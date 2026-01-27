Marilen Pirtea explică misterul casei nedeclarate a consilierului Bolojan

01:10

Sorin Grindeanu afirmă că măsurile de austeritate propuse de prim-ministrul Ilie Bolojan nu sunt sprijinite nici de membrii PNL. El subliniază că susținerea pentru aceste măsuri provine doar de la o parte dintre USR-iști și de la câțiva lăudători independenți, evidențiind opoziția PSD față de majorarea TVA-ului. Sorin Grindeanu susține că măsurile de austeritate propuse …