Interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, votată de deputații francezi
Adevarul.ro, 27 ianuarie 2026 09:30
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni, 26 ianuarie, cu o majoritate covârşitoare, articolul cheie al unei propuneri de lege care prevede interzicerea utilizării reţelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
09:30
Germania ar putea interzice munca part-time pentru majoritatea angajaților. Excepții doar pentru părinți și îngrijitori # Adevarul.ro
Partidul Uniunea Creștin-Democrată (CDU), condus de premierul Friedrich Merz, intenționează să adopte o moțiune care ar limita dreptul la muncă cu normă parțială în Germania.
09:30
Apocalipsa nucleară pândește Europa: Rusia riscă o catastrofă prin repornirea reactorului de la centrala Zaporojie, avertizează Ucraina # Adevarul.ro
Ucraina acuză Rusia de „terorism nuclear” și avertizează că planul Kremlinului de a reporni reactorul 1 de la cea mai mare centrală nucleară din Europa de Est ar putea avea consecințe devastatoare pentru întreg continentul.
09:30
Crește alocația zilnică de hrană pentru persoanele vulnerabile. Cine sunt beneficiarii în 2026 # Adevarul.ro
Începând cu anul 2026, statul român va majora alocația zilnică de hrană destinată persoanelor vulnerabile aflate în sistemul de servicii sociale, o măsură menită să răspundă creșterii costurilor de trai și să asigure un aport alimentar adecvat celor care depind de sprijin instituțional.
09:30
Povestea lui Edward Hamel: primul evreu din istoria lui Ajax Amsterdam care a murit la Auschwitz # Adevarul.ro
27 ianuarie a fost declarată Ziua Comemorării Holocaustului.
09:30
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni, 26 ianuarie, cu o majoritate covârşitoare, articolul cheie al unei propuneri de lege care prevede interzicerea utilizării reţelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
Acum o oră
09:15
Șefă de la ATI, trimisă în judecată pentru umilirea unei asistente: „Marș afară, pleacă din secția mea, tâmpito!” # Adevarul.ro
Un caz neobișnuit ajunge luna viitoare pe rolul Judecătoriei Oradea: dr. Alexandra Gociu, șefa compartimentului ATI din Maternitatea Spitalului Județean Bihor, urmează să fie judecată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi jignit repetat o asistentă din subordine.
09:15
Alertă la un liceu din Baia Mare: peste 300 de elevi și profesori evacuați după ce s-a simțit un miros puternic de gaze # Adevarul.ro
Peste 300 de elevi și cadre didactice de la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați, marți dimineață, după ce în incinta unității de învățământ a fost semnalat un miros puternic de gaze.
09:00
Misterul casei nedeclarate în care locuiește consilierului onorific al lui Bolojan: Marilen Pirtea explică de ce imobilul nu figurează în declarația de avere # Adevarul.ro
Deputatul PNL Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara și membru în Biroul Executiv al partidului, a reacționat public după ce în spațiul public au apărut suspiciuni legate de faptul că imobilul în care locuiește nu figurează în declarația sa de avere.
Acum 2 ore
08:45
Umilință pentru „șeful anti-imigrație” al lui Trump. Greg Bovino, retrogradat după moartea lui Alex Pretti în Minneapolis # Adevarul.ro
Greg Bovino, considerat până recent „vârful de lance” al campaniei dure anti-imigrație a administrației Trump, a fost retrogradat din funcția de „comandant general” al Poliției de Frontieră americane.
08:45
Încă un eșec profesional bate la ușa lui Șumudică. Antrenorul nu iese din subsolul din Arabia Saudită # Adevarul.ro
Marius Șumidică are o experiență dificilă în fotbalul arab.
08:45
Soarta turismului în Groenlanda după declarațiile lui Trump. „Primim multe întrebări despre cât de sigură este” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a reaprins atenția asupra Groenlandei, iar turiștii și antreprenorii locali simt efectele: rezervările pentru excursii de aventură sunt amânate, iar incertitudinea geopolitică ridică întrebări despre siguranța insulei.
08:30
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet # Adevarul.ro
În timpul iernii 2026, trei soldați ruși s-au predat unui robot terestru al Forțelor Armate Ucrainene, după ce au fost atacați activ de drone FPV ucrainene.
08:30
Scriitorul premiat cu Nobel, Salman Rushdie, avertizează cu privire la violența politică în SUA: „Cred că toată lumea este în pericol acum” # Adevarul.ro
„Toată lumea este în pericol” în Statele Unite, a avertizat scriitorul Salman Rushdie, el însuși supravieţuitor al unui atac violent cu cuţitul în urmă cu trei ani, după moartea a doi americani ucişi de agenţi federali la Minneapolis, potrivit AFP.
08:00
Avertisment pentru Groenlanda. Locuitorii Insulelor Virgine Americane privesc cu îngrijorare negocierile SUA–Danemarca # Adevarul.ro
Locuitorii Insulelor Virgine Americane privesc cu îngrijorare negocierile SUA–Danemarca privind Groenlanda, temându-se că extinderea influenței americane ar putea repeta experiența lor istorică de pierdere a controlului asupra teritoriului și identității culturale.
Acum 4 ore
07:30
„Águas de Março” este una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii, e un sentiment mai presus de toate celelalte titluri clasicizate, prin construcție, prin emoția unitară, imperturbabilă și prin interpretările care a făcut-o sublimă. Este reflectarea simplității geniului.
07:30
Alexandru Nazare: Nu se pune problema schimbării premierului Ilie Bolojan. Stabilitatea este esențială pentru România # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni seară că în interiorul Partidului Național Liberal nu există nicio discuție privind o eventuală schimbare a premierului Ilie Bolojan, subliniind că Guvernul are nevoie de stabilitate pentru a-și continua agenda de reforme.
07:15
Regizorul Gelu Colceag: „Istoria se repetă, în ciuda erorilor şi a tuturor descoperirilor, natura umană a rămas la fel de contradictorie” # Adevarul.ro
Invitat să pună în scenă o capodoperă a dramaturgiei universale, Ulciorul Sfărâmat de Kleist, Gelu Colceag se află în pline repetiţii la Teatrul Stela Popescu.
07:15
Ucraina continuă să caute sprijin internațional cât mai larg pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia, însă unele state-cheie rămân reticente sau acționează în direcții care favorizează Kremlinul.
07:15
O viață ca un spectacol: Florin Piersic la 90 de ani. De la bucovineanul din Ardeal la „monstrul sacru” al scenei românești # Adevarul.ro
Florin Piersic a împlinit nouă decenii de viață. Cu o carieră impresionantă atât în lumea filmului dar și a teatrului românesc, Florin Piersic se află deja în galeria „monștrilor sacri” ai cinematografiei românești, un actor care din perspectiva regizorilor putea juca orice rol.
07:00
Planul Bruxellesului pentru o „super-Europă”. Cum încearcă UE să devină o putere globală # Adevarul.ro
La summit-ul de urgență desfășurat la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au început să schițeze, poate mai clar ca oricând, arhitectura unei Europe mult mai mari, mai puternice și mai influente pe scena globală.
07:00
Tom Homan, „țarul” frontierelor de la Casa Albe, trimis la Minneapolis după uciderea asistentului Alex Pretti # Adevarul.ro
Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru politica de frontieră și imigrație, a fost trimis de președintele Donald Trump la Minneapolis, în urmauciderii asistentului medical Alex Pretti de către agenți federali, un incident care a provocat reacții dure și critici bipartizane, relatează CNN.
07:00
Minorul acuzat de crima de la Cenei avea crize la meciurile de fotbal: „Îl scoteam afară, pentru că o lua razna” # Adevarul.ro
Crima de la Cenei (Timiș) a șocat comunitatea locală.
07:00
Trump crește taxele vamale pentru importurile sud-coreene, după blocarea acordului comercial # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat luni majorarea tarifelor vamale pentru produsele importate din Coreea de Sud, de la 15% la 25%, invocând faptul că legislativul de la Seul nu a ratificat un acord comercial anterior, potrivit CNN.
06:45
Zelenski: Ucraina urmărește pierderi de 50.000 de militari ruși pe lună pentru a bloca reîntregirea armatei # Adevarul.ro
Ucraina are ca obiectiv provocarea unui nivel al pierderilor armatei ruse care să depășească capacitatea acesteia de a-și reface efectivele, pragul optim fiind de aproximativ 50.000 de militari pe lună.
06:45
România între două luntri: „Susținerea vine acum de la Bruxelles, nu de la Washington; SUA oferă mai puține garanții” # Adevarul.ro
Discursurile liderilor europeni de la Davos semnalează faptul că Europa s-a trezit din iluzia conform căreia politica internațională se bazează pe valori comune, drepturi și reguli, susține analista de securitate Iulia Joja. Ea critică, în acest context, poziția ambiguă a României.
06:15
Crimă și pedeapsă. Dar de la ce vârstă? Cazul șocant din Cenei redeschide discuția despre răspunderea penală a copiilor # Adevarul.ro
În România, copiii sub 14 ani nu pot răspunde penal indiferent de gravitatea faptelor săvârșite. După crima din județul Timiș, peste 250.000 de oameni au semnat petiția prin care cer modificarea legii.
Acum 6 ore
05:30
Pârghia supremă pentru Kiev. Culisele campaniei discrete pentru a înarma Ucraina cu rachete Tomahawk # Adevarul.ro
În contextul în care Kremlinul nu dă dovadă de apetit pentru concesii, un grup mic, dar din ce în ce mai vocal, de susținători ai Ucrainei din Washington susține că singura modalitate de a-l forța pe Vladimir Putin să negocieze este să consolideze dramatic pârghia Kievului în negocieri.
05:15
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile” # Adevarul.ro
În ciuda faptului că există semne privind stabilizarea economiei, modul defectuos de comunicare al premierului Ilie Bolojan duce la scăderea în sondaje a PNL-ului, spune sociologul Vladimir Ioanș. În schimb, PSD-ul crește pe fondul criticării dure a programelor Guvernului.
04:45
Tot mai mulți oameni își dau seama, uneori în urma unor analize serioase sau după perioade lungi în care se simt lipsiți de energie, că nu consumă suficientă proteină pentru ce are nevoie, de fapt, corpul lor.
04:15
Cum exploatează Rusia rețelele de trafic de migranți pentru a face rost de soldați pentru războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Rusia exploatează rutele de migrație din Africa, Asia și America de Sud către Europa pentru a-și mări efectivele de soldați pentru războiul din Ucraina, relatează The Telegraph, care citează mărturii și investigații de presă.
Acum 8 ore
03:15
Rusia a început testarea pe teren a unui nou sistem de lansare multiplă de rachete (MLRS) denumit „Sarma”, pe care presa afiliată statului l-a descris drept o alternativă rusească la sistemul american HIMARS, relatează United24media.
02:15
Rolul rețelelor de socializare în politică. Expert în comunicare: „Ajungem să nu mai știm care este adevărul absolut” # Adevarul.ro
Rețelele de socializare au devenit instrumente indispensabile în viața de zi cu zi, inclusiv în comunicarea politicǎ. Totuși, experții atrag atenția asupra efectelor nocive pe care le poate avea utilizarea social-media, precum propagarea de informații false.
Acum 12 ore
01:45
Vremea amenință tomatele extra-timpurii așteptate în aprilie; răsadul devine produs de lux și prețurile ar putea urca puternic # Adevarul.ro
Fermierii care s-au încumetat să înființeze cultura de tomate extra-timpurii, cu scopul de a începe recoltarea în aprilie, se confruntă cu mari probleme. Cheltuielile au explodat, în plus au pierderi și la răsad.
01:15
Odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, programată pentru data de 1 iulie, valoarea punctului de amendă va ajunge automat de la 202,5 lei la 216,25 lei. Acest fapt va genera creșterea sancțiunilor pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice (ITP).
00:30
Evreul rus care visa să transforme lumea într-un paradis comunist. A fost creatorul Armatei Roșii # Adevarul.ro
Leon Troțki, un evreu rus, renumit pentru implicarea sa în Revoluția Bolșevică și pentru constituirea celebrei Armatei Roșii, a fost părintele unei doctrine filosofico-politice prin care propovăduia „revoluția continuă”, adică răspândirea comunismului în toată lumea.
00:15
27 ianuarie: Ziua în care s-a născut unul dintre cei mai mari compozitori, Wolfgang Amadeus Mozart # Adevarul.ro
În ziua de 27 ianuarie, anul 1756, s-a născut marele compozitor Wolfgang Amadeus Mozart. Tot în aceeași zi, în anul 1861, s-a născut mareșalul Constantin Prezan, erou al Primului Război Mondial.
