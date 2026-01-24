Sector 1 | Primăria revendică fostele sedii ale ANAF din strada Roma și strada Londra pentru a le transforma în centru educațional multifuncțional

16:20

O avarie la rețeaua de distribuție a lăsat fără gaze naturale, astăzi, 21 ianuarie, mai mulți locuitori din Sectorul 1. Distrigaz anunță că situația se va remedia până la ora 19:00. Întreruperea este temporară, pe mai multe străzi, din Sectorul 1. O avarie la rețeaua de distribuție, de pe strada Câineni, a întrerupt temporar alimentarea […] The post Sector 1 | Mai mulți consumatori au rămas fără gaze naturale, după o avarie la rețeaua de distribuție appeared first on Buletin de București.