USS Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu; Golf refuză atacurile împotriva Iranului

Un român de 37 de ani a fost reținut la gara din St. Valentin, Austria, după ce a spart geamurile unui tren și a încercat să îl pună în funcțiune. În timpul interogatoriului, a atacat o polițistă, provocându-i răni. Bărbatul a fost transferat în penitenciarul din St. Pölten pentru continuarea investigațiilor.