Zelenski cere reunei rapide între negociatorii ucraineni și ruși
MainNews.ro, 26 ianuarie 2026 21:20
Zelenski solicită reluarea imediată a negocierilor între Ucraina și Rusia, subliniind că țara sa va fi bine pregătită. Discuțiile recente din Abu Dhabi nu au dus la un acord, dar ambele părți rămân deschise la dialog. Kremlinul continuă să insiste asupra cerințelor teritoriale în cadrul negocierilor. Zelenski a propus reluarea discuțiilor între negociatorii ucraineni și ruși.
• • •
Ministrul Apărării Radu Miruță și-a explicat declarațiile controversate despre Nicolae Ceaușescu, recunoscând că exprimarea sa nu a fost fericită. Reacțiile Institutului IICCMER au fost vehemente, cerând scuze pentru afirmațiile periculoase și alarmante privind patriotismul fostului lider comunist. Ministrul Apărării Radu Miruță își clarifică declarațiile despre Nicolae Ceaușescu, recunoscând că exprimarea sa nu a fost fericită.
Un Antonov An-124 blochează de aproape patru ani Aeroportul Pearson din Toronto, acumulând taxe de parcare de peste 945.000 de euro. Autoritățile canadiene au preluat controlul asupra aeronavei, iar o cerere de confiscare a fost depusă în instanță. Războiul și sancțiunile contribuie la acest caz fără precedent. Un Antonov An-124 blocat pe pista Aeroportului Pearson.
20:50
Nvidia a lansat Earth-2, o platformă AI open-source pentru prognoze meteo precise. Aceasta integrează modele avansate care generează prognoze pe două săptămâni și „nowcasts" rapide pentru fenomene severe. Earth-2 oferă control local asupra datelor, revoluționând prognoza meteo pentru guverne și companii. Nvidia a lansat Earth-2, o platformă cu software open-source și modele AI pentru prognoze.
SNPP solicită verificări la ANP după evadarea deținutului turc Abdullah Atas, condamnat pentru omor calificat. Sindicatul susține că permisiile acordate au fost aprobate ignorând avizele negative ale structurilor de specialitate. Ministrul Justiției anunță măsuri ferme în cazul neregulilor identificate. SNPP cere verificări la ANP după evadarea deținutului turc condamnat pentru omor calificat.
Ține pumnul sus pentru România! Află cele mai recente știri și evenimente din sportul românesc pe Antena Sport. Suntem alături de sportivi și îi susținem în fiecare competiție. Rămâi conectat la ultimele noutăți și descoperă cum poți sprijini echipele noastre favorite. Joacă și tu pentru România!
Investițiile în 2026 necesită strategiile potrivite pentru a proteja puterea de cumpărare. În condițiile inflației crescute, este esențial să diversifici portofoliul, combinând aur, obligațiuni și acțiuni. Fii disciplinat și adaptează-ți investițiile pentru a face față provocărilor economice. Inflația afectează puterea de cumpărare, crescând importanța investițiilor pe termen lung. Diversificarea portofoliului este esențială pentru protecția împotriva inflației.
20:20
Portavionul american USS Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu, având misiunea de a promova securitatea regională. Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu permit atacuri împotriva Iranului, în contextul creșterii tensiunilor din zonă și a amenințărilor venite din partea Teheranului. Portavionul american USS Abraham Lincoln a sosit în Orientul Mijlociu pentru a promova securitatea.
Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, folosește un videoclip din 2017 cu Ilie Bolojan pentru a critica actuala politică guvernamentală. Thuma solicită clarificări privind transferurile financiare către autoritățile locale, subliniind nevoia de autonomie și resurse pentru comunitățile locale. Această situație evidențiază complexitatea finanțării regionale.
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, critică actuala politică de finanțare, publicând un videoclip din 2017 cu Ilie Bolojan. Thuma subliniază că sumele colectate de bugetul central afectează autonomia locală. El propune un buget unic metropolitan pentru București-Ilfov, esențial pentru dezvoltarea regiunii. Hubert Thuma cere Guvernului clarificări privind transferurile financiare către autoritățile locale.
Fotbalul românesc a fost marcat de o pană de curent dramatică în timpul meciului Oțelul Galați – Csikszereda, când nocturna s-a stins în minutul 81. Gazdele Oțelul au câștigat cu 3-0, urcând pe locul 6 în Superligă. Meciul a fost reluat după 25 de minute, fără sistem VAR. Detalii captivante despre această confruntare. Oțelul Galați.
Comisia Europeană impune reguli mai stricte WhatsApp pentru funcția Canale, care are 45 milioane de utilizatori în UE. Conform Legii privind servicii digitale (DSA), WhatsApp trebuie să elimine rapid conținutul ilegal și să asigure transparența publicității. Mesajele private rămân excluse de aceste reglementări. Comisia Europeană impune reguli mai stricte WhatsApp pentru funcția Canale, care are 45 milioane de utilizatori în UE.
Primarul Slatina, Mario De Mezzo, a propus alocarea a 100.000 lei pentru organizarea evenimentului „Zilele Primăverii", ce include oferirea de mărțişoare și flori pentru doamnele din oraș. Evenimentul va avea loc pe 1 și 8 martie, având un impact social pozitiv prin celebrarea tradițiilor locale. Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, propune 100.000 lei pentru flori și mărțișoare.
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, solicită claritate de la Guvernul condus de Ilie Bolojan privind fondurile pentru investiții locale. Thuma critică „confiscarea" banilor de către bugetul central, întărind ideea autonomiei locale. El propune un buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov.
Un fulger a lovit o manifestație pro-Bolsonaro în Brasília, provocând rănirea a 89 de persoane. Mitingul, organizat de influencerul Nikolas Ferreira, s-a desfășurat în condiții de ploaie. Dintre răniți, 47 au fost transportați la spital, iar 11 au necesitat îngrijiri medicale majore. Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare, se află încarcerat. Un fulger a lovit o manifestație pro-Bolsonaro în Brasília.
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, afirmă că PSD ar trebui să clarifice dacă se află la guvernare sau în opoziție. Comentariile vin după criticile aduse de parlamentarul PSD Adrian Câciu la adresa măsurilor guvernului în reducerea deficitului bugetar și gestionării fondurilor europene. Ministrul Dragoș Pîslaru afirmă că PSD trebuie să clarifice dacă este la guvernare sau în opoziție.
O româncă stabilită în Marea Britanie, Claudia Rostas, a furat un inel cu diamant de 5.750 de lire dintr-un magazin din Dorset. Deși a fost prinsă, instanța a decis să nu o condamne la închisoare din cauza situației sale familiale, având un fiu bolnav. Cazul a stârnit controverse în presa britanică. Claudia Rostas, o româncă stabilită în Marea Britanie.
Gigi Becali i-a îndemnat pe jucătorii de la FCSB să nu mai vocifereze la adresa antrenorului Elias Charalambous, subliniind că el este responsabil cu facerea schimbărilor. În urma eșecurilor, Becali a promis iertarea amenzilor și a cerut echipei să câștige următoarele meciuri pentru a obține titlul. Gigi Becali a cerut jucătorilor să nu mai critice antrenorul.
Volkswagen nu va putea construi fabrica Audi în SUA din cauza tarifelor impuse de Trump. Directorul VW, Oliver Blume, a declarat că investițiile nu pot fi realizate fără reducerea costurilor. Compania suferă pierderi din cauza politicilor comerciale, iar vânzările au scăzut semnificativ în America de Nord. Volkswagen nu va construi fabrica Audi în SUA din cauza tarifelor Trump.
Cerșetorul din Indore care părea să trăiască într-o sărăcie extremă a fost descoperit cu o avere considerabilă, incluzând proprietăți și vehicule. Controversa s-a amplificat după ce nepotul său a contestat declarațiile oficialilor, afirmând că bunurile nu îi aparțin, amplificând astfel dezbaterea despre cerșetorie și empatie socială. Un cerșetor din Indore, India, deținea mai multe proprietăți și vehicule.
Discuții decisive între Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni, înainte de votul pe reforma administrației și buget. Pe agenda întâlnirii s-au aflat măsurile economice și finanțarea Capitalei. Tensiuni în Coaliție, cu riscuri pentru stabilitatea guvernării și posibile schimbări la nivelul conducerii. Întâlnire la Palatul Cotroceni între Nicușor Dan și Ilie Bolojan pentru discutarea măsurilor economice.
Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul fraudei bancare în care Vlad Plahotniuc este acuzat de implicare. Cei doi nu s-au prezentat la prima ședință, iar instanța a decis să îi convoace pe 2 februarie. Desecretizarea gestionării fondurilor băncilor devine esențială. Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță.
Momentul bizar din istoria Cupei Mondiale s-a petrecut în 1974, când fundașul Mwepu Ilunga a degajat mingea în timpul unei lovituri libere executate de Brazilia, fără a cunoaște regulile jocului. Acest incident s-a desfășurat sub ochii unui român și a rămas memorabil în istoria fotbalului. Moment bizar la Cupa Mondială din 1974 din Germania.
Un român de 37 de ani a încercat să fure un tren în gara din St. Valentin, Austria, folosind un ciocan de urgență. A provocat daune și a activat semnalele trenului, alertând autoritățile. Refuzând să coopereze, el a agresat un ofițer de poliție. A fost reținut și dus la penitenciarul din St. Pölten. Un român de 37 de ani a încercat să fure un tren în gara din St. Valentin, Austria.
Un raport al serviciului de informații leton arată că dronele cauzează 70-80% din victimele pe frontul din Ucraina. Aceasta schimbă dinamica războiului, făcând mai dificilă realizarea unor străpungeri strategice. Sprijinul militar occidental devine decisiv în acest conflict. Rusia planifică o fabrică de drone în Belarus. Dronele cauzează 70-80% din victimele umane în războiul din Ucraina.
Ministerul Energiei a câștigat 121 m
Rep. Moldova introduce o taxă anuală de drum pentru mașinile electrice, începând cu 1 ianuarie 2026. Taxa variază în funcție de greutatea vehiculului, cu scopul de a încuraja utilizarea autoturismelor ecologice. Aceasta ar putea genera aproximativ 14 milioane de lei anual în bugetul statului. Rep. Moldova introduce din 1 ianuarie 2026 o taxă anuală de … Articolul Moldova introduce taxa anuală de drum pentru mașinile electrice: calcul și detalii apare prima dată în Main News.
Marius Budăi, deputat PSD, îl critică pe premierul Ilie Bolojan, comparându-l cu un lăutar care cântă fals. El susține că problemele românilor nu derivă din taxe, ci din veniturile mici și inflația ridicată, evidențiind necesitatea unei guvernări adaptate realităților sociale și a unor politici fiscale echitabile. Deputatul PSD Marius Budăi îl critică pe premierul Ilie … Articolul Budăi: Bolojan, lăutarul care cântă fals, dar se crede privighetoare apare prima dată în Main News.
Un susținător al lui Călin Georgescu, Andronel Florin Tofan, a fost condamnat definitiv la 1 an și 7 luni de închisoare cu suspendare pentru instigarea la violență și amenințări grave pe TikTok. Acesta a folosit expresii violente împotriva liderilor politici, stârnind controverse în societate. Andronel Florin Tofan, susținător al lui Călin Georgescu, a fost condamnat … Articolul Susținător al lui Georgescu, condamnat și amenințat: „Veți arde pe rug” apare prima dată în Main News.
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de fotbal a României, a fost externat după probleme medicale și analizează posibilitatea de a merge în străinătate pentru investigații suplimentare. Lucescu se pregătește pentru meciul crucial cu Turcia din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial 2026. Mircea Lucescu a fost externat din spital după o perioada de recuperare medicală Selecționerul vrea … Articolul Mircea Lucescu, trimis acasă de doctori, pregătește barajul cu Turcia apare prima dată în Main News.
Donald Trump a decis să trimită în Minnesota pe Tom Homan, responsabilul său pentru problemele de frontieră, după împușcarea mortală a lui Alex Pretti de către agenții ICE. Homan va gestiona operațiunile agenției în zonă, în contextul criticilor crescânde asupra tacticilor folosite de autorități. Donald Trump îl trimite pe Tom Homan în Minnesota după împușcarea … Articolul Trump reacționează după moartea lui Alex Pretti: „Decizie dură, dar corectă” apare prima dată în Main News.
NASA avertizează că, în aproximativ 5.000 de milioane de ani, Soarele va deveni o gigantă roșie și va „înghiți” Pământul. Telescopul James Webb ne oferă imagini ale acestui proces cosmic, arătând cum stelele mor și cum poate apărea viața în noi lumi din structurile rămase. Soarele va ajunge într-o fază finală în aproximativ 5.000 de … Articolul NASA dezvăluie cum Soarele va „înghiți” Pământul în viitor apare prima dată în Main News.
Despărțire emoționantă la Tokyo: Japonia returnează ultimii panda în China pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale. Mii de vizitatori s-au adunat la grădina zoologică Ueno pentru a-și lua rămas-bun de la gemenii Xiao Xiao și Lei Lei, simboluri ale legăturii nipono-chineze. Răcirea relațiilor politice afectează diplomația panda. Mii de oameni s-au adunat la grădina zoologică Ueno … Articolul Panda pleacă din Japonia: despărțire emoționantă pe fondul tensionării relațiilor cu China apare prima dată în Main News.
Descoperă licitația Artmark pentru carte rară, inclusiv impresionanta „Cartea de Aur”, cu preț de pornire de 100 Euro. Evenimentul onorează Unirea Principatelor Române printr-o expoziție dedicată documentelor istorice. Vizitează Expoziția „Visul Unirii” cu intrare liberă, zilnic, 10-20. Artmark organizează o licitație de carte rară cu prețuri începând de la 100 de euro Printre ofertele deosebite … Articolul Licitație Artmark: Carte din aur de la 100 Euro și Expoziția Visul Unirii apare prima dată în Main News.
Președinta Maia Sandu a declarat la Varșovia că aderarea Republicii Moldova la UE este esențială pentru securitate. În cadrul vizitei, aceasta a subliniat cooperarea cu Polonia și progresele în consolidarea securității energetice, evidențiind ingerințele rusești și necesitatea reformelor pentru a alinia Moldova la standardele europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întâlnire cu … Articolul Maia Sandu: Aderarea la UE, garanția noastră de securitate apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu, președintele PSD, subliniază importanța stimulării economiei în contextul actual. El a anunțat un pachet de măsuri pentru relansarea economică, care va fi aprobat în Parlament. Grindeanu asigură că consolidarea bugetară nu va afecta persoanele vulnerabile, precum pensionarii și persoanele cu dizabilități. Sorin Grindeanu, președintele PSD, subliniază importanța stimulării economiei în contextul actual Se … Articolul Sorin Grindeanu: Stimularea economiciei fără a afecta cei vulnerabili apare prima dată în Main News.
Istvan Kovacs va arbitra meciul esențial dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în Liga Campionilor. Partida are loc miercuri, 28 ianuarie, la ora 22:00. Inter trebuie să câștige pentru a spera la calificarea în optimile de finală. Arbitrajul românesc joacă un rol crucial în această competiție. Istvan Kovacs va arbitra meciul … Articolul Decizia lui Istvan Kovacs afectează soarta lui Cristian Chivu la Inter vs Dortmund apare prima dată în Main News.
Ministrul Justiției analizează scăderea vârstei răspunderii penale după uciderea lui Mario # MainNews.ro
Grupul de lucru de la Ministerul Justiției analizează posibilitatea scăderii vârstei pentru răspunderea penală a minorilor, după uciderea lui Mario, un băiat de 15 ani. Peste 250.000 de oameni sprijină petiția „Legea Mario”, care cere responsabilizarea penală a minorilor implicati în crime. Detalii despre legislație și inițiativele în curs. Ministerul Justiției a creat un grup … Articolul Ministrul Justiției analizează scăderea vârstei răspunderii penale după uciderea lui Mario apare prima dată în Main News.
Startup-ul Tandem, cu sediul în New York, a obținut 100 de milioane de dolari în finanțare pentru a dezvolta o platformă AI care simplifică emiterea rețetelor medicale. Serviciile gratuite pentru pacienți și furnizori facilitează accesul la medicamente, vizând milioane de utilizatori până în 2026. Startup-ul AI Tandem a atras 100 de milioane de dolari în … Articolul Startup AI „gratuit” pentru pacienți atinge 1 miliard de dolari și progresează rapid apare prima dată în Main News.
Noi detalii șocante în cazul crimei din Timiș. Doi adolescenți de 15 ani au agresat anterior un tânăr de 18 ani, înainte de a comite un omor. Victima, Mario, a fost ucis din invidie pentru o trotinetă electrică. Comunitatea este în alertă, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele incidentelor violente. Adolescenți de 15 … Articolul Adolescenți din Timiș, autorii unei noi crime, au atacat un tânăr apare prima dată în Main News.
Descoperă cazul fascinant al criptomonedei Nietzschenian Penguin (PENGUIN), care a crescut cu 1500% după o postare a Casei Albe cu Donald Trump. Află cum acest token bazat pe blockchain-ul Solana a captat imaginația comunității cripto și ce semnificații profunde are asocierea cu pinguinul nietzschean. Criptomoneda Nietzschean Penguin (PENGUIN) a crescut cu 1500% de la 0,01 … Articolul Pinguinul Nietzschenian: criptomoneda care a explodat cu 1500% după Trump apare prima dată în Main News.
Un bărbat de 29 de ani din Varșovia a fost reținut după ce a furat șuvițe de păr natural în valoare de aproape 200.000 de euro dintr-un salon de coafură. Acesta riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare pentru furt calificat. Ancheta poliției continuă pentru a clarifica detaliile incidentului. Un tânăr de … Articolul Bărbat condamnat la 10 ani pentru furt de păr de 200.000 euro apare prima dată în Main News.
România se apropie de aderarea la OCDE, un obiectiv național important după integrarea în NATO și UE. Luca Niculescu, secretar de stat, subliniază că apartenența la OCDE poate cataliza creșterea economică, oferind acces la politici publice eficiente și investiții internaționale, esențiale pentru dezvoltarea continuă a țării. România este aproape de aderarea la OCDE, cu țintă … Articolul Beneficiile aderării României la OCDE: Implicarea în crearea ideilor apare prima dată în Main News.
Viviana Niță, medic radiolog din București, a fost găsită moartă în apartamentul său din Dămăroaia, cu o pungă de plastic pe cap. Fostul partener a alertat autoritățile, iar ancheta a fost preluată de Serviciul Omoruri. Principală ipoteză este sinuciderea, rezultatele necropsiei fiind așteptate pentru clarificări. Viviana Niță, medic radiolog de 39 de ani, a fost … Articolul Doctorița din București, Viviana Niță, găsită moartă de fostul iubit apare prima dată în Main News.
Peste 1.330 de blocuri din Kiev au rămas fără căldură din cauza atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Primarul Vitalii Klitschko a confirmat deteriorarea condițiilor, în timp ce 1,2 milioane de proprietăți din întreaga țară se confruntă cu întreruperi de electricitate. Situația devine tot mai critică. Atacul rusesc asupra Kievului a lăsat peste 1330 … Articolul Peste 1330 de blocuri din Kiev rămân fără căldură în plină iarnă apare prima dată în Main News.
ÎCCJ menține condamnarea senatorului Paul Ciprian Pintea la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea fără permis. În urma unor infracțiuni repetate, el va presta muncă în folosul comunității. Senatorul este acum neafiliat, iar datele din CV-ul său au fost modificate. ÎCCJ a menținut condamarea senatorului Paul Ciprian Pintea, inițial de … Articolul ÎCCJ confirmă condamnarea senatorului Paul Ciprian Pintea apare prima dată în Main News.
Carlos Alcaraz a fost surprins la Australian Open cu o brățară interzisă, ascunsă sub manșeta sa. Dispozitivul Whoop, care monitorizează somnul și performanța, a stârnit controverse legate de reguli. Aflați cum tehnologia influențează sportul de elită și dacă aceasta oferă un avantaj în competiții. Carlos Alcaraz a fost obligat să își scoată o brățară de … Articolul Brățara interzisă a lui Carlos Alcaraz la Australian Open: reguli stricte în tenis apare prima dată în Main News.
Descoperă „Ana”, primul chatbot virtual al Fiscului român, care oferă informații despre obligațiile fiscale pentru închirierea bunurilor. Află ce sume datorezi pentru un apartament închiriat cu 200 de euro lunar. Întreabă și contribuie la dezvoltarea acestui serviciu public digital! Ana este primul chatbot virtual al Fiscului, creat pentru a oferi informații fiscale utilizatorilor Chatbot-ul răspunde … Articolul Chatbotul Fiscului: Ce impozit pentru apartament închiriat de 200 euro? apare prima dată în Main News.
Un român de 37 de ani a fost reținut la gara din St. Valentin, Austria, după ce a spart geamurile unui tren și a încercat să îl pună în funcțiune. În timpul interogatoriului, a atacat o polițistă, provocându-i răni. Bărbatul a fost transferat în penitenciarul din St. Pölten pentru continuarea investigațiilor. Un român de 37 … Articolul Românul care a încercat să fure un tren în Austria, dar a eșuat apare prima dată în Main News.
Cea mai recentă ediție a Barometrului INSCOP Research din ianuarie 2026 relevă o polarizare în rândul românilor privind rolul UE în securitate. 43,2% susțin păstrarea competențelor naționale, iar 41,7% doresc mai multe atribuții pentru UE, reflectând o tensiune psihologică între frică și identitate în percepția publicului. Cercetarea INSCOP arată o diviziune în rândul românilor cu … Articolul Percepția românilor asupra rolului UE în securitate și apărare: frică vs. identitate apare prima dată în Main News.
