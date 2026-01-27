Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”

20:15

Un grup de bărbați a reușit să salveze un copil dintr-un taxi care se scufunda într-un canal cu apă rece ca gheața. Imaginile surprinse arată cum trei bărbați acționează împreună pentru a scoate copilul din mașina pe jumătate scufundată. Incidentul s-a petrecut ieri noapte, în Dagestan, Rusia.