ZF Agropower. Mircea Matei, noul CEO al cramei LacertA din Dealu Mare: Creşterea interesului pentru vin premium ne determină să extindem distribuţia în top 30 de oraşe din ţară în 2026. Ne propunem să fim activi şi la export. Vindem în Japonia, Coreea de Sud şi Vietnam. Compania a avut în 2025, din datele preliminare, o cifră de afaceri de 3 milioane de lei

Un investitor care se uită astăzi la Bursa de Valori Bucureşti ar putea lua în calcul să intre pentru prima dată pe piaţa de capital după ce vede evoluţia spectacu­loasă a indicilor din ultimele 12 luni, cu un avans de aproape 59% pentru BET şi de circa 69% pentru BET-TR, unde sunt incluse dividendele atribuite acţionarilor.