PORTRET: Florin Piersic, un cavaler mereu tânăr . . . împlineşte 90 de ani
Rador, 27 ianuarie 2026 05:30
• • •
Acum o oră
05:30
Marţi, 27 ianuarie, actorul Florin Piersic împlineşte 90 de ani. Personalitate artistică excepţională, om înzestrat cu umor şi sensibilitate, debordant de energie în fiecare apariţie publică, cu o viaţă personală extrem de tumultuoasă, Florin Piersic a rămas de-a lungul timpului unul dintre cei mai iubiţi slujitori ai scenei noastre şi unul dintre reprezentanţii cei mai […]
Acum 4 ore
04:10
”Europenii sunt pesimiști cam în toate privințele”, titrează Politico, citând un sondaj realizat în exclusivitate în rândul a 11.000 de cetățeni UE care dezvăluie un pesimism profund cu privire la lume, la țările lor, la situația proprie și la pericolele reprezentate de președintele SUA, Donald Trump. Aproximativ două treimi din respondenți (63%) au spus că […]
02:50
Marţi, 27 ianuarie, se împlinesc 270 de ani de la naşterea compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart, cel mai celebru copil minune menţionat de enciclopedia muzicii, devenit, peste ani, un artist cu o scriitură profundă, originală şi sensibilă, care a lăsat o moştenire unică istoriei muzicii universale, neegalată în frumusețe şi profunzime. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus […]
02:20
Motto: „Pentru mine, muzica e atunci când îmi pun inima pe note” – Giuseppe Verdi Marţi, 27 ianuarie, se împlinesc 125 de ani de la moartea lui Giuseppe Verdi, remarcabil compozitor italian, creatorul unor opere excepţionale precum „Nabucco” (1842), „Rigoletto” (1851), „Bal mascat” (1859), „Trubadurul” (1853), „Traviata” (1853), „Forța destinului” (1862), „Don Carlos” (1867), „Aida” […]
Acum 8 ore
23:00
Sfânta Liturghie Arhierească în parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam la sărbătoarea de Hram şi împlinirea a 45 de ani de neîntreruptă slujire # Rador
Prima parohie ortodoxă română din Țările de Jos, parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam şi-a cinstit patronul şi a sărbătorit, duminică, 25 ianuarie a. c., împlinirea a 45 de ani de activitate continuă în slujba comunității ortodoxe române din această țară prin grija și râvna Părintelui paroh Protopop Dr. Ioan Dură. Sfânta Liturghie Arhierească […]
Acum 12 ore
22:10
România este una dintre puținele țări europene care au inclus domeniul apărării civile între beneficiarii programului SAFE # Rador
România este una dintre foarte puținele țări europene care au inclus domeniul apărării civile între beneficiarii programului SAFE, a declarat luni șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. El a precizat că din cei aproape 900 de milioane de euro alocați se vor achiziționa echipamente care pot fi folosite în diferite situații de risc, […]
20:50
PNL va continua dialogul în coaliție privind pachetul de relansare economică, apreciat ca esențial pentru dezvoltarea economică a României. Potrivit unui comunicat, partidul urmărește două obiective strategice – echilibrarea balanței comerciale prin creșterea exporturilor de produse românești și sporirea valorii adăugate a producției interne, pentru a stimula competitivitatea și investițiile. În cadrul ședinței de luni […]
20:50
Preşedintele SUA a acceptat ideea de a reduce numărul agenţilor federali în statul Minnesota (Tim Walz) # Rador
Guvernatorul statului american Minnesota, Tim Walz, a declarat luni că președintele Donald Trump a acceptat să ia în considerare reducerea numărului de agenți federali de frontieră (ICE) în Minnesota și s-a angajat să discute cu Departamentul pentru Securitate Internă despre asigurarea posibilității ca oficialii statului să poată investiga incidentul armat de sâmbătă, când un agent […]
18:40
Ungaria va ataca la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene regulamentul care interzice importurile de gaze rusești (Viktor Orbán) # Rador
Ungaria va ataca la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene regulamentul care interzice importurile de gaze rusești începând cu 2027, a scris luni, pe Facebook, premierul Viktor Orbán. „Prin decizia de astăzi, Bruxelles-ul ar interzice importul de gaze rusești începând cu 2027. La fel ca Partidul Tisza”, a declarat premierul, care a adăugat: Procedura de […]
18:40
Franța – Adunarea Națională dezbate o propunere legislativă privind interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la platforme de socializare # Rador
Adunarea Națională a Franței dezbate o propunere privind interzicerea accesului copiilor la platformele de socializare. Guvernul susține o propunere legislativă care, dacă va fi adoptată, va interzice accesul copiilor sub 15 ani la platforme precum Snapchat, Instagram și TikTok, iar alte rețele vor putea fi accesate doar cu acordul parental./cstoica/dstanesc (BBC SERVICIUL MONDIAL – 26 […]
17:50
Mark Rutte cere UE flexibilitate în privința modului în care Ucraina poate utiliza împrumutul pentru achiziția de armament # Rador
Țările Uniunii Europene ar trebui să dea dovadă de flexibilitate în privința modului în care Ucraina poate utiliza împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru a cumpăra arme și a-și finanța bugetul, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că UE nu ar trebui să impună cu orice preț politica […]
Acum 24 ore
17:00
Armata israeliană a anunțat, luni, că a recuperat rămășițele umane ale ultimului ostatic ținut în Gaza, Ran Gvili # Rador
Armata israeliană (IDF) a anunțat, luni, că a recuperat rămășițele umane ale ofițerului de poliție israelian Ran Gvili, ultimul ostatic ținut în Gaza. Returnarea tuturor ostaticilor vii și decedați din Gaza completează o condiție-cheie a părții inițiale a planului președintelui american, Donald Trump, privind încetarea războiului din Gaza./cstoica/denisse (REUTERS – 26 ianuarie)
17:00
15:20
ANAF a lansat chatbot-ul „Ana”, care-i va ajuta pe contribuabili să obţină mai uşor informaţii despre obligaţiile fiscale # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat chatbot-ul „Ana”, un asistent virtual inteligent care-i va ajuta pe contribuabili să obţină mai uşor informaţii despre obligaţiile fiscale. Deocamdată, în faza de testare, este disponibil doar în Spaţiul Privat Virtual, urmând ca ulterior să fie accesibil şi din portalul ANAF. În acest moment, Ana oferă informaţii generale […]
15:10
Lavra Pecerska din Kiev a fost avariată în urma atacului rusesc din noaptea de 23 spre 24 ianuarie # Rador
Obiective ale Rezervației Naționale „Lavra Pecerska din Kiev”, cel mai important centru spiritual al Ucrainei și una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din lume, fondată în anul 1051, au fost avariate în urma unui atac rusesc, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie – potrivit unor date dezvăluite, luni, de directorul general al rezervației, […]
14:40
Introducere Pe 26 ianuarie, India își sărbătorește Ziua Republicii, una dintre cele mai importante date din calendarul național. Evenimentul marchează adoptarea Constituției Indiei în anul 1950, momentul în care statul indian a devenit oficial o republică democratică, rupând ultimele legături simbolice cu Coroana britanică. Deși independența fusese proclamată pe 15 august 1947, abia la trei […]
14:40
Garda de Coastă a descoperit astăzi, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, cel mai probabil un fragment dintr-un vehicul fără pilot. Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul unei nave de supraveghere a Ministerului de Interne, pentru a stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în […]
14:40
Papa Leon al XIV-lea condamnă ultimele atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Rador
Liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, și-a exprimat profunda îngrijorare față de situația critică în care se află populația Ucrainei în această iarnă. În timpul tradiționalei rugăciuni de duminică, Papa Leon a declarat că loviturile deliberate ale Rusiei asupra obiectivelor de infrastructură energetică îi lasă pe civili complet neprotejați în fața gerurilor aspre ale […]
14:30
Introducere 26 ianuarie 1788 semnifică un moment fondator în istoria Australiei: sosirea Primei Flote britanice în Port Jackson și întemeierea primei colonii engleze permanente pe continentul australian, în New South Wales. Această dată a devenit, peste timp, Ziua Națională a Australiei, o sărbătoare complexă, celebrată și contestată deopotrivă, care concentrează în sine începutul statului modern […]
14:00
14:00
Este anunţată o şedinţă a coaliţiei de la această oră la Palatul Victoria. Liderii partidelor aflate la guvernare se întâlnesc pentru a definitiva proiectul de reformă în administraţia publică şi pachetul de măsuri de relansare economică, cerut cu insistenţă de PSD. Ambele ar urma să fie aprobate în şedinţa guvernului de săptămâna aceasta, înainte ca […]
13:50
Impozitele pe terenurile şi locuinţele persoanelor fizice din municipiul Sfântu Gheorghe vor rămâne şi anul acesta la nivelul minim permis de lege # Rador
Impozitele pe terenurile şi locuinţele persoanelor fizice din municipiul Sfântu Gheorghe vor rămâne şi anul acesta la nivelul minim permis de lege. De altfel, administraţia locală menţine aceste taxe acolo de zece ani. Noile măsuri vor intra în vigoare din 2 februarie, după aprobarea modificărilor de către Consiliul Local. Cu detalii corespondenta RRA Oana Negrea: […]
13:40
Armata ucraineană a anunţat luni că a lovit în cursul nopții rafinăria Slaviansk Eko din regiunea rusă Krasnodar, potrivit unui comunicat publicat pe aplicația Telegram. „Drone de atac au fost înregistrate lovind perimetrul uzinei, iar în zona țintită s-au auzit explozii. Potrivit informațiilor preliminare, au fost afectate elemente ale instalației primare de procesare a țițeiului”, […]
13:30
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită printr-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite la data de 27 ianuarie, este marcată de Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale de la Berlin, Chișinău, Londra, Tel Aviv, New York, Paris, Stockholm, Varșovia și Viena prin evenimente culturale dedicate victimelor Holocaustului, cu accent pe istoria evreilor din România, […]
13:20
Dacă ați rămas cu gândul la magia sărbătorilor de iarnă, Orchestra Națională Radio vă invită vineri, 30 ianuarie 2026 (de la 19.00), la Sala Radio, să vă bucurați de selecțiuni din „Spărgătorul de nuci”, celebrul balet devenit nelipsit de Crăciun, o partitură plină de candoare ce ne face să visăm la o lume feerică, plină […]
13:10
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Centrul de Cultură Arcuș anunță redeschiderea Galeriei Madrigal, cu vernisajul expoziției „Toate liniile converg către mine”, ce prezintă lucrări semnate de artista Mariana Papară. Vernisajul inaugurează anul expozițional 2026 al Galeriei Madrigal, și are loc în prezența artistei Mariana Papară, a istoricului de artă Delia Bran […]
13:00
Țările Uniunii Europene au dat luni aprobarea finală planului blocului de a interzice importurile de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027, permițând astfel ca măsura să devină lege. Politica transformă în obligație legală angajamentul UE de a rupe legăturile cu fostul său principal furnizor de gaz, la aproape patru ani după invazia Ucrainei de […]
12:50
Premieră la Teatrul Național Radiofonic: „Enigma” – o confesiune tulburătoare despre seducția puterii # Rador
Luni, 2 februarie, de la ora 22.00, Radio România Cultural difuzează în premieră spectacolul sonor „Enigma”, după Werner Fritsch, în scenariul și regia artistică semnate de Ilinca Stihi, o producție a Teatrului Național Radiofonic. Spectacolul va fi disponibil simultan on air și online, pe platforma www.eteatru.ro , și va fi difuzat în aceeași seară și la Radio România […]
12:20
Clădirea Observatorului Astronomic din Parcul Șevcenko al oraşului Odesa a fost avariată în timpul unui atac lansat de ruşi în noaptea de sâmbătă spre duminică. „Multe daune, multe ferestre și uși au fost deteriorate, există și alte distrugeri” – a transmis planetariul din Odesa. Instituția a adăugat că, în pofida distrugerilor, planetariul își continuă activitatea. […]
11:30
Meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă. Este cod portocaliu de precipitaţii importante cantitativ, strat de zapadă şi viscol la peste 1.700 de metri în zonele deluroasă şi montană a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova – până mâine seară. În acelaşi interval sunt anunţate precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie […]
11:20
Noile proiecte de lege pentru care Guvernul își angajează răspunderea vor urma procedurile parlamentare obișnuite. Detalii despre acest parcurs, dar și ce alte proiecte se află pe agenda legislativului, în relatarea Iuliei Gherman. Reporter: După ce proiectele privind reforma administrației și relansarea economică ajung în legislativ, conducerea Parlamentului stabilește un termen pentru formulare amendamentelor. Acestea […]
11:20
Comisia Europeană va deschide luni proceduri împotriva chatbotului de inteligență artificială Grok al lui Elon Musk, în baza Legii privind serviciile digitale, a relatat luni publicația germană Handelsblatt, citând trei oficiali europeni de rang înalt. Măsurile mai dure urmăresc să oblige compania lui Musk, xAi, să retragă chatbotul din blocul comunitar, potrivit Handelsblatt./aspanily/csimion REUTERS – […]
11:00
Un posibil atac al SUA asupra Iranului ar destabiliza serios Orientul Mijlociu. Moscova se așteaptă la reținere din partea tuturor părților, a declarat jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. „Acest lucru ar însemna, fără îndoială, un alt pas care ar putea destabiliza serios situația din regiune”, a estimat purtătorul de cuvânt […]
10:50
O companie cehă, în colaborare cu mai mulţi voluntari, furnizează Ucrainei drone FPV cu fibră optică realizate pe baza tehnologiei descoperite într-o dronă rusească interceptată de ucraineni – potrivit publicației Idnes, citată de Evropeiska Pravda. Drona FPV se numește „Jan Žižka”, în cinstea unui faimos lider militar ceh și funcționează pe fibră optică, ceea ce […]
10:40
Săptămâna aceasta, președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la Cotroceni pe liderii coaliției pentru consultări pe fondul declarațiilor tot mai dure venite din PSD la adresa premierului. Social-democrații au ajuns să vorbească tot mai mult despre schimbarea șefului Guvernului, dar președintele Nicușor Dan a declarat recent că actuala formulă de guvernare ar trebui să […]
09:40
Săptămâna aceasta, premierul Ilie Bolojan va pleca într-o vizită oficială în Germania. A fost invitat de cancelarul federal Friedrich Merz pentru discuții legate de consolidarea relațiilor bilaterale, în special în zona economică și a industriei militare. Potrivit unui comunicat al purtătorului de cuvânt adjunct al guvernului federal, pe agendă sunt și aspecte de politică europeană, […]
09:30
A crescut numărul de pensionari. Potrivit datelor din decembrie, în România erau înregistrați aproape 4.700.000 de pensionari, cu 4.200 mai mulți comparativ cu luna precedentă. Valoarea totală a drepturilor de pensie s-a ridicat la 13 miliarde de lei, dar pensia medie a fost de 2.778 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE -Parlament ora 10:00 – Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – ‘România fără violenţă domestică’ – sala: Mihai Viteazu – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii ora 10:00 – Comisia […]
08:20
O furtună majoră de iarnă continuă să traverseze Statele Unite, provocând pene masive de curent și anularea a peste 11.000 de zboruri. Condițiile periculos de reci se întind din New Mexico până în Maine, cel puțin 23 de state declarând stare de urgență. La Washington este cea mai abundentă ninsoare din ultimul deceniu, însă principala […]
08:20
Investiția în genomică este una strategică și permite un diagnostic mai corect, prevenție timpurie și terapii adaptate fiecărui pacient (Alexandru Rogobete) # Rador
Investiția în genomică este una strategică și permite un diagnostic mai corect, prevenție timpurie și terapii adaptate fiecărui pacient. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, scrie pe o rețea de socializare că proiectul de dezvoltare a cercetării genomice se află într-o etapă decisivă, cu un buget de peste 420 de milioane de lei, bani din Programul Sănătate […]
08:10
Salvamontiștii trag un semnal de alarmă după ce o echipă de intervenție a fost lovită de un schior pe o pârtie din Predeal # Rador
Salvamontiștii trag un semnal de alarmă după ce o echipă de intervenție a fost lovită în acest sfârșit de săptămână de un schior pe o pârtie din Predeal. Incidentul a avut loc în tine salvatorii acordau primul ajutor unei persoane rănite. Accidentul a fost provocat de un schior care nu a adaptat viteza la condițiile […]
08:00
În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din județul Timiș realizată 100% cu ajutorul inteligenței artificiale. Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, transmite Poliția Română, dar reprezintă și o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală. Uneori este important să ne […]
Ieri
00:30
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Ilie Bolojan: Dacă întârzie decizia CCR, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm banii din PNRR # Rador
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. El a mai spus că şi pachetul privind administraţia este foarte important, pentru […]
00:30
Moartea lui Alex Pretti, asistent medical de 37 de ani împușcat la Minneapolis în timpul unei operațiuni a agenților federali, a devenit punctul de convergență al unei crize care depășește cu mult granițele unui oraș american. Presa europeană descrie nu doar un incident tragic, ci un simptom al unei transformări profunde a ICE – agenția […]
25 ianuarie 2026
19:40
Sute de protestatari au revenit pe străzile din Minneapolis şi cer eliminarea agenţilor ICE din statul Minnesota, în SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) – Sute de protestatari au ieșit pe străzile oraşului american Minneapolis, în timp ce mai mulți democrați au cerut ca ofițerii federali de imigrare (ICE) să părăsească statul Minnesota. Democrații și protestatarii cer ca ofițerii federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent ICE a împușcat mortal un […]
19:10
Introducerea de la 1 august a unor noi categorii de plătitori de asigurări de sănătate a adus mai mulți bani pentru sistemul medical # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Introducerea de la 1 august a unor noi categorii de plătitori de asigurări de sănătate a adus mai mulți bani pentru sistemul medical, spune premierul Ilie Bolojan. Într-un interviu la Radio România Actualități, el a afirmat că, după foarte mulți ani, sănătatea […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 ianuarie) – Realizator: Cristina Dumitrescu – Adoptarea legii prin care conceptul de femicid este introdus pentru prima dată în legislația românească este în atenția Parlamentului în noua sesiune care va începe peste o săptămână. Depus în vara anului trecut la Senat, ca prim for legislativ, proiectul este și pe agenda de […]
18:00
Familia tânărului ucis în Minneapolis, în SUA face apel la investigaţii corecte şi transparente cu privire la moartea acestuia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) – Familia lui Alex Pretti, tânărul de 37 de ani care a fost împuşcat mortal sâmbătă în Minneapolis, în Statele Unite, de către agenţi federali de imigraţie (ICE), a făcut apel la investigaţie şi stabilirea circumstanţelor reale ale morţii acestuia. Senatorul republican Bill Cassidy a făcut apel la deschiderea unei […]
17:50
România a cheltuit în 2023 peste 38 de miliarde de lei pentru protecția mediului, arată date publicate de INS # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie) – România a cheltuit în 2023 peste 38 de miliarde de lei pentru protecția mediului, arată date publicate în aceste zile de Institutul Național de Statistică. Suma reprezintă 2,4% din Produsul Intern Brut. Valoarea cea mai mare a cheltuielilor a fost înregistrată de întreprinderi, fiind într-o continuă creștere în ultimii […]
16:40
Guvernul intenţionează să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale și centrale, înainte de 1 februarie # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Intenţia Guvernului este să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale și centrale, la pachet cu măsurile de relansare economică, înainte de 1 februarie. Premierul Ilie Bolojan a declarat că acesta va fi un nou test pentru Executiv, în condițiile în […]