00:15
Captură record în Portugalia. Poliția a confiscat aproape 9 tone de cocaină de pe un „narco-submarin” # Adevarul.ro
Poliția portugheză a realizat o captură record de aproape nouă tone de cocaină, după interceptarea unui „narco-submarin” în largul insulelor Azore, care transporta ceea ce se crede a fi cel mai mare transport de droguri descoperit vreodată la bordul unei ambarcațiuni semi-submersibile
00:00
Horoscop marți, 27 ianuarie. Nativii unei zodii ar putea fi nevoiți să își schimbe cariera # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de marți, 27 ianuarie, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent.
26 ianuarie 2026
23:45
Impozitul pe câștigurile din criptomonede. Care e valoarea lui și cum se declară sumele câștigate # Adevarul.ro
Regimul fiscal aplicabil tranzacțiilor cu criptomonede se schimbă începând cu 2026. Impozitul pe câștiguri crește, iar platformele care intermediază astfel de tranzacții vor raporta automat datele către ANAF, în baza noilor reguli europene de transparență fiscală.
23:45
Un nou caz de femicid. Un bărbat din județul Iași, cercetat pentru omor după ce și-a ucis iubita în bătaie # Adevarul.ro
Bărbat din județul Iași este cercetat pentru omor după ce și-a agresat concubina de 35 de ani, care a decedat în urma rănilor. Femeia avea anterior un ordin de protecție, revocat în septembrie 2025.
23:45
Adulții crescuți în medii instabile ajung mai des în relații tensionate și își schimbă mai des partenerii, relevă un nou studiu, comentat de zeci de oameni pe Reddit, care spun aceeași poveste, dar cu alte cuvinte.
23:30
PSD nu renunță la pachetul de relansare economică. Grindeanu: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD-ul în interiorul acestei coaliţii” # Adevarul.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca Guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri.
23:30
Cât durează până vezi rezultate în urma antrenamentelor de Pilates? Beneficiile încep să apară mai repede decât crezi # Adevarul.ro
Pilates lucrează zona abdominală, spatele și îmbunătățește stabilitatea corpului prin exerciții lente, precise, coordonate cu respirația. Dezvoltat la începutul secolului XX de Joseph Pilates, sistemul îmbină elemente din gimnastică, balet și yoga.
23:15
Blindaj aerian pentru România. Sistemele de rachete ce urmează a fi luate prin programul SAFE schimbă radical securitatea națională # Adevarul.ro
România își propune să sprijine semnificativ relansarea și extinderea industriei regionale de apărare, implicând programe în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și al mobilității.
23:00
Cum ajungi în vizorul ANAF. Criteriile care au dus la sechestre pe mașini de lux și amenzi de 127.000 de lei # Adevarul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a explicat criteriile după care identifică persoanele cu risc fiscal ridicat, în urma controalelor ce au vizat 66 de achiziții de mașini de lux cu bani fără proveniență justificată. Amenzile aplicate până în prezent depășesc 127.000 de lei.
22:30
Țoiu, despre absența lui Nicușor Dan la Davos: „E cât se poate de prezent internațional”. Ce spune despre invitația trimisă de Trump României # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, susține că președintele Nicușor Dan „e cât se poate de prezent în cadrul internațional”, în ciuda faptului că șeful statului român a lipsit de la Forumul Economic Mondial de la Davos.
22:30
Alerte cu bombă și amenințări cu moartea în Ungaria: un tânăr român de 17 ani, printre suspecți # Adevarul.ro
Un adolescent român în vârstă de 17 ani, din județul Bihor, și alți trei tineri din Ungaria sunt cercetați pentru implicarea într-o amplă serie de amenințări teroriste și cu moartea, care au creat panică în mai multe orașe ungare în vara anului 2025.
22:30
Rapid București a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad, în ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.
22:30
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA # Adevarul.ro
Consiliul pentru Pace al lui Trump, care solicită fonduri de la guverne străine, încalcă clar Constituția SUA, deoarece reprezintă un avantaj financiar interzis de mult timp, susține Robert Zubrin într-un editorial publicat în Kyiv Post.
22:15
Cum a reacționat Grindeanu când a fost întrebat dacă ar accepta un post la servicii pentru a ieși din coaliție # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a vorbit și despre acordul Mercosur, dar și despre tensiunile din coaliție legate de pachetul de relansare economică.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.