De câtă proteină ai nevoie cu adevărat ca să ai energie

Tot mai mulți oameni își dau seama, uneori în urma unor analize serioase sau după perioade lungi în care se simt lipsiți de energie, că nu consumă suficientă proteină pentru ce are nevoie, de fapt, corpul lor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro