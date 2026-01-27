Guvernul Bolojan: Împrumuturi mai mari decât necesarul, ce se întâmplă acum?

00:00

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD, susține că nici liberalii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate ale premierului Ilie Bolojan. Într-o intervenție la România TV, Grindeanu a accentuat că în jurul politicii de austeritate au mai rămas doar o parte dintre USR-işti și câțiva susținători din zona ONG. Sorin Grindeanu afirmă că liberalii nu … Articolul Grindeanu: Liberalii resping măsurile de austeritate, doar USR le susține apare prima dată în Main News.