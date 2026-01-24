Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate
Buletin de București, 24 ianuarie 2026 06:10
Se întrerupe curentul electric în perioada 26 ianuarie–1 februarie 2026, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 26.01.2026 Marți, 27.01.2026 CITEȘTE ȘI: Rețele Electrice, urmărită penal în cazul exploziei din Rahova. […] The post Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Cinci câini din adăposturile ASPA, vedetele noului videoclip al Alinei Eremia # Buletin de București
Alina Eremia a lansat piesa „Dacă mai vrei”, iar videoclipul vine cu un mesaj de responsabilitate și empatie față de animale: promovarea adopției câinilor fără stăpân. Actorii principali ai clipului sunt cinci căței din adăposturile ASPA: Boris, Jax, Ceci, Rory și Marc, a transmis instituția, pe Facebook. În videoclip, artista interpretează rolul unui dogwalker. „Clipul […] The post Cinci câini din adăposturile ASPA, vedetele noului videoclip al Alinei Eremia appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Primăria revendică fostele sedii ale ANAF din strada Roma și strada Londra pentru a le transforma în centru educațional multifuncțional # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 vrea să revendice fostele sedii ale ANAF situate pe strada Roma și strada Londra, clădiri care nu mai sunt utilizate în prezent, conform unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Administrația locală a inițiat proiectul de hotărâre prin care solicită Consiliului General al Municipiului București să ceară Guvernului României transferul […] The post Sector 1 | Primăria revendică fostele sedii ale ANAF din strada Roma și strada Londra pentru a le transforma în centru educațional multifuncțional appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Parcare nouă pentru microbuze și autobuze, în apropierea Autogării Militari # Buletin de București
O parcare nouă pentru microbuze și autobuze este în curs de amenajare pe Strada Preciziei din Sectorul 6, în apropierea Autogării Militari. Investiția are scopul de a fluidiza traficul de pe Bulevardul Iuliu Maniu, precizează autoritatea locală. La finalul acestei amenajări, traficul ar urma să fie mai liber pe Bd. Iuliu Maniu, în proximitatea Autogării […] The post Sector 6 | Parcare nouă pentru microbuze și autobuze, în apropierea Autogării Militari appeared first on Buletin de București.
Noile troleibuze electrice Yutong achiziționate de Primăria Capitalei au început să ajungă în țară. Vor circula pe linia 86 # Buletin de București
Noile troleibuze electrice Yutong achiziționate de Primăria București au început să ajungă la Ciolpani, la baza companiei care le livrează, scrie Mobilitate.eu. Acestea urmează să fie echipate cu sisteme IT și de ticketing. După ce sunt finalizate aceste proceduri, troleibuzele vor fi livrate către STB pentru începerea probelor și procedurilor pentru omologare și recepție. Câte […] The post Noile troleibuze electrice Yutong achiziționate de Primăria Capitalei au început să ajungă în țară. Vor circula pe linia 86 appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 1 clarifică situația de la sediul Direcției de Taxe: A fost avariată o conductă a instalației de stingere a incendiilor # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 aduce clarificări cu privire la incidentul tehnic de la sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (DGITL), după ce fostul primar Clotilde Armand a publicat un videoclip cu șiroaie de apă curgând din tavan. Conform autorității locale, situația a fost cauzată de o avarie la instalația de stingere a incendiilor, și […] The post Primăria Sectorului 1 clarifică situația de la sediul Direcției de Taxe: A fost avariată o conductă a instalației de stingere a incendiilor appeared first on Buletin de București.
Cel mai bogat consilier general va conduce „imperiul” media al lui Pandele. Metropola TV este „gaura neagră” din bugetul Voluntariului # Buletin de București
Dan Cristian Popescu, actual consilier general PSD în Primăria Capitalei și cunoscut drept cel mai bogat ales din CGMB, a preluat conducerea Publivol Creativ SA, societatea Consiliului Local Voluntari care operează postul Metropola TV, anunță PaginadeMedia.ro Popescu, care la alegerile locale din decembrie a vrut să candideze și pentru funcția de primar general, va coordona […] The post Cel mai bogat consilier general va conduce „imperiul” media al lui Pandele. Metropola TV este „gaura neagră” din bugetul Voluntariului appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 1 clarifică situația de la sediul DGITL: A fost avariată o conductă a instalației de stingere a incendiilor # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 aduce clarificări cu privire la incidentul tehnic de la sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (DGITL), după ce fostul primar Clotilde Armand a publicat un videoclip cu șiroaie de apă curgând din tavan. Conform autorității locale, situația a fost cauzată de o avarie la instalația de stingere a incendiilor, și […] The post Primăria Sectorului 1 clarifică situația de la sediul DGITL: A fost avariată o conductă a instalației de stingere a incendiilor appeared first on Buletin de București.
Bilete gratuite la spectacolele senzoriale de la Opera Comică, pentru bebelușii născuți în maternitățile ASSMB # Buletin de București
Primăria Capitalei a anunțat că bebelușii născuți în maternitățile Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) vor primi bilete gratuite la spectacolele senzoriale, începând de săptămâna viitoare. Fiecare nou-născut va primi gratuit o invitație la un spectacol multi-senzorial organizat de Opera Comică pentru Copii. Programul se desfășoară în baza unui parteneriat încheiat între ASSMB și […] The post Bilete gratuite la spectacolele senzoriale de la Opera Comică, pentru bebelușii născuți în maternitățile ASSMB appeared first on Buletin de București.
A început etapa de pre admitere la Politehnica. Doar două facultăți organizează examen de admitere # Buletin de București
A început etapa de preadmitere la Politehnica. Doar două facultăți organizează examen de admitere, potrivit regulamentului de înscriere publicat pe site-ul instituției. Este vorba despre Facultatea de Automatică și Calculatoare, dar și despre Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Înscrierile în această etapă sunt deschise până pe 15 iunie, iar rezultatele procesului de selecție […] The post A început etapa de pre admitere la Politehnica. Doar două facultăți organizează examen de admitere appeared first on Buletin de București.
Rețele Electrice, urmărită penal în cazul exploziei din Rahova. Bilanțul a crescut la patru morți # Buletin de București
Compania Rețele Electrice, urmărită penal în cazul exploziei din Cartierul Rahova, din anul 2025. Anunțul a fost făcut de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. De asemenea, urmărirea penală a fost extinsă şi faţă de un angajat al companiei de gaze. Procurorii au mai anunțat că bilanţul morţilor a crescut […] The post Rețele Electrice, urmărită penal în cazul exploziei din Rahova. Bilanțul a crescut la patru morți appeared first on Buletin de București.
În perioada 23-25 ianuarie 2026, la Cinema Muzeul Țăranului, se desfășoară zilele filmului „Memoria Holocaustului.” În cadrul evenimentului, vor avea loc proiecții de filme pe tema Holocaustului. Vineri, 23 ianuarie 2026 18:30 – Deschiderea oficială. 19:00 – The Commandant`s Shadow, 1h43`, Daniela Volker, documentar. Sâmbătă, 24 ianuarie 15:00 – Survivor 40, Zoom Rockman, animație. 17:00 – Against […] The post Zilele filmului „Memoria Holocaustului”, la Muzeul Țăranului Român appeared first on Buletin de București.
Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu că va scumpi biletele STB. Ciucu: „Băluță este responsabil” # Buletin de București
Primarul general al Capitalei îl acuză pe primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD, Daniel Băluță, că este „direct responsabil” pentru dezastrul bugetar în care se află Primăria Capitalei. „Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situația în […] The post Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu că va scumpi biletele STB. Ciucu: „Băluță este responsabil” appeared first on Buletin de București.
Cum a ajuns Primăria Capitalei aproape de faliment. Ciucu: „Daniel Băluță este responsabil”. Primarul Sectorului 4, acuzat de „scheme măsluite” # Buletin de București
Primarul general al Capitalei îl acuză pe primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD, Daniel Băluță, că este „direct responsabil” pentru dezastrul bugetar în care se află Primăria Capitalei. „Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situația în […] The post Cum a ajuns Primăria Capitalei aproape de faliment. Ciucu: „Daniel Băluță este responsabil”. Primarul Sectorului 4, acuzat de „scheme măsluite” appeared first on Buletin de București.
TPBI anunță că pe 25 ianuarie, meciul FCSB-CFR Cluj, ar putea devia patru linii STB. Vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. Meciul FCSB – CFR Cluj este programat de la ora 20:00, pe „Arena Națională.” În acest caz, dacă situația o […] The post Meciul FCSB – CFR Cluj ar putea devia patru linii STB, duminică seară appeared first on Buletin de București.
Miniprix Militari se închide după 19 ani. Retailerul mai are alte trei locații în Capitală # Buletin de București
Miniprix Militari, un cunoscut magazin din București, se închide după 19 ani. În prezent, retailerul mai deține alte magazine în Capitală, dar și în alte orașe din țară. Magazinul din Militari, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 185 A, va rămâne deschis până la data de 29 ianuarie 2026. Miniprix închide magazinul din Militari după […] The post Miniprix Militari se închide după 19 ani. Retailerul mai are alte trei locații în Capitală appeared first on Buletin de București.
Calea Victoriei, în topul celor mai scumpe artere comerciale din lume. Chiriile plătite de retaileri au crescut cu 17% în 2025 # Buletin de București
Calea Victoriei din București se află în top 50 cele mai scumpe artere comerciale din lume în ceea ce privește chiriile plătite de retaileri, arată un clasament realizat de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield, scrie Wall-Street.ro. În 2025, chiriile de pe Calea Victoriei au ajuns la prețul de 70 de euro/mp pe lună, […] The post Calea Victoriei, în topul celor mai scumpe artere comerciale din lume. Chiriile plătite de retaileri au crescut cu 17% în 2025 appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Program educaţional nou împotriva abadonului şcolar. Vor fi formate 269 de grupe de preşcolari # Buletin de București
Un program educaţional nou, împotriva abandonului școlar, ar putea fi implementat, în Sectorul 1. Proiectul intră la vot, în Consiliul Local, în ședința de pe 27 ianuarie. Implementarea proiectului se va derula prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în anul şcolar 2025–2026. Bugetul alocat este în valoare de 807.000 lei. În cadrul proiectului se vor […] The post Sector 1 | Program educaţional nou împotriva abadonului şcolar. Vor fi formate 269 de grupe de preşcolari appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Tavanul noului sediu al Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a fost distrus de infiltraţii # Buletin de București
Plouă la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 (DGITL S1). Tavanul noului sediu din Piața Mureș, în care instituția și-a mutat activitatea la finalul lui octombrie 2025, a fost distrus de infiltrații, potrivit unui videoclip postat de fostul primar Clotilde Armand (USR), pe rețelele de socializare. Fostul edil al Sectorului 1 acuză […] The post VIDEO | Tavanul noului sediu al Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a fost distrus de infiltraţii appeared first on Buletin de București.
Doi români, implicați într-un site unde puteai comanda asasinate. Plata se făcea cu criptomonede. Percheziții la București și Vâlcea # Buletin de București
DIICOT a dezvăluit vineri că procurorii săi au efectuat în ianuarie trei percheziții în București și Vâlcea, într-un dosar internațional privind existența unui site pe care puteai comanda asasinate. Portalul era administrat din Marea Britanie, iar cei care doreau executarea unor persoane plăteau cu criptomonede, printr-un sistem menit să le asigure anonimitatea. În afacere sunt […] The post Doi români, implicați într-un site unde puteai comanda asasinate. Plata se făcea cu criptomonede. Percheziții la București și Vâlcea appeared first on Buletin de București.
Mai multe accidente rutiere au avut loc pe DN1 din cauza șantierului pentru Magistrala M6. CNAIR cere amenajarea corectă # Buletin de București
Mai multe accidente rutiere au avut loc în ultima vreme pe DN1, la intrarea în București, din cauza semnalizării șantierului pentru magistrala M6 de metrou, arată Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Un astfel de accident a avut loc chiar joi, în zona Fântânii Miorița, unde se sapă pentru stația de la Gara […] The post Mai multe accidente rutiere au avut loc pe DN1 din cauza șantierului pentru Magistrala M6. CNAIR cere amenajarea corectă appeared first on Buletin de București.
