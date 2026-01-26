UE impune reguli stricte WhatsApp pentru o funcție specifică

12:50

Europa are nevoie de investiții de 1,2 trilioane de euro anual pentru a evita stagnarea economică în următorul deceniu. Raportul McKinsey subliniază decalajul de competitivitate față de SUA și China și propune inițiative pentru stimularea inovației și creșterii economice prin atragerea de capital și sprijinirea antreprenoriatului. Europa are nevoie de investiții de 1,2 trilioane de … Articolul Investiții de 1,2 trilioane de euro pentru a preveni stagnarea Europei apare prima dată în Main News.