere anul acesta.
Ce se va întâmpla pe piaţa imobiliară rezidenţială din Bucureşti în 2026? Cum vor evolua preţurile apartamentelor, cum vor evolua chiriile? Apartament nou vs. apartament vechi? Urmăriţi ZF Live marţi, 27 ianuarie, ora 12.00, o discuţie cu Gabi Artenie, preşedintele APAIR, Asociaţia Profesională a Agenţilor Imobiliari din România # Ziarul Financiar
Start-up-ul german de AI Parloa, care s-a concentrat pe automatizarea bazată pe voce, şi-a triplat evaluarea la 3 miliarde de dolari într-o rundă de finanţare de 350 de milioane de dolari. Compania concurează cu Sierra, fondată de preşedintele OpenAI # Ziarul Financiar
Start-up-ul german Parloa, specializat în agenţi AI pentru automatizarea serviciilor de customer service, a atras o finanţare de 350 de milioane de dolari la o evaluare de 3 miliarde de dolari, triplându-şi valoarea faţă de mai 2025, potrivit Financial Times.
La ce va folosi Ministerul Apărării banii din programul de reînarmare SAFE? „Sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naţionale, care totalizează 9,53 miliarde de euro. Noi vrem să producem tehnologie de ultimă generaţie, cu care militarii noştri să aibă posibilitatea tehnologică de a ne apăra” # Ziarul Financiar
James Chappell, global business director, Horwath HTL: România are o piaţă hotelieră subdezvoltată, dar nu a pierdut trenul faţă de alte ţări din regiune. Pur şi simplu, piaţa locală nu a fost pregătită, iar investitorii vin la momentul potrivit # Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră din România este mult în urma altor pieţe din regiune, care au reuşit să aibă o infrastructura hotelieră mult mai dezvoltată decât cea de pe plan local. Cu toate acestea, România nu a pierdut acest tren şi încă are mult potenţial de dezvoltare.
Cum arată traficul la cinci ani de la lansare? Linia de tren care leagă Gara de Nord de aeroportul internaţional Henri Coandă, investiţie de 120 de mil. euro, a depăşit anul trecut pragul de 1,5 milioane de pasageri # Ziarul Financiar
Linia de cale ferată Gara de Nord – aeroportul internaţional Henri Coandă, o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în primele 11 luni ale anului trecut, în creştere faţă de perioada similară a anului anterior.
Cine a prins cel mai mare avânt al salariilor în ultimii 10 ani? Construcţiile şi industria prelucrătoare, pe podiumul creşterilor. În construcţii, salariul mediu net a crescut cu peste 200% în ultimul deceniu, de la 1.629 de lei în noiembrie 2016 la aproape 5.000 de lei în noiembrie 2025 # Ziarul Financiar
În ultimul deceniu, construcţiile şi industria prelucrătoare au înregistrat cele mai mari creşteri ale salariilor, depăşind ritmul mediu al economiei, arată calculele ZF pe baza datelor de la INS. Statisticile oficiale arată că salariul mediu net a crescut cu 159% în perioada 2016–2025, dar în construcţii avansul a depăşit 200%.
Cum a ajuns România să verifice orice investiţie de peste 2 mil. euro din România? Guvernul: Procedura a fost inspirată de modelul american, iar în trei ani am emis peste 1.000 de avize # Ziarul Financiar
În 2022, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.46/ 2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/ 452 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană. Astfel, din 2022 există o procedură de screening a ISD-urilor, procedură europeană, dar adaptată la specificul local şi la context.
Semnale bune la început de 2026. Gigantul bancar american Citi anticipează că perspectiva ratingului României ar putea fi îmbunătăţită, dacă se aplică pachetul fiscal ambiţios. România va rămâne în 2026 în liga recomandată investiţiilor. Care sunt principalii indicatori macroeconomici luaţi în considerare # Ziarul Financiar
Îmbunătăţirea finanţelor României, a situaţiei fiscale, ar putea aduce o îmbunătăţire a perspectivei ratingului României (outlook-engl.), care acum este ìnegativăî. Gigantul bancar american Citi vine cu un semnal favorabil în prima lună a acestui an, anticipând o creştere a probabilităţii îmbunătăţii perspectivei ratingului României, de la ìnegativăî la ìstabilăî, dacă va fi implementat pachetul fiscal ambiţios introdus recent.
Tot mai multe voci din IT anunţă un nou an cu turbulenţe pentru industria din România: „Ce a fost în ultimii ani în IT nu va mai fi. Restructurările vor continua, dar cei foarte buni rămân căutaţi“. România a pierdut avantajul de cost: „Suntem comparabili cu Italia, Spania, Portugalia“, multe proiecte „migrează spre India” # Ziarul Financiar
După un an 2024 în care industria locală de IT a crescut cu doar 7%, cel mai slab ritm din ultimii ani, iar numărul de angajaţi a stagnat la aproximativ 196.000, sub vârful de 200.000 de persoane din 2022, 2025 a adus reorganizări şi disponibilizări în industria IT din România - de la giganţii Microsoft, Oracle, Endava şi Amazon până la jucători locali precum Bitdefender. Întrebarea care pluteşte acum deasupra pieţei este dacă 2026 va marca o stabilizare sau o continuare a turbulenţelor.
Producătorul chinez de roboţi UBTech: Roboţii umanoizi au acum doar 30-50% din eficienţa lucrătorilor umani şi doar pentru anumite sarcini precum stivuirea cutiilor sau controlul calităţii. Compania speră că va atinge 80% până în 2027 # Ziarul Financiar
Roboţii umanoizi produşi de compania chineză UBTech ating în prezent doar 30-50% din eficienţa lucrătorilor umani şi doar pentru sarcini limitate precum stivuirea cutiilor sau controlul calităţii, a declarat Michael Tam, chief brand officer al companiei, pentru Financial Times.
Acum la ZF Tech Day: Ochelarii .lumen pentru nevăzători se lansează pe piaţă printr-un parteneriat strategic cu Orange. Ce presupune acesta şi cum pot accesa nevăzătorii pachetul integrat oferit de cele 2 companii? Detalii de la Florin Popa - Orange România, Cornel Amariei - .lumen, şi Silvia Stelea - utilizator al tehnologiei .lumen # Ziarul Financiar
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Un transportator de mărfuri din Suceava despre Autostrada Moldovei: Câştigăm eficienţă: timp mai scurt de tranzit, costuri mai predictabile şi o planificare mult mai bună a curselor # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră, este pentru transportatorii de mărfuri „un câştig de eficienţă“, tradus printr-un timp mai scurt de tranzit, costuri mai predictabile şi o planificare mult mai bună a curselor, susţine Ovidiu Plăcintă, fondatorul companiei Express Euroscan din Suceava, care a cumpărat în 2024 un alt business în transporturi, Denis Spedition din Bucureşti, cât şi Denis Spedition Gmbh înregistrată în Germania.
Marian Voicu, cofondator Procesio, se retrage din rolul operaţional: „Nu este un exit, ci o reconfigurare". Voicu rămâne implicat strategic şi va dezvolta un brand românesc de ceasuri # Ziarul Financiar
„Decizia mea de a face un step-down din rolul operaţional în Procesio nu reprezintă un exit, ci o reconfigurare a implicării mele la nivel de fondatori şi un pas natural într-o etapă de maturizare a companiei", a declarat Marian Voicu pentru Ziarul Financiar.
Analiza de luni. Harta imobiliară a României. În jumătate din ţară piaţa de locuinţe se rezumă la reşedinţa de judeţ: „O pondere foarte mare a oraşului reşedinţă de judeţ în totalul tranzacţiilor este sinonimă cu o dezvoltare economică mai slabă a localităţilor din respectivul judeţ“ # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Dincolo de cifrele agregate însă, realităţile locale variază enorm de la un judeţ la altul.