Primăria Generală trebuie să plătească peste 100 de milioane de euro persoanelor cu dizabilități. Ciucu: „Nu avem de unde” # Buletin de București
Primăria Generală are o datorie de 600 de milioane de lei (peste 100 de milioane de euro) acunulată prin neplata, timp de cinci ani, a unei jumătăți din indemnizația persoanelor cu dizabilități, a anunțat primarul Ciprian Ciucu, în emsiunea Euronews „Vocile care contează”. Din 2021, Primăria Capitalei le-a dat bucureștenilor cu dizabilități doar jumătate din […] The post Primăria Generală trebuie să plătească peste 100 de milioane de euro persoanelor cu dizabilități. Ciucu: „Nu avem de unde” appeared first on Buletin de București.
Ciucu: Vom crește prețul biletului STB. Instituții din subordine vor fi comasate # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat joi seară că „cel mai probabil” va crește prețul biletului STB, o măsură pe care o califică drept „necesară”. Prezent în emsiunea Euronews „Vocile care contează”, Ciprian Ciucu a mai listat o serie de „măsuri nepopulare” care urmează să fie luate. „Vor exista măsuri nepopulare, pentru că efectiv a […] The post Ciucu: Vom crește prețul biletului STB. Instituții din subordine vor fi comasate appeared first on Buletin de București.
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 23-29 ianuarie # Buletin de București
La ora la care am început să scriu aceste recomandări, orașul este o desfătare a simțurilor: miroase a poluare, arată deprimant (cu ploaie, întuneric, brazi, gunoaie și mașini abandonate pe la colțuri de stradă) și aluneci nevoie mare, că este „gheață la mal”, mai pe orice trotuar. Avem, iată, cel mai mare patinoar involuntar (dacă […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 23-29 ianuarie appeared first on Buletin de București.
Peste 59.000 de tone de ambalaje din plastic, metal și sticlă au fost returnate prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) în cele șase sectoare ale Capitalei, pe parcursul unui an, potrivit datelor centralizate de Buletin de București din raportările lunare RetuRO. Cea mai mare pondere a ambalajelor returnate este reprezentată de sticlă, cu aproape 44.000 de […] The post Peste 59.000 de tone de ambalaje SGR au fost returnate în București în 2025 appeared first on Buletin de București.
„Victimele Datoriei” la Teatrul Mic. Premiera are loc la începutul lunii februarie # Buletin de București
„Victimele Datoriei” la Teatrul Mic. Premiera piesei, în regia Nonei Ciobanu, are loc la începutul lunii februarie, potrivit unui comunicat de presă al instituției de cultură din Capitală. Piesa, scrisă în 1952 de Eugene Ionesco, va fi pusă în scenă, pentru prima dată, în seara de 4 februarie, începând cu ora 19:00 și are o […] The post „Victimele Datoriei” la Teatrul Mic. Premiera are loc la începutul lunii februarie appeared first on Buletin de București.
Cat plătesc bucureștenii pentru căldură când sunt avarii. Răspunsul Termoenergetica # Buletin de București
Reprezentanții Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB) au explicat cât plătesc bucureștenii pentru căldură atunci când apar avarii în rețeaua de termoficare. În ultima perioadă, problemele la sistemul de termoficare din Capitală au lăsat mii de blocuri fără apă caldă și căldură. În acest context, mulți bucureșteni se întreabă care este modul de calcul al facturilor […] The post Cat plătesc bucureștenii pentru căldură când sunt avarii. Răspunsul Termoenergetica appeared first on Buletin de București.
Lucrările la noul corp de clădire al Spitalului Clinic Filantropia au început oficial, a anunțat Primăria Capitalei. Aceasta este una dintre cele mai importante investiții recente destinate îngrijirii nou-născuților, în special a celor care se află în stare critică. Proiectul presupune construirea unui centru modern de Terapie Intensivă Neonatală, finanțat inclusiv cu bani din PNRR. […] The post Încep lucrările la noul corp de clădire de la Spitalul Filantropia appeared first on Buletin de București.
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că a fost lansat serviciul de contractare online pentru clienți, oferind acces rapid și eficient la operațiunile contractuale prin intermediul mijloacelor electronice, potrivit unui comunicat al companiei. Cu noul serviciul, clienții pot încheia sau actualiza contractele de furnizare a energiei termice exclusiv online, fără a mai fi nevoie […] The post Termoenergetica a lansat serviciul de contractare online pentru clienți appeared first on Buletin de București.
„Trenul Unirii” pleacă din Gara de Nord spre Iași pe 24 ianuarie, a anunțat CFR Călători într-un comunicat de presă. Garnitura va circula cu indicativul IC 561, iar vagoanele vor fi remorcate de o locomotivă vopsită în culorile steagului național. „Această inițiativă onorează moștenirea lăsată de Alexandru Ioan Cuza și celebrează primul pas fundamental spre […] The post „Trenul Unirii” pleacă din Gara de Nord spre Iași pe 24 ianuarie appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 2 a depus cererea de finanțare pentru extinderea magistralei M2 în zona Pipera – Petricani # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a depus miercuri, 21 ianuarie, cererea de finanțare pentru realizarea documentației tehnice pentru extinderea magistralei M2 în zona Pipera – Petricani. Administrația locală a preluat proiectul anul trecut, de la Metrorex și Ministerul Transporturilor. Următorul pas vizează realizarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru a putea trece la etapa următoare a proiectului de extindere, […] The post Primăria Sectorului 2 a depus cererea de finanțare pentru extinderea magistralei M2 în zona Pipera – Petricani appeared first on Buletin de București.
Un hacker a jefuit online un bătrân de 83 de ani. A făcut 190 de tranzacţii, în 10 luni # Buletin de București
Polițiștii Capitalei fac percheziții într-un dosar de fraude informatice. Un hacker a jefuit on-line un bătrân de 83 de ani. Potrivit polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice hackerul ar fi făcut 190 de tranzacţii, în 10 luni. Barbatul este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal […] The post Un hacker a jefuit online un bătrân de 83 de ani. A făcut 190 de tranzacţii, în 10 luni appeared first on Buletin de București.
Biroul de ridicări auto din Sectorul 1 al Capitalei se mută, începând cu data de 26 ianuarie 2026. De săptămâna viitoare, toate autovehiculele ridicate de pe domeniul public vor putea fi recuperate din Str. Parcului nr. 65, vis-à-vis de clădirea Monitorului Oficial, anunță autoritatea locală. Până acum, biroul de ridicări auto era situat în Șos. […] The post Sector 1 | Biroul de ridicări auto își schimbă sediul, de săptămâna viitoare appeared first on Buletin de București.
Schema de la Ciclop: Cum încasează politicienii mii de lei pe lună dintr-un service auto fără clienți | Digi 24 # Buletin de București
Primăria Municipiului București deține o companie dedicată administrării unui service auto care nu are nicio utilitate publică în acest moment, potrivit Digi 24. Deși societatea are pierderi financiare de milioane de lei, de ani de zile, Service Ciclop S.A. are 11 șefi. Consiliul de Administrație al Companiei are șapte membri, un director general, un director […] The post Schema de la Ciclop: Cum încasează politicienii mii de lei pe lună dintr-un service auto fără clienți | Digi 24 appeared first on Buletin de București.
Cod galben de polei și țurțuri în Capitală şi Ilfov: ce riscă proprietarii şi asociaţiile care nu elimină gheaţa # Buletin de București
Trecerea bruscă de la ger la temperaturi pozitive ziua și negative noaptea a dus la formarea unui strat consistent de polei pe trotuarele din Capitală, dublat de apariția țurțurilor la nivelul acoperișurilor. În timp ce ANM a emis deja o avertizare de cod galben de polei pentru București și Ilfov, legislația locală prevede sancțiuni clare […] The post Cod galben de polei și țurțuri în Capitală şi Ilfov: ce riscă proprietarii şi asociaţiile care nu elimină gheaţa appeared first on Buletin de București.
Filiala PNL Sector 3, în pericol de evacuare, pentru neplata chiriei către PMB. Liberalii exclud posibilitatea relocării # Buletin de București
Filiala Sector 3 a Partidului Național Liberal (PNL) ar putea fi evacuată din vila istorică de pe Bulevardul Hristo Botev, pentru neplata chiriei. După mai bine de șapte ani, litigiul dintre PNL Sector 3 și Administrația Fondului Imobiliar (AFI), aflată în subordinea Primărie Generale, a luat sfârșit. Curtea de Apel București a respins cererea de […] The post Filiala PNL Sector 3, în pericol de evacuare, pentru neplata chiriei către PMB. Liberalii exclud posibilitatea relocării appeared first on Buletin de București.
Parcarea în București poate crea confuzie pentru mulți șoferi din cauza regulilor diferite din fiecare sector. De multe ori, conducătorii auto o plătesc în aplicația greșită, lucru care poate duce la sancțiuni. Buletin de București vă arată cum se plătește parcarea în București. Locurile de parcare sunt administrate fie de Primăria Municipiului București, fie de […] The post Cum se plătește parcarea în București. Regulile diferă în funcție de sector appeared first on Buletin de București.
Rezidența9 găzduiește, pe 24 și 25 ianuarie 2026, un weekend de astronomie, organizat în cadrul expoziției „Ce ascundem”. Evenimentul constă într-o serie de activități care aduc împreună știința, arta și jurnalismul: observații astronomice, discuții cu cercetători și ateliere pentru copii. Va participa și șeful secției Științele Universului și ale Vieții de la Observatorul Astronomic de […] The post Weekend de astronomie la Rezidența9. Expoziția „Ce ascundem” appeared first on Buletin de București.
Una dintre firmele care modernizează Gara de Nord, reputație că întârzie cu sute de zile șantierele | Club feroviar # Buletin de București
Una dintre cele două firme care modernizează Gara de Nord a primit un certificat de îndeplinire necorespunzătoare a unui contract similar privind gara din Câmpia Turzii, dar și alte certificate în care sunt menționate întârzieri de ordinul sutelor de zile în contractele semnate, scrie Club feroviar. Astfel, potrivit documentului, firma GDO MOV Impex a adunat […] The post Una dintre firmele care modernizează Gara de Nord, reputație că întârzie cu sute de zile șantierele | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Aproape 8.000 – 8.500 de cerbi sunt vânați legal în fiecare an în România, în baza cotelor stabilite de stat. Teoretic, scopul acestor recoltări, cum se numește în limbaj de specialitate, este controlul faunei și protejarea vegetației. Dar câți bani se fac din vânarea cerbilor în România? În realitate, activitatea de protejare a mediului generează […] The post Câți bani se fac din vânarea cerbilor în România | Green Report appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Cămin nou în Regie, pentru studenții Politehnicii. Cel vechi va fi demolat # Buletin de București
Un cămin nou, pentru studenții Universității Politehnica din București (UPB), urmează să fie construit în campusul Regie, situat pe Splaiul Independenței nr. 290, potrivit unuia dintre Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) supuse la votul Consiliului Local al Sectorului 6 în ședința de joi, 22 ianuarie. Viitoarea clădire ar urma să poată găzdui 700 de studenți, […] The post Sector 6 | Cămin nou în Regie, pentru studenții Politehnicii. Cel vechi va fi demolat appeared first on Buletin de București.
Un tren care circula între București Progresu și București Nord a lovit un autoturism care ajunsese pe calea ferată în urma unei manevre greșite. O înregistrare video arată cum s-a răsturnat pe calea ferată mașina. Trenul R 9427 , aparținând CFR Călători S.A., a surprins și a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de […] The post VIDEO | Cum s-a răsturnat pe calea ferată mașina lovită de tren la Chiajna appeared first on Buletin de București.
Patinoarul Berceni Arena introduce rezervări online pentru programul de agrement, începând din acest weekend # Buletin de București
Accesul la Patinoarul Berceni Arena se poate face în baza unei rezervări online gratuite, pentru programul de agrement, din acest weekend, pentru a reduce timpii de așteptare și cozile. Patinoarul s-a redeschis pentru agrement pe 16 ianuarie 2026, după o perioadă în care a avut loc Campionatul Mondial de Hochei U20. În acest context, accesul […] The post Patinoarul Berceni Arena introduce rezervări online pentru programul de agrement, începând din acest weekend appeared first on Buletin de București.
Aplicația e-bloc, suspendată temporar. Bucureștenii care o folosesc revin la plata tradițională # Buletin de București
Plata întreținerii prin aplicația e-bloc este suspendată de BNR, începând cu 20 ianuarie 2026. Acest fapt obligă asociațiile de proprietari, să utilizeze metode tradiționale până la clarificarea situației. Motivul, pe care îl invocă reprezentanții BNR, este că firma, care operează aplicația, nu este în legalitate. Măsura îi afectează direct, nu doar pe administratorii de blocuri, ci și pe […] The post Aplicația e-bloc, suspendată temporar. Bucureștenii care o folosesc revin la plata tradițională appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Mai mulți consumatori au rămas fără gaze naturale, după o avarie la rețeaua de distribuție # Buletin de București
O avarie la rețeaua de distribuție a lăsat fără gaze naturale, astăzi, 21 ianuarie, mai mulți locuitori din Sectorul 1. Distrigaz anunță că situația se va remedia până la ora 19:00. Întreruperea este temporară, pe mai multe străzi, din Sectorul 1. O avarie la rețeaua de distribuție, de pe strada Câineni, a întrerupt temporar alimentarea […] The post Sector 1 | Mai mulți consumatori au rămas fără gaze naturale, după o avarie la rețeaua de distribuție appeared first on Buletin de București.
Incident la metrou. Circulația trenurilor este reorganizată între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției # Buletin de București
Un incident a avut loc astăzi, între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției. Metrorex anunță că circulația trenurilor se desfășoară în sistem pendulă, pe firul Tudor Arghezi – Piața Sudului, firul 1. La fața locului au intervenit echipajele ISU: În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitură de […] The post Incident la metrou. Circulația trenurilor este reorganizată între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției appeared first on Buletin de București.
Eșecul managementului de la TNB: Ministerul Culturii reia concursul pentru gestionarea bugetului de 14 milioane de euro, după ce toți candidații au picat evaluarea # Buletin de București
Ministerul Culturii a relansat procedura pentru selectarea managementului de la TNB – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, și a stabilit data de 5 martie 2026 ca termen limită pentru depunerea dosarelor. Decizia vine pe fondul unui blocaj administrativ major, după ce tentativa anterioară de a numi un director plin s-a soldat cu un eșec […] The post Eșecul managementului de la TNB: Ministerul Culturii reia concursul pentru gestionarea bugetului de 14 milioane de euro, după ce toți candidații au picat evaluarea appeared first on Buletin de București.
Petiție pentru extinderea metroului în mai multe localități din nordul județului Ilfov # Buletin de București
Locuitorii din mai multe localități din nordul Ilfovului au inițiat o petiție pentru extinderea metroului în Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis și Balotești. În textul petiției, inițiatorii au precizat că locuitorii și/sau persoanele care tranzitează zona de nord a județului Ilfov, în special localitățile Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis, Balotești și localitățile/zonele învecinate se confruntă cu probleme […] The post Petiție pentru extinderea metroului în mai multe localități din nordul județului Ilfov appeared first on Buletin de București.
Pericol pe lacurile din Ilfov. Prefectura a interzis accesul pe suprafețele de apă înghețate # Buletin de București
Prefectura a interzis accesul populației pe lacurile din Ilfov, ținând cont de riscurile care pot apărea în contextul scăderii temperaturilor și formării stratului de gheață la suprafața acestora. Hotărârea a fost adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Ilfov, coordonat de prefectul Simona Niculae, și se adresează tuturor primăriilor din județul Ilfov care […] The post Pericol pe lacurile din Ilfov. Prefectura a interzis accesul pe suprafețele de apă înghețate appeared first on Buletin de București.
TERMOFICARE | Presiune maximă pe CET Vest. Termocentrala din Militari a crescut temperatura apei livrate la 99 de grade # Buletin de București
Termocentrala București Vest a livrat în ultimele zile agent termic la o temperatură de aproape 100 de grade Celsius, în încercarea de a compensa pierderile masive din rețeaua primară. Deși centralele ELCEN funcționează la parametri maximi, și depășesc comanda minimă de la Termoenergetica, mii de blocuri din Capitală au caloriferele abia „dezmorțite”. Din cauza gerului, sistemul […] The post TERMOFICARE | Presiune maximă pe CET Vest. Termocentrala din Militari a crescut temperatura apei livrate la 99 de grade appeared first on Buletin de București.
